Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад

Люди в России всегда тянулись к знаниям и охотно читали научно-популярную литературу. Представляем вашему вниманию книги, изданные в начале и первой половине XX века. Конечно, сейчас их тематика вызовет скорее всего недоумение, но для людей того времени она была очень интересной и полезной.
1.
В этой подборке книги разные и, конечно, их тематика, зависит от времени издания. Но все раритеты хочется рассматривать и даже прочесть.
2.
В книге К.Б. Северовой, помимо призывов всем и каждому немедленно стать вегетарианцем, содержатся и рецепты. Некоторые из них довольно интересны.
Вот, к примеру, как готовится "суп из сена в чайнике": "берется чайник, глядя по количеству душ, маленький фарфоровый или огромный жестяной на целую артель, бросают в него сена по два золотника на персону, крошат луку, прибавляют лаврового листа (один лист на троих) и по две перчинки на каждого, заваривают крутым кипятком, ставят на огонь ненадолго (на 10 мин.) — и суп готов."
Быстро и просто!
Есть и более сложные блюда, к примеру, "суп научный". Чтобы его приготовить на 10 персон, понадобятся следующие продукты: "два стакана простого гороху, две порядочных репы, три моркови, пять картофелей, поджаренных кореньев. Горох заливают 12 стаканами холодной воды и варят до мягкости, потом осторожно процеживают. <…> На следующий день горох протирается, и у вас к обеду пюре".
Вот, к примеру, как готовится "суп из сена в чайнике": "берется чайник, глядя по количеству душ, маленький фарфоровый или огромный жестяной на целую артель, бросают в него сена по два золотника на персону, крошат луку, прибавляют лаврового листа (один лист на троих) и по две перчинки на каждого, заваривают крутым кипятком, ставят на огонь ненадолго (на 10 мин.) — и суп готов."
Быстро и просто!
Есть и более сложные блюда, к примеру, "суп научный". Чтобы его приготовить на 10 персон, понадобятся следующие продукты: "два стакана простого гороху, две порядочных репы, три моркови, пять картофелей, поджаренных кореньев. Горох заливают 12 стаканами холодной воды и варят до мягкости, потом осторожно процеживают. <…> На следующий день горох протирается, и у вас к обеду пюре".
×
4.
Издавали книги и о более занимательных вещах - у примеру, еще дореволюционный труд о форме груди у эстонок. В этой книге врач-гинеколог Гершельман рассказывает о своих исследованиях: "Я предпочитал производить свои исследования исключительно на еще не рожавших и не находящихся в период первой беременности женщинах и девушках. <…> Большинство исследованных эстонок — крестьянки, преимущественно работницы бумажной фабрики. По праздникам большинство их носит корсет, в будни же — нет. Исследованные русские — жительницы рыбацких поселений по берегам оз. Пейпуса; ношение корсета среди них не распространено <…> юрьевские проститутки из эстонок — по преимуществу крестьянки, русские же проститутки — и крестьянки, и мещанки поровну, польки — преимущественно мещанки".
Результатом исследований стали выводы о форме груди: "у эстонских девушек оказалась полушарообразная (или бесформенная, но раньше таковою бывшая), отмеченная в 80% случаев. Чашеобразная форма отмечена только в 8%; коническая форма встречается несколько чаще. Формы чашеобразные вследствие слабого развития груди встречаются вдвое реже, чем чашеобразные. <…> Эта последняя форма не представляется хоть сколько-нибудь неблагоприятной с физиологической (функциональной) точки зрения; едва ли можно что-либо возражать против нее и с эстетической точки зрения, тем более, что из всех форм груди эта наименее подвергается отвисанию".
Результатом исследований стали выводы о форме груди: "у эстонских девушек оказалась полушарообразная (или бесформенная, но раньше таковою бывшая), отмеченная в 80% случаев. Чашеобразная форма отмечена только в 8%; коническая форма встречается несколько чаще. Формы чашеобразные вследствие слабого развития груди встречаются вдвое реже, чем чашеобразные. <…> Эта последняя форма не представляется хоть сколько-нибудь неблагоприятной с физиологической (функциональной) точки зрения; едва ли можно что-либо возражать против нее и с эстетической точки зрения, тем более, что из всех форм груди эта наименее подвергается отвисанию".
5.
В этой занимательной книге рассказывается о половом влечении животных и человека, о роли любви в выборе партнера для спаривания.
6.
В общем, несмотря на разум, человек остается животным и действует под влиянием инстинктов, резюмирует автор.
7.
Пара цитат из книги Наума Котика: «Исходя из того соображения, что передача мыслей <…> должна совершаться посредством движения какой-то весьма утонченной субстанции, обладающей способностью отражаться от металлических поверхностей, исследователи поступили следующим образом. Установив два сферических вогнутых зеркала, <…> экспериментаторы расположились так, что их головы находились в фокусах этих зеркал».
«…металлический проводник каким-то образом способствует быстрой передаче психической энергии от одного лица к другому <…> психическая энергия может накопляться на поверхности человеческого тела подобно тому, как электричество накопляется на конденсаторах и устремляется по проводникам».
Автор предостерегает, что безопасность эксперимента - в руках самого исследователя: "для предупреждения неожиданных сюрпризов следует перед началом каждого опыта отводить в землю случайно накопившуюся психическую энергию, прикасаясь к металлическим проводникам в комнате, например, к трубам отопления или водопровода. <…> Когда я стал это делать, у меня после того ни разу не было сюрпризов".
«…металлический проводник каким-то образом способствует быстрой передаче психической энергии от одного лица к другому <…> психическая энергия может накопляться на поверхности человеческого тела подобно тому, как электричество накопляется на конденсаторах и устремляется по проводникам».
Автор предостерегает, что безопасность эксперимента - в руках самого исследователя: "для предупреждения неожиданных сюрпризов следует перед началом каждого опыта отводить в землю случайно накопившуюся психическую энергию, прикасаясь к металлическим проводникам в комнате, например, к трубам отопления или водопровода. <…> Когда я стал это делать, у меня после того ни разу не было сюрпризов".
8.
Для тех, кто увлекался фотографией, предлагались занятные опыты для получения необычных снимков. Современные блогеры могли бы взять на заметку!
11.
Преподаватель электротехники Комиссаровского технического училища рассказывает, как не бояться электричества и сэкономить при переходе с лучины к лампе Ильича.
"Умение пользоваться электричеством, главным образом, заключается в том, чтобы расход на него оказался возможно меньшим, так как особого умения в обращении не требуется. Для возможного уменьшения расхода надо знать, во-первых, какими лампами выгоднее всего пользоваться, а главное, твердо помнить, что электричество должно включать ровно на то время, когда оно нужно и где нужно".
"Умение пользоваться электричеством, главным образом, заключается в том, чтобы расход на него оказался возможно меньшим, так как особого умения в обращении не требуется. Для возможного уменьшения расхода надо знать, во-первых, какими лампами выгоднее всего пользоваться, а главное, твердо помнить, что электричество должно включать ровно на то время, когда оно нужно и где нужно".
12.
После революции большое значение уделялось восстановлению сельского хозяйства, потому темы скотоводства были актуальны, а научные справочники и труды ученых животноводами читались столь же охотно, как обычные книги о быте и культуре.
14.
Отдельно хочется поговорить о литературе для детей. Сейчас эти иллюстрации и стихотворения ничего, кроме недоумения не вызовут. На фото - страница детской книги стихов Каринского Владимира Александровича "Цирк". Рисунки Константина Зотов, Москва, издание "Молодая гвардия", 1927г.
15.
"Веселая история для маленьких деток" Мазуркевича Владимир Александрович. Книга 1912 года издания с рисунками Ф. Шенкеля содержит интересные иллюстрации, сопровождаемые веселыми стишками.
18.
Еще одна интересная история про Пыхтелку, которая подумывала, не съесть ли девочку - и все-таки съела.
19.
После создания пионерской организациии появились книги о юных ленинцах. В этой рассказывали о подвиге юного пионера.
"Ни пулемет,
Ни тяжелый танк
Не охраняют
Государственный банк.
Много денег
В банке скрыто,
Будет пожива
Для белых бандитов.
Эй, бегите
От дома к дому,
Мешки берите,
Спешите на помощь.
Пионеры кинулись за мешками.
"Ни пулемет,
Ни тяжелый танк
Не охраняют
Государственный банк.
Много денег
В банке скрыто,
Будет пожива
Для белых бандитов.
Эй, бегите
От дома к дому,
Мешки берите,
Спешите на помощь.
Пионеры кинулись за мешками.
20.
В других призывали юных ленинцев быть активными, любопытными, заниматься спортом и не сидеть на месте.
"Готовь дорожный мешок,
Потуже стяни ремешок,
Брось лежать в траве на боку.
Поезжай, пионер; в Баку!
Осмотри нефтяные вышки,
Помнишь, мы их видали в книжке.
Поезжай, изучай, опиши.
Ну, скорей, пионер, спеши!"
"Готовь дорожный мешок,
Потуже стяни ремешок,
Брось лежать в траве на боку.
Поезжай, пионер; в Баку!
Осмотри нефтяные вышки,
Помнишь, мы их видали в книжке.
Поезжай, изучай, опиши.
Ну, скорей, пионер, спеши!"
Источник:
Ссылки по теме:
- Исторические фото разных лет, которые без прикрас рассказывают о жизни прошлого
- Как выглядели самые первые модели изобретений
- 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг!
- Интересные факты о Храме Василия Блаженного
- Невероятная история древнеримских кораблей, сгинувших во Второй мировой
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...