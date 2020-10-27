«Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!»

Старым мультфильмам всё чаще дают новую жизнь и перезапускают их с теми же героями, но новым сюжетом и дизайном.
Вот и создатели «Ну, погоди!» выпускают его обновлённую версию и заодно меняют внешность главных героев. Зайцу и Волку не только обновили гардероб и образ, но и добавили новых товарищей по экрану. Правда, новые герои привычного мультфильма детства многим не совсем понравились, а также напомнили уже существующую мультяшку.
Студия «Союзмультфильм» показала, каким будет заяц в перевыпуске мультфильма «Ну, погоди!»
Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская рассказала, что Зайца хотели сделать современным, но при этом сохранить преемственность с героем из старой версии мультфильма. Для этого было создано около 30 вариантов того, как будет выглядеть Заяц, и в итоге студия остановилась на этом образе.
До этого стало известно, как будет выглядеть главный оппонент Зайца и его главный партнёр по экрану — Волк. Его будет озвучивать Гарик Харламов.
До этого стало известно, как будет выглядеть главный оппонент Зайца и его главный партнёр по экрану — Волк. Его будет озвучивать Гарик Харламов.
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Кроме уже известных героев, в мультике появятся и новые персонажи
Также в обновлённом «Ну, погоди!» появятся барсук Тим, косуля Уля и ёж Шу.
Вот как выглядит обновлённый Заяц в сравнении со своей старой версией
У героя исчезли усы и уменьшились ресницы, но про этом появилась причёска. Ну а ещё полностью сменился гардероб и добавились часы!
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Честно говоря, эти попытки паразитирования на советских шедеврах только раздражают. И я, например, не стану смотреть ни эту поделку, ни остальное - что "Простоквашино", что "Бременских музыкантов", над которыми поработали шаловливые ручонки...
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а вот люди что пишут:
Наш волк был похож на мужика-алкаша лет 30, из соседнего подъезда, а это недоразумение не старше 15 годков, да еще и какой-то гомосяцкий) Заяц ваще Зайка из Зверополиса. (Тадеуш Борзинский)
детям не интересно смотреть то, что вы смотрели за неимением другого...
однако когда другое появилось, вы сами сидели и пялились всяких чипидейлов с утиными историями, улицы млять пустели по расписанию
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не совсем?! Да это днище *баное.