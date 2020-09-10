Большая белая акула убила австралийского серфера

Впервые с 1958 года на пляже Голд-Коста (Австралия) произошла чудовищная трагедия: каким-то образом большая белая акула, избежав специальных акульих ловушек, оказалась рядом с серфером. Хищница схватила мужчину за ногу и растерзала. Несчастного обнаружил другой серфер и доставил на берег, куда были вызваны медики, но спасти человека не удалось.
Нападение акулы произошло всего в нескольких метрах от других серферов - их было не менее сорока человек, но все случилось внезапно. Погибший - 46-летний мужчина.
Камера наблюдения запечатлела момент нападения хищника.
Камера наблюдения запечатлела момент нападения хищника.
Трагедия произошла на пляже Гринмаунт примерно в пять часов вечера
Жуткий момент запечатлели камеры наблюдения береговой охраны. Акула укусила мужчину за ногу. Рваная рана на его ноге шла от бедра до колена, а в лонгборде пострадавшего застрял один из зубов хищницы.
На кадрах показан момент сразу после нападения, когда жертву доставляют на берег, где ждут спасатели. Но сделать уже ничего нельзя. Прибывшей вскоре бригаде скорой помощи осталось лишь объявить мужчину мертвым.
По словам одного из очевидцев, находившихся на берегу в момент происшествия, рядом с жертвой находился косяк рыб и до 30 птиц. Возможно, это и привлекло акулу к серферу.
Пляж Гринмаунт, расположенный недалеко от границы Квинсленда и Нового Южного Уэльса, оборудован специальными акульими ловушками и считается безопасным. Но не на этот раз.
Каким-то образом эта акула смогла избежать сетей и добраться до человека.
Каким-то образом эта акула смогла избежать сетей и добраться до человека.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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