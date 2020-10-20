Актеры, которые вернулись в большую игру с помощью всего одного фильма

Эту историю знают почти все. Для тех людей, кто родился в начале 90-х и раньше, Киану известен как Нео (несмотря на то, что до «Матрицы» у него было много отличных ролей). Но для более молодого поколения он конечно же Джон Уик. И немудрено, ведь единственным действительно заметным фильмом Ривза между «Матрицей» и «Уиком» был уже далёкий «Константин», вышедший в 2005 году.



Теперь же Киану Ривз кумир пользователей соцсетей и вновь успешный актёр. Впрочем, эпопея с «Джоном Уиком» затянулась, ведь в планах уже стоят 4 и 5 части.



Кем же будет Киану для людей, когда в прокат почти одновременно выйдут «Матрица 4» и «Джон Уик 4»?