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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4241 пост • 603 подписчика подписаться
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"Что это за тетка?": поклонники удивились настоящей Королевой, без фильтров и фотошопа

"Что это за тетка?": поклонники удивились настоящей Королевой, без фильтров и фотошопа (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: измена   интервью к Собчак   королева   собчак   тарзан   фотошоп   шоу бизнес   
4476
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Наташа Королева, как и многие другие медийные персоны, очень трепетно относится к своей внешности. По крайней мере, фото и видео, которые она выкладывает на страничках в соцсетях, проходят строгий контроль и тотальную обработку. Кажется, что исполнительнице "Желтых тюльпанов" возраст не подвластен. Но и на старуху бывает проруха. Одно стороннее интервью, где неправильно выставили свет, - и сказке пришел конец.

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Метки: измена   интервью к Собчак   королева   собчак   тарзан   фотошоп   шоу бизнес   
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23  комментария
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9k
кира 55 минут назад
Блин! Достали уже с Тарзаном и Королевой! От их грязного белья уже тошнит! Пусть они хоть обтрахаются, сходятся, расходятся... Престарелая проститутка мужского пола и девочка преклонного возраста потеряли интерес публики, бьют всеми четырьмя лапками, чтобы отвоевать хоть частичку популярности... Кому они нужны?
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411
ВазгенСемёнович 18 минут назад
Автор дурак. Во-первых размещает всякую муть, во-вторых соврал что у Королёвой есть поклонники, в-третьих он всерьёз ожидал от 50летней бабы юной свежести?
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52k
Racer777 21 минуту назад
Если честно, то на свой возраст - без фотошопа, она выглядит хорошо и по прежнему - красивая женщина. Ящетаю. И даже лучше. Возрастом надо гордиться, а не стыдиться.
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7k
Иван Акимов 23 минуты назад
Престарелого проститута чуть у старушки не украли.
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11k
Совранский 37 минут назад
вот ровно насколько у тарзана длины болт, а у наташи - язык: складываем, вот настолько ПОХ!
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2k
Дарвин и аморальная премия 41 минуту назад
Желтые тюльпаны пожелтели
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1k
Maxim 45 минут назад
Интересно, а критиканам её тоже по 47 лет? И выглядят они в свои 47 сильно лучше?
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952
Афраний Maxim 40 минут назад
Мораль поста,будь таким какой ты есть в жизни,а не в интернетах.
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19k
Батончик с маком 46 минут назад
какая нахрен разница кто как выглядит.
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3k
aleksei 47 минут назад
Обыеюкновенная престарелая хохлушка, понятно, почему её муженек себе молодуху завел
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952
Афраний 48 минут назад
Возраст,это вам не Инстаграм.Года свои,не обманешь.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
Ivan 50 минут назад
"Что это за тетка?": поклонники удивились настоящей Королевой, без фильтров и фотошопа
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6k
Вася 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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696
Tashka75 58 минут назад
вот что значит важность буквы Ё)) прочитала название статьи (не обратила внимание, что "Королева" с большой буквы написано), долго "втыкала" какая такая королева??? :)) потом зашла в пост, а тут про КоролЁву пишут.....
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29k
Опаньки Час назад
е-мае, вот тебе и желтые тюльпаны
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14k
sanchesS80 Час назад
Королевой или Королёвой? Разница большая.
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581k
Result Автор поста sanchesS80 57 минут назад
Не слишком большая разница, если ты Порывай. Как себя не назови, а возраст расскажет о тебе лучше, чем фамилия и Инстаграм.
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7k
Vlad Час назад
Увы 47 это не 37 и без макияжа.
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900
Radugananebe Час назад
ну да, не девочка -припевочка. Этому имиджу соответствовать уже невозможно
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7k
Антон Семёныч Час назад
Хохлушки член не поделили. Хотя на этом члене кто только не побывал. Профессия у него такая.
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55k
Опиум для народа Антон Семёныч 57 минут назад
Даже не факт что он сам у кого-то на члене не побывал. Профессия такая.
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384
Алёха Час назад
да и похер на нее))) новость штоле - люди стареют))) зачем про таких она лишний раз напоминать))) нормальные люди в старости же хотят одного - покоя))) уезжают в деревеньку из больших городов)))
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