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Большая белая акула убила австралийского серфера

Большая белая акула убила австралийского серфера (7 фото)

Автор:
10 сентября 2020 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: австралия   акула   акула атакует   видео   нападение акулы   нападение хищника   серфинг   
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Впервые с 1958 года на пляже Голд-Коста (Австралия) произошла чудовищная трагедия: каким-то образом большая белая акула, избежав специальных акульих ловушек, оказалась рядом с серфером. Хищница схватила мужчину за ногу и растерзала. Несчастного обнаружил другой серфер и доставил на берег, куда были вызваны медики, но спасти человека не удалось.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   акула   акула атакует   видео   нападение акулы   нападение хищника   серфинг   
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5  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
Как они найдут акулу с помощью вертолета? Ониб еще с помощью космонавтов ее поискали... ))) Чудный они в Австралии... А птиц они на подводных лодках ищут?
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7k
Андрей Иванов SSD 2 часа назад
А как подводные лодки ищут с самолётов? Если прозрачность воды хорошая то море просматривается на 40-45 метров в глубину. Как указывалось в статье пляж ограничен сетями. Если рыбка зашла в дыру, не факт что она найдёт эту дырку снова. А вот то что она будет охотится в ограниченном пространстве и будет очень голодной это возможно. Так что нужно искать.
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22k
Sergey Полчаса назад
Большая белая акула убила австралийского серфера
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3k
Popis D'Ovalie 59 минут назад
Акула в море? Невероятно.
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2k
Евгений Час назад
Большая белая акула убила австралийского серфера
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