Видео: экстремальные серферы чуть не потопили друг друга

В Португалии, в районе Назаре, продолжается сезон катания на больших волнах. Там собрались спортсмены из разных стран, чтобы заняться своим любимым делом - экстремальным серфингом, то есть катанием на досках по огромным волнам (20-30 метров). Дело непростое и опасное. Недавно два серфера столкнулись на одной волне и лишь чудом все остались живы.
Этот жуткий момент попал на видео. Серферы Ник фон Рапп и Жоао Гедес неслись на огромной волне - Ник на желтой доске, Жоао - на красной.
×
Внезапно Жоау резко повернул влево, поскольку сила волн уводила его по определенному курсу - опасно близко к Нику.
Затем доска Жоао наскочила на заднюю часть доски Ника. Это вывело последнего из равновесия и он упал в воду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Парень спустился с 11 этажа по фасаду здания
- В Португалию съехались экстремальные серферы: погода располагает
- Большая белая акула убила австралийского серфера
- Парень прыгнул с моста в реку, находясь на крыше движущегося поезда метро
- Спортсмен поджёг свой парашют во время полёта
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...