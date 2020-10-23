В Санкт-Петербурге полиция устроила обыск особняка цыганского барона

Прецедентом к этому послужило недавнее ограбление магазина тканей в Санкт-Петербурге, в котором подозреваются две представительницы этой этнической группы. Ещё 14 сентября две женщины обманом вытащили у продавца магазина текстиля на Светлановском проспекте выручку в размере 87 тысяч рублей. Через несколько дней по подозрению в этом преступлении были задержаны цыганки, одна из которых являлась родственницей барона.