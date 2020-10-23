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В сеть попали снимки со съёмок 2 сезона «Ведьмака»

В сеть попали снимки со съёмок 2 сезона «Ведьмака» (17 фото)

Автор:
23 октября 2020 09:13
Сообщество : Кино
Метки: актер   ведьмак   кино   роль   сериал   съёмка   фильм   фото   
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В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» 2 сезон от компании Netflix, на которых показали созревшую девушку Цири, которая учится седлать молодых жеребцов у Йеннифэр и сильно рада этому.
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Метки: актер   ведьмак   кино   роль   сериал   съёмка   фильм   фото   
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