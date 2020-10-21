Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления щенка чихуахуа

Актер пришел на помощь трехмесячному малышу, которого должны были усыпить из-за ошибок в документах. Собачку спасли, а Жан-Клод несомненно получит тысячу плюсов в карму.
Щенок по имени Райу был привезен из Болгарии в Норвегию в сентябре, однако паспорт у собачки оказался поддельным, и чиновники в северной стране отказались регистрировать чихуахуа.
В Болгарии также отказались принять малыша обратно, ссылаясь на правила ЕС по транспортировке животных. Чихуахуа грозило усыпление, но в дело вмешался бельгийский актер.
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На страницах соцсетей Жан-Клод Ван Дамм поделился историей маленького щенка чихуахуа, призвав власти изменить решение. При этом на руках актер держал собственную собаку той же породы.
Актер попросил в честь своего дня рождения изменить решение и не убивать животное. "Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа", - настаивает он. В результате власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Там малышка пройдет медпроверку, ей выправят новые официальные документы, после чего попытаются опять отправить норвежским хозяевам.
Так Ван-Дамм, который 18 октября отпраздновал свое 60-летие, сумел победить систему, с чем мы поздравляем и его, и всех, кто любит животных!
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