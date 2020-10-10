Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад

4.

Издавали книги и о более занимательных вещах - у примеру, еще дореволюционный труд о форме груди у эстонок. В этой книге врач-гинеколог Гершельман рассказывает о своих исследованиях: "Я предпочитал производить свои исследования исключительно на еще не рожавших и не находящихся в период первой беременности женщинах и девушках. <…> Большинство исследованных эстонок — крестьянки, преимущественно работницы бумажной фабрики. По праздникам большинство их носит корсет, в будни же — нет. Исследованные русские — жительницы рыбацких поселений по берегам оз. Пейпуса; ношение корсета среди них не распространено <…> юрьевские проститутки из эстонок — по преимуществу крестьянки, русские же проститутки — и крестьянки, и мещанки поровну, польки — преимущественно мещанки".

Результатом исследований стали выводы о форме груди: "у эстонских девушек оказалась полушарообразная (или бесформенная, но раньше таковою бывшая), отмеченная в 80% случаев. Чашеобразная форма отмечена только в 8%; коническая форма встречается несколько чаще. Формы чашеобразные вследствие слабого развития груди встречаются вдвое реже, чем чашеобразные. <…> Эта последняя форма не представляется хоть сколько-нибудь неблагоприятной с физиологической (функциональной) точки зрения; едва ли можно что-либо возражать против нее и с эстетической точки зрения, тем более, что из всех форм груди эта наименее подвергается отвисанию".