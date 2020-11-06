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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4323 поста • 612 подписчиков подписаться
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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир (4 фото + 2 видео)

Автор:
06 ноября 2020 15:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: tv   Жванецкий   артисты   культура   общество   политика   сатира   шоу бизнес   
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Народный артист России и народный артист Украины Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.

Источник:

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Метки: tv   Жванецкий   артисты   культура   общество   политика   сатира   шоу бизнес   
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14k
AlexЕЙ День назад
Больно. Прощайте Михал Михалыч.
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16
Timofey2007 57 минут назад
Да, и х..у. с ним.
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20k
Кактус 2 часа назад
Когда был убит Олесь Бузина, хохлы молчали. В том числе и на фишках. А здесь, активизировались. Скорбят они. По убиенным в доме Профсоюзов Одесса не скорбит? А жувницикий тогда сказал "Украина! Держитесь!" Мудак он был. По мудакам не принято скорбить.
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4k
Ekaterina Кактус Час назад
Ну ты и говно! Родители твои мудаки-такое чмо воспитали...
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20k
Кактус Ekaterina Час назад
Что? Дупа подгорает? Не нравится когда твоим е-б-а-л-ь-ц-е-м в дерьмецо твоей недостраны мокают? Хыы )))
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20k
Кактус 2 часа назад
По сути, жуванецкей был гуано-чилавег. Все его шутки - это озвучка того, что он услышал в Одессе. Кроме того, он был ярым русофобом. Так что скорбить по нему как-то не уместно.
По сути, жуванецкей был гуано-чилавег. Все его шутки - это озвучка того, что он услышал в Одессе. Кроме того, он был ярым русофобом. Так что скорбить по нему как-то не уместно.
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12
y107 Кактус 2 часа назад
Он просто еврей и интеллигент.
Если кто-то не в состоянии понимать умный юмор, это не проблема юмориста.
зы. И да, любимое блюдо русской интеллигенции - каша в голове.
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20k
Кактус y107 2 часа назад
Лилечка! Мало знать себе цену! Нужно еще пользоваться спросом! . Эту фразу произнес мой преподаватель по авторегулированию еще в 1982 году. Я в Одессе учился. У меня там родственники живут. ....Бора! С тебя смеются? И шо? Хуже когда с тебя лпачут! Это соседка моей тетки сказал своему внуку в 1975 году. Практически все высказывания жуваницкого взяты с улиц, с рынков. Он себе авторство приписал. Так что не надо мне рассказывать о "проблемах умориста".
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21k
Е-Лена 3 часа назад
... aut nihil...
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10k
geminisf 4 часа назад
Смешно видеть как люди славят человека и скорбят о человеке, который их ненавидел, оскорблял и плевал на них с "высокой колокольни", мня себя при этом интеллектуалами.
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−4
Князь Курбский 4 часа назад
Всем [мат] на безответный русский скот Вот если бы вместо больницы человек из последних сил убил губернатора или хотя бы начальника РУВД вместе с семьёй они бы услышали Но для этого надо сперва ОСОЗНАТЬ себя человеком. Тогда и страх пройдет и умирать не страшно. Понимаешь для чего и почему А можно и не умирать. Можно развернуть партизанство. И тогда не один полицай, не один золотогвард, ни один гестаповец, староста, бургомистр и гауляйтер не будет чувствовать себя в безопасности. Ну гауляйтер, положим, держит семью в Европе или США. А рядовой предатель в форме? А? Чем режим Путлера отличается от режима Гитлера на оккупированых территориях? Да ничем! Только тем что у него гораздо лучше получается Превращать русских в бессловесный покорный скот. Стадо овец и баранов, которые и блеять то могут только по команде и разрешенные слова, спущенные сверху. Баранов стригут и режут. Но они при этом молчат. Страх и ненависть, сдобренные чувством величия. Вместо еды. Нравится быть бараном? Подставляй горло под нож. Ни прав, ни свободы, ни чувства достоинства. Да, сколько умерло при Путине, вернее сколько им убито? Для этого не обязательно расстреливать. Достаточно лишить медицины, образования, уменьшить доходы. Доширак, Балтика 9, Дом-2, дешовая водка и заразы убивают лучше пуль. Особенно когда не заводят детей. А чурки заводят, помногу и они рождаются уже россиянами. Ими и заменяют Угон на работу в Германию? Так сами бегут из родной страны За 20 лет путинизма из России навсегда уехало 20300000 россиян Двадцать миллионов триста тысяч граждан РФ покинули российскую федерацию навсегда Это общее количество полученных ими гражданство, подданство, ВНЖ ПМЖ визы с постоянным прибываем и разрешением на работу Данные по Евросоюз, Норвегия, Швейцария, Британское Содружество, Израиль, США, Южная Корея, Украина (с 2018) какие то страны латинской Америки (с 2019г) и т.п. Они все формально считаются граждане РФ. Да, и те кто отказался от гражданства РФ. Отказаться легко, выйти сложно. Да, они входят в эти самые озвученные 146 миллионов или может процентов. С экранов лож и дерьмо. В интернете армия кремлеботов, по десяткам аккаунтов у каждого и все наплюсованы. Фот именно на этом ресурсе их полно. Прямо здесь и сейчас А так зайдите в стоянку для майдана, только не ешьте перед этим. Они там и не скрываются.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
Князь Курбский 5 часов назад
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО НЕ ДЛЯ ОТ ЛЮДЕЙ, А ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФИШЕК, ПУТИНА И ХЕРОЯ РОССИИ ГНОЙНОГО ПСА И ВОНЮЧЕЙ СВИНЬИ КАДЫРОВА Кадыров какие אуи предпочитает? Собачьи, как у его папки(незабываемым вкус детства), или свинячьи(повседневная привычка купонного туземного царька), как у Путина? И модерашкам От души желаю администрации и модераторам фишек хоронить своих близких Вы мудачье А я как писал так и буду. Сегодня проедусь по кадырке Прямо отсюда

Источник:
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мирНародный артист России и народный артист Украины Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
© Fishki.net
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−19
Князь Курбский 5 часов назад
Всем [мат] на безответный русский скот Вот если бы вместо больницы человек из последних сил убил губернатора или хотя бы начальника РУВД вместе с семьёй они бы услышали Но для этого надо сперва ОСОЗНАТЬ себя человеком. Тогда и страх пройдет и умирать не страшно. Понимаешь для чего и почему А можно и не умирать. Можно развернуть партизанство. И тогда не один полицай, не один золотогвард, ни один гестаповец, староста, бургомистр и гауляйтер не будет чувствовать себя в безопасности. Ну гауляйтер, положим, держит семью в Европе или США. А рядовой предатель в форме? А? Чем режим Путлера отличается от режима Гитлера на оккупированых территориях? Да ничем! Только тем что у него гораздо лучше получается Превращать русских в бессловесный покорный скот. Стадо овец и баранов, которые и блеять то могут только по команде и разрешенные слова, спущенные сверху. Баранов стригут и режут. Но они при этом молчат. Страх и ненависть, сдобренные чувством величия. Вместо еды. Нравится быть бараном? Подставляй горло под нож. Ни прав, ни свободы, ни чувства достоинства. Да, сколько умерло при Путине, вернее сколько им убито? Для этого не обязательно расстреливать. Достаточно лишить медицины, образования, уменьшить доходы. Доширак, Балтика 9, Дом-2, дешовая водка и заразы убивают лучше пуль. Особенно когда не заводят детей. А чурки заводят, помногу и они рождаются уже россиянами. Ими и заменяют Угон на работу в Германию? Так сами бегут из родной страны За 20 лет путинизма из России навсегда уехало 20300000 россиян Двадцать миллионов триста тысяч граждан РФ покинули российскую федерацию навсегда Это общее количество полученных ими гражданство, подданство, ВНЖ ПМЖ визы с постоянным прибываем и разрешением на работу Данные по Евросоюз, Норвегия, Швейцария, Британское Содружество, Израиль, США, Южная Корея, Украина (с 2018) какие то страны латинской Америки (с 2019г) и т.п. Они все формально считаются граждане РФ. Да, и те кто отказался от гражданства РФ. Отказаться легко, выйти сложно. Да, они входят в эти самые озвученные 146 миллионов или может процентов. С экранов лож и дерьмо. В интернете армия кремлеботов, по десяткам аккаунтов у каждого и все наплюсованы. Фот именно на этом ресурсе их полно. Прямо здесь и сейчас А так зайдите в стоянку для майдана, только не ешьте перед этим. Они там и не скрываются.

Источник:
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−19
Князь Курбский 5 часов назад
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО НЕ ДЛЯ ОТ ЛЮДЕЙ, А ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФИШЕК, ПУТИНА И ХЕРОЯ РОССИИ ГНОЙНОГО ПСА И ВОНЮЧЕЙ СВИНЬИ КАДЫРОВА Кадыров какие אуи предпочитает? Собачьи, как у его папки(незабываемым вкус детства), или свинячьи(повседневная привычка купонного туземного царька), как у Путина?

И модерашкам От души желаю администрации и модераторам фишек хоронить своих близких Вы мудачье А я как писал так и буду. Сегодня проедусь по кадырке Прямо отсюда
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−21
Князь Курбский 6 часов назад
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО НЕ ДЛЯ ОТ ЛЮДЕЙ, А ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФИШЕК, ПУТИНА И ХЕРОЯ РОССИИ ГНОЙНОГО ПСА И ВОНЮЧЕЙ СВИНЬИ КАДЫРОВА Кадыров какие אуи предпочитает? Собачьи, как у его папки(незабываемым вкус детства), или свинячьи(повседневная привычка купонного туземного царька), как у Путина? И модерашкам От души желаю администрации и модераторам фишек хоронить своих близких Вы мудачье А я как писал так и буду. Сегодня проедусь по кадырке Прямо отсюда
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1k
Ёмаха 6 часов назад
Маэстро ,мастер слова ! Наша "армия " потеряла в его лице ! Больно ,и так стыдно быть русским....


Маэстро ,мастер слова ! Наша "армия " потеряла в его лице ! Больно ,и так стыдно быть русским....
Маэстро ,мастер слова ! Наша "армия " потеряла в его лице ! Больно ,и так стыдно быть русским....
Маэстро ,мастер слова ! Наша "армия " потеряла в его лице ! Больно ,и так стыдно быть русским....
Ссылка vk.com
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3k
RALEXXX 6 часов назад
Все слова уже сказаны, и в горле ком - но все равно надо что-то сказать, хотя бы выразить бесконечную признательность за мудрость и глубину, он все-таки был философ и мыслитель, умело маскирующийся под сатирика. Спасибо Вам, Михаил Михайлович Жванецкий.
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6k
amrita 7 часов назад
Уходят такие СТОЛПЫ... остается петросянщина...
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117
Artur 7 часов назад
Грустно, больно и очень жаль. Только он мог несколькими словами выразить и передать целую историю при этом не переходя за грани этики и дозволенного. Прощайте Михаил Михайлович.
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27k
LEPA 7 часов назад
RIP маэстро! Ну кто сейчас ещё такое выдаст на гора? Где то в углу хихикает одинокий Петросян.
Ссылка youtu.be
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641
Asmodeus Kruzenshtern 8 часов назад
Ушёл ещё один мечтатель разровнять место, где Россия. Земля ему стекловатой.
https://m.ok.ru/video/11671176688https://m.ok.ru/video/11671176688
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986
Чучело Мяучело Asmodeus Kruzenshtern 8 часов назад
Человек его ума вряли бы стал размениваться на такие глупые темы. Он говорил о разровнять и построить новую Россию, где всем счастье. Не одно и тоже. Контекст важен.
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641
Asmodeus Kruzenshtern Чучело Мяучело 7 часов назад
В этой стране так много и так часто ровняли, но так же часто забывали что то строить. Потому сейчас при любом контексте желающий разровнять место, где Россия, заслуживает подобного отношения.
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33k
AE Asmodeus Kruzenshtern 6 часов назад
а почему это обличительное видео ВСЕГДА заканчивается на 1:42-1:46????
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10k
geminisf Чучело Мяучело 4 часа назад
>разровнять и построить новую Россию, где всем счастье<

Так что он построил? Что ему мешало что-то построить? Почему не строил, а предпочел поливать грязью тех, кто строил? Или под "где всем счастье" подразумевалась его отдельно взятая семейка?
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14k
dimitr Чучело Мяучело 3 часа назад
Не просто построить новую Россию, а убрав предварительно любителей воевать и воровать на войне.
И именно этого ему "патриоты" простить и не могут, понимая, что это про них сказано.
И именно поэтому вырывают фразу из контекста, везде её тиражируя, подобно Геббельсу. Уверены, что если солгут много раз, то их ложь станет правдой.
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421
lihach60 10 часов назад
Царствие Небесное. И дай Бог нам всем дожить до его лет!!!
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698
дмитрий семенов 10 часов назад
"Что хочется сделать тогда, когда залезешь на верх? Плюнуть вниз!" Это и многое, многое, многое другое останется в нашей памяти. Помним , скорбим...
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10k
geminisf дмитрий семенов 4 часа назад
"Что хочется сделать тогда, когда залезешь на верх? Плюнуть вниз!"

Он полностью подтвердил эти слова. Видимо они не давали ему покоя с детства.
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685
Nick 11 часов назад
Ну всё, теперь будут гнать шутки только про ж.опы, члены, пи.доров и наркоманов
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30k
Олег 11 часов назад
черти забрали очередного русофоба. Отдохнут и вернутся за горбачевым
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26k
Teodor Олег 10 часов назад
Рехнулся?
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30k
Олег Teodor 10 часов назад
писали что от старости сдох
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27k
LEPA Teodor 9 часов назад
Зачем рехнулся. Мудаки от рождения такие.
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14k
dimitr Teodor 8 часов назад
А знак вопроса зачем?
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Teodor dimitr 6 часов назад
Да ХЗ, по привычке, наверное. В самом деле, дураков не сеют и не жнут - сами родятся...
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