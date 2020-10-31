31 октября 1922 года, родился Анатолий Дмитриевич Папанов

31 октября 1922 года
В городе Вязьма родился советский актер театра и кино, Народный артист СССР - Анатолий Дмитриевич Папанов.
В городе Вязьма родился советский актер театра и кино, Народный артист СССР - Анатолий Дмитриевич Папанов.
Анатолий Папанов – народный артист Советского Союза, актер и режиссер. Снялся почти в ста фильмах, большинство из которых вошли в золотой фонд советского кинематографа. Почти столько же мультипликационных персонажей, которым Папанов подарил свой голос. Самый известный из них, конечно же, Волк из «Ну, погоди!».
Когда мальчику исполнилось восемь лет, родители переехали в Москву. Папанов вспоминал, что в школе учился «плохо, читал мало», а кино и театр очень любил. Часто ходил в клуб «Каучук», который открыли недалеко от дома. Выпускной год Папанов провел в вечерней школе: чтобы помочь семье, ушел работать на 2-й Московский подшипниковый завод, в ремонтную мастерскую литейщиком.
При «Каучуке» тогда работала любительская театральная студия, а артистами в ней служили рабочие завода. Они ставили спектакли «Учитель», «Профессор Полежаев», «Укрощение строптивой», «Васса Железнова», водевили. Коллективом руководил актер Театра имени Евгения Вахтангова- Василий Куза. Его коллеги-вахтанговцы учили самодеятельных актеров технике речи, фехтованию и сценическим движениям. Вскоре и Папанов присоединился к труппе. Его первыми ролями стали Гортензио из «Укрощения строптивой» и Пятеркин из «Вассы Железновой».
При «Каучуке» тогда работала любительская театральная студия, а артистами в ней служили рабочие завода. Они ставили спектакли «Учитель», «Профессор Полежаев», «Укрощение строптивой», «Васса Железнова», водевили. Коллективом руководил актер Театра имени Евгения Вахтангова- Василий Куза. Его коллеги-вахтанговцы учили самодеятельных актеров технике речи, фехтованию и сценическим движениям. Вскоре и Папанов присоединился к труппе. Его первыми ролями стали Гортензио из «Укрощения строптивой» и Пятеркин из «Вассы Железновой».
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В 1940 году Анатолия Папанова призвали в армию. Сначала он попал в военную часть в Саратове, потом — в Оренбурге. Весть о войне застала его там. Уже в июле их подразделение перебросили на 2-й Юго-Западный фронт — защищать Харьков. В первом же бою из 42 человек взвода в живых осталось лишь 14. Тогда же погиб близкий друг Папанова — студент ВГИКа Алик Рафаевич. Подразделение соединили с другим и снова отправили в бой. В первую военную зиму Папанов получил тяжелое ранение. Блиндаж, в который они с однополчанами зашли погреться, разбомбили самолеты неприятеля. Все, кто были рядом, погибли. У Папанова была контузия и три ранения, самое сложное из них — в ногу. Первые операции провели во фронтовом госпитале, затем его поездом отправили в больницу в Буйнакске. Ногу удалось сохранить, но, несмотря на все протесты, будущего актера признали инвалидом и негодным к службе.
Однажды Папанов зашел в Дом культуры «Каучук», в котором играл до войны. Среди артистов остались только несколько старушек и одна девушка. Папанов предложил возродить коллектив и выступать перед рабочими. Новую труппу тепло принимали и на заводах, и на фронте. Тогда Папанов решил поступать в театральный. На вступительном экзамене в ГИТИСе он прочитал «Сына артиллериста» Константина Симонова. Взяли его сразу на второй курс: там нужны были мужчины. «На доске объявлений висел отпечатанный на машинке список принятых в институт еще в августе. И в этом списке карандашом была дописана моя фамилия», — вспоминал Анатолий Папанов. Молодые артисты ГИТИСа ставили отрывки пьес и ездили с концертами в колхозы и на фронт.
Из-за хромоты в студенческих спектаклях Папанов был всегда на вторых ролях. Научиться ходить заново, «как все», ему помог преподаватель сценического движения Иван Иванов. Однако на главные роли его не брали не только из-за хромоты: режиссерам не нравились его «вульгарные шипящие». Но прикус исправить не удалось. «Правильной до конца речь моя так и не стала… Не из-за нее ли я получал потом роли разных малосимпатичных типов? Да и мультипликационный Волк (из мультфильма «Ну, погоди!») заговорил моим голосом тоже, наверное, поэтому», — говорил Папанов.
В кино Папанова стали приглашать уже в зрелом возрасте — ему тогда было около 40 лет. Успех пришел в 1964 году — после роли генерала Серпилина в фильме «Живые и мертвые» Александра Столпера. За эту работу Папанов получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. После «Живых и мертвых» сниматься звали чаще, попадались и комедийные, и сложные драматические роли. В итоге киноработ оказалось больше, чем театральных: Папанов принял участие в съемках почти сотни фильмов и телеспектаклей, озвучил персонажей 96 советских мультфильмов. На экране и на театральных подмостках Папанов часто появлялся в дуэте с Андреем Мироновым. Они не были друзьями, Папанов родился в 1922 году в то время как Андрей Миронов родился лишь в 1941 году, таким образом разница в возрасте между ними весьма существенная – почти 20 лет. Это очень большая разница. По-сути как между сыном и отцом, но они часто устраивали совместные концерты, где читали стихи и пели песни. Вместе актеры снялись в культовых фильмах «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «12 стульев» Марка Захарова и в других кинолентах. На роль Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Папанова взяли без проб. «Его текст состоял преимущественно из двух слов: «Да уж», — но я знал, что для каждой сцены он отыщет свою интонацию», — объяснял режиссер.
В 1987 году Анатолий Папанов появился в картине «Холодное лето пятьдесят третьего...»: он сыграл политического ссыльного Николая Старобогатова. По сюжету герой вместе с таким же осужденным Лузгой борется в одной северной деревне с группой уголовников, которые вышли по амнистии. Снимали фильм в селе Руга под Петрозаводском. Лето в этой местности короткое — нужно было успеть запечатлеть все сцены, поэтому актеры больше месяца работали без выходных. 5 августа Папанов приехал в свою московскую квартиру и в этот же день умер от сердечной недостаточности. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.
Фильм вышел на экраны спустя год после смерти актера. В финале повторяется сцена гибели Старобогатова, а голос за кадром говорит, что это последняя работа Анатолия Папанова. В 1989 году за роль Николая Старобогатова ему присудили Государственную премию СССР посмертно.
Фильм вышел на экраны спустя год после смерти актера. В финале повторяется сцена гибели Старобогатова, а голос за кадром говорит, что это последняя работа Анатолия Папанова. В 1989 году за роль Николая Старобогатова ему присудили Государственную премию СССР посмертно.
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