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Выдала походка: контрабандист спрятал килограмм золота в заднем проходе, но спалился

Выдала походка: контрабандист спрятал килограмм золота в заднем проходе, но спалился (4 фото)

Автор:
30 октября 2020 11:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: авиа   золото   контрабанда   полиция   преступление   
3239
4
На что только не идут контрабандисты ради дела! Таможенники рассказывают, что золото и другие ценности прячут в коробках от шоколада, кошельках и даже зонтиках, которые берут с собой в салон самолета. Но этот парень превзошел всех.

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Метки: авиа   золото   контрабанда   полиция   преступление   
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Жопа на вес золота!
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4k
Афанасий 22 минуты назад
надо было больше тренироваться и разрабатывать дупло!
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29k
Mamin Sibiriak 23 минуты назад
Шершавенькие.
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14k
ВОВЧЕГ 42 минуты назад
А 972 грамма это чистый вес золото или вес слитков когда их только достали?
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12k
Ligov 42 минуты назад
*Но этот парень превзошел всех.*
Поляки пользовались этим традиционным способом контрабанды еще тридцать лет назад. Привозили тогда еще в СССР компьютеры, вывозя в своих задницах золото, купленное на вырученные от продажи деньги...)
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1k
Kom9ipa 55 минут назад
"Радиаторы золотые, глиной обмазанные... Что не греют? Ещё как греют!"
(с) М.Жванецкий.
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961
Чучело Мяучело 58 минут назад
Этош какая должна быть жопа, чтоб 30 кг провести... Как у Кардашьян?
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5k
vitenok Час назад
Я милого узнаю по походкеееее...
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117
Lepus 2 часа назад
Менты подбросилиииии!!!!!!
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98
Ivan Shotgun Lepus 15 секунд назад
Не подбросили, а подсунули
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Нелегко с истыми контрабандистами!)))
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
сказал бы что он царь Мидас и срет золотом.
в крайнем случае его бы в дурку в палату к наполеону определили
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391
Nane First NameLast 2 часа назад
Сраное золото.
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10k
P.F. 3 часа назад
Выдала походка: контрабандист спрятал килограмм золота в заднем проходе, но спалился
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33k
dima423 3 часа назад
всего кг? да он мог из него себе пряжку отлить на ремень, или цепь грубую сделать...и спокойно бы в открытую прошел))
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14k
СергейПименов dima423 2 часа назад
В Росии личные украшения ввозятся без уплаты пошлины. Но их общая стоимость не должна превышать 10 000 евро (400 000 рублей). Килограмм золота в евро стоит где-то 51500. Не прокатит...
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33k
dima423 СергейПименов 2 часа назад
так это еще понять надо что она золотая...а может медная)
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14k
СергейПименов dima423 2 часа назад
Ну размеры слитка - 117 мм х 51.5 мм х 9...Если еще и покрасить чтоб не блестел...ХЗ...
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6k
Прохожий3 СергейПименов Час назад
Вопрос - в каком банке можно купить 10 000 евро за 400 000 рублей? Я первый!
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14k
СергейПименов Прохожий3 Полчаса назад
Вот ты дотошный...Давно я не летал с такими деньгами. Вот в последний раз когда это было, это было с таким курсом. Отпечаталось в мозгу. Вот так вышло...
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