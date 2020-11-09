Видео: экстремальные серферы чуть не потопили друг друга

В Португалии, в районе Назаре, продолжается сезон катания на больших волнах. Там собрались спортсмены из разных стран, чтобы заняться своим любимым делом - экстремальным серфингом, то есть катанием на досках по огромным волнам (20-30 метров). Дело непростое и опасное. Недавно два серфера столкнулись на одной волне и лишь чудом все остались живы.

0 Этот жуткий момент попал на видео. Серферы Ник фон Рапп и Жоао Гедес неслись на огромной волне - Ник на желтой доске, Жоао - на красной.

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0 Источник: Сначала они находились на довольно большом расстоянии друг от друга.

0 Источник: Но постепенно происходило сближение.

0 Источник: Внезапно Жоау резко повернул влево, поскольку сила волн уводила его по определенному курсу - опасно близко к Нику.

0 Источник: Затем доска Жоао наскочила на заднюю часть доски Ника. Это вывело последнего из равновесия и он упал в воду.

0 Источник: К счастью, закончилось все благополучно, никто из спортсменов не пострадал.