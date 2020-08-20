Твой дом - тюрьма!

Двухэтажный кирпичный дом XIX века продается в городе Файетт, штат Миссури. Помимо большой гостиной, камина и прочих атрибутов солидного жилья, тут имеется кое-что интересное - а именно, собственная тюрьма на 9 камер в подвале!
Этот дом в городе , построенный в 1875 году, площадью 229 метров, продается всего за $350000.
Помимо обычных для большого дома помещений, здесь есть еще и необычное: тюрьма в подвале с 9 самыми настоящими камерами.
Камеры снабжены решетчатыми дверями с окошком для выдачи пищи заключенным.
В каждой камере - несколько металлических коек в два этажа и открытый туалет семейного типа.
Все камеры находятся в отличном отремонтированном состоянии благодаря тому, что тюрьма уже много десятилетий неиспользуется по назначению.
Дом был построен в 1875 году как окружная тюрьма и резиденция шерифа округа Ховард, где тот не только работал, но и жил.
В ХХ веке дом перешел в частные руки, и тюрьма перестала функционировать.
Теперь она существует лишь как забавное историческое наследие - приложение к зданию.
Дом площадью 229 квадратных метров можно приобрести за скромную сумму в $350 000 (около 25 миллионов рублей).
Здание было капитально отремонтировано в 2005 году.
Все помещения, включая тюрьму, находятся практически в идеальном состоянии.
Внутренний двор дома вымощен брусчаткой.
На фото - отдельный вход в бывшую рабочую резиденцию шерифа и тюрьму.
На вотором этаже расположены жилые помещения.
Дом полностью готов к заселению.
Как вы думаете, заинтересует ли покупателей такая необычная недвижимость?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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