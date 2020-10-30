Выдала походка: контрабандист спрятал килограмм золота в заднем проходе, но спалился

На что только не идут контрабандисты ради дела! Таможенники рассказывают, что золото и другие ценности прячут в коробках от шоколада, кошельках и даже зонтиках, которые берут с собой в салон самолета. Но этот парень превзошел всех.
Мужчину, который шел по залу международного аэропорта Каннура, выдала странная походка. Сотрудники полиции, дежурившие в аэропорту, отозвали пассажира, прибывшего из ОАЭ рейсом G8 4013 авиакомпании GoAir, для более тщательного досмотра. Оказалось, что индиец скрывает в своем теле практически килограмм золота. Видимо, удерживать расплющенные бруски в заднем проходе было нелегко, потому мужчина еле шел. Сообщение об этой находке появилось на официальной странице таможенной службы.
AIU Kannur seized gold in compound form (972 gm extracted) from a passenger who arrived from Dubai by flight G8 4013. The gold was concealed in the rectum.@cbic_india@cgstcustvm pic.twitter.com/jYJsxxslDm— Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (@ccphqrskochi) October 13, 2020
Как поясняют таможенники, налог на золотые изделия в Индии составляет 18%, потому, чтобы не платить сбор, некоторые решаются на отчаянные меры. Тем же рейсом прибыл еще один контрабандист, который пытался провезти около полутора килограммов драгоценного металла, правда, где он его прятал, не сообщается. Самая крупная партия золота, которую пытались провезти из ОАЭ в Индию составила около 30 килограммов золота в слитках.
AIU Kannur seized 1470gm gold in compound form (1316 gm extracted) from a passenger who arrived from Dubai by flight G8 4013.@cbic_india@cgstcustvm pic.twitter.com/r7usvtYVe6— Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (@ccphqrskochi) October 13, 2020
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Метки: авиа золото контрабанда полиция преступление
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Поляки пользовались этим традиционным способом контрабанды еще тридцать лет назад. Привозили тогда еще в СССР компьютеры, вывозя в своих задницах золото, купленное на вырученные от продажи деньги...)
(с) М.Жванецкий.
в крайнем случае его бы в дурку в палату к наполеону определили