Народный артист России и народный артист Украины Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
Только месяц назад Михаил Михайлович перестал выступать со сцены. Его представитель Олег Сташкевич тогда сообщил, что артист "чувствует себя пожилым человеком... У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть".
По словам Владимира Познера, сатирик болел, что и неудивительно в его возрасте. Подробности же кончины Жванецкого не раскрываются.
По словам Владимира Познера, сатирик болел, что и неудивительно в его возрасте. Подробности же кончины Жванецкого не раскрываются.
Алла Пугачева написала в Instagram:
"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце".
"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце".
Известный всем телезрителям СССР исполнитель собственных оригинальных литпроизведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе.
Успел поработать в местном порту механиком по кранам, не оставляя своего увлечения самодеятельностью: со студенческих времен выступал с миниатюрами своего сочинения.
С 1960-х годов его монологи и миниатюры постоянно звучали со сцены и телеэкранов. Так, Жванецкий успел создать сотни текстов для Романа Карцева и Виктора Ильченко, Сергея Юрского, Аркадия Райкина. Многое исполнял самостоятельно, а в 1988 году основал Московский театр миниатюр.
Стиль его произведений очень узнаваем, и многие цитаты давно ушли в народ, а остроумные фразы стали признанными афоризмами.
Успел поработать в местном порту механиком по кранам, не оставляя своего увлечения самодеятельностью: со студенческих времен выступал с миниатюрами своего сочинения.
С 1960-х годов его монологи и миниатюры постоянно звучали со сцены и телеэкранов. Так, Жванецкий успел создать сотни текстов для Романа Карцева и Виктора Ильченко, Сергея Юрского, Аркадия Райкина. Многое исполнял самостоятельно, а в 1988 году основал Московский театр миниатюр.
Стиль его произведений очень узнаваем, и многие цитаты давно ушли в народ, а остроумные фразы стали признанными афоризмами.
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Михаил Жванецкий: мудрые цитаты сатирика
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Если кто-то не в состоянии понимать умный юмор, это не проблема юмориста.
зы. И да, любимое блюдо русской интеллигенции - каша в голове.
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И модерашкам От души желаю администрации и модераторам фишек хоронить своих близких Вы мудачье А я как писал так и буду. Сегодня проедусь по кадырке Прямо отсюда
https://m.ok.ru/video/11671176688https://m.ok.ru/video/11671176688
Так что он построил? Что ему мешало что-то построить? Почему не строил, а предпочел поливать грязью тех, кто строил? Или под "где всем счастье" подразумевалась его отдельно взятая семейка?
И именно этого ему "патриоты" простить и не могут, понимая, что это про них сказано.
И именно поэтому вырывают фразу из контекста, везде её тиражируя, подобно Геббельсу. Уверены, что если солгут много раз, то их ложь станет правдой.
Он полностью подтвердил эти слова. Видимо они не давали ему покоя с детства.