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Мужчина продает дом с огромным крытым скейт-парком

Мужчина продает дом с огромным крытым скейт-парком (12 фото)

Автор:
07 сентября 2020 09:31
Сообщество : Истории
Метки: британия   дом   механик   парком   продажа   скейт   скейт-парк   фото   
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Роб Марсден построил рампы — включая 4-метровую вертикальную стену и три 120-сантиметровых квотер пайпа — чтобы наслаждаться своим хобби прямо внутри дома.

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Метки: британия   дом   механик   парком   продажа   скейт   скейт-парк   фото   
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