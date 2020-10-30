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В Португалию съехались экстремальные серферы: погода располагает

В Португалию съехались экстремальные серферы: погода располагает (14 фото)

Автор:
30 октября 2020 14:25
Сообщество : Спорт
Метки: волны   португалия   рекорды   серфинг   серфингисты   шторм   экстремальные виды спорта   экстрим   
1607
14
Если обычным людям шторм на море портит весь отдых, то для любителей кататься на больших волнах лучше такой погодки ничего и не придумаешь! Лишь завидев 20-метровые волны на пляже Прайя-ду-Норти в регионе Назаре, Португалия, здесь собрались мастера экстремального серфинга из разных стран. И показали, на что способны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: волны   португалия   рекорды   серфинг   серфингисты   шторм   экстремальные виды спорта   экстрим   
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5  комментариев
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33k
dima423 3 часа назад
офигенно) надо сгонять как нибудь будет посмотреть на эти волны...
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19k
Mike Miller 45 минут назад
А потом все разъехались по своим странам и продолжили цикл короны...Ну неужели так сложно не множить печали?
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3k
ride 2 часа назад
Супер крутые перцы
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947
Алексей Заг 3 часа назад
Вспоминается концовка фильма "На гребне волны"
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556
Mazabest 4 часа назад
Прикольно
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