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100 книг которые должен прочитать каждый человек

100 книг которые должен прочитать каждый человек (7 фото)

Автор:
30 октября 2020 08:57
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: интересно   книги   список   фото   чтение   что почитать   
880
7
Литература очень безгранична и не может измеряться в штуках, но для того, чтобы по праву считать себя человеком образованным и начитанным, для начала достаточно пройтись по списку 100 книг, которые должен прочитать каждый. Вряд ли найдется человек, который осилил все книги из списка. Станьте первым!
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Метки: интересно   книги   список   фото   чтение   что почитать   
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9  комментариев
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4k
Petr Chernyshev Час назад
Странный список. Есть Акунин, но нет Бальзака, Есть Милн, но нет Куприна, Есть Клавелл с Сёгуном, но нет Мелвилла с Моби Диком. Есть Кэролл, но нет Ибсена. И так далее. Плюс автор списка очень любит Ричарда Баха.
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27k
LEPA Полчаса назад

Ссылка youtu.be
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31k
Nefrion 41 минуту назад
Я люблю читать и постоянно что-то читаю, но школьную "обязаловку" ненавидела люто, и до сих пор бесит, когда кто-то пытается мне сказать что я _должна_ прочитать какую-нибудь художественную литературу.
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631
Сергей Nefrion 6 минут назад
Полностью поддерживаю ваше мнение.

С первого класса как только научился читать - начал ходить с мамой в библиотеку, и набирал кучу книг (сначала детских и небольших), потом уже и увесистые тома. Даже несмотря на то, что дома была очень неплохая библиотека (папа тоже любил читать), всё равно многое именно из общественно библиотеки приходилось отлавливать.

А школьная "обязаловка" - один интересный момент помню, когда учился уже в 9-м класса увидел на столе у учительницы по литературе книгу "Робинзон Крузо" и нехило так удивился "А сейчас такое проходят?". Вот тут-то я и расстроился, что у нас таких интересных книг не было.
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3k
magic32 Час назад
Я прочёл все книги из этого списка, а некоторые и не раз, плюс ещё много-много других замечательных произведений. Друзья, читайте книги!!!
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18k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
"Вряд ли найдется человек, который осилил все книги из списка" - Студенты-филологи только усмехнутся. Сюда еще не вошли книги по курсу "Античная литература", "Литература Средних веков" и т.п.
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9k
Artem Вишенка Крокодилова 38 минут назад
63. Гомер Одиссея (Античная)
35. Мигель Сервантес Дон-Кихот (почти средние века)
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12k
Ligov 2 часа назад
Книги, которые должен прочитать каждый человек, в цифру 100 явно не умещаются. Но хотя бы эти...)
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