100 книг которые должен прочитать каждый человек

Литература очень безгранична и не может измеряться в штуках, но для того, чтобы по праву считать себя человеком образованным и начитанным, для начала достаточно пройтись по списку 100 книг, которые должен прочитать каждый. Вряд ли найдется человек, который осилил все книги из списка. Станьте первым!
Каждая из этих ТОП-100 книг заняла особое место в мировой литературе. Все они разного жанра, разной авторской манеры написания, разных эпох. Благодаря собранному списку каждый читатель точно сможет определить, что же ему по душе более всего на свете. Возможно, найти своё призвание? Или хотя бы поставить новые жизненные цели? Каждая прочитанная книга тем или иным образом влияет на нас, изменяет или дополняет. Не упускайте шанс, откройте новый мир.
1 Михаил Булгаков — Мастер и Маргарита
Это вечная книга, прославившая Булгакова, которого не имеет определённого жанра. Здесь переплетаются фантастика, мистика, история, философия и есть место даже юмору. Более десяти лет писатель трудился над созданием знаменитого произведения, ставшим его завещанием.
2 Антуан де Сент-Экзюпери — Маленький принц
«Маленький принц» актуален для любого возраста. Волшебная сказка, в которой маленьких читателей ждёт увлекательное приключение, а взрослые могут извлечь настоящий урок. Истинный глубокий смысл этого произведения заставит посмотреть на мир другими глазами.
3 Михаил Булгаков — Собачье сердце
Одним из достижений профессора Преображенского стало достижение в сфере омоложения организма с помощью пересадки эндокринных органов. Экспериментом стала пересадка человеческих желёз в тело собаки. С тех пор мало кто не знает знаменитую фамилию Шариков.
4 Лев Толстой — Война и мир
Роман-эпопея, один из представителей русской классической литературы. Все события разворачиваются в тяжелый для России и всей Европы период — начало 19 века. Читатель знакомится с мельчайшими подробностями войны и одновременно мира, охватывая при этом разные слои общества.
5 Федор Достоевский — Преступление и наказание
Родион Раскольников — студент, совершивший преступление во имя восторжествования справедливости. Старушка процентщица стала его жертвой. Его изводят муки совести, но он не может решиться на признание в содеянном. И только Соня Мармеладова может его на это подвигнуть.
6 Михаил Лермонтов — Герой нашего времени
Произведение одного из самых лучших поэтов 19 века. Естественность, оригинальность, простота и возвышенность — отличительные черты автора. «Герой нашего времени» повествует о талантливом человеке, которому, в силу разных причин, не суждено быть счастливым.
7 Илья Ильф, Евгений Петров — Двенадцать стульев
Невероятные приключения Остапа Бендера и Ипполита Воробьянинова до сих пор находят поклонников среди читателей. Покойная теща Воробьянинова перед смертью рассказала о спрятанных сокровищах в один из стульев гостиного гарнитура. Главных героев ничего не остановит на пути к богатству.
8 Александр Пушкин — Евгений Онегин
Своеобразная «энциклопедия русской жизни», над которой Пушкин трудился более восьми лет. И смог показать в стихотворном романе целую эпоху, уже именуемое «пушкинской». Знаменитое произведение автора, занявшее главное место в его творчестве.
9 Габриэль Гарсиа Маркес — Сто лет одиночества
В основе сюжета романа лежит история всего рода Буэндиа. Одиночество преследует каждого из его представителей по пятам. Родные не могут друг друга понять, в семье полный раскол. На фоне истории о нескольких поколениях рода складываются определённые характерные черты.
10 Антон Чехов — Рассказы
Рассказы, представленные в этой книге представляют целую чеховскую эпоху. Они смешные и одновременно лирически грустные, серьёзные и немного насмешливые. Чехов — яркий представитель русской классической литературы. Современные читатели зачитываются им по сей день.
Это вечная книга, прославившая Булгакова, которого не имеет определённого жанра. Здесь переплетаются фантастика, мистика, история, философия и есть место даже юмору. Более десяти лет писатель трудился над созданием знаменитого произведения, ставшим его завещанием.
2 Антуан де Сент-Экзюпери — Маленький принц
«Маленький принц» актуален для любого возраста. Волшебная сказка, в которой маленьких читателей ждёт увлекательное приключение, а взрослые могут извлечь настоящий урок. Истинный глубокий смысл этого произведения заставит посмотреть на мир другими глазами.
3 Михаил Булгаков — Собачье сердце
Одним из достижений профессора Преображенского стало достижение в сфере омоложения организма с помощью пересадки эндокринных органов. Экспериментом стала пересадка человеческих желёз в тело собаки. С тех пор мало кто не знает знаменитую фамилию Шариков.
4 Лев Толстой — Война и мир
Роман-эпопея, один из представителей русской классической литературы. Все события разворачиваются в тяжелый для России и всей Европы период — начало 19 века. Читатель знакомится с мельчайшими подробностями войны и одновременно мира, охватывая при этом разные слои общества.
5 Федор Достоевский — Преступление и наказание
Родион Раскольников — студент, совершивший преступление во имя восторжествования справедливости. Старушка процентщица стала его жертвой. Его изводят муки совести, но он не может решиться на признание в содеянном. И только Соня Мармеладова может его на это подвигнуть.
6 Михаил Лермонтов — Герой нашего времени
Произведение одного из самых лучших поэтов 19 века. Естественность, оригинальность, простота и возвышенность — отличительные черты автора. «Герой нашего времени» повествует о талантливом человеке, которому, в силу разных причин, не суждено быть счастливым.
7 Илья Ильф, Евгений Петров — Двенадцать стульев
Невероятные приключения Остапа Бендера и Ипполита Воробьянинова до сих пор находят поклонников среди читателей. Покойная теща Воробьянинова перед смертью рассказала о спрятанных сокровищах в один из стульев гостиного гарнитура. Главных героев ничего не остановит на пути к богатству.
8 Александр Пушкин — Евгений Онегин
Своеобразная «энциклопедия русской жизни», над которой Пушкин трудился более восьми лет. И смог показать в стихотворном романе целую эпоху, уже именуемое «пушкинской». Знаменитое произведение автора, занявшее главное место в его творчестве.
9 Габриэль Гарсиа Маркес — Сто лет одиночества
В основе сюжета романа лежит история всего рода Буэндиа. Одиночество преследует каждого из его представителей по пятам. Родные не могут друг друга понять, в семье полный раскол. На фоне истории о нескольких поколениях рода складываются определённые характерные черты.
10 Антон Чехов — Рассказы
Рассказы, представленные в этой книге представляют целую чеховскую эпоху. Они смешные и одновременно лирически грустные, серьёзные и немного насмешливые. Чехов — яркий представитель русской классической литературы. Современные читатели зачитываются им по сей день.
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11 Николай Гоголь — Мёртвые души
Гоголь занимает особое место в истории русской литературы. Главный герой Чичиков — делец по профессии, гений по натуре. Скупка «Мертвых душ» крестьян стала его главным занятием. Множество известных афоризмов и цитат выдернуты из произведения, будоражащего читателей.
12 Федор Достоевский — Идиот
Яркая история многострадального князя Мышкина, безумного Парфена Рогожина и потерявшей надежду Настасьи Филипповны. Множество раз экранизирована и поставлена на сцене театров. Одно из известнейших произведений, воплотивших все творческие принципы писателя.
13 Артур Конан-Дойль — Приключения Шерлока Холмса
Сборник, состоящий из двенадцати популярнейших рассказов. Основная сюжетная линия — повествование доктора Ватсона о великом сыщике Шерлоке Холмсе. По количеству успешных экранизаций шедевральный детектив писателя мог бы побить все рекорды.
14 Илья Ильф, Евгений Петров — Золотой теленок
Продолжение увлекательного путешествия по Советсткой России Остапа Бендера. Случайная встреча с Шурой Балагановым приносит ему информацию о подпольном миллионере, который выдаёт себя за обычного служащего. Остап Бендер отправляется за богатством в Черноморск.
15 Лев Толстой — Анна Каренина
Анна Каренина — известный всем и каждому персонаж, трагично окончивший жизнь самоубийством. У неё было всё — семья, дом, имя. Она променяла их на любовника, чем основательно испортила себе жизнь. На фоне проблем одной семьи, Толстой пишет о проблемах России.
16 Николай Гоголь — Вечера на хуторе близ Диканьки
Бессмертный шедевр русской литературы, по которому в разные годы сняты одноименные фильмы. События произведения происходят на Украине, описывая бытность и настоящий нрав украинского народа. Лёгкий стиль написания, юмор и ироничная мистическая линия.
17 Даниель Дефо — Робинзон Крузо
Знаменитая история, в основу которой легли подлинные события из жизни моряка, который после крушения корабля провёл на необитаемом острове более двадцати лет. Книга о воле к жизни, мужестве и мудрости, о настоящей дружбе, возникшей между двумя людьми из разных миров.
18 Эрих Мария Ремарк — Три товарища
Обычный, небольшой немецкий городок в послевоенное время. С фронта возвращаются три друга. Они всегда были друг для друга опорой и поддержкой. В любой тяжелой ситуации могут рассчитывать на взаимопомощь. И даже девушка, в которую влюбляется один из них не станет между ними.
19 Маргарет Митчелл — Унесённые ветром
Единственное произведение писательницы, которое принесло ей славу и успех. Книга из тех, которые способны жить вечно. Перечитывая снова невольно радуешься встрече со знакомыми героями, и снова находишь для себя что-то новое. О любви, дружбе, войне и предательстве.
20 О.Генри — Рассказы
В 36 лет писатель, работая в банке кассиром был обвинен в растрате, и осуждён на три года. В тюрьме он написал ряд рассказов, которые публиковались в нью-йоркских журналах, и дошли до наших дней. Его произведения отличаются изобретательностью, юмором и неожиданным финалом.
Гоголь занимает особое место в истории русской литературы. Главный герой Чичиков — делец по профессии, гений по натуре. Скупка «Мертвых душ» крестьян стала его главным занятием. Множество известных афоризмов и цитат выдернуты из произведения, будоражащего читателей.
12 Федор Достоевский — Идиот
Яркая история многострадального князя Мышкина, безумного Парфена Рогожина и потерявшей надежду Настасьи Филипповны. Множество раз экранизирована и поставлена на сцене театров. Одно из известнейших произведений, воплотивших все творческие принципы писателя.
13 Артур Конан-Дойль — Приключения Шерлока Холмса
Сборник, состоящий из двенадцати популярнейших рассказов. Основная сюжетная линия — повествование доктора Ватсона о великом сыщике Шерлоке Холмсе. По количеству успешных экранизаций шедевральный детектив писателя мог бы побить все рекорды.
14 Илья Ильф, Евгений Петров — Золотой теленок
Продолжение увлекательного путешествия по Советсткой России Остапа Бендера. Случайная встреча с Шурой Балагановым приносит ему информацию о подпольном миллионере, который выдаёт себя за обычного служащего. Остап Бендер отправляется за богатством в Черноморск.
15 Лев Толстой — Анна Каренина
Анна Каренина — известный всем и каждому персонаж, трагично окончивший жизнь самоубийством. У неё было всё — семья, дом, имя. Она променяла их на любовника, чем основательно испортила себе жизнь. На фоне проблем одной семьи, Толстой пишет о проблемах России.
16 Николай Гоголь — Вечера на хуторе близ Диканьки
Бессмертный шедевр русской литературы, по которому в разные годы сняты одноименные фильмы. События произведения происходят на Украине, описывая бытность и настоящий нрав украинского народа. Лёгкий стиль написания, юмор и ироничная мистическая линия.
17 Даниель Дефо — Робинзон Крузо
Знаменитая история, в основу которой легли подлинные события из жизни моряка, который после крушения корабля провёл на необитаемом острове более двадцати лет. Книга о воле к жизни, мужестве и мудрости, о настоящей дружбе, возникшей между двумя людьми из разных миров.
18 Эрих Мария Ремарк — Три товарища
Обычный, небольшой немецкий городок в послевоенное время. С фронта возвращаются три друга. Они всегда были друг для друга опорой и поддержкой. В любой тяжелой ситуации могут рассчитывать на взаимопомощь. И даже девушка, в которую влюбляется один из них не станет между ними.
19 Маргарет Митчелл — Унесённые ветром
Единственное произведение писательницы, которое принесло ей славу и успех. Книга из тех, которые способны жить вечно. Перечитывая снова невольно радуешься встрече со знакомыми героями, и снова находишь для себя что-то новое. О любви, дружбе, войне и предательстве.
20 О.Генри — Рассказы
В 36 лет писатель, работая в банке кассиром был обвинен в растрате, и осуждён на три года. В тюрьме он написал ряд рассказов, которые публиковались в нью-йоркских журналах, и дошли до наших дней. Его произведения отличаются изобретательностью, юмором и неожиданным финалом.
21 Марк Твен — Приключения Тома Сойера
Том Сойер — маленький проказник, живёт в небольшом американском городке и имеет талант попадать в самые неимоверные ситуации. Он не хочет жить согласно принятым правилам, и мечтает о свободной жизни, наполненной героическими подвигами и незабываемыми приключениями.
22 Уильям Шекспир — Ромео и Джульетта
Самая печальная и трагичная, вечная история любви двух влюблённых из враждующих семей. Ромео и Джульетта вопреки всему влюбились друг в друга и хотят пожениться. Но ни одна из семей их не поддержит. А вы помните чем закончится бессмертная книга великого автора?
23 Александр Дюма — Три мушкетера
Молодой уроженец французской провинции Гасконии д’Артаньян хочет стать мушкетёром, для чего приезжает в Париж. Сразу же после приезда он оказывается на дуэли с тремя мушкетерами, имена которых Атос, Портос и Арамис. С этого момента начнётся история из легендарной дружбы.
24 Оскар Уайльд — Портрет Дориана Грея
Однажды, взглянув на свой портрет, нарисованный талантливым художником, Дориан Грей высказал вслух своё, казалось бы, нереальное пожелание — если бы вместо него старел его портрет. Слова были услышаны, и с той поры ни одной морщинки не появится на лице Дориана. Но всё ли так просто?
25 Эрнест Хемингуэй — Старик и море
Известная повесть, принесшая своему создателю Нобелевскую и Пулитцеровскую премии о старом рыбаке Сантьяго. Мальчик Манолино — его помощник, их связывает крепкая дружба. Они рыбачат каждый день, и последние сорок дней их улов был неудачным. Однажды, Сантьяго поверил в удачу…
26 Джером Д. Сэлинджер — Над пропастью во ржи
Главный герой — обычный американский шестнадцатилетний мальчик Холден Колфилд. Автор рассказывается о его сложном характере и своеобразном восприятии окружающего мира. Он ещё ребёнок, но уже взрослый. Его непростые будни превращаются для читателя в захватывающую повесть.
27 Алан Александр Милн — Винни-Пух
Первая захватывающая повесть о приключениях медвежонка Винни-Пуха, происходящих в загадочном Зачарованном Лесу. О его друзьях, готовых всегда прийти на помощь, и комичных ситуациях, в которые они попадали. Эту незаурядную историю любят и взрослые, и дети.
28 Кен Кизи — Пролетая над гнездом кукушки
Практически вся жизнь Рэндла Патрика Макмерфи прошла в исправительных учреждениях, где он отсидел много заслуженных сроков. Однажды, он попадает в психиатрическую больницу, где ему не даёт покоя медсестра Гнусен. К чему приведут их бесконечные столкновения?
29 Стендаль — Красное и чёрное
Жюльен Сорель — очень умный и честолюбивый молодой человек, живёт во Франции, в начале 19 века. Мечтает о военных достижениях Наполеона и одновременно интересуется церковной карьерой. Но все его планы всегда рушат женщины. И одна из них приводит его к гибели…
30 Эрих Мария Ремарк — На западном фронте без перемен
Пауль Боймер вместе с одноклассниками был призван в армию и отправлен на Западный Фронт. Ремарк необычайно реалистично пишет о переживаниях подростков, о войне, какой её видели молодые ребята. О том как сложится жизнь, если им удастся вернуться домой…
31 Александр Дюма — Граф Монте-Кристо
Эдмона Дантеса, счастливчика и баловня судьбы, однажды предали. Одна жалоба от завистника, и молодой моряк оказался в тюрьме на четырнадцать лет. Закалённый в заключении характер, приводит героя под псевдонимом «Граф Монте-Кристо» в родные края, чтобы отомстить.
32 Уильям Шекспир — Гамлет
Гамлет — сын покойного короля вынужден притворяться безумцем, пока не настанет удобный случай, чтобы отомстить. Месть предназначается родному дяде за безжалостное убийство брата, короля Дании. Ведь только так, дядя Гамлета Клавдий смог завладеть троном.
33 Александр Пушкин — Капитанская дочка
История из жизни Петруши Гринёва, который по отцовскому требованию вынужден отправиться в крепость Белогорскую на службу к генералу Р. Там он встретит не только смертельного врага, но и девушку, которая будет любить его всю жизнь. Книга была успешно экранизирована.
34 Льюис Кэрролл — Алиса в стране чудес
История о необычном и волшебном параллельном мире, где ходят на головах, мартовский кролик является значительным представителем общества, и где могут существовать самые безумные и не объяснимые вещи. Это всё страна чудес, куда волею случая попала девочка Алиса.
35 Мигель Сервантес — Дон-Кихот
Свой лучший, ставший знаменитым во всем мире роман Мигель Сервантес начал писать в тюрьме. Он сам прожил насыщенную приключениями и драматическими событиями жизнь. И написал яркую историю о непутевом смельчаке Дон Кихоте и его преданном друге Санчо Панса.
Том Сойер — маленький проказник, живёт в небольшом американском городке и имеет талант попадать в самые неимоверные ситуации. Он не хочет жить согласно принятым правилам, и мечтает о свободной жизни, наполненной героическими подвигами и незабываемыми приключениями.
22 Уильям Шекспир — Ромео и Джульетта
Самая печальная и трагичная, вечная история любви двух влюблённых из враждующих семей. Ромео и Джульетта вопреки всему влюбились друг в друга и хотят пожениться. Но ни одна из семей их не поддержит. А вы помните чем закончится бессмертная книга великого автора?
23 Александр Дюма — Три мушкетера
Молодой уроженец французской провинции Гасконии д’Артаньян хочет стать мушкетёром, для чего приезжает в Париж. Сразу же после приезда он оказывается на дуэли с тремя мушкетерами, имена которых Атос, Портос и Арамис. С этого момента начнётся история из легендарной дружбы.
24 Оскар Уайльд — Портрет Дориана Грея
Однажды, взглянув на свой портрет, нарисованный талантливым художником, Дориан Грей высказал вслух своё, казалось бы, нереальное пожелание — если бы вместо него старел его портрет. Слова были услышаны, и с той поры ни одной морщинки не появится на лице Дориана. Но всё ли так просто?
25 Эрнест Хемингуэй — Старик и море
Известная повесть, принесшая своему создателю Нобелевскую и Пулитцеровскую премии о старом рыбаке Сантьяго. Мальчик Манолино — его помощник, их связывает крепкая дружба. Они рыбачат каждый день, и последние сорок дней их улов был неудачным. Однажды, Сантьяго поверил в удачу…
26 Джером Д. Сэлинджер — Над пропастью во ржи
Главный герой — обычный американский шестнадцатилетний мальчик Холден Колфилд. Автор рассказывается о его сложном характере и своеобразном восприятии окружающего мира. Он ещё ребёнок, но уже взрослый. Его непростые будни превращаются для читателя в захватывающую повесть.
27 Алан Александр Милн — Винни-Пух
Первая захватывающая повесть о приключениях медвежонка Винни-Пуха, происходящих в загадочном Зачарованном Лесу. О его друзьях, готовых всегда прийти на помощь, и комичных ситуациях, в которые они попадали. Эту незаурядную историю любят и взрослые, и дети.
28 Кен Кизи — Пролетая над гнездом кукушки
Практически вся жизнь Рэндла Патрика Макмерфи прошла в исправительных учреждениях, где он отсидел много заслуженных сроков. Однажды, он попадает в психиатрическую больницу, где ему не даёт покоя медсестра Гнусен. К чему приведут их бесконечные столкновения?
29 Стендаль — Красное и чёрное
Жюльен Сорель — очень умный и честолюбивый молодой человек, живёт во Франции, в начале 19 века. Мечтает о военных достижениях Наполеона и одновременно интересуется церковной карьерой. Но все его планы всегда рушат женщины. И одна из них приводит его к гибели…
30 Эрих Мария Ремарк — На западном фронте без перемен
Пауль Боймер вместе с одноклассниками был призван в армию и отправлен на Западный Фронт. Ремарк необычайно реалистично пишет о переживаниях подростков, о войне, какой её видели молодые ребята. О том как сложится жизнь, если им удастся вернуться домой…
31 Александр Дюма — Граф Монте-Кристо
Эдмона Дантеса, счастливчика и баловня судьбы, однажды предали. Одна жалоба от завистника, и молодой моряк оказался в тюрьме на четырнадцать лет. Закалённый в заключении характер, приводит героя под псевдонимом «Граф Монте-Кристо» в родные края, чтобы отомстить.
32 Уильям Шекспир — Гамлет
Гамлет — сын покойного короля вынужден притворяться безумцем, пока не настанет удобный случай, чтобы отомстить. Месть предназначается родному дяде за безжалостное убийство брата, короля Дании. Ведь только так, дядя Гамлета Клавдий смог завладеть троном.
33 Александр Пушкин — Капитанская дочка
История из жизни Петруши Гринёва, который по отцовскому требованию вынужден отправиться в крепость Белогорскую на службу к генералу Р. Там он встретит не только смертельного врага, но и девушку, которая будет любить его всю жизнь. Книга была успешно экранизирована.
34 Льюис Кэрролл — Алиса в стране чудес
История о необычном и волшебном параллельном мире, где ходят на головах, мартовский кролик является значительным представителем общества, и где могут существовать самые безумные и не объяснимые вещи. Это всё страна чудес, куда волею случая попала девочка Алиса.
35 Мигель Сервантес — Дон-Кихот
Свой лучший, ставший знаменитым во всем мире роман Мигель Сервантес начал писать в тюрьме. Он сам прожил насыщенную приключениями и драматическими событиями жизнь. И написал яркую историю о непутевом смельчаке Дон Кихоте и его преданном друге Санчо Панса.
36 Джон Толкиен — Властелин колец
История Великой Войны за Кольцо, овладевший которым станет властелином мира, но при это обязан поклоняться злу. Хоббит Фродо должен разрушить силу Кольца. Свой путь, полный приключений, он пройдёт вместе с друзьями, и противостоит всем злодеям, желающим заполучить власть.
37 Джейн Остин — Гордость и предубеждение
Мать пяти дочерей в семействе Беннет мечтает удачно выдать замуж каждую из них. Мистер Бингли и Мистер Дарси становятся самыми завидными женихами сразу после приезда. Между старшей дочерью Джейн Беннет, полной предубеждений и мистером Бингли — гордым человеком, вспыхивают чувства.
38 Марк Твен — Приключения Гекльберри Финна
Описывая приключения мальчика Гекльберри Финна, ставшим сиротой при живом отце, Марк Твен затрагивает такие проблемы общественности как пьянство, расизм, беспризорные дети, рабство, мошенничество и месть. Современники критиковали автора и изымали книги из библиотек.
39 Иван Гончаров — Обломов
Один из ярких представителей мировой литературы о молодом дворянине Обломове, жизнь которого идёт под откос. Поместье рушится, управляющий грабит и единственный друг в отличии от него добивается успеха. И кажется, только неожиданная любовь способна его привести в чувства.
40 Иоганн Вольфганг фон Гёте — Фауст
Доктор Фауст — исторический персонаж из 16 века. Он отказался от современной науки и религии, увлёкся магией, стал известен как чернокнижник и в конечном счете продал душу дьяволу. Многие авторы вспоминали в своих произведениях образ Фауста, ставший вечным, благодаря Гёте.
41 Федор Достоевский — Братья Карамазовы
Последний роман Достоевского, поднимающий проблемы алчности, любви, почитания родителей, сострадания и милосердия, борьбы Божественного и Дьявольского в душе человека. В центре сюжета провинциальная семья Карамазовых. Дважды был экранизирован.
42 Александр Грин — Алые паруса
Повесть о вере в чудеса, о мечтах, которые обязаны сбыться и надежде. Маленькой Ассоль, когда она ещё была маленькой, один старик рассказал историю о принце и корабле с алыми парусами. Он приплывет к Ассоль, когда та станет взрослой. С непоколебимой верой в чудеса, она стала ждать.
43 Иван Тургенев — Отцы и дети
Для истинных любителей и ценителей классики. Известное произведение Тургенева никогда не потеряет свой актуальности, ведь проблемы разных поколений с 60ых годов 19 века остались неизменны. Яркие персонажи и своеобразный стиль автора навсегда запомнятся читателю.
44 Михаил Булгаков — Белая гвардия
Первый роман писателя, вскоре после написания получивший широкую известность. Киев, Гражданская война в разгаре. Рассказывая о тяжкой судьбе одной семьи дворянского рода автор плавно переходит к масштабным проблемам советского времени, где гибнут вечные ценности культуры.
45 Ричард Бах — Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Книга, способная научить достигать желаемого, избавляться от обыденного, расширять границы своих возможностей. Собственным примером она показывает, что прилагая усилия, можно добиться чего угодно. Легкий стиль написания и глубокий ценный смысл покоряют читателей по сей день.
46 Александр Пушкин — Повести Белкина
Цикл, состоящий из пяти повестей, автором которых выступил придуманный Пушкиным персонаж Иван Петрович Белкин. С биографией которого можно ознакомиться в предисловии. Повести написаны в разных направлениях — романтизм, сентиментализм и даже с элементами готики.
47 Виктор Гюго — Собор Парижской Богоматери
Красавица цыганка Эсмеральда, уродливый горбун Квазимодо — персонажи знаменитого произведения Виктора Гюго. Действия которого переносят во Францию 15 века. Увлекательный и необычный сюжет неоднократно покорял режиссеров и театральных постановщиков.
48 Артур Конан-Дойль — Собака Баскервиллей
Талантливый сыщик Шерлок Холмс и его бессменный помощник Доктор Ватсон берутся за очередное дело. Ходят слухи о проклятии семьи Баскервиллей. Возле тела погибшего Чарльза нашли нечеловеческие следы, что изрядно напугало окружающих. Так правда ли всё дело в проклятии?
49 Джордж Оруэлл — 1984
Одно из самых тяжелый произведений, которое не может оставить равнодушным. В центре сюжета герой-одиночка, пытающийся противоречить целой системе. Отсутствие смысла и полная безнадега преследуют его по пятам. Они не дадут ему ни единого шанса.
50 Джек Лондон — Мартин Иден
Один юноша из благородного общества однажды был спасён молодым моряком. В качестве благодарности он пригласил его на званный ужин. Там несоответствующий такому обществу моряк знакомится с его сестрой, и влюбляется. Чтобы покорить сердце красавицы, он решает заняться своим образованием.
51 Джером К. Джером — Трое в лодке, не считая собаки
Трое лучших друзей отправляются на прогулку по Темзе. Что может быть лучше, чем такой отдых от городских забот. Вскоре выясняется, что всё не так просто. И любая мелочь может превратиться в ироничную проблему. А веселья добавляет чрезмерно энергичный фокстерьер.
История Великой Войны за Кольцо, овладевший которым станет властелином мира, но при это обязан поклоняться злу. Хоббит Фродо должен разрушить силу Кольца. Свой путь, полный приключений, он пройдёт вместе с друзьями, и противостоит всем злодеям, желающим заполучить власть.
37 Джейн Остин — Гордость и предубеждение
Мать пяти дочерей в семействе Беннет мечтает удачно выдать замуж каждую из них. Мистер Бингли и Мистер Дарси становятся самыми завидными женихами сразу после приезда. Между старшей дочерью Джейн Беннет, полной предубеждений и мистером Бингли — гордым человеком, вспыхивают чувства.
38 Марк Твен — Приключения Гекльберри Финна
Описывая приключения мальчика Гекльберри Финна, ставшим сиротой при живом отце, Марк Твен затрагивает такие проблемы общественности как пьянство, расизм, беспризорные дети, рабство, мошенничество и месть. Современники критиковали автора и изымали книги из библиотек.
39 Иван Гончаров — Обломов
Один из ярких представителей мировой литературы о молодом дворянине Обломове, жизнь которого идёт под откос. Поместье рушится, управляющий грабит и единственный друг в отличии от него добивается успеха. И кажется, только неожиданная любовь способна его привести в чувства.
40 Иоганн Вольфганг фон Гёте — Фауст
Доктор Фауст — исторический персонаж из 16 века. Он отказался от современной науки и религии, увлёкся магией, стал известен как чернокнижник и в конечном счете продал душу дьяволу. Многие авторы вспоминали в своих произведениях образ Фауста, ставший вечным, благодаря Гёте.
41 Федор Достоевский — Братья Карамазовы
Последний роман Достоевского, поднимающий проблемы алчности, любви, почитания родителей, сострадания и милосердия, борьбы Божественного и Дьявольского в душе человека. В центре сюжета провинциальная семья Карамазовых. Дважды был экранизирован.
42 Александр Грин — Алые паруса
Повесть о вере в чудеса, о мечтах, которые обязаны сбыться и надежде. Маленькой Ассоль, когда она ещё была маленькой, один старик рассказал историю о принце и корабле с алыми парусами. Он приплывет к Ассоль, когда та станет взрослой. С непоколебимой верой в чудеса, она стала ждать.
43 Иван Тургенев — Отцы и дети
Для истинных любителей и ценителей классики. Известное произведение Тургенева никогда не потеряет свой актуальности, ведь проблемы разных поколений с 60ых годов 19 века остались неизменны. Яркие персонажи и своеобразный стиль автора навсегда запомнятся читателю.
44 Михаил Булгаков — Белая гвардия
Первый роман писателя, вскоре после написания получивший широкую известность. Киев, Гражданская война в разгаре. Рассказывая о тяжкой судьбе одной семьи дворянского рода автор плавно переходит к масштабным проблемам советского времени, где гибнут вечные ценности культуры.
45 Ричард Бах — Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Книга, способная научить достигать желаемого, избавляться от обыденного, расширять границы своих возможностей. Собственным примером она показывает, что прилагая усилия, можно добиться чего угодно. Легкий стиль написания и глубокий ценный смысл покоряют читателей по сей день.
46 Александр Пушкин — Повести Белкина
Цикл, состоящий из пяти повестей, автором которых выступил придуманный Пушкиным персонаж Иван Петрович Белкин. С биографией которого можно ознакомиться в предисловии. Повести написаны в разных направлениях — романтизм, сентиментализм и даже с элементами готики.
47 Виктор Гюго — Собор Парижской Богоматери
Красавица цыганка Эсмеральда, уродливый горбун Квазимодо — персонажи знаменитого произведения Виктора Гюго. Действия которого переносят во Францию 15 века. Увлекательный и необычный сюжет неоднократно покорял режиссеров и театральных постановщиков.
48 Артур Конан-Дойль — Собака Баскервиллей
Талантливый сыщик Шерлок Холмс и его бессменный помощник Доктор Ватсон берутся за очередное дело. Ходят слухи о проклятии семьи Баскервиллей. Возле тела погибшего Чарльза нашли нечеловеческие следы, что изрядно напугало окружающих. Так правда ли всё дело в проклятии?
49 Джордж Оруэлл — 1984
Одно из самых тяжелый произведений, которое не может оставить равнодушным. В центре сюжета герой-одиночка, пытающийся противоречить целой системе. Отсутствие смысла и полная безнадега преследуют его по пятам. Они не дадут ему ни единого шанса.
50 Джек Лондон — Мартин Иден
Один юноша из благородного общества однажды был спасён молодым моряком. В качестве благодарности он пригласил его на званный ужин. Там несоответствующий такому обществу моряк знакомится с его сестрой, и влюбляется. Чтобы покорить сердце красавицы, он решает заняться своим образованием.
51 Джером К. Джером — Трое в лодке, не считая собаки
Трое лучших друзей отправляются на прогулку по Темзе. Что может быть лучше, чем такой отдых от городских забот. Вскоре выясняется, что всё не так просто. И любая мелочь может превратиться в ироничную проблему. А веселья добавляет чрезмерно энергичный фокстерьер.
52 Борис Пастернак — Доктор Живаго
Роман, создававшийся автором в течение десяти лет. Из-за своеобразных взглядов на историческую судьбу страны был раскритикован и долго время не появлялся в печати. В 1958 год удостоен Нобелевской премии и всеобщего признания. Сам автор назвал произведение пиком своего творчества.
53 Шарлотта Бронте — Джейн Эйр
История о тяжелой судьбе маленькой девочки Джейн Эйр, которая рано осталась без родителей, под присмотром недоброжелательной тётушки. Детство она провела в пансионате для бедных, а когда стала взрослой, зарабатывала себе на жизнь будучи гувернанткой и учительницей.
54 Эрих Мария Ремарк — Триумфальная арка
Париж, 1939 год. Немецкий хирург, бежавший во Францию, пытается найти место в жизни. Он не имеет права работать, и не имеет веры в завтрашний день. Но в одно мгновение всё меняет внезапная любовь. Она не может существовать, но с чувствами не поспоришь. Есть ли у них будущее?
55 Рэй Брэдбери — 451 градус по Фаренгейту
451 градус по Фаренгейту воспламеняет бумагу. В мире, изображенном Брэдбери, строят дома из не горящего материала. А ещё запрещены книги. И единственное, чем занимаются пожарные — сжигают книги. Жаждущий изменений Монтэг берёт в руки первую для него книгу.
56 Аркадий и Борис Стругацкие — Пикник на обочине
После того, как на Земле побывали пришельцы, мир изменился. Образовались некие Зоны, в которых собраны различные артефакты, оставленные инопланетными существами. Вход туда воспрещен. Но всё, что там находится высоко ценится. Так появились сталкеры, которые незаконно туда пробираются.
57 Аркадий и Борис Стругацкие — Понедельник начинается в субботу
Главные герой книги программист Александр Привалов. Однажды, прямо в дремучем лесу встретил двух молодых людей. Благодаря им, Александр устраивается на работу в таинственный НИИ, где в почёте активисты и энтузиасты, и всё несбыточное становится реальным.
58 Михаил Шолохов — Тихий Дон
Четырёхтомное произведение, переведенное на десятки языков и получившее Нобелевскую премию. Тяжёлый 20 век, разгар гражданской войны, жестокая революция. Уклад казачьей жизни предстает во всем многообразии. В 1957 году вышел в свет одноименный фильм.
59 Жюль Верн — Дети капитана Гранта
Во время прогулки на яхте вблизи Шотландского побережья, Лорд Гленарван и его семья поймали несвойственную этим водам рыбу-молот. Из неё достали бутылку, в которой сохранилось письмо двухлетней давности от капитана Гранта. Гленарван отправляется на его поиски.
60 Станислав Лем — Солярис
В далёком космосе обнаружена планета, на которой океан занял практически всю поверхность. Её назвали Солярис. На одной из исследовательских баз стало происходить не объяснимое. К докторам и ученым стали приходить призраки — их погибшие в прошлом близкие…
61 Александр Грибоедов — Горе от ума
Классицизм, реализм и романтизм присущи знаменитому творению Грибоедова. Произведение написано в стихах, жанр комедийный. В основу сатирического сюжета легло московское общество аристократов. За годы существования разошлось на известные ныне цитаты.
62 Роберт Льюис Стивенсон — Остров сокровищ
Однажды капитан Флинт спрятал на необитаемом острове сокровища. И нарисовал подробную карту. Вследствие некоторых странных событий, карта попадает в руки Джима Гокинса, сына хозяйки трактира. С желанием найти богатства бороться уже невозможно.
63 Гомер — Одиссея
Уникальная поэма Гомера, дошедшая до наших дней в неизменном виде. В стихотворной форме описаны легенды и мифы Древней Эллады, опасные приключения, потрясающие экзотические страны и чувства главных героев. Яркий представитель мировой литературы.
64 Джек Лондон — Белый Клык
Он — дикий Волк, родившийся на Аляске. Много опасностей и приключений встречалось на его пути. Попав в руки людей он был и бойцовским псом и ездовой собакой. И однажды Человек спас его от смерти. Его Человек. И когда угроза нависла над ним, Волк отплатил ему тем же.
65 Аркадий и Борис Стругацкие — Трудно быть богом
Антон состоит в группе землян-историков, живущих на средневековой планете. И среди исторической жестокости и убожества он пытается найти хотя бы намёк на светлое, уже знакомое ему, будущее. Он знает, что все на этой планете обречены страдать. И он не может помочь. Это угнетает.
66 Жюль Верн — Таинственный остров
Пять северян оказались в плену гражданской войны. Страх перед смертью толкает их на бегство. И бежать пришлось на воздушном шаре. Ураган занёс их на таинственный необитаемый остров, где они не просто смогли выжить, а полноценно жить. Но действительно ли они там одни?
67 Иван Бунин — Тёмные аллеи
Иван Бунин написал историю о любви. О чувстве, которое может стать грустным воспоминание из прошлого. Или минутой, перевернувшей всю жизнь. Или о любви, которая станет «жестоким романсом». Каждая из них — «тёмная аллея» самого загадочного и непроходимого лабиринта мира.
68 Ричард Бах — Иллюзии
Главный герой — пилот, зарабатывающий на жизнь управляя самолётом. Однажды он встречает человека. Он тоже умеет летать, но не так как обычный пилот. Он научит его верить и создавать чудеса. И научиться этому может не только герой книги, но и каждый читатель.
69 Владимир Набоков — Лолита
История любви двенадцатилетней девочки и взрослого мужчины. Книга, перетерпевшая невероятное количество критики, прочно обосновалась в классической русской литературе. Даже сегодня не утихают споры вокруг этого произведения, ставшего одним из великих творений 20 века.
70 Стендаль — Пармская обитель
Яркий представитель мировой литературы. События происходят в Италии конца 18 века. Итальянцы мечтали о независимости, но битва при Ватерлоо не ознаменовалась успехом. Глубокие переживания героев и напряженные исторические события создают захватывающую атмосферу.
71 Гомер — Илиада
Илиада это предыстория знаменитой Одиссеи. Здесь Боги сражаются друг с другом. Рассказана история самого Одиссея и бесстрашного Ахиллеса, слабым местом которого была его пята. А также греко-троянская война, которая началась из-за любви. Всё это «Илиада» — бессмертный шедевр Гомера.
72 Фрэнсис Скотт Фицджеральд — Великий Гэтсби
Рассказчик этой захватывающей истории — Ник Каррауэй, сосед знаменитого и великого Джея Гэтсби. Джей был богат, известен и свободен. Гости не переводились в его доме, и везде пересказывали о нём легенды. Однажды Ник попал в этот круг, и узнал все тайны жизни и смерти Гэтсби.
Роман, создававшийся автором в течение десяти лет. Из-за своеобразных взглядов на историческую судьбу страны был раскритикован и долго время не появлялся в печати. В 1958 год удостоен Нобелевской премии и всеобщего признания. Сам автор назвал произведение пиком своего творчества.
53 Шарлотта Бронте — Джейн Эйр
История о тяжелой судьбе маленькой девочки Джейн Эйр, которая рано осталась без родителей, под присмотром недоброжелательной тётушки. Детство она провела в пансионате для бедных, а когда стала взрослой, зарабатывала себе на жизнь будучи гувернанткой и учительницей.
54 Эрих Мария Ремарк — Триумфальная арка
Париж, 1939 год. Немецкий хирург, бежавший во Францию, пытается найти место в жизни. Он не имеет права работать, и не имеет веры в завтрашний день. Но в одно мгновение всё меняет внезапная любовь. Она не может существовать, но с чувствами не поспоришь. Есть ли у них будущее?
55 Рэй Брэдбери — 451 градус по Фаренгейту
451 градус по Фаренгейту воспламеняет бумагу. В мире, изображенном Брэдбери, строят дома из не горящего материала. А ещё запрещены книги. И единственное, чем занимаются пожарные — сжигают книги. Жаждущий изменений Монтэг берёт в руки первую для него книгу.
56 Аркадий и Борис Стругацкие — Пикник на обочине
После того, как на Земле побывали пришельцы, мир изменился. Образовались некие Зоны, в которых собраны различные артефакты, оставленные инопланетными существами. Вход туда воспрещен. Но всё, что там находится высоко ценится. Так появились сталкеры, которые незаконно туда пробираются.
57 Аркадий и Борис Стругацкие — Понедельник начинается в субботу
Главные герой книги программист Александр Привалов. Однажды, прямо в дремучем лесу встретил двух молодых людей. Благодаря им, Александр устраивается на работу в таинственный НИИ, где в почёте активисты и энтузиасты, и всё несбыточное становится реальным.
58 Михаил Шолохов — Тихий Дон
Четырёхтомное произведение, переведенное на десятки языков и получившее Нобелевскую премию. Тяжёлый 20 век, разгар гражданской войны, жестокая революция. Уклад казачьей жизни предстает во всем многообразии. В 1957 году вышел в свет одноименный фильм.
59 Жюль Верн — Дети капитана Гранта
Во время прогулки на яхте вблизи Шотландского побережья, Лорд Гленарван и его семья поймали несвойственную этим водам рыбу-молот. Из неё достали бутылку, в которой сохранилось письмо двухлетней давности от капитана Гранта. Гленарван отправляется на его поиски.
60 Станислав Лем — Солярис
В далёком космосе обнаружена планета, на которой океан занял практически всю поверхность. Её назвали Солярис. На одной из исследовательских баз стало происходить не объяснимое. К докторам и ученым стали приходить призраки — их погибшие в прошлом близкие…
61 Александр Грибоедов — Горе от ума
Классицизм, реализм и романтизм присущи знаменитому творению Грибоедова. Произведение написано в стихах, жанр комедийный. В основу сатирического сюжета легло московское общество аристократов. За годы существования разошлось на известные ныне цитаты.
62 Роберт Льюис Стивенсон — Остров сокровищ
Однажды капитан Флинт спрятал на необитаемом острове сокровища. И нарисовал подробную карту. Вследствие некоторых странных событий, карта попадает в руки Джима Гокинса, сына хозяйки трактира. С желанием найти богатства бороться уже невозможно.
63 Гомер — Одиссея
Уникальная поэма Гомера, дошедшая до наших дней в неизменном виде. В стихотворной форме описаны легенды и мифы Древней Эллады, опасные приключения, потрясающие экзотические страны и чувства главных героев. Яркий представитель мировой литературы.
64 Джек Лондон — Белый Клык
Он — дикий Волк, родившийся на Аляске. Много опасностей и приключений встречалось на его пути. Попав в руки людей он был и бойцовским псом и ездовой собакой. И однажды Человек спас его от смерти. Его Человек. И когда угроза нависла над ним, Волк отплатил ему тем же.
65 Аркадий и Борис Стругацкие — Трудно быть богом
Антон состоит в группе землян-историков, живущих на средневековой планете. И среди исторической жестокости и убожества он пытается найти хотя бы намёк на светлое, уже знакомое ему, будущее. Он знает, что все на этой планете обречены страдать. И он не может помочь. Это угнетает.
66 Жюль Верн — Таинственный остров
Пять северян оказались в плену гражданской войны. Страх перед смертью толкает их на бегство. И бежать пришлось на воздушном шаре. Ураган занёс их на таинственный необитаемый остров, где они не просто смогли выжить, а полноценно жить. Но действительно ли они там одни?
67 Иван Бунин — Тёмные аллеи
Иван Бунин написал историю о любви. О чувстве, которое может стать грустным воспоминание из прошлого. Или минутой, перевернувшей всю жизнь. Или о любви, которая станет «жестоким романсом». Каждая из них — «тёмная аллея» самого загадочного и непроходимого лабиринта мира.
68 Ричард Бах — Иллюзии
Главный герой — пилот, зарабатывающий на жизнь управляя самолётом. Однажды он встречает человека. Он тоже умеет летать, но не так как обычный пилот. Он научит его верить и создавать чудеса. И научиться этому может не только герой книги, но и каждый читатель.
69 Владимир Набоков — Лолита
История любви двенадцатилетней девочки и взрослого мужчины. Книга, перетерпевшая невероятное количество критики, прочно обосновалась в классической русской литературе. Даже сегодня не утихают споры вокруг этого произведения, ставшего одним из великих творений 20 века.
70 Стендаль — Пармская обитель
Яркий представитель мировой литературы. События происходят в Италии конца 18 века. Итальянцы мечтали о независимости, но битва при Ватерлоо не ознаменовалась успехом. Глубокие переживания героев и напряженные исторические события создают захватывающую атмосферу.
71 Гомер — Илиада
Илиада это предыстория знаменитой Одиссеи. Здесь Боги сражаются друг с другом. Рассказана история самого Одиссея и бесстрашного Ахиллеса, слабым местом которого была его пята. А также греко-троянская война, которая началась из-за любви. Всё это «Илиада» — бессмертный шедевр Гомера.
72 Фрэнсис Скотт Фицджеральд — Великий Гэтсби
Рассказчик этой захватывающей истории — Ник Каррауэй, сосед знаменитого и великого Джея Гэтсби. Джей был богат, известен и свободен. Гости не переводились в его доме, и везде пересказывали о нём легенды. Однажды Ник попал в этот круг, и узнал все тайны жизни и смерти Гэтсби.
73 Джованни Боккаччо — Декамерон
Средневековый аскетизм стал предметом насмешек Джованни Бокаччо, а также разоблачение церковников — это главные идеи произведения «Декамерон», ставшего знаменитым, и прославившего писателя. От начала и до конца он ведёт читателя через итальянское общество.
74 Пауло Коэльо — Алхимик
Величайшая книга, которая была переведена более чем на 70 языков мира. О пастухе, увидевшего сон, увлекающего его на поиски сокровищ в далеких пирамидах. Эта книга может вполне стать настольной. Она учит верить в себя, а также как стать успешным и получить то, что хочешь.
75 Борис Акунин — Приключения Эраста Фандорина
Эраст Фандорин — главный герой детективной серии романов Акунина. Его образ — идеал аристократа 19 века: верность принципам, благородство, неподкупность. Он обладает безупречными манерами, женщины от него без ума. Но при этом он всегда остаётся один. А ещё он удачный азартный игрок.
76 Вениамин Каверин — Два капитана
Саня Григорьев ещё в детстве поставил перед собой задачу найти пропавшую без вести экспедицию капитана Татаринова. Благодаря мечте стал летчиком — полярником. Он прошёл через множество приключений и испытаний, прежде чем добрался до намеченной цели.
77 Теодор Драйзер — Американская трагедия
Трагическая история молодого человека Клайда Гриффитса из бедной семьи проповедников, узнавшего все прелести богатой жизни. Он так отчаянно пытается стать частью этого общества, что даже решается на преступление. Данное произведение — пик творчества выдающегося писателя.
78 Эмили Бронте — Грозовой перевал
Хозяин одного поместья спас от смерти и приютил беспризорного мальчишку. С этого начинается история «Грозового перевала», героями которой стали жители двух соседних поместий. Свидетельницей их взаимоотношений всю жизнь была Эллен Дин. Она же и рассказывает эту историю.
79 Харпер Ли — Убить пересмешника
Известнейший роман, ставший мировой классикой. Адвокат Аттикус Финч в одиночку воспитывает двух детей, после трагической кончины матери. Однажды ему попадается дело, где он должен стать на защиту чернокожего, обвиняемого в надругательстве над белой женщиной.
80 Эрнест Хемингуэй — Прощай оружие
Первая Мировая Война в самом разгаре. И посреди жестокости и разрухи рождаются чувства между американским солдатом и медсестрой из Шотландии. Много событий, препятствий и трудности станет между ними. Однажды, солдат принимает решение дезертировать. Бросает оружие ради любви.
81 Умберто Эко — Имя Розы
При неизвестных обстоятельствах скончался монах бенедектинской обители. И двум главным героям — Вильгельму Баскервильскому и Адсону Мелькскому предстоит заняться этим делом. События разворачиваются в течение одного недели. За окном 14 век, где-то на северо-западе Италии.
82 Ярослав Гашек — Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны
Йозеф Швейк — солдат в отставке. С началом Первой Мировой Войны он снова обязан служить. Действие романа происходит на территории Австро-Венгерской Империи. Произведение имеет сатирический уклон, с долей различных политических и социальных проблем.
83 Франц Кафка — Процесс
В день исполнения тридцати лет, Йозеф проснулся и обнаружил, что заперт внутри судебной бюрократической машины. Он исследует эту машину, стараясь хоть как-то повлиять на своё дело, свой Процесс. На протяжении книги его мышление, хоть и не заметно для него самого, меняется.
84 Николай Гоголь — Тарас Бульба
Книга, известная всем ещё со школьных времён. Во всех красках показывает быт казаков, которые сражаются за самое главное в их жизни — любовь к родной земле. Это вечное произведение о долге и чести, о любви, о дружбе и предательстве, о семье и взаимопомощи.
85 Этель Лилиан Войнич — Овод
Он был очень молодым и наивным. Оказавшись однажды обманутым, отвергнутым, погрязшим в грязной клевете, он инсценирует момент самоубийства и сбегает. Вернётся он только через тринадцать долгих лет с уродливым лицом, разбитым сердцем и чужим именем.
86 Колин Маккалоу — Поющие в терновнике
Главными героями романа являются три поколения семьи Клири. События развиваются в течение пятидесяти лет, начиная с 1915 года. Они смогли подняться из бедняков до управленцев крупнейшим поместьем. Автор знакомит читателя с богатым австралийским бытом.
87 Эрнест Хемингуэй — Праздник, который всегда с тобой
«Праздник, который всегда с тобой» представляет собой мемуарную прозу, в основу которой легли путевые заметки из путешествия автора в Париж. Эрнест Хемингуэй покинул родную страну Америку и стал путешествовать по всему миру. Он писал о жизни, литературе, писателях.
88 Курт Воннегут — Бойня номер пять, или Крестовый поход детей
Писатель Курт Воннегут имея трагический военный опыт, смог отразит его в своём известном, отчасти автобиографическом произведении. Острый сюжет, злая непривычная сатира, фантастика и доля философии подкупают даже самого придирчивого читателя.
89 Ричард Бах — Единственная
Это своеобразное продолжение книги «Мост через вечность», в котором спустя шестнадцать лет повзрослевшие герои отправляются в следующее таинственное приключение по альтернативным реальностям других своих жизней. Им предстоит выбрать только один верный путь.
90 Джеймс Клавелл — Сегун
Два года назад из Европы в Азию отправились пять военно-торговых кораблей, из которых единственным уцелевшим остался только один. После ужасного шторма корабль терпит крушение у японских берегов. Уцелевшие моряки попадают в страну, где они непрошеные гости.
91 Андрей Платонов — Котлован
Вощев вёл скучную, безрадостную жизнь, потому что не знал, каков в ней смысл. Работал на заводе, пока из-за снижения производительности его не уволили. И он ушёл. Куда, и сам не знал. Добрался до соседнего города, где на краю копали котлован для строящегося здания.
92 Лев Толстой — Хаджи Мурат
Хаджи Мурат был настоящим джигитом, могучим заместителем Шамиля. О его подвигах кавказский народ слагал легенды. Сам Шамиль стал его бояться и решил избавиться от соперника, убить его. Хаджи Мурат хотел перейти на сторону русских. И был убит при попытке побега.
93 Виктор Гюго — Отверженные
Один из величайших представителей мировой литературы. Во всём своём многообразии писатель показывает французское общество 19 века. Захватывающий сюжет, реалистичность описанных событий, яркие и сильные характеры главных героев — вот за что, любят Гюго читатели по сей день.
94 Элинор Портер — Поллианна
История девочки Полианны, ставшей сиротой. Под свою опеку её взяла недоброжелательная тётка. Отличительная особенность Поллианны в том, что она умеет в любой ситуации находит положительные стороны и радоваться при любых обстоятельствах. Это помогает не только ей, но и окружающим.
95 Жорж Санд — Консуэло
Увлекательная история талантливой певицы Консуэло. Которая обязана преодолевать тяжелейшие испытания и нести людям искусство. Книга о трагическом выборе между личной жизнью и искусством, о судьбе творческого человека, о бремени таланта.
96 Ричард Бах — Мост через вечность
Главные герои книги — сам Ричард Бах и Лэсли Пэрриш. Роман отчасти автобиографичен и описывает документальные события из жизни писателя, порой увиденные автором во сне. Между главные героями есть настоящее чувство, именуемое любовь. Вместе они преодолеют все трудности.
97 Астрид Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок
Пеппи Длинный Чулок — осиротевшая девочка, обладающая удивительной физической силой. Основным местом событий является вилла «Курица», где Пеппи живёт вместе с лошадью и ручной обезьянкой Мистером Нильсом. Цикл, весёлых коротких рассказов.
98 Эрих Мария Ремарк — Жизнь взаймы
Автогонщика Клерфэ судьба сводит с неизлечимо больной Лилиан. Она не хочет умирать в мрачной палате, дожидаясь своего часа. И хочет провести последние месяцы в полном отрыве, отправившись в путешествие по Европе. Молодой парень влюбляется и предлагает пожениться.
99 Вольтер — Кандид, или оптимизм
Произведение «Кандид, или оптимизм» входит в серию Вольтера «Философские повести». Стиль писателя отличается насмешливостью и быстротой развития событий. Он умело сочетает философскую глубокую тему с пародией на сентиментальные женские романы о несчастной любви.
100 Джеймс Джойс — Улисс
Оригинальный роман Джеймса Джойса, который рассказывает об одном единственном дне прожитом одним обычным жителем одного небольшого европейского города. В эти рамки он смог поместить всю литературу с её разнообразными техниками и стилями написания.
Средневековый аскетизм стал предметом насмешек Джованни Бокаччо, а также разоблачение церковников — это главные идеи произведения «Декамерон», ставшего знаменитым, и прославившего писателя. От начала и до конца он ведёт читателя через итальянское общество.
74 Пауло Коэльо — Алхимик
Величайшая книга, которая была переведена более чем на 70 языков мира. О пастухе, увидевшего сон, увлекающего его на поиски сокровищ в далеких пирамидах. Эта книга может вполне стать настольной. Она учит верить в себя, а также как стать успешным и получить то, что хочешь.
75 Борис Акунин — Приключения Эраста Фандорина
Эраст Фандорин — главный герой детективной серии романов Акунина. Его образ — идеал аристократа 19 века: верность принципам, благородство, неподкупность. Он обладает безупречными манерами, женщины от него без ума. Но при этом он всегда остаётся один. А ещё он удачный азартный игрок.
76 Вениамин Каверин — Два капитана
Саня Григорьев ещё в детстве поставил перед собой задачу найти пропавшую без вести экспедицию капитана Татаринова. Благодаря мечте стал летчиком — полярником. Он прошёл через множество приключений и испытаний, прежде чем добрался до намеченной цели.
77 Теодор Драйзер — Американская трагедия
Трагическая история молодого человека Клайда Гриффитса из бедной семьи проповедников, узнавшего все прелести богатой жизни. Он так отчаянно пытается стать частью этого общества, что даже решается на преступление. Данное произведение — пик творчества выдающегося писателя.
78 Эмили Бронте — Грозовой перевал
Хозяин одного поместья спас от смерти и приютил беспризорного мальчишку. С этого начинается история «Грозового перевала», героями которой стали жители двух соседних поместий. Свидетельницей их взаимоотношений всю жизнь была Эллен Дин. Она же и рассказывает эту историю.
79 Харпер Ли — Убить пересмешника
Известнейший роман, ставший мировой классикой. Адвокат Аттикус Финч в одиночку воспитывает двух детей, после трагической кончины матери. Однажды ему попадается дело, где он должен стать на защиту чернокожего, обвиняемого в надругательстве над белой женщиной.
80 Эрнест Хемингуэй — Прощай оружие
Первая Мировая Война в самом разгаре. И посреди жестокости и разрухи рождаются чувства между американским солдатом и медсестрой из Шотландии. Много событий, препятствий и трудности станет между ними. Однажды, солдат принимает решение дезертировать. Бросает оружие ради любви.
81 Умберто Эко — Имя Розы
При неизвестных обстоятельствах скончался монах бенедектинской обители. И двум главным героям — Вильгельму Баскервильскому и Адсону Мелькскому предстоит заняться этим делом. События разворачиваются в течение одного недели. За окном 14 век, где-то на северо-западе Италии.
82 Ярослав Гашек — Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны
Йозеф Швейк — солдат в отставке. С началом Первой Мировой Войны он снова обязан служить. Действие романа происходит на территории Австро-Венгерской Империи. Произведение имеет сатирический уклон, с долей различных политических и социальных проблем.
83 Франц Кафка — Процесс
В день исполнения тридцати лет, Йозеф проснулся и обнаружил, что заперт внутри судебной бюрократической машины. Он исследует эту машину, стараясь хоть как-то повлиять на своё дело, свой Процесс. На протяжении книги его мышление, хоть и не заметно для него самого, меняется.
84 Николай Гоголь — Тарас Бульба
Книга, известная всем ещё со школьных времён. Во всех красках показывает быт казаков, которые сражаются за самое главное в их жизни — любовь к родной земле. Это вечное произведение о долге и чести, о любви, о дружбе и предательстве, о семье и взаимопомощи.
85 Этель Лилиан Войнич — Овод
Он был очень молодым и наивным. Оказавшись однажды обманутым, отвергнутым, погрязшим в грязной клевете, он инсценирует момент самоубийства и сбегает. Вернётся он только через тринадцать долгих лет с уродливым лицом, разбитым сердцем и чужим именем.
86 Колин Маккалоу — Поющие в терновнике
Главными героями романа являются три поколения семьи Клири. События развиваются в течение пятидесяти лет, начиная с 1915 года. Они смогли подняться из бедняков до управленцев крупнейшим поместьем. Автор знакомит читателя с богатым австралийским бытом.
87 Эрнест Хемингуэй — Праздник, который всегда с тобой
«Праздник, который всегда с тобой» представляет собой мемуарную прозу, в основу которой легли путевые заметки из путешествия автора в Париж. Эрнест Хемингуэй покинул родную страну Америку и стал путешествовать по всему миру. Он писал о жизни, литературе, писателях.
88 Курт Воннегут — Бойня номер пять, или Крестовый поход детей
Писатель Курт Воннегут имея трагический военный опыт, смог отразит его в своём известном, отчасти автобиографическом произведении. Острый сюжет, злая непривычная сатира, фантастика и доля философии подкупают даже самого придирчивого читателя.
89 Ричард Бах — Единственная
Это своеобразное продолжение книги «Мост через вечность», в котором спустя шестнадцать лет повзрослевшие герои отправляются в следующее таинственное приключение по альтернативным реальностям других своих жизней. Им предстоит выбрать только один верный путь.
90 Джеймс Клавелл — Сегун
Два года назад из Европы в Азию отправились пять военно-торговых кораблей, из которых единственным уцелевшим остался только один. После ужасного шторма корабль терпит крушение у японских берегов. Уцелевшие моряки попадают в страну, где они непрошеные гости.
91 Андрей Платонов — Котлован
Вощев вёл скучную, безрадостную жизнь, потому что не знал, каков в ней смысл. Работал на заводе, пока из-за снижения производительности его не уволили. И он ушёл. Куда, и сам не знал. Добрался до соседнего города, где на краю копали котлован для строящегося здания.
92 Лев Толстой — Хаджи Мурат
Хаджи Мурат был настоящим джигитом, могучим заместителем Шамиля. О его подвигах кавказский народ слагал легенды. Сам Шамиль стал его бояться и решил избавиться от соперника, убить его. Хаджи Мурат хотел перейти на сторону русских. И был убит при попытке побега.
93 Виктор Гюго — Отверженные
Один из величайших представителей мировой литературы. Во всём своём многообразии писатель показывает французское общество 19 века. Захватывающий сюжет, реалистичность описанных событий, яркие и сильные характеры главных героев — вот за что, любят Гюго читатели по сей день.
94 Элинор Портер — Поллианна
История девочки Полианны, ставшей сиротой. Под свою опеку её взяла недоброжелательная тётка. Отличительная особенность Поллианны в том, что она умеет в любой ситуации находит положительные стороны и радоваться при любых обстоятельствах. Это помогает не только ей, но и окружающим.
95 Жорж Санд — Консуэло
Увлекательная история талантливой певицы Консуэло. Которая обязана преодолевать тяжелейшие испытания и нести людям искусство. Книга о трагическом выборе между личной жизнью и искусством, о судьбе творческого человека, о бремени таланта.
96 Ричард Бах — Мост через вечность
Главные герои книги — сам Ричард Бах и Лэсли Пэрриш. Роман отчасти автобиографичен и описывает документальные события из жизни писателя, порой увиденные автором во сне. Между главные героями есть настоящее чувство, именуемое любовь. Вместе они преодолеют все трудности.
97 Астрид Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок
Пеппи Длинный Чулок — осиротевшая девочка, обладающая удивительной физической силой. Основным местом событий является вилла «Курица», где Пеппи живёт вместе с лошадью и ручной обезьянкой Мистером Нильсом. Цикл, весёлых коротких рассказов.
98 Эрих Мария Ремарк — Жизнь взаймы
Автогонщика Клерфэ судьба сводит с неизлечимо больной Лилиан. Она не хочет умирать в мрачной палате, дожидаясь своего часа. И хочет провести последние месяцы в полном отрыве, отправившись в путешествие по Европе. Молодой парень влюбляется и предлагает пожениться.
99 Вольтер — Кандид, или оптимизм
Произведение «Кандид, или оптимизм» входит в серию Вольтера «Философские повести». Стиль писателя отличается насмешливостью и быстротой развития событий. Он умело сочетает философскую глубокую тему с пародией на сентиментальные женские романы о несчастной любви.
100 Джеймс Джойс — Улисс
Оригинальный роман Джеймса Джойса, который рассказывает об одном единственном дне прожитом одним обычным жителем одного небольшого европейского города. В эти рамки он смог поместить всю литературу с её разнообразными техниками и стилями написания.
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С первого класса как только научился читать - начал ходить с мамой в библиотеку, и набирал кучу книг (сначала детских и небольших), потом уже и увесистые тома. Даже несмотря на то, что дома была очень неплохая библиотека (папа тоже любил читать), всё равно многое именно из общественно библиотеки приходилось отлавливать.
А школьная "обязаловка" - один интересный момент помню, когда учился уже в 9-м класса увидел на столе у учительницы по литературе книгу "Робинзон Крузо" и нехило так удивился "А сейчас такое проходят?". Вот тут-то я и расстроился, что у нас таких интересных книг не было.
35. Мигель Сервантес Дон-Кихот (почти средние века)