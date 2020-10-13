Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах"

Комедийный телесериал-ситком "Интерны" выходил с 2010 по 2016 год на канале ТНТ. Сегодня мы хотим рассказать, как сложилась жизнь актера Дмитрия Шаракоиса, который сыграл врача-интерна Борю Левина. О том, с чем пришлось столкнуться после окончания сериала, про трудности с работой - читайте в этом посте.
Дмитрий Шаракоис родился в Москве в 1986 году (сейчас ему 34 года). Отец рано ушел из семьи, оставив мать одну воспитывать троих сыновей. Позже мать Дмитрия вышла замуж, родила дочь. После школы Дмитрий решил стать актером и поступил в РАТИ-ГИТИС (курс С.Голомазова). В 2006 он окончил актерский факультет. Работал в Московском ТЮЗе, театре им. Маяковского, театре на Малой Бронной. Известность ему принесла роль Бори Левина в "Интернах".
Однако Дмитрий не захотел оставаться заложником одной роли, поэтому покинул сериал спустя 3 года. После "Интернов" он принял участие еще в одном известном проекте, только из-за него снискал уже дурную славу - роль Шурика в перезапуске "Кавказской пленницы" не обругал только ленивый. Были у него и другие эпизодические роли в фильмах и сериалах, но редко.
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Дмитрий ходил на кастинги, однако ни славы, ни денег актерская деятельность ему уже не приносили. Тогда-то Дмитрий и решил уехать из России. Эмигрировав в Лондон в 2019 году, бывший актер работал официантом, затем переквалифировался в строителя. Сейчас он вместе с бригадами (в том числе с русскоговорящими рабочими) делает ремонт в квартирах местных: красит фасады, шпаклюет комнаты, занимается проводкой.
Он признается, что до сих пор учит язык, но дается ему это не легко. Несмотря на отсутствие свободного разговорного английского, он находит заказы и зарабатывает себе на жизнь. "Основные минусы жизни в Великобритании - это цена на жилье. В среднем (информация из видео за 2019 год) комната стоит 550 фунтов", - рассказывает Дмитрий. Именно поэтому сидеть без работы он не мог, начал набираться опыта в ремонте.
"Зарплаты разные. Начинал я с 40 фунтов в день, потом получал 80. Сейчас 120, но не всегда есть объекты. За все время работы я получил две травмы: удар электрическим током в висок, а также отморозил и порезал пальцы. Было много случаев, когда я чуть не падал в люки...", - рассказывает о своей работе Дмитрий.
У Дмитрия Шаракоис есть канал на Ютубе. На него подписаны 83 тыс человек. В своих роликах он рассказывает о личных переживания, откровенно говорит о жизни после сериала, как зарабатывает на жизнь, а также знакомит пользователей с интересными местами Лондона, пляжами и смотровыми площадками.
Также Дмитрий прикрепил номера счетов на канале, чтобы все желающие могли финансово поддержать его, например, помочь с покупкой техники для канала.
Так актер выглядит сейчас:
Свою жизнь Дмитрий связывает с Европой и возвращаться в Москву не планирует. Он холост, детей нет.
А вам нравился его персонаж в "Интернах"?
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Ну хоть одна хорошая новость на сегодня!
Был актёр - стал шабашник.
Ничем не лучше таджикского гастарбайтера.
и чо дома не сиделось?
Кем надо быть что-бы настругать троих и бросить?!
Но фраза "ушёл из семьи" не значит забыл о детях.