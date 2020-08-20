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Твой дом - тюрьма!

Твой дом - тюрьма! (21 фото)

Автор:
20 августа 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Файетт Сити   внезапно   дом   дом шерифа   домашняя тюрьма   история   миссури   недвижимость   
794
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Двухэтажный кирпичный дом XIX века продается в городе Файетт, штат Миссури. Помимо большой гостиной, камина и прочих атрибутов солидного жилья, тут имеется кое-что интересное - а именно, собственная тюрьма на 9 камер в подвале!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Файетт Сити   внезапно   дом   дом шерифа   домашняя тюрьма   история   миссури   недвижимость   
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3  комментария
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fin4all Час назад
Сделать там отель, отобьется за пару лет!
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Добрый Алабай fin4all 6 секунд назад
Если выезд из этого отеля сделать платным, то отобьётся за пару месяцев.
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7k
Кыся 57 минут назад
Мечта маньяка.
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