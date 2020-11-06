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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4321 пост • 611 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Вера Брежнева показала себя без прикрас и фотошопа

Вера Брежнева показала себя без прикрас и фотошопа (9 фото)

Автор:
06 ноября 2020 15:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: артисты   вера брежнева   красота   купальник   певицы   фотошоп   шоу бизнес   
3063
9
Известная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра", в ответ на обвинения в приукрашивании фотографий в соцсетях, выложила настоящие фото.
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Метки: артисты   вера брежнева   красота   купальник   певицы   фотошоп   шоу бизнес   
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26  комментариев
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2k
Запускайте Берлагу! Час назад
Чё за желтизна?
В худших традициях г.овносайтов
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6k
Валерий 2 минуты назад
Да она тяжелее микрофона ничего в жизни не поднимала и ела-пила всласть, с кучей денег. А у нас в стране медсестер не хватает за 17000 рублей в месяц.
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509
Nane First NameLast 6 минут назад
Если убрать ФИО - Фу! Шклявая селедка обрыганская. Шо, не так? Ни сиськи, ни письки, и жопка з две пачки махорки.
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13k
vikklu Полчаса назад
Некоторым с годами приходит мудрость, а некоторым лишь морщины...
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6k
Вася 36 минут назад
..на Сару Коннор стала похожа..
..на Сару Коннор стала похожа..
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30k
Опаньки 43 минуты назад
вера Брежнева была в светлое социалистическое будущее, а это...
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1k
Шапкин Опаньки 18 минут назад
Галушка
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238
Старичок 51 минуту назад
фото из бани
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Галушка до сих пор, как свежий вареник. Очень аппетитная пышечка.
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675
max Frank Borman 49 минут назад
Пышечка, от слова стручек.
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3k
Вадим Игнатьев 58 минут назад
Как её настоящая фамилиё? Голодюк или Шуварцман ?
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44k
Albert GER Вадим Игнатьев 54 минуты назад
Галушка
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675
max Albert GER 44 минуты назад
Как с ней связаться? Хочу попросить кросовки погонять, у меня тоже 46 размер.
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44k
Albert GER max 17 минут назад
напиши пост на фишках
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675
max 58 минут назад
Галушка никогда не радовала, противные ужимки . Пост о Джигана без бровей, и то , поднимает настроение. обычный калопост .
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509
Nane First NameLast Час назад
Чуть раньше певица
----------
В рекламном посте Филя Бедросович и Дмитрий Осторожно Модернович и то посвежее выглядят.
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2k
Том Сойер Час назад
Она ещё вполне е.б.а.б.а.бе.льна!
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675
max Том Сойер 56 минут назад
Кожа да кости.
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675
max 14 минут назад
За что минусы ? Не правда что ли?
Она даже не худая, она дрищлявая. То ли анорексия, то ли булимия , то ли после кокаина. Это не женственно, это противно.
Процент жира, у женщины, должен быть выше чем у мужчин, такова природа.
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2k
Том Сойер max 11 минут назад
Э, друже, как там говорил герой Михалкова в "Жестоком романсе", Сергей Сергеич Паратов - " ...у всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик..."
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6k
Валерий Том Сойер Минуту назад
Мужчина не собака-на кости не бросается!
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2k
x3matic Час назад
Что не накраненная страшная, что накрашенная!©
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101
Nuucha x3matic Час назад
Вы украли мой комментарий
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x3matic Nuucha 58 минут назад
Кто первый,того и тапки!
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101
Nuucha x3matic 53 минуты назад
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2k
x3matic Nuucha 45 минут назад
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