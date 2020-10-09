Актер Итан Сапли сбросил за 9 лет 90 килограммов и превратился в атлета

Звезда «Вспоминая титанов» и «Меня зовут Эрл» Итан Сапли всегда отличался излишним весом и на экране играл соотвествующие роли.
Трудно представить, что весивший под двести килограммов актер сумел все же заняться спортом, притом настолько успешно, что не только сбросил лишний вес, но и превратился в настоящего атлета. Сам Итан с удовольствием рассказывает о своем тренировочном процессе.
В 23 года Итан постоянно питался фаст-фудом и пользовался славой доброго парня, не способного никому отказать. Положение дел не меняли и достаточно успешные роли, Сапли отлично справлялся с задачей показать характерный типаж на экране. Лишний вес ему самому не очень мешал до определенного момента.
×
Мне хватило одного разговора. Джим Кавизель сказал, что я никогда не изменюсь и что выгляжу я ужасно. Я поклялся себе, что никто в мире больше не сможет со мной так разговаривать, — позднее рассказывал Сапли.
Итан в тот же день перешел на диету, состоящую из небольшого количества нежирного мяса и овощей. Это подействовало моментально, за короткое время актер потерял несколько десятков килограммов и смог заняться элементарными упражнениями. Сапли выбрал велосипед — в день он мог проехать километров 50, поскольку был очень недоволен своей внешностью.
Но велосипед не мог помочь накачать мышцы. Сапли попробовал тайский бокс, а затем перешел на тяжелую атлетику. Он разработал для себя программу ежедневной тренировки и утверждает, что именно она помогла привести себя в форму.
Сапли работает над физической формой 5 дней в неделю. Тренировка отличается лишь на упражнение-другое, основа всегда одна и та же.
Актер начинает с получаса на беговой дорожке. Затем переходит к жиму лежа (все стандартные три подхода и по 10 подходов), следом работает приседания с отягощениями, делает становую, подъем штанги на плечи и завершает тренировку 2-3 упражнениями на бицепс и трицепс.
История Сапли — живой пример того, чего может добиться каждый человек. Актер стартовал из крайне тяжелых условий и смог тренировками превратить себя в атлета.
Источник:
Ссылки по теме:
- Упражнения которые помогли мне накачать пресс за 1-2 месяца. 10 эффективных упражнений на пресс
- Супружеская пара толстяков потеряла 136 кг на двоих
- Как и сколько правильно делать упражнение «планка»
- "Совершенно другой человек": отец четверых детей превратился из пухляша в мужчину с обложки
- Как убрать живот: руководство для мужчин и женщин
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
стал злобным дедом с бородой