Вера Брежнева показала себя без прикрас и фотошопа

Как же молоды они были! Российские звезды во времена юности и молодости. Мы собрали очередную подборку фотографий звезд, которые были сделаны в 90-е годы. Некоторые архивные кадры вы увидите впервые. Все-таки интересно вспомнить, как выглядели популярные артисты 20 лет назад.