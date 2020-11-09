FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1812 постов • 359 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Видео: экстремальные серферы чуть не потопили друг друга

Видео: экстремальные серферы чуть не потопили друг друга (7 фото)

Автор:
09 ноября 2020 15:29
Сообщество : Спорт
Метки: большая волна   видео   ну и ну   португалия   серфинг   серфингисты   экстремальный спорт   экстрим   
275
7
В Португалии, в районе Назаре, продолжается сезон катания на больших волнах. Там собрались спортсмены из разных стран, чтобы заняться своим любимым делом - экстремальным серфингом, то есть катанием на досках по огромным волнам (20-30 метров). Дело непростое и опасное. Недавно два серфера столкнулись на одной волне и лишь чудом все остались живы.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: большая волна   видео   ну и ну   португалия   серфинг   серфингисты   экстремальный спорт   экстрим   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Юлия 2 часа назад
Если я правильно понимаю правила серфинга, желтый виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Большая белая акула убила австралийского серфера Большая белая акула убила австралийского серфера Парень прыгнул с моста в реку, находясь на крыше движущегося поезда метро Парень прыгнул с моста в реку, находясь на крыше движущегося поезда метро Отделался царапиной: серфер отбился от схватившей его за ногу акулы Отделался царапиной: серфер отбился от схватившей его за ногу акулы Парень спустился с 11 этажа по фасаду здания Парень спустился с 11 этажа по фасаду здания Спортсмен поджёг свой парашют во время полёта Спортсмен поджёг свой парашют во время полёта
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

455781



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона
3
31
Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона
Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"
1
72
Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Актриса Филлис Кирк (Phyllis Kirk) — биография и фото
0
5
Актриса Филлис Кирк (Phyllis Kirk) — биография и фото
Рыбалка на форель!!! Дебютанты в форелевой ловле. Рыбные пруды в Ропше
0
7
Рыбалка на форель!!! Дебютанты в форелевой ловле. Рыбные пруды в Ропше
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
0
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#интересное#дтп#сша#в мире#позитив#прикольные#кино
#фото#животные#авария#картинки#люди#автомир#забавно#происшествие#ford#полиция
#прикол#факты#автомобили#смешно#СССР#авто авария#настроение#россия#дети#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться