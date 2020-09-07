Мужчина продает дом с огромным крытым скейт-парком

Но, получив травму, он решил выставить своё уникальное жилище на продажу.



«Мне 45, у меня проблемы со спиной и я шредер средних лет, — отметил он. — Я никогда не думал, что покину это место, но я нашёл место в стране, которое купил. Я хочу работать из дома и обустроить новое место.»

«Я оборудую там специальное место, чтобы кататься на скейте — только не сейчас», — добавил он.