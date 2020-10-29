10 фильмов с закрученным сюжетом

Десять фильмов с хорошо закрученным сюжетом и достойным финалом. Все, что вы любите, но, скорее всего, не посмотрели в кинотеатре.
Закат
Канун Первой мировой войны, Будапешт. Ирис Лейтер пытается устроиться на работу в легендарный шляпный магазин, раньше принадлежавший её родителям. Но новый владелец выгоняет девушку, пострадавшую из-за интриг. Тогда Ирис начинает расследование тайн, окутавших прошлое. Режиссер картины — Ласло Немеш, поставивший драму «Сын Саула», награжденную гран-при жюри Каннского кинофестиваля.
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Море соблазна
Бейкер Дилл — владелец небольшого корабля и рыбак, помешанный на ловле одной конкретной рыбины, которая уже четыре раза уходила с его крючка. Он легко относится к деньгам, выпивает, рискует и ведет расслабленный образ жизни. Все меняется, когда Бейкера находит его бывшая жена Карен, бросившая мужчину ради миллиардера. Женщина и их общий ребенок в опасности, и Карен просит убить её мужа-агрессора. Нуарный триллер, поставленный на залитых солнцем берегах Карибских островов.
Стекло
Третий фильм из маленькой киновселенной М. Найт Шьямалана. Персонажи, с которыми мы познакомились в картинах «Неуязвимый» и «Сплит», встречаются в стенах психиатрической клиники, специализирующейся на лечении тех, кто считает себя супергероями.
Клаустрофобы
Шесть незнакомых между собой людей получают коробки с приглашениями на квест, в котором можно выиграть миллион долларов, и соглашаются, конечно. Участников запирают в комнате, и скоро они понимают, что задания совсем не безобидные, а выбраны они для игры не случайно. Хоррор-триллер, снятый за 9 миллионов долларов, собрал в мировом прокате $ 153 млн.
Американский палач
Судья Оливер Стрейт, за свою жизнь вынесший множество смертных приговоров, похищен неизвестным, который посадил его в подвале и устроил над ним суд, транслируя происходящее в интернет. Решать, виновен ли старик в том, что однажды приговорил к смерти не того, будут зрители.
Идеальная западня
Кэсси и Брайан (их играют Эмили Ратаковски и Аарон Пол) отправляются в маленький отпуск в Тоскану. У них кризис отношений, и романтический уик-энд должен помочь вернуть паре страсть и доверие. Но практически сразу они сталкиваются с незнакомцем, ведущим с ними странную игру.
Простая просьба
Гиперактивная Стефани одна растит ребенка и ведет «мамский» блог. Однажды она знакомится с загадочной Эмили, завязывает с ней дружбу, а потом выполняет для девушки простую просьбу, после чего подруга бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани начинает раскапывать эту историю и понимает, что настоящая Эмили сильно отличалась от той, за которую себя выдавала.
Ночные игры
Супруги Макс и Энни каждую неделю азартно играют в настольные игры и викторины. Однажды брат Макса устраивает игру с размахом: детективный квест с «ряжеными» убийцами, агентами ФБР и инсценировкой своего похищения. Приз — машина, о которой Макс мечтал всю свою жизнь. Игроки потихонечку «берут след», пытаются решить загадки… и понимают, что происходящее — не игра, а эта ночь может стать последней в их жизни.
Невидимка
Софи — слепая пианистка, а её соседка из квартиры этажом выше — дочь влиятельного международного преступника. Однажды эту опасную соседку убивают, а Софи оказывается единственным свидетелем по делу. Но, несмотря на свою слепоту, София не так беззащитна, как считают и бандиты, и спецслужбы…
Черная бабочка
Одинокий писатель, находящийся в глубоком творческом кризисе, живет в двух часах от цивилизации и нечасто выбирается в город. Однажды, когда он перекусывает в кафе, незнакомец помогает ему избежать конфликта с взбешенным водителем грузовика. В благодарность писатель приглашает мужчину пожить у него несколько дней и даже не предполагает, куда свернет эта история о доброте и взаимовыручке. В финале не спешите подбирать челюсть с пола, прямо перед титрами она упадет туда еще раз.
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