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Актер Итан Сапли сбросил за 9 лет 90 килограммов и превратился в атлета

Актер Итан Сапли сбросил за 9 лет 90 килограммов и превратился в атлета (10 фото)

Автор:
09 октября 2020 08:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Итан Сапли   актер   диета   изменения   спорт   спортзал   фигура   фото   
371
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Звезда «Вспоминая титанов» и «Меня зовут Эрл» Итан Сапли всегда отличался излишним весом и на экране играл соотвествующие роли.
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Метки: Итан Сапли   актер   диета   изменения   спорт   спортзал   фигура   фото   
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4  комментария
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29k
Опаньки 40 минут назад
был добрый пухляшь
стал злобным дедом с бородой
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30k
Nefrion Минуту назад
Из всех этих историй "волшебных преображений" я сделала только один вывод: существует категория людей способных сначала без удержу жрать, а потом так же фанатично соблюдать ЗОЖ.
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6k
kaboza 4 минуты назад
Рэнди уже не тот...
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942
Афраний 41 минуту назад
"Меня зовут Эрл",прикольный сериал.На 2х2 до сих пор идёт.
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