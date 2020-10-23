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В Санкт-Петербурге полиция устроила обыск особняка цыганского барона

В Санкт-Петербурге полиция устроила обыск особняка цыганского барона (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 11:21
Сообщество : Жить в России
Метки: обыск   ограбление   преступление   санкт-петербург   цыгане   цыганский барон   
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После ограбления магазина тканей полицейские нагрянули в дом барона и с собачками обыскали каждый уголок особняка. А потом провели профилактическую беседу.

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Метки: обыск   ограбление   преступление   санкт-петербург   цыгане   цыганский барон   
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26  комментариев
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24k
Aqueronte 2 часа назад
Когда уже в этой стране национальное большие будет иметь хотя бы столько же прав и свобод как и разные нацмены. С русскими обращаются как хотят а цыган и других черножопых чуть в их чёрные жопы не целуют
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48k
smakido 19 минут назад
"Ехали цыгане - не догонишь! Пели они песню - не поймёшь!"
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5k
Bhaal 43 минуты назад
Зачем вообще нужны цыгане?
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5k
Шурави 43 минуты назад
Ствол дядькин, наркота тётькина, деньги в тумбочке ваши. Будулай не виновен.
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250
Тюлень Боевой Шурави 40 минут назад
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7k
Andrey 52 минуты назад
Спорят три мужика по вопросу: что такое кайф по-русски. Один говорит:
- Кайф по-русски, это когда сидишь в парке собственного коттеджа, куришь сигару, потягиваешь виски, вокруг халдеи бегают, что-то приносят, что-то убирают. Супер!
Второй говорит:
- Не-а, кайф по-русски, это когда ты, на собственной яхте, в средиземном море, на глазах у всех республиканцев пялишь мисс Америку.
Третий отвечает:
- Не-е, мужики. Кайф по-русски, это когда сидишь на своей дачке где-то под Питером, смотришь телик. Вдруг врывается ОМОН в масках: "Руки за голову! Лицом к стене! Ноги на ширине плеч! Это Чехова д.6?" А ты так отвечаешь: "Не-е-ет, это Чехова четыре..."
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2k
ваня панкин 53 минуты назад

В Санкт-Петербурге полиция устроила обыск особняка цыганского барона
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8k
Евгений 56 минут назад
Административном??????
С каких пор незаконное хранения стало административным преступлением?
Суки мерзкие, жечь этих тварей надо в печах, жаль во время Второй Мировой не успели их всех в расход отправить!!!
Сейчас бы в мире чище было!!!
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4k
Nobody Noname Час назад
Пальчиком пожурили, а-та-тай сказали.
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20k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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−11
Абляким Аблякимов Час назад
На обыск эти действия не похоже.
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19k
предводитель дворянства! 2 часа назад
Чавриков надо отправить в стратосферу,одним большим табором.
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14k
Иван Фёдорович 2 часа назад
"и составили протокол об административном нарушении." - даже у обычного гражданина при желании можно что-то нарыть во время обыска, а тут кроме "чужого" ружья ничего не нашли??
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352
Nane First NameLast 2 часа назад
Перестал котлету заносить?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Domax3000 2 часа назад
Традиционный комментарий
Традиционный комментарий
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352
Nane First NameLast Domax3000 2 часа назад
Традиционными стали кот, медведь, сова и Томми))
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1k
Domax3000 Nane First NameLast 2 часа назад
Это универсальный набор
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1k
Domax3000 2 часа назад
О! Томми ещё не отметился
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