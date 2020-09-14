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Спортсмен поджёг свой парашют во время полёта

Спортсмен поджёг свой парашют во время полёта (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 12:05
Сообщество : Спорт
Метки: безумие   видео   параплан   парапланерист   спорт   экстрим   
946
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Пролетая над Остином (штат Техас, США), 31-летний спортсмен решил пощекотать себе нервы. Он достал ракетницу и поджёг свой парашют.

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Метки: безумие   видео   параплан   парапланерист   спорт   экстрим   
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9  комментариев
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124
tolmach2006 45 минут назад
А чего он второй парашют не поджёг?
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С миру по нитке 4 минуты назад
Поддержите флешмоб друзья экстремалы земле нужны новые герои.
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2k
aleksei Полчаса назад
Алреналин, как накркотик, со времен хочется все больше и больше
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8k
Wolfsangel Полчаса назад
А есть запись где этот мудак в запаску стреляет.... У меня друг спрашивает...
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2k
Старожил 49 минут назад
безумству храбрых поём мы песню
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4k
citrus1 Час назад
Этому трюку уже лет 15-20 , когда ещё и гоупро не было
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Скоро от не куй делать и самолеты начнут поджигать и прыгать )
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