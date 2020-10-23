В сеть попали снимки со съёмок 2 сезона «Ведьмака»

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» 2 сезон от компании Netflix, на которых показали созревшую девушку Цири, которая учится седлать молодых жеребцов у Йеннифэр и сильно рада этому.
Как только закончились последние секунды финальной серии первого сезона «Ведьмака», фанаты тут же включили режим ожидания второго сезона. Пока что его премьера запланирована на 2021 год. Чтобы зрители не скучали без любимых героев, создатели сериала делятся с ними фотографиями того, как будут выглядеть Геральт, Цири и Йеннифер в новых сериях. А недавно в сеть попали и фотографии со съёмочной площадки, которые показали близкие отношения чародейки и принцессы.
В сеть попали фотографии съёмок второго сезона «Ведьмака»
В кадр попали Аня Чалотра и Фрейя Аллан, которые исполняют роли Йеннифер и Цири.
Скорее всего, во втором сезоне Цири попадёт в Каэр Морхен — ведьмачью крепость, где вырос Геральт. Там она познакомится с его коллегами по цеху и научится парочке ведьмачьих приёмов и финтов. Ну а позже княжна встретится с Йеннифер, которую считали погибшей в битве под Содденом.
Скорее всего, во втором сезоне Цири попадёт в Каэр Морхен — ведьмачью крепость, где вырос Геральт. Там она познакомится с его коллегами по цеху и научится парочке ведьмачьих приёмов и финтов. Ну а позже княжна встретится с Йеннифер, которую считали погибшей в битве под Содденом.
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Судя по снимкам со съёмочной площадки, у актрис отлично получится показать отношения между Цири и Йеннифер
Также в кадр попала дублёрша Цири с кровавыми глазами
Возможно, это связано с обучением Цири магии или развитием её дара. А может быть она просто опробовала на ком-то свой меч.
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