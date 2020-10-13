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Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах"

Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах" (9 фото)

Автор:
13 октября 2020 12:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   звезды   знаменитости   интерны   левин   сериал   сериал Интерны   шоу бизнес   
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Комедийный телесериал-ситком "Интерны" выходил с 2010 по 2016 год на канале ТНТ. Сегодня мы хотим рассказать, как сложилась жизнь актера Дмитрия Шаракоиса, который сыграл врача-интерна Борю Левина. О том, с чем пришлось столкнуться после окончания сериала, про трудности с работой - читайте в этом посте.
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Метки: актер   звезды   знаменитости   интерны   левин   сериал   сериал Интерны   шоу бизнес   
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8k
БарНалей Час назад
Ты олень Левин
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15k
SolomonA 2 минуты назад
"Свою жизнь Дмитрий связывает с Европой и возвращаться в Москву не планирует."
Ну хоть одна хорошая новость на сегодня!
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292
Ager 2 минуты назад
Ленин идиот
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2k
Serg 12 минут назад
Я так понял строителем в России стать у него не получилось, поэтому и уехал в Лондон. Очень интересная история. Только не понятно, зачем об этом знать всем остальным? Актер - неудачник и шабашник - неудачник.
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 15 минут назад
М-да...
Был актёр - стал шабашник.
Ничем не лучше таджикского гастарбайтера.
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2k
ваня панкин 17 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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5k
Кирилл 17 минут назад
Накосячил с Шуриком... и свалил:)))
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1k
Hagalaz 24 минуты назад
Статья должна называться словами - Как НЕ сложилась...
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6k
Михалыч Полчаса назад
Непомерно раздутые амбиции доводят до такого... Как актёр он весьма посредственный, а гонору...
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−24
zdk Полчаса назад
карьера, ёпт!
и чо дома не сиделось?
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен zdk 15 минут назад
Дома за шабашки может и больше получал бы....
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1k
fedje Полчаса назад
Ну и зачем так опускатся? чисто блогером заделался бы зачем здоровье на стройке гробить...
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−53
Денис Полуничев 36 минут назад
ШпаТлюет!!!
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6k
Сгусток позитива 36 минут назад
эх Левни, Левин.... не надо было сериал бросать имхо!
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12k
Терапевт 43 минуты назад
Ну такое себе. Не надо было ему сериал бросать и актерскую карьеру. А так первые трудности сразу голову в песок...
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2k
Мефодий 50 минут назад
Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах"
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1k
Александр Едигаров 54 минуты назад
Мужики бросающие своих детей вызывают у меня омерзение.
Кем надо быть что-бы настругать троих и бросить?!
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Александр Едигаров 13 минут назад
Всякие ситуации бывают в жизни...
Но фраза "ушёл из семьи" не значит забыл о детях.
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2k
Анатолий Александр Едигаров 5 минут назад
Бывает что мужиков бросают.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Том Сойер 57 минут назад
Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах"
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14k
Александр 58 минут назад
А зачем цЭ Эуропейцу с миллиардами денег, скидывать донаты из нищей России? Все же знают, что там и минималка норм, и за несколько лет можно легализоваться и получать по 3-5-8 тысяч евро в месяц. Какие донаты, вы о чём? У него всё здорово.
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11k
Объект реальности Час назад
В "Меч" он Буратино хорошо сыграл.
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2k
kappaneed Час назад
Ну, респект чуваку, из актеров в строители, а не плакаться на судьбинушку... интересно, вот какой-нибудь Тарзан и ему подобные, смогли бы так?)
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45
iKrek Час назад
Моча в голову ударила, вот и результат.
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