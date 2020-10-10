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Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад

Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад (20 фото)

Автор:
10 октября 2020 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   история   книги   литература   научно-популярная литература   факты   
2864
20
Люди в России всегда тянулись к знаниям и охотно читали научно-популярную литературу. Представляем вашему вниманию книги, изданные в начале и первой половине XX века. Конечно, сейчас их тематика вызовет скорее всего недоумение, но для людей того времени она была очень интересной и полезной.
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Метки: интересно   история   книги   литература   научно-популярная литература   факты   
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13  комментариев
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15k
Олег 2 часа назад
Боюсь показаться банальным, но ТЕМА СИСЕК НЕ РАСКРЫТА!
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73
onna.a 7 минут назад
Нет,я сто процентов крестьянка. Увидела мертвую корову и чуть не зарыдала,как девушка на обложке...н-да,видимо,корни.
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7k
Фантом 19 минут назад
Я зашел сюда ради сисек =\
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5k
Dima Полчаса назад
Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад
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8k
ДядяТоля 42 минуты назад
Тема сисекъ не раскрыта....
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976
Афраний 59 минут назад
Мда.. Сейчас и в интернетах меньше того идиотизма,чем в книгах столетней давности.
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427
Мистер Фикс Час назад
Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад
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220
Nane First NameLast Час назад
Да уж, сколько ереси было. Суп из сена.
Авторка сего опуса хоть раз в жизни сено видела? Я бы посмотрел как она ест этот самый суп из сена. И попросит ли добавки?
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73
onna.a Nane First NameLast 6 минут назад
Автор,дорогуша,автор. Не в Укропии,чай.
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17k
Matrosskin Час назад
Про пых-пых и пионеров, конечно, интересно. Но заходил я сюда не за этим !!!! Аффтор выйпий йаду !
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5k
Дельфин Красивый Час назад
сейчс тоже хватает нелепой литературы, да пожалуй что и поболее
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