"Что это за тетка?": поклонники удивились настоящей Королевой, без фильтров и фотошопа

Наташа Королева, как и многие другие медийные персоны, очень трепетно относится к своей внешности. По крайней мере, фото и видео, которые она выкладывает на страничках в соцсетях, проходят строгий контроль и тотальную обработку. Кажется, что исполнительнице "Желтых тюльпанов" возраст не подвластен. Но и на старуху бывает проруха. Одно стороннее интервью, где неправильно выставили свет, - и сказке пришел конец.

0 Источник: Слева - недавнее фото после обработки многочисленными редакторами, которое Наташа выложила в качестве презентации новой песни в сентябре, справа - та Королева, которую зрители увидели в интервью Собчак.

0 Источник: Не выдержав разочарования, многие поспешили высказать свое "фе" в комментариях к фото, на которых Королева выглядела особенно непохожей на себя. В выражениях при этом не стеснялись.

0 Источник: Жалостливые защитники Королевой утверждали, что певица враз постарела на 20 лет после измены мужа. Видимо, еще и в весе прибавила мгновенно.