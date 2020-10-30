100 книг которые должен прочитать каждый человек

73 Джованни Боккаччо — Декамерон

Средневековый аскетизм стал предметом насмешек Джованни Бокаччо, а также разоблачение церковников — это главные идеи произведения «Декамерон», ставшего знаменитым, и прославившего писателя. От начала и до конца он ведёт читателя через итальянское общество.





74 Пауло Коэльо — Алхимик

Величайшая книга, которая была переведена более чем на 70 языков мира. О пастухе, увидевшего сон, увлекающего его на поиски сокровищ в далеких пирамидах. Эта книга может вполне стать настольной. Она учит верить в себя, а также как стать успешным и получить то, что хочешь.





75 Борис Акунин — Приключения Эраста Фандорина

Эраст Фандорин — главный герой детективной серии романов Акунина. Его образ — идеал аристократа 19 века: верность принципам, благородство, неподкупность. Он обладает безупречными манерами, женщины от него без ума. Но при этом он всегда остаётся один. А ещё он удачный азартный игрок.





76 Вениамин Каверин — Два капитана

Саня Григорьев ещё в детстве поставил перед собой задачу найти пропавшую без вести экспедицию капитана Татаринова. Благодаря мечте стал летчиком — полярником. Он прошёл через множество приключений и испытаний, прежде чем добрался до намеченной цели.





77 Теодор Драйзер — Американская трагедия

Трагическая история молодого человека Клайда Гриффитса из бедной семьи проповедников, узнавшего все прелести богатой жизни. Он так отчаянно пытается стать частью этого общества, что даже решается на преступление. Данное произведение — пик творчества выдающегося писателя.





78 Эмили Бронте — Грозовой перевал

Хозяин одного поместья спас от смерти и приютил беспризорного мальчишку. С этого начинается история «Грозового перевала», героями которой стали жители двух соседних поместий. Свидетельницей их взаимоотношений всю жизнь была Эллен Дин. Она же и рассказывает эту историю.





79 Харпер Ли — Убить пересмешника

Известнейший роман, ставший мировой классикой. Адвокат Аттикус Финч в одиночку воспитывает двух детей, после трагической кончины матери. Однажды ему попадается дело, где он должен стать на защиту чернокожего, обвиняемого в надругательстве над белой женщиной.





80 Эрнест Хемингуэй — Прощай оружие

Первая Мировая Война в самом разгаре. И посреди жестокости и разрухи рождаются чувства между американским солдатом и медсестрой из Шотландии. Много событий, препятствий и трудности станет между ними. Однажды, солдат принимает решение дезертировать. Бросает оружие ради любви.





81 Умберто Эко — Имя Розы

При неизвестных обстоятельствах скончался монах бенедектинской обители. И двум главным героям — Вильгельму Баскервильскому и Адсону Мелькскому предстоит заняться этим делом. События разворачиваются в течение одного недели. За окном 14 век, где-то на северо-западе Италии.





82 Ярослав Гашек — Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны

Йозеф Швейк — солдат в отставке. С началом Первой Мировой Войны он снова обязан служить. Действие романа происходит на территории Австро-Венгерской Империи. Произведение имеет сатирический уклон, с долей различных политических и социальных проблем.





83 Франц Кафка — Процесс

В день исполнения тридцати лет, Йозеф проснулся и обнаружил, что заперт внутри судебной бюрократической машины. Он исследует эту машину, стараясь хоть как-то повлиять на своё дело, свой Процесс. На протяжении книги его мышление, хоть и не заметно для него самого, меняется.





84 Николай Гоголь — Тарас Бульба

Книга, известная всем ещё со школьных времён. Во всех красках показывает быт казаков, которые сражаются за самое главное в их жизни — любовь к родной земле. Это вечное произведение о долге и чести, о любви, о дружбе и предательстве, о семье и взаимопомощи.





85 Этель Лилиан Войнич — Овод

Он был очень молодым и наивным. Оказавшись однажды обманутым, отвергнутым, погрязшим в грязной клевете, он инсценирует момент самоубийства и сбегает. Вернётся он только через тринадцать долгих лет с уродливым лицом, разбитым сердцем и чужим именем.





86 Колин Маккалоу — Поющие в терновнике

Главными героями романа являются три поколения семьи Клири. События развиваются в течение пятидесяти лет, начиная с 1915 года. Они смогли подняться из бедняков до управленцев крупнейшим поместьем. Автор знакомит читателя с богатым австралийским бытом.





87 Эрнест Хемингуэй — Праздник, который всегда с тобой

«Праздник, который всегда с тобой» представляет собой мемуарную прозу, в основу которой легли путевые заметки из путешествия автора в Париж. Эрнест Хемингуэй покинул родную страну Америку и стал путешествовать по всему миру. Он писал о жизни, литературе, писателях.





88 Курт Воннегут — Бойня номер пять, или Крестовый поход детей

Писатель Курт Воннегут имея трагический военный опыт, смог отразит его в своём известном, отчасти автобиографическом произведении. Острый сюжет, злая непривычная сатира, фантастика и доля философии подкупают даже самого придирчивого читателя.





89 Ричард Бах — Единственная

Это своеобразное продолжение книги «Мост через вечность», в котором спустя шестнадцать лет повзрослевшие герои отправляются в следующее таинственное приключение по альтернативным реальностям других своих жизней. Им предстоит выбрать только один верный путь.





90 Джеймс Клавелл — Сегун

Два года назад из Европы в Азию отправились пять военно-торговых кораблей, из которых единственным уцелевшим остался только один. После ужасного шторма корабль терпит крушение у японских берегов. Уцелевшие моряки попадают в страну, где они непрошеные гости.





91 Андрей Платонов — Котлован

Вощев вёл скучную, безрадостную жизнь, потому что не знал, каков в ней смысл. Работал на заводе, пока из-за снижения производительности его не уволили. И он ушёл. Куда, и сам не знал. Добрался до соседнего города, где на краю копали котлован для строящегося здания.





92 Лев Толстой — Хаджи Мурат

Хаджи Мурат был настоящим джигитом, могучим заместителем Шамиля. О его подвигах кавказский народ слагал легенды. Сам Шамиль стал его бояться и решил избавиться от соперника, убить его. Хаджи Мурат хотел перейти на сторону русских. И был убит при попытке побега.





93 Виктор Гюго — Отверженные

Один из величайших представителей мировой литературы. Во всём своём многообразии писатель показывает французское общество 19 века. Захватывающий сюжет, реалистичность описанных событий, яркие и сильные характеры главных героев — вот за что, любят Гюго читатели по сей день.





94 Элинор Портер — Поллианна

История девочки Полианны, ставшей сиротой. Под свою опеку её взяла недоброжелательная тётка. Отличительная особенность Поллианны в том, что она умеет в любой ситуации находит положительные стороны и радоваться при любых обстоятельствах. Это помогает не только ей, но и окружающим.





95 Жорж Санд — Консуэло

Увлекательная история талантливой певицы Консуэло. Которая обязана преодолевать тяжелейшие испытания и нести людям искусство. Книга о трагическом выборе между личной жизнью и искусством, о судьбе творческого человека, о бремени таланта.





96 Ричард Бах — Мост через вечность

Главные герои книги — сам Ричард Бах и Лэсли Пэрриш. Роман отчасти автобиографичен и описывает документальные события из жизни писателя, порой увиденные автором во сне. Между главные героями есть настоящее чувство, именуемое любовь. Вместе они преодолеют все трудности.





97 Астрид Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок

Пеппи Длинный Чулок — осиротевшая девочка, обладающая удивительной физической силой. Основным местом событий является вилла «Курица», где Пеппи живёт вместе с лошадью и ручной обезьянкой Мистером Нильсом. Цикл, весёлых коротких рассказов.





98 Эрих Мария Ремарк — Жизнь взаймы

Автогонщика Клерфэ судьба сводит с неизлечимо больной Лилиан. Она не хочет умирать в мрачной палате, дожидаясь своего часа. И хочет провести последние месяцы в полном отрыве, отправившись в путешествие по Европе. Молодой парень влюбляется и предлагает пожениться.





99 Вольтер — Кандид, или оптимизм

Произведение «Кандид, или оптимизм» входит в серию Вольтера «Философские повести». Стиль писателя отличается насмешливостью и быстротой развития событий. Он умело сочетает философскую глубокую тему с пародией на сентиментальные женские романы о несчастной любви.





100 Джеймс Джойс — Улисс

Оригинальный роман Джеймса Джойса, который рассказывает об одном единственном дне прожитом одним обычным жителем одного небольшого европейского города. В эти рамки он смог поместить всю литературу с её разнообразными техниками и стилями написания.