"Что это за тетка?": поклонники удивились настоящей Королевой, без фильтров и фотошопа

Наташа Королева, как и многие другие медийные персоны, очень трепетно относится к своей внешности. По крайней мере, фото и видео, которые она выкладывает на страничках в соцсетях, проходят строгий контроль и тотальную обработку. Кажется, что исполнительнице "Желтых тюльпанов" возраст не подвластен. Но и на старуху бывает проруха. Одно стороннее интервью, где неправильно выставили свет, - и сказке пришел конец.
После скандальной истории с изменой муженька Наталья Королева побеседовала с Ксенией Собчак о верности, семье и супружестве.
Интервью проходило в студиии, и поклонники певицы обратили внимание, насколько ее внешность далека от глянцевых картинок, которые дамочка транслирует в свой Инстаграм.
Слева - недавнее фото после обработки многочисленными редакторами, которое Наташа выложила в качестве презентации новой песни в сентябре, справа - та Королева, которую зрители увидели в интервью Собчак.
Не выдержав разочарования, многие поспешили высказать свое "фе" в комментариях к фото, на которых Королева выглядела особенно непохожей на себя. В выражениях при этом не стеснялись.
Жалостливые защитники Королевой утверждали, что певица враз постарела на 20 лет после измены мужа. Видимо, еще и в весе прибавила мгновенно.
Сама Королева претензии никак не комментировала. Да и что скажешь, если Инстаграм и жизнь - две редко пересекающиеся Вселенные.
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