В сеть попали снимки со съёмок 2 сезона «Ведьмака»

Как только закончились последние секунды финальной серии первого сезона «Ведьмака», фанаты тут же включили режим ожидания второго сезона. Пока что его премьера запланирована на 2021 год. Чтобы зрители не скучали без любимых героев, создатели сериала делятся с ними фотографиями того, как будут выглядеть Геральт, Цири и Йеннифер в новых сериях. А недавно в сеть попали и фотографии со съёмочной площадки, которые показали близкие отношения чародейки и принцессы.