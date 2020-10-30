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Пятнадцать самых бесчеловечных способов казни в истории

Пятнадцать самых бесчеловечных способов казни в истории (15 фото)

Автор:
30 октября 2020 10:06
Метки: жестокие казни   история   факты   
3658
15
Люди, как известно, существа изобретательные, Иногда их творческая энергия используется на благо, но порой она воплощается в поистине адских способах насилия и причинения боли себе подобным. В этом, разумеется, нет ничего нового, и самые страшные из нынешних способов умерщвления человека выглядят почти невинными по сравнению с теми, что применялись в разных странах в прежние эпохи.

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Метки: жестокие казни   история   факты   
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2k
SSD 5 часов назад
А про ипотеку почему не написали?)))
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2k
Georgy Aleksandrov Час назад
фигня! самый изощренный способ казни это среднестатистическая жизнь в россии, где люди живут не "благодаря" а "вопреки". затяжная правда казнь сильно.
щас боты имени 146% начнут минусить меня)
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679
Сергей Georgy Aleksandrov 53 минуты назад
а жить ,например, в Бурунди как тогда назвать?
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6k
Мариус 2 часа назад
Понимаю, Автор скорее всего этого не знает... Так что, простите, поправлю:
Пиньинь - это способ записи звуков китайского языка латинскими буквами (по-сути, транскрипция), а не полноценный язык)))
Так же как, к примеру, "транскрипция Палладия", служащая той же цели, что и Пиньинь, но уже для записи звуков Кириллицей
Понимаю, Автор скорее всего этого не знает... Так что, простите, поправлю: Пиньинь - это способ записи звуков китайского языка латинскими буквами (по-сути, транскрипция), а не полноценный язык))) Так же как, к примеру, "транскрипция Палладия", служащая той же цели, что и Пиньинь, но уже для записи звуков Кириллицей
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1k
andreas 2 часа назад
даже боюсь представить умереть хоть одной такой пыткой!
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29k
russger 3 часа назад
Чёт кушать захотелось. пойду пожру -_-
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13k
Ego sum qui sum 4 часа назад
даже читать об этом больно
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1k
Александр 4 часа назад
К сожалению, такова природа человека.
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8k
Ginny 4 часа назад
И ВСЕ ЕВРОПА...
ПРАКТИЧЕСКИ...
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25k
Антон Ginny 4 часа назад
Просто в Европе это задокументировано во фресках и живописи. В России и Азии это просто не записывали. Не надо думать, что на территории России жили гуманисты - в тёмные века все были хороши. Вспомните кол и бочки с порохом. А кожу с живого снимали даже ещё в 1880 году: На территории Сибирского казачества в станице Акмолинской так неизвестные казнили судью.
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34k
Андрей Бертон 4 часа назад
Хорошие раньше были времена, добрые, не то что сейчас, дети учатся быть жестокими - играя в компьютерные игры.
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27k
Peacemaker1873 5 часов назад
Собственно и римское распятие тоже весьма мучительная штука.
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1k
Алексей 5 часов назад
Ломали кости с помощью колеса? Да вы что. Интересная идея.... очень интересная.

Так-то колесование проводили совсем по-другому. Почитай в Википедии.
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27k
Peacemaker1873 Алексей 5 часов назад
Четвертование вроде тоже. Привязывали за руки и ноги к четырём лошадкам, и пошли, родимые.
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27k
Peacemaker1873 5 часов назад
Ипотека. Человек в течении многих лет загибается от недосыпания, недоедания и тяжёлой работы.
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33k
dima423 Peacemaker1873 4 часа назад
а что кто то заставляет ее брать?)) ...да и вообще часто квартира сама себя окупает... я вот взял для сдачи квартиру в ипотеку, платеж 20 тыс, с арендатора получаю 25, да еще и сама хата с 16 года выросла в цене с 2,8 до 5 млн))
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27k
Peacemaker1873 dima423 4 часа назад
В том и дело, что это когда своя есть.
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33k
dima423 Peacemaker1873 4 часа назад
ну все равно, даже если бы я там сам жил... платил бы эту ипотеку 20 тыс. вместо того чтобы снимать чужую за 25)) ...единственное первоначальный взнос надо собрать тыс 600-800 у меня тогда было вроде... но это мелочь, думаю почти любой работающий чел может себе это позволить)
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5k
Lev Asriev 5 часов назад
Есть интересная книжка на эту тему "Палачка" П.Когоут автор. Рекомендую почитать.
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Peacemaker1873 Lev Asriev 5 часов назад
Спасибо. Люблю про методы заплечных дел мастеров.
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27k
Peacemaker1873 5 часов назад
А уж фантазия Томми Тарквемоды вообще была безграничной.
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27k
Peacemaker1873 5 часов назад
Сажание на кол, так любимое графом Владом, и сажание на проросток бамбука китайцами, тоже весёлая штука.
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27k
Peacemaker1873 5 часов назад
Казнь Дмитрия Байды Вишневецкого ( основателя Запорожской Сечи) турками. Подвешен за железный крюк за рёбра с наружной стороны стены. Два с половиной дня в этом положении крыл султана и прочих турок отборным казацким матом.
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7k
Шурум-бурум 5 часов назад
в современной России есть существа, к которым можно было бы применить какой-нибудь из этих способов...
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7k
Шурум-бурум Андрей 4 часа назад
ты болеешь чем-то, наверно, или русский язык плохо понимаешь! возьми толковый словарь и с его помощью перечитай мои комментарии... может быть, ты поймешь, как влияют на жизнь и безопасность простых граждан Российской Федерации разного рода преступники, которых я назвал существами! а ты, в силу своих интеллектуальных способностей, приплел к моим комментариям любые страны и их граждан, которые ввели санкции против нашей САМОДОСТАТОЧНОЙ страны!
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22k
Андрей Шурум-бурум 3 часа назад
Сам прочитай свой опус))) Где там про педофилов и преступников? Цитирую: "в современной России есть существа, к которым можно было бы применить какой-нибудь из этих способов..." Если не умеешь выражать свои мысли, лучше вообще ничего не пиши
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7k
Шурум-бурум Андрей 3 часа назад
речь идет о казни в отношении преступников
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Андрей Шурум-бурум 3 часа назад
Так и пиши, и всё станет ясно и понятно. А существом можно и обычного работягу назвать, после зарплаты!
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7k
Шурум-бурум Андрей 3 часа назад
обычный работяга после зарплаты остается обычным работягой и не теряет лицо! назвать такого человека существом может только конченный мудак!
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Сергей

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