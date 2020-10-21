Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления щенка чихуахуа

Актер попросил в честь своего дня рождения изменить решение и не убивать животное. "Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа", - настаивает он. В результате власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Там малышка пройдет медпроверку, ей выправят новые официальные документы, после чего попытаются опять отправить норвежским хозяевам.