Известный всем телезрителям СССР исполнитель собственных оригинальных литпроизведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе.

Успел поработать в местном порту механиком по кранам, не оставляя своего увлечения самодеятельностью: со студенческих времен выступал с миниатюрами своего сочинения.



С 1960-х годов его монологи и миниатюры постоянно звучали со сцены и телеэкранов. Так, Жванецкий успел создать сотни текстов для Романа Карцева и Виктора Ильченко, Сергея Юрского, Аркадия Райкина. Многое исполнял самостоятельно, а в 1988 году основал Московский театр миниатюр.

Стиль его произведений очень узнаваем, и многие цитаты давно ушли в народ, а остроумные фразы стали признанными афоризмами.