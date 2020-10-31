31 октября 1922 года, родился Анатолий Дмитриевич Папанов

В кино Папанова стали приглашать уже в зрелом возрасте — ему тогда было около 40 лет. Успех пришел в 1964 году — после роли генерала Серпилина в фильме «Живые и мертвые» Александра Столпера. За эту работу Папанов получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. После «Живых и мертвых» сниматься звали чаще, попадались и комедийные, и сложные драматические роли. В итоге киноработ оказалось больше, чем театральных: Папанов принял участие в съемках почти сотни фильмов и телеспектаклей, озвучил персонажей 96 советских мультфильмов. На экране и на театральных подмостках Папанов часто появлялся в дуэте с Андреем Мироновым. Они не были друзьями, Папанов родился в 1922 году в то время как Андрей Миронов родился лишь в 1941 году, таким образом разница в возрасте между ними весьма существенная – почти 20 лет. Это очень большая разница. По-сути как между сыном и отцом, но они часто устраивали совместные концерты, где читали стихи и пели песни. Вместе актеры снялись в культовых фильмах «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «12 стульев» Марка Захарова и в других кинолентах. На роль Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Папанова взяли без проб. «Его текст состоял преимущественно из двух слов: «Да уж», — но я знал, что для каждой сцены он отыщет свою интонацию», — объяснял режиссер.