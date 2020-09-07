Мужчина продает дом с огромным крытым скейт-парком

Роб Марсден построил рампы — включая 4-метровую вертикальную стену и три 120-сантиметровых квотер пайпа — чтобы наслаждаться своим хобби прямо внутри дома.
Но, получив травму, он решил выставить своё уникальное жилище на продажу.
«Мне 45, у меня проблемы со спиной и я шредер средних лет, — отметил он. — Я никогда не думал, что покину это место, но я нашёл место в стране, которое купил. Я хочу работать из дома и обустроить новое место.»
«Я оборудую там специальное место, чтобы кататься на скейте — только не сейчас», — добавил он.
«Мне 45, у меня проблемы со спиной и я шредер средних лет, — отметил он. — Я никогда не думал, что покину это место, но я нашёл место в стране, которое купил. Я хочу работать из дома и обустроить новое место.»
«Я оборудую там специальное место, чтобы кататься на скейте — только не сейчас», — добавил он.
Несмотря на огромное пространство, отведённое под катание на скейте, Робу удалось втиснуть в свой дом XIX века дизайнерскую кухню, гостиную, ванную и три спальни.
Роб просит за своё не такое уж и скромное жильё, расположенное в Террингтон Сейнт Клемент, Норфолк, Англия, 240 тысяч фунтов стерлингов (317 тысяч долларов США).
Роб Марсден продаёт свой дом вместе с крытым деревянным скейт-парком.
Роб просит за своё не такое уж и скромное жильё, расположенное в Террингтон Сейнт Клемент, Норфолк, Англия, 240 тысяч фунтов стерлингов (317 тысяч долларов США).
Роб Марсден продаёт свой дом вместе с крытым деревянным скейт-парком.
Роб очень любит скейтбординг, и об этом говорят некоторые декоративные вещи, которыми он украсил дом
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