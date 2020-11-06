Вера Брежнева показала себя без прикрас и фотошопа

Известная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра", в ответ на обвинения в приукрашивании фотографий в соцсетях, выложила настоящие фото.
38-летняя Вера Брежнева выложила в Инстаграм фотосессию, где позирует в простом чёрном купальнике. Артистка пошалила в разных позах, подпрыгивая и показывая язык. На фотографиях Брежнева предстаёт в необычном амплуа – совершенно ненакрашенная, с причёской в виде обычного хвоста и купальнике, который подчёркивает стройное и подтянутое тело певицы.
×
Чуть раньше певица уже выкладывала фото в купальнике из примерочной, и поклонники завалили его хвалебными комментариями.
Наиболее свойственны Вере фотографии, на которых она позирует при полном макияже. Ну и с самой малостью фотошопа.
А вам понравились естественные фотографии певицы?
Как выглядели артисты в 90-е: 16 редких кадров с отечественными знаменитостями
Как же молоды они были! Российские звезды во времена юности и молодости. Мы собрали очередную подборку фотографий звезд, которые были сделаны в 90-е годы. Некоторые архивные кадры вы увидите впервые. Все-таки интересно вспомнить, как выглядели популярные артисты 20 лет назад.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кинозвездам в инстаграме не светит!
- На звёздного косметолога заведено уголовное дело за поддельный диплом, но она продолжает работать
- Лариса Гузеева в молодости
- Когда не поехала на юг, или мисс русская речка 2020
- Маска и декольте. Про девушек в медицинских халатах и без них
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
В худших традициях г.овносайтов
----------
В рекламном посте Филя Бедросович и Дмитрий Осторожно Модернович и то посвежее выглядят.
Она даже не худая, она дрищлявая. То ли анорексия, то ли булимия , то ли после кокаина. Это не женственно, это противно.
Процент жира, у женщины, должен быть выше чем у мужчин, такова природа.