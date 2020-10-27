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«Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!» (9 фото)

Автор:
27 октября 2020 09:34
Сообщество : Кино
Метки: забавно   заяц   мультик   погоди   рисунок   союзмультфильм   фото   
1968
9
Старым мультфильмам всё чаще дают новую жизнь и перезапускают их с теми же героями, но новым сюжетом и дизайном.
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Метки: забавно   заяц   мультик   погоди   рисунок   союзмультфильм   фото   
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11k
gavrosh 2 часа назад
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114
Алексей Гулевич 3 минуты назад
я "простоквашу" новую и не включал .... это тем более, и ваще - если присмотреться то ссср-овский заяс был мулатом, а этот какой-то расист
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114
Алексей Гулевич 2 минуты назад
ах да, не менее важное: почему "косуля Уля, А барсук ... Тим"
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 19 минут назад
"Трое из Простоквашино" им показалось мало?
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852
Fara Zolkin 20 минут назад
С меня хватило минутного просмотра "простоквашино". Пожалуйста, не поганьте этот мультик.
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21k
Е-Лена 23 минуты назад
Ну - и назвали бы своё "творение" по-другому!
Честно говоря, эти попытки паразитирования на советских шедеврах только раздражают. И я, например, не стану смотреть ни эту поделку, ни остальное - что "Простоквашино", что "Бременских музыкантов", над которыми поработали шаловливые ручонки...
---
а вот люди что пишут:
Наш волк был похож на мужика-алкаша лет 30, из соседнего подъезда, а это недоразумение не старше 15 годков, да еще и какой-то гомосяцкий) Заяц ваще Зайка из Зверополиса. (Тадеуш Борзинский)
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15k
Злобный Члегр Полчаса назад
Какое убожество...
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7k
Потапыч Полчаса назад
Простоквашино уже перезапустили, спасибо. Руки прочь от Ну, Погоди! - это классика! Нового то придумать совсем ничего не можете?
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64k
Пётровыч Полчаса назад
Российская культура показывает свою полную импотентность.
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8k
Иван Акимов Полчаса назад
Как раз мульт будет популярен в пиндосии. У волка морда цветом как у негра.
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20k
Сибиряк 46 минут назад
Такое ощущение что фиксики трахнули лунтиков и появлось все это
Такое ощущение что фиксики трахнули лунтиков и появлось все это
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1k
Ertin Сибиряк 3 минуты назад
Сдаётся мне, я знаю, кого пригласят озвучивать рогатую доску...
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2k
ваня панкин 52 минуты назад
на кой фуй трогать этих персонажей, что млять фантазии не хватает новое что-то придумать...
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен ваня панкин 21 минуту назад
В том-то и дело что НЕ ХВАТАЕТ.
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483
Walter White 56 минут назад
Хрусталёв и Харламов озвучивают волка и зайца,а ёжика и косулю позовут наверное Варнаву с Батрудиновом.Убожество какое.Нормальные актёры кончились видимо в стране.Сплошной сук@ квн куда ни плюнь.
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11k
робт Час назад
всегда по комментам удивляюсь
почему старые му*даки думают что мультики снимают для них?
детям не интересно смотреть то, что вы смотрели за неимением другого...
однако когда другое появилось, вы сами сидели и пялились всяких чипидейлов с утиными историями, улицы млять пустели по расписанию
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11k
робт Sanar 48 минут назад
а старый заяц не педиковатый, еще и с женской озвучкой и почему его волк под ручку по палубе гуляет, тацует и все такое?
а старый заяц не педиковатый, еще и с женской озвучкой и почему его волк под ручку по палубе гуляет, тацует и все такое?
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3k
Sanar робт 45 минут назад
У меня как то сомнений в его ориентации не возникало, пропитый и прокуреный алкаш который тупо хотел сожрать зайца.
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3k
Sanar робт 42 минуты назад
А кстати почему женская озвучка? Папанов а после его смерти Христенко.
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11k
робт Sanar 39 минут назад
ты уже настолько стар, что читаешь через слово, а все про мультики беспокоишься

ты уже настолько стар, что читаешь через слово, а все про мультики беспокоишься
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3k
Sanar робт Полчаса назад
Ага не внимательно прочитал, отвлёкся, виноват)
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140k
☭Cheкаво☭ Час назад
Как они еще им в цвета лавки одежду не покрасили по приказу и бабки Сороса, удивительно.
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8k
Antique computer Час назад
«Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!»
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284
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Зверополис- не, не слышали.
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3k
Александр Зотов Час назад
"не совсем понравились"
--
не совсем?! Да это днище *баное.
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41k
Цыц тут у меня Час назад
Короче, сляпали абсолютно другой мульт с ублюдскими голосами.
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17k
BillyBonzz Час назад
Как я и предполагал, обязательно все испохабят и один персонаж обязательно должен быть п.и.д.а.р.к.о.в.а.т.ы.м, и им сделали Волка.
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8k
Великий Кормчий Час назад
По другому бы назвали хотя бы....
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25k
Aleksandr Час назад
«Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новом «Ну, погоди!»
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