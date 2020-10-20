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Актеры, которые вернулись в большую игру с помощью всего одного фильма

Актеры, которые вернулись в большую игру с помощью всего одного фильма (14 фото)

Автор:
20 октября 2020 08:55
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   интересно   карьера   кино   фильм   фото   
1706
14
Сегодня мы вспомним тех актёров и актрис, которые были хороши и заметны, потом заметно растеряли свою популярность, но позже вновь вернулись в большую игру с помощью всего одного фильма или сериала.
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Метки: актер   актриса   интересно   карьера   кино   фильм   фото   
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6  комментариев
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1k
Том Сойер Час назад
А как Мэтью Макконахи прекрасно сыграл в "Джентельменах" Гая Ричи.....
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15k
SolomonA 24 минуты назад
Киану Ривз для тех кто родился в 90-х и раньше это в первую очередь "Скорость" и "На гребне волны" а никакая не "Матрица".
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704
foma 84 Полчаса назад
"Далласский клуб покупателей" дважды смотрел (лично для меня редкость) это отличный фильм, но для большенства Макконахи "вернулся" всё-таки в другом образе)

"Далласский клуб покупателей" дважды смотрел (лично для меня редкость) это отличный фильм, но для большенства Макконахи "вернулся" всё-таки в другом образе)
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