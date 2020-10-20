Актеры, которые вернулись в большую игру с помощью всего одного фильма

Сегодня мы вспомним тех актёров и актрис, которые были хороши и заметны, потом заметно растеряли свою популярность, но позже вновь вернулись в большую игру с помощью всего одного фильма или сериала.
Сразу скажем, что здесь не будет Кристофа Вальца или Брайана Кренстона, которые получили роли своей жизни в уже немолодом возрасте. Ведь до того о них мало кто знал. Здесь собраны именно примеры звёзд, которые на время погасли, а потом опять зажглись.
1. Джон Траволта — «Криминальное чтиво» (1994)
Звезда мюзиклов 80-х годов Джон Траволта стал кумиром молодёжи эпохи диско, но после того, как актёр решил несколько сменить амплуа в конце десятилетия, его популярность поползла вниз.
Однако в 1994 году его ждал невероятный взлёт, когда Джона пригласил ещё начинающий свой путь Квентин Тарантино. Теперь Траволта в большей степени известен по роли Винсента Веги, чем по какой-либо ещё.
Однако в 1994 году его ждал невероятный взлёт, когда Джона пригласил ещё начинающий свой путь Квентин Тарантино. Теперь Траволта в большей степени известен по роли Винсента Веги, чем по какой-либо ещё.
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2. Киану Ривз — «Джон Уик» (2014)
Эту историю знают почти все. Для тех людей, кто родился в начале 90-х и раньше, Киану известен как Нео (несмотря на то, что до «Матрицы» у него было много отличных ролей). Но для более молодого поколения он конечно же Джон Уик. И немудрено, ведь единственным действительно заметным фильмом Ривза между «Матрицей» и «Уиком» был уже далёкий «Константин», вышедший в 2005 году.
Теперь же Киану Ривз кумир пользователей соцсетей и вновь успешный актёр. Впрочем, эпопея с «Джоном Уиком» затянулась, ведь в планах уже стоят 4 и 5 части.
Кем же будет Киану для людей, когда в прокат почти одновременно выйдут «Матрица 4» и «Джон Уик 4»?
Теперь же Киану Ривз кумир пользователей соцсетей и вновь успешный актёр. Впрочем, эпопея с «Джоном Уиком» затянулась, ведь в планах уже стоят 4 и 5 части.
Кем же будет Киану для людей, когда в прокат почти одновременно выйдут «Матрица 4» и «Джон Уик 4»?
3. Роберт Паттинсон — «Хорошее время» (2017)
Жизнь после «Сумерек» непроста, но Паттинсон нашёл отличный проект, чтобы его перестали ассоциировать с Эдвардом Калленном. В «Хорошем времени» он ни характером, ни внешностью не похож на глянцевого вампира.
После «Хорошего времени» он снялся в мощном «Маяке» (2019), нолановском «Доводе» — самой заметной премьере года — и теперь мы ждём его в роли Бэтмена. Правда ждать придётся долго.
В данный же момент Роберт, вероятно, главный актёр 2020 года.
После «Хорошего времени» он снялся в мощном «Маяке» (2019), нолановском «Доводе» — самой заметной премьере года — и теперь мы ждём его в роли Бэтмена. Правда ждать придётся долго.
В данный же момент Роберт, вероятно, главный актёр 2020 года.
4. Райан Рейнольдс — «Дэдпул» (2016)
Как выбраться из плохого супергеройского фильма и сняться в хорошем? Этот парень знает ответ.
Известному в первую очередь по молодёжным комедиям, типа «Короля вечеринок», Райану не везло с набирающими популярность кинокомиксами. Ему досталась роль его любимого Дэдпула, но внутри фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха», где суть этого персонажа была раскрыта очень слабо, потом в его карьере случился и вовсе кошмарный «Зелёный фонарь».
Но Райан всё-таки выбил себе сольный фильм про Дэдпула с рейтингом 18+, порадовав итоговым продуктом и себя, и фанатов. Именно после него Райан Рейнольдс стал действительно видным актёром не только в жанре молодёжных комедий, но и вообще. И параллельно с этим люди узнали, насколько он к тому же идеальный муж и отец.
Известному в первую очередь по молодёжным комедиям, типа «Короля вечеринок», Райану не везло с набирающими популярность кинокомиксами. Ему досталась роль его любимого Дэдпула, но внутри фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха», где суть этого персонажа была раскрыта очень слабо, потом в его карьере случился и вовсе кошмарный «Зелёный фонарь».
Но Райан всё-таки выбил себе сольный фильм про Дэдпула с рейтингом 18+, порадовав итоговым продуктом и себя, и фанатов. Именно после него Райан Рейнольдс стал действительно видным актёром не только в жанре молодёжных комедий, но и вообще. И параллельно с этим люди узнали, насколько он к тому же идеальный муж и отец.
5. Мэттью Макконахи — «Далласский клуб покупателей» (2013)
Не все помнят, что изначально Макконахи был известен миру как герой романтических комедий (очень разного качества). Почти все нулевые Мэттью исполнял роли знатных ловеласов, но в 10-х актёра потянуло на драму.
Можно было предположить, что на этой почве Макконахи не приживётся, но в 2011 он сыграл в неплохом «Линкольне для адвоката», а потом выдал настоящую суперсерию. В 2013-2014 годах он снялся в «Далласском клубе покупателей», затем получил небольшую, но заметную роль в «Волке с Уолл-стрит», а после появился в настоящих жемчужинах своей карьеры — «Интерстелларе» и «Настоящем детективе».
Но зажглась звезда новорожденного драматического актёра именно в «Далласском клубе покупателей», за которую он получил «Оскар» как исполнитель лучшей мужской роли.
Можно было предположить, что на этой почве Макконахи не приживётся, но в 2011 он сыграл в неплохом «Линкольне для адвоката», а потом выдал настоящую суперсерию. В 2013-2014 годах он снялся в «Далласском клубе покупателей», затем получил небольшую, но заметную роль в «Волке с Уолл-стрит», а после появился в настоящих жемчужинах своей карьеры — «Интерстелларе» и «Настоящем детективе».
Но зажглась звезда новорожденного драматического актёра именно в «Далласском клубе покупателей», за которую он получил «Оскар» как исполнитель лучшей мужской роли.
6. Роберт Дауни младший — «Железный человек» (2008)
Да, Роберт Дауни младший это не только Тони Старк и Шерлок Холмс из фильмов Гая Ричи. Просто у актёра случился перезапуск карьеры, как это часто случается с теми же кинокомиксами.
Знали ли вы, что задолго до знаковой для себя роли супергероя в железном костюме Дауни вообще-то номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Чаплин» 1992 года? А такое было. Вместе с номинацией на Дауни взвалили статус одного из самых многообещающих актёров своего на тот момент молодого поколения.
Однако далее Роберта ждала наркозависимость, 16 месяцев заключения и почти полное исчезновение с радаров зрителей и продюсеров. Благо, в его жизни всё же появился «Железный человек»
Знали ли вы, что задолго до знаковой для себя роли супергероя в железном костюме Дауни вообще-то номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Чаплин» 1992 года? А такое было. Вместе с номинацией на Дауни взвалили статус одного из самых многообещающих актёров своего на тот момент молодого поколения.
Однако далее Роберта ждала наркозависимость, 16 месяцев заключения и почти полное исчезновение с радаров зрителей и продюсеров. Благо, в его жизни всё же появился «Железный человек»
7. Вайнона Райдер — «Очень странные дела» (2016-…)
Удивительно, но молодая звезда 90-х Вайнона Райдер, которая два года подряд номинировалась на «Оскар» за «Эпоху невинности» (1993) и «Маленьких женщин» (1994), до сих пор не имеет ни одной главной роли в действительно успешном фильме 21 века.
Не идёт в фильмах, значит можно обратиться к сериалам. И серьёзная драматическая роль в «Очень странных делах» по-настоящему вернула Вайноне Райдер всемирную популярность.
Не идёт в фильмах, значит можно обратиться к сериалам. И серьёзная драматическая роль в «Очень странных делах» по-настоящему вернула Вайноне Райдер всемирную популярность.
8. Майкл Китон — «Бёрдмэн» (2014)
Знали ли вы, что фильм «Бёрдмэн» фактически рассказывает о судьбе самого Майкла Китона — актёра со скатившейся карьерой, который много лет назад был на вершине за счёт роли супергероя с крыльями? Да, в случае с Китоном это «Бэтмен» Тима Бёртона 1989 года. Бэтмен, Бёртон, Бёрдман.
Разве не прекрасно то, что именно эта роль принесла Майклу новую волну известности и признания? В том числе актёр был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль, а сам «Бёрдмэн» получил награду как лучший фильм года.
Разве не прекрасно то, что именно эта роль принесла Майклу новую волну известности и признания? В том числе актёр был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль, а сам «Бёрдмэн» получил награду как лучший фильм года.
9. Марлон Брандо — «Крёстный отец» (1972)
История давняя, но суть похожа на все остальные случаи. Марлон Брандо — молодая звезда 50-х, поднявшая уровень актёрской игры на новый уровень и потянувшая за собой весь Голливуд. Тогда он сыграл в знаменитых фильмах «Трамвай Желание», «Дикарь» и «В порту».
Однако в 60-х Брандо занялся режиссёрскими проектами и нельзя сказать, что особо преуспел. Зато этот период подготовил почву для грандиозного возвращения — роль дона Вито Корлеоне считается самой заметной в карьере великого актёра.
Однако в 60-х Брандо занялся режиссёрскими проектами и нельзя сказать, что особо преуспел. Зато этот период подготовил почву для грандиозного возвращения — роль дона Вито Корлеоне считается самой заметной в карьере великого актёра.
10. Риз Уизерспун — «Дикая» (2014)
Звезда «Блондинке в законе» почему-то всегда считалась актрисой, способной лишь на роли в романтических комедиях. Даже «Оскар» 2006 года за лучшую женскую роль в фильме «Переступить черту» не переубедил киностудии.
После «Переступить черту» карьера Риз заметно пошла вниз, и она никак не могла выдать сильную роль или хотя бы просто сняться в действительно хорошо оценённом фильме.
Эта серия длилась до 2014 года, пока Риз не снялась в фильме «Дикая», став ещё и продюсером картины. В нём не было никаких ромкомовских элементов, и актриса вновь получила номинацию на «Оскар» за драматическую роль. Риз ещё раз доказала свой статус разноплановой актрисы, и после в её карьере последовали успешные некомедийные сериалы «Большая маленькая ложь» (2017-2019) и свежее «Утреннее шоу» (2019-…).
После «Переступить черту» карьера Риз заметно пошла вниз, и она никак не могла выдать сильную роль или хотя бы просто сняться в действительно хорошо оценённом фильме.
Эта серия длилась до 2014 года, пока Риз не снялась в фильме «Дикая», став ещё и продюсером картины. В нём не было никаких ромкомовских элементов, и актриса вновь получила номинацию на «Оскар» за драматическую роль. Риз ещё раз доказала свой статус разноплановой актрисы, и после в её карьере последовали успешные некомедийные сериалы «Большая маленькая ложь» (2017-2019) и свежее «Утреннее шоу» (2019-…).
11. Бен Аффлек — «Операция Арго» (2012)
Звезда фильмов «Перл Харбор» и «Армагеддон», а также сценарист оскороносного «Умница Уилл Хантинг» заметно подпортил свою карьеру фильмами «Сорвиголова» и «Джильи», вышедшими в 2003 году.
Но спустя 10 лет участия в средних картинах Аффлек выдал свой режиссёрский проект «Операция Арго», который получил «Оскар» как лучший фильм года. Спустя год вышла «Исчезнувшая» с Аффлеком в одной из главных ролей, и актёр вновь стал считаться топовым голливудским актёром (а теперь ещё и режиссёром).
Но спустя 10 лет участия в средних картинах Аффлек выдал свой режиссёрский проект «Операция Арго», который получил «Оскар» как лучший фильм года. Спустя год вышла «Исчезнувшая» с Аффлеком в одной из главных ролей, и актёр вновь стал считаться топовым голливудским актёром (а теперь ещё и режиссёром).
Бонус: Джим Керри — «Шучу» (2018-2020)
Ещё один случай, когда актёр снялся в проекте, который довольно сильно напоминает его собственную жизнь и карьеру. Пока непонятно, надолго ли хватит Джиму запала съёмок в «Шучу» для участия в новых мощных проектах. Сериал закрыли после второго сезона, но оценки у него, как и у перфоманса Керри, были высокими.
В 2020 году вышел «Соник в кино», где Керри исполнил типичную для себя образца 90-х годов комедийную роль. Фильм получился так себе, но игру Джима Керри критики отметили. Так что, может, и в дальнейшим мы сможем увидеть одного из главных комедийных актёров Голливуда в большом кино? Было бы здорово.
В 2020 году вышел «Соник в кино», где Керри исполнил типичную для себя образца 90-х годов комедийную роль. Фильм получился так себе, но игру Джима Керри критики отметили. Так что, может, и в дальнейшим мы сможем увидеть одного из главных комедийных актёров Голливуда в большом кино? Было бы здорово.
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