«Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!»

Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская рассказала, что Зайца хотели сделать современным, но при этом сохранить преемственность с героем из старой версии мультфильма. Для этого было создано около 30 вариантов того, как будет выглядеть Заяц, и в итоге студия остановилась на этом образе.



До этого стало известно, как будет выглядеть главный оппонент Зайца и его главный партнёр по экрану — Волк. Его будет озвучивать Гарик Харламов.