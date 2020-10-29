10 фильмов с закрученным сюжетом

Одинокий писатель, находящийся в глубоком творческом кризисе, живет в двух часах от цивилизации и нечасто выбирается в город. Однажды, когда он перекусывает в кафе, незнакомец помогает ему избежать конфликта с взбешенным водителем грузовика. В благодарность писатель приглашает мужчину пожить у него несколько дней и даже не предполагает, куда свернет эта история о доброте и взаимовыручке. В финале не спешите подбирать челюсть с пола, прямо перед титрами она упадет туда еще раз.