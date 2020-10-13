Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах"

Он признается, что до сих пор учит язык, но дается ему это не легко. Несмотря на отсутствие свободного разговорного английского, он находит заказы и зарабатывает себе на жизнь. "Основные минусы жизни в Великобритании - это цена на жилье. В среднем (информация из видео за 2019 год) комната стоит 550 фунтов", - рассказывает Дмитрий. Именно поэтому сидеть без работы он не мог, начал набираться опыта в ремонте.