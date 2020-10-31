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31 октября 1922 года, родился Анатолий Дмитриевич Папанов

31 октября 1922 года, родился Анатолий Дмитриевич Папанов (7 фото)

Автор:
31 октября 2020 16:10
Метки: Папанов   актер   погоди   
162
7
31 октября 1922 года
В городе Вязьма родился советский актер театра и кино, Народный артист СССР - Анатолий Дмитриевич Папанов.
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Метки: Папанов   актер   погоди   
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8  комментариев
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372
Oleg 3 часа назад
Анатолий Дмитриевич просто гениальный Актёр, один из немногих мастеров перевоплошения, органичный в любой роли.Вечная память,он её заслужил многократно.Очень и очень не хватает его,его мастерской игры.
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Владимир 14 минут назад
Не читая поставил +. Просто одно упоминание о Папанове вызывает положительны эмоции. Актер высшего класса.
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48k
smakido Час назад
Актёров такой величины и таланта что - то не видно пока в нашем современном кинематографе!
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6k
Денис smakido Минуту назад
В нашем современном кинематографе нет души. Соответственно и актёры такие же, переигрывающие или недоигрывающие никчёмности. Папанов, Леонов, Никулин - люди с душой, современные Безруковы, Петровы, Харламовы - актёры-бизнесмены.
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Барт Симпсон Час назад
Ссылка coub.com
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29k
Volga_34 2 часа назад
31 октября 1922 года, родился Анатолий Дмитриевич Папанов
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6k
Михалыч 2 часа назад
Где сейчас такие АКТЁРЫ?
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6k
Вася 2 часа назад
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