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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4273 поста • 607 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления щенка чихуахуа

Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления щенка чихуахуа (7 фото)

Автор:
21 октября 2020 10:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   жан-клод ван дамм   животные   усыпление   чихуахуа   шоу бизнес   щенок   
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7
Актер пришел на помощь трехмесячному малышу, которого должны были усыпить из-за ошибок в документах. Собачку спасли, а Жан-Клод несомненно получит тысячу плюсов в карму.
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Метки: актер   жан-клод ван дамм   животные   усыпление   чихуахуа   шоу бизнес   щенок   
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1k
Джонни Кейдж Час назад
Приятно такие новости читать
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9k
Евгений Час назад
Честно говоря, каждый раз дико, когда в бумажках к живым существам, относятся также как и к неодушевленным предметам. Это же собака - вы не можете в Норвегии её отправить на карантин, за счёт получателя и сделать новые документы? Зачем все эти нервы?
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21k
Inter Час назад
мондовошкодержатели одобряют
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584k
Result Автор поста Inter 52 минуты назад
"Мондовошкодержатели"? от слова "мондо"?))
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21k
Inter Result 24 минуты назад
бельмондо, ага
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Может лучше чиновников,которые на жизнь собачки позарились,усыпить?
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
На фото не чихуахуа ни разу... дворняжечка симпатичная какая-то...
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