В Португалию съехались экстремальные серферы: погода располагает

Если обычным людям шторм на море портит весь отдых, то для любителей кататься на больших волнах лучше такой погодки ничего и не придумаешь! Лишь завидев 20-метровые волны на пляже Прайя-ду-Норти в регионе Назаре, Португалия, здесь собрались мастера экстремального серфинга из разных стран. И показали, на что способны.
А на холмах вокруг пляжа можно было увидеть сотни поклонников серфинга со всей Европы - они приехали сюда, чтобы посмотреть, как серферы покоряют волны высотой 20-30 метров.
Многие из спортсменов приехали из других стран. Были известные серферы из Бразилии - Лукас Чамбо, Калани Латтанци, из Германии - Себастьянж Штойдтнер, из других стран; ну и спортсмены из Португалии, конечно - например, Ник Ван Рапп.
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"Эта неделя будет особенной. Неделей серфинга, - уверен немецкий серфер на больших волнах Себастьян Штойдтнер. - С Атлантики надвигается шторм, который, несомненно, вызовет самые большие волны в истории. Здесь, в Назаре, будут написаны отрывки из истории серфинга".
Зрители на берегу стояли огромной толпой, презрев все правила дистанцирования и ношения масок.
Уполномоченный по вопросам здравоохранения в западном и северном регионах Португалии Хорхе Нунес сказал радиостанции TSF по этому поводу: "Мы очень сожалеем о невежливости людей. Там сотни людей, совершенно не уважающих меры, принимаемые в настоящее время для того, чтобы остановить пандемию Covid-19".
Уполномоченный по вопросам здравоохранения в западном и северном регионах Португалии Хорхе Нунес сказал радиостанции TSF по этому поводу: "Мы очень сожалеем о невежливости людей. Там сотни людей, совершенно не уважающих меры, принимаемые в настоящее время для того, чтобы остановить пандемию Covid-19".
В результате власти перекрыли доступ к пляжному маяку, чтобы слишком много людей не собирались в одном месте и не стояли близко друг к другу.
Пляж идеально подходит для серфинга на огромных волнах из-за геологического явления под названием "Каньон Назаре".
Каньон представляет собой разлом длиной 170 км и глубиной 5 км, который проходит по дну моря и продвигает волну Атлантического океана к побережью.
В 2017 году Назаре прославился тем, что бразилец Родриго Кокса попал в Книгу рекордов Гиннеса, покорив здесь волну высотой 24,38 м.
В феврале 2020 года Майя Габейра, также из Бразилии, установила рекорд самой высокой волны, которую когда-либо преодолевала женщина (22,4 м).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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