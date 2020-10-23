В Санкт-Петербурге полиция устроила обыск особняка цыганского барона

После ограбления магазина тканей полицейские нагрянули в дом барона и с собачками обыскали каждый уголок особняка. А потом провели профилактическую беседу.
Полиция северной столицы переполошила покой жителей поселка Горелово в Красносельском районе. Стражи порядка навестили дом цыганского барона и провели в нем масштабный обыск.
Прецедентом к этому послужило недавнее ограбление магазина тканей в Санкт-Петербурге, в котором подозреваются две представительницы этой этнической группы. Ещё 14 сентября две женщины обманом вытащили у продавца магазина текстиля на Светлановском проспекте выручку в размере 87 тысяч рублей. Через несколько дней по подозрению в этом преступлении были задержаны цыганки, одна из которых являлась родственницей барона.
Во время обычка полицейские обнаружили охотничье ружье с 10 патронами и травматический пистолет - хозяин особняка сказал, что оружие не его, а "дядьки", который "пришел, оставил его и ушел".
На вопрос, есть ли в доме запрещенные к хранению предметы и вещи, добытые нечестным путем, барон ответил отказом.
С бароном провели профилактическую беседу о плохом поведении его "паствы" и составили протокол об административном нарушении.
С бароном провели профилактическую беседу о плохом поведении его "паствы" и составили протокол об административном нарушении.
Источник:
Ссылки по теме:
- Преступник на свою беду решил ограбить магазин, в котором работала мама и дочь
- В Московской области задержали подозреваемого в похищении картины Куинджи
- Вооруженное ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео
- "Ограбление века": в Дрездене обокрали сокровищницу на миллиард евро
- В Санкт-Петербурге собака помогла раскрыть убийство своей хозяйки
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...
- Кайф по-русски, это когда сидишь в парке собственного коттеджа, куришь сигару, потягиваешь виски, вокруг халдеи бегают, что-то приносят, что-то убирают. Супер!
Второй говорит:
- Не-а, кайф по-русски, это когда ты, на собственной яхте, в средиземном море, на глазах у всех республиканцев пялишь мисс Америку.
Третий отвечает:
- Не-е, мужики. Кайф по-русски, это когда сидишь на своей дачке где-то под Питером, смотришь телик. Вдруг врывается ОМОН в масках: "Руки за голову! Лицом к стене! Ноги на ширине плеч! Это Чехова д.6?" А ты так отвечаешь: "Не-е-ет, это Чехова четыре..."
С каких пор незаконное хранения стало административным преступлением?
Суки мерзкие, жечь этих тварей надо в печах, жаль во время Второй Мировой не успели их всех в расход отправить!!!
Сейчас бы в мире чище было!!!