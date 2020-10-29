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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4300 постов • 610 подписчиков подписаться
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На все времена: 100 вдохновляющих цитат

На все времена: 100 вдохновляющих цитат (2 фото)

Автор:
29 октября 2020 09:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересно   мысли   список   факты   фото   цитаты   
407
2
Мысли великих людей — от Сократа до Шварцнеггера — о жизненных ценностях, успехе и человеческих способностях

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Метки: знаменитости   интересно   мысли   список   факты   фото   цитаты   
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9k
Lexx 6 минут назад
Кто не пьет цяй, тот цьмо. Конфуций
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16k
голландец 57 минут назад
куда ж без него

куда ж без него
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2k
Frank Borman Час назад
Никогда такого не было, и вот опять!
Хотели как лучше, а получилось, как всегда.
- В.Черномырдин

Дорогие россияне! Вот такая ситуевина, понимаешь! - Б.Ельцин.
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142
.. 2 часа назад
а как же главный цитатник?
а как же главный цитатник?
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