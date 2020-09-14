Спортсмен поджёг свой парашют во время полёта

Пролетая над Остином (штат Техас, США), 31-летний спортсмен решил пощекотать себе нервы. Он достал ракетницу и поджёг свой парашют.
Запечатлев, как объятая пламенем материя буквально растаяла в воздухе, экстремал практически сразу раскрыл запасной парашют и совершил безопасное приземление.
Впрочем трюк понравился не всем любителям парашютного спорта, многие из которых посчитали, что несколько секунд зрелищности не стоили такого риска жизнью.
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