Пятнадцать самых бесчеловечных способов казни в истории

Люди, как известно, существа изобретательные, Иногда их творческая энергия используется на благо, но порой она воплощается в поистине адских способах насилия и причинения боли себе подобным. В этом, разумеется, нет ничего нового, и самые страшные из нынешних способов умерщвления человека выглядят почти невинными по сравнению с теми, что применялись в разных странах в прежние эпохи.

Четвертование (Англия, 1352-1870 гг.) 0 Процедура четвертования довольно сложна: жертву доставляют к месту казни волоком, затем ее вешают, но это делается так, чтобы смертьне наступила раньше времени, кастрируют, выпускают кишки, обезглавливают, а затем четвертуют (разрезают на четыре части), и выставляют все это на обозрение публике.

Казнь свежеванием (Новоассирийское царство) 0 Начиная с голеней, бедер или ягодиц, с тела еще живой жертвы снимали кожу. Такому наказанию нередко подвергался лидер повстанцев, чтобы вселить ужас в его последователей.

Кровавый орел (эпоха викингов) 0 Эта древняя казнь требовала большого мастерства: жертву укладывали лицом вниз и очень осторожно, чтобы она не умерла до поры, отделяли ребра от позвоночника. Затем их разворачивали наружу и извлекали легкие из груди, создавая таким образом «крылья».

Медный бык (Древняя Греция) 0 Орудие пытки в виде полой фигуры быка в натуральную величину, снабженное специальной дверцей, изготавливалось из бронзы. Жертву запирали внутри и разводили под брюхом быка огонь, с тем, чтобы человек поджарился живьем.

Ритуальная казнь «исикодзуме» (Древняя Япония) 0 Казнь осуществлялась следующим образом: в земле выкапывалась большая яма, чтобы человек мог в ней сидеть или даже стоять, а затем жертву крепко привязывали к столбу, лишая возможности двигаться и забивали камнями до смерти, или, в крайнем случае, хоронили живьем под грудой камней.

Протаскивание под килем (Древняя Греция) 0 Это была специальная смертная казнь для моряков, известная также под названием «килевание»: жертву, привязанную специальными канатами, протягивали под днищем от носа до кормы судна, и если даже человеку хватало дыхания, чтобы не захлебнуться, в любом случае его тело было покрыто жестокими шрамами от моллюсков, что нередко приводило к мучительной смерти.

«Казнь в мешке» (Древний Рим) 0 В переводе с латыни «Poenacullei» означает «казнь в мешке», и это наказание предназначалось для преступников, признанных виновными в убийстве матери либо отца. Оно заключалась в том, что жертву зашивали в прочный мешок вместе с различными животными (змеями, собаками, петухами и т.д.), а затем бросали в воду.

Казнь с помощью слона (Южная Азия, вплоть до XIX века) 0 Азиатские слоны повсеместно использовались для умерщвления жертвы во время публичных казней. Животных даже специально тренировали, чтобы они могли, повинуясь приказу, растаптывать человека медленно, с целью причинить максимальные мучения, или, в знак милосердия, убить его мгновенно.

«Республиканский брак» (Франция, 1793-1794) 0 Этот метод публичной казни применялся во время подавления Великой французской революции 1789 года. Мужчину и женщину раздевали догола, связывали вместе и бросали в реку, где они тонули.

Удушение с помощью пепла (Древняя Персия) 0 Жертву бросали в комнату, наполненную пеплом. Специальные колеса с лопастями приводились в движение для того, чтобы поднять как можно больше пепла в воздух, в результате чего человек мучительно умирал от удушья.

Казнь «линчи» (Китай, с 900 по 1905 год) 0 Слово «линчи» на языке пиньинь означает«затяжная бесчеловечная смерть, медленная экзекуция». Жертву привязывали к деревянной раме, установленной на площади или в ином публичном месте, а затем наносили бесчисленные порезы ножом, начиная с горла. Эта поистине изуверская процедура могла закончиться смертью всего через несколько минут, но иногда она длилась несколько дней.

«Скафизм» (Древняя Персия) 0 Жертву надежно закрепляли между двумя долблеными лодками, с тем, чтобы конечности торчали наружу, затем насильно и весьма обильно кормили (экскременты привлекали насекомых), руки и ноги обливали молоком и медом, и, наконец, оставляли на съедение кровососущим.

Разрубание позвоночника (Древний Китай) 0 Согласно легенде, один человек, будучи разрубленным в талии, прожил достаточно долго, чтобы семь раз написать иероглиф, означающий «несчастный», своей собственной кровью, прежде чем умереть. Предание гласит, что услышав об этом, император отменил столь бесчеловечный способ казни.

Распиливание (Средневековая Европа) 0 Публика многих европейских городов имела возможность развлечься незабываемым зрелищем: жертву подвешивали вверх ногами и с помощью двуручной пилы расчленяли на две части. Впрочем, иногда палачи выполняли свою «работу» лишь наполовину, а затем оставляли приговоренного человека медленно умирать