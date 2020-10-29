На все времена: 100 вдохновляющих цитат

Мысли великих людей — от Сократа до Шварцнеггера — о жизненных ценностях, успехе и человеческих способностях
1. Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь
Наполеон Хилл, журналист и писатель
2. Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает
Альберт Эйнштейн
3. Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других.
Флоренс Найтингейл
4. За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков, проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова, и снова, и снова. И именно поэтому я добился успеха.
Майкл Джордан
5. Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства.
Амелия Эрхарт
6. Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Федор Достоевский
7. Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы.
Джон Леннон
8. Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно.
Альберт Эйнштейн
9. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте!
Марк Твен
10. Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения.
Борис Стругацкий
11. Настоящая ответственность бывает только личной.
Фазиль Искандер
12. Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить.
Сократ
13. 80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время.
Вуди Аллен
14. Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью
Стив Джобс
15. Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать.
Винс Ломбарди, тренер по американскому футболу
16. Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь.
Иммануил Кант
17. В моем словаре нет слова «невозможно».
Наполеон Бонапарт
18. Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду.
Христофор Колумб
19. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться.
Махатма Ганди
20. Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами.
Джим Рон, оратор и бизнес-тренер
21. Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы.
Генри Форд
22. Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем.
Марк Твен
23. Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия.
Иоганн Вольфганг Гете
24. Лучшая месть – огромный успех.
Фрэнк Синатра
25. Зачастую говорят, что мотивации хватает ненадолго. Но то же самое происходит и с освежающим душем, поэтому и рекомендуют его принимать ежедневно.
Зиг Зиглар, писатель, бизнесмен и консультант по маркетингу
26. Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех.
Борис Акунин
27. Все дело в мыслях. Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования: работать над мыслями.
Лев Толстой
28. Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем.
Аристотель
29. Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать.
Ральф Уолдо Эмерсон, эссеист, поэт и философ
30. Идите уверенно по направлению к мечте. Живите той жизнью, которую вы сами себе придумали.
Генри Дэвид Торо, писатель, мыслитель, натуралист
31. Надеюсь, что в конце своих дней, когда я предстану перед Богом, у меня не останется ни капли таланта, чтобы я могла сказать ему: “Я использовала все, что ты дал мне”.
Эрма Бомбек, писатель, журналист
32. Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный.
Уоррен Баффет
33. Некоторые вещи могут завладеть вашим вниманием, но сосредоточьтесь лучше на тех, что завладевают вашим сердцем.
Индийская поговорка
34. Стоит только поверить, что вы можете – и вы уже на полпути к цели.
Теодор Рузвельт
35. Не стоит винить ребенка за то, что он боится темноты. Настоящая трагедия – это когда взрослый человек боится света.
Платон
36. Научитесь говорить “Я не знаю”, и это уже будет прогресс.
Моисей Маймонид, еврейский философ и богослов
37. Начните оттуда, где вы сейчас находитесь. Используйте то, что у вас есть и делайте все, что можете.
Артур Эш, теннисист
38. Когда мне было 5 лет, мама всегда говорила, что главное в жизни – счастье. Когда я пошел в школу, на вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту, я ответил “счастливым человеком”. Мне тогда сказали, что я не понимаю вопроса, а я ответил, что это они не понимают жизни.
Джон Леннон
39. Упади семь раз и восемь раз поднимись.
Японская поговорка
40. Когда закрывается одна дверь к счастью, тут же открывается другая. Но мы часто так долго смотрим на первую, что не замечаем вторую.
Элен Келлер, писательница, лектор, политическая активистка
41. У всего есть своя красота, но не каждый может ее увидеть.
Конфуций
42. Как прекрасно, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше.
Анна Франк
43. Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть.
Лао Цзы
44. Счастье – это не нечто готовое. Счастье зависит только от ваших действий.
Далай Лама
45. Если вам предлагают место в ракетоносителе, не спрашивайте, что за место! Просто займите его.
Шерил Сэндберг, операционный директор Facebook
46. Сначала определитесь со своим идеалом: поставьте цель. Потом запаситесь необходимыми средствами для её достижения: мудростью, деньгами, методами и материалами. И, наконец, используйте все свои средства для достижения цели.
Аристотель
47. Если нет ветра, беритесь за вёсла.
Латинская поговорка
48. Всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное решение добиться успеха намного важнее всего другого.
Авраам Линкольн
49. Успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма
Уинстон Черчилль
50. Они спрашивают: «Как ты можешь управиться со всеми делами за пятнадцать минут?» Я отвечаю: «Это просто. Надо не терять ни единой секунды».
Ричард Брэнсон, британский предприниматель, основатель корпорации Virgin
Наполеон Хилл, журналист и писатель
2. Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает
Альберт Эйнштейн
3. Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других.
Флоренс Найтингейл
4. За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков, проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова, и снова, и снова. И именно поэтому я добился успеха.
Майкл Джордан
5. Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства.
Амелия Эрхарт
6. Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни.
Федор Достоевский
7. Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы.
Джон Леннон
8. Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно.
Альберт Эйнштейн
9. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте!
Марк Твен
10. Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения.
Борис Стругацкий
11. Настоящая ответственность бывает только личной.
Фазиль Искандер
12. Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить.
Сократ
13. 80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время.
Вуди Аллен
14. Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью
Стив Джобс
15. Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать.
Винс Ломбарди, тренер по американскому футболу
16. Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь.
Иммануил Кант
17. В моем словаре нет слова «невозможно».
Наполеон Бонапарт
18. Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду.
Христофор Колумб
19. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться.
Махатма Ганди
20. Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами.
Джим Рон, оратор и бизнес-тренер
21. Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы.
Генри Форд
22. Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем.
Марк Твен
23. Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия.
Иоганн Вольфганг Гете
24. Лучшая месть – огромный успех.
Фрэнк Синатра
25. Зачастую говорят, что мотивации хватает ненадолго. Но то же самое происходит и с освежающим душем, поэтому и рекомендуют его принимать ежедневно.
Зиг Зиглар, писатель, бизнесмен и консультант по маркетингу
26. Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех.
Борис Акунин
27. Все дело в мыслях. Мысль — начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования: работать над мыслями.
Лев Толстой
28. Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем.
Аристотель
29. Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать.
Ральф Уолдо Эмерсон, эссеист, поэт и философ
30. Идите уверенно по направлению к мечте. Живите той жизнью, которую вы сами себе придумали.
Генри Дэвид Торо, писатель, мыслитель, натуралист
31. Надеюсь, что в конце своих дней, когда я предстану перед Богом, у меня не останется ни капли таланта, чтобы я могла сказать ему: “Я использовала все, что ты дал мне”.
Эрма Бомбек, писатель, журналист
32. Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный.
Уоррен Баффет
33. Некоторые вещи могут завладеть вашим вниманием, но сосредоточьтесь лучше на тех, что завладевают вашим сердцем.
Индийская поговорка
34. Стоит только поверить, что вы можете – и вы уже на полпути к цели.
Теодор Рузвельт
35. Не стоит винить ребенка за то, что он боится темноты. Настоящая трагедия – это когда взрослый человек боится света.
Платон
36. Научитесь говорить “Я не знаю”, и это уже будет прогресс.
Моисей Маймонид, еврейский философ и богослов
37. Начните оттуда, где вы сейчас находитесь. Используйте то, что у вас есть и делайте все, что можете.
Артур Эш, теннисист
38. Когда мне было 5 лет, мама всегда говорила, что главное в жизни – счастье. Когда я пошел в школу, на вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту, я ответил “счастливым человеком”. Мне тогда сказали, что я не понимаю вопроса, а я ответил, что это они не понимают жизни.
Джон Леннон
39. Упади семь раз и восемь раз поднимись.
Японская поговорка
40. Когда закрывается одна дверь к счастью, тут же открывается другая. Но мы часто так долго смотрим на первую, что не замечаем вторую.
Элен Келлер, писательница, лектор, политическая активистка
41. У всего есть своя красота, но не каждый может ее увидеть.
Конфуций
42. Как прекрасно, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше.
Анна Франк
43. Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть.
Лао Цзы
44. Счастье – это не нечто готовое. Счастье зависит только от ваших действий.
Далай Лама
45. Если вам предлагают место в ракетоносителе, не спрашивайте, что за место! Просто займите его.
Шерил Сэндберг, операционный директор Facebook
46. Сначала определитесь со своим идеалом: поставьте цель. Потом запаситесь необходимыми средствами для её достижения: мудростью, деньгами, методами и материалами. И, наконец, используйте все свои средства для достижения цели.
Аристотель
47. Если нет ветра, беритесь за вёсла.
Латинская поговорка
48. Всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное решение добиться успеха намного важнее всего другого.
Авраам Линкольн
49. Успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма
Уинстон Черчилль
50. Они спрашивают: «Как ты можешь управиться со всеми делами за пятнадцать минут?» Я отвечаю: «Это просто. Надо не терять ни единой секунды».
Ричард Брэнсон, британский предприниматель, основатель корпорации Virgin
51. Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя.
Лев Толстой
52. Важно верить, что талант нам даётся не просто так – и что любой ценой его нужно для чего-то использовать.
Мари Кюри
53. Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать – рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет.
Винсент Ван Гог
54. Определенность цели - отправная точка всех достижений.
Уильям Клемент Стоун, писатель и бизнесмен
55. Мы становимся тем, о чем мы думаем.
Эрл Найтингейл, радиоведущий
56. Я не жертва обстоятельств, я - результат моих решений.
Стивен Кови, консультант и преподаватель по организационному управлению
57. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующий подходящий момент - сегодня.
Китайская пословица
58. Все дети - художники. Проблема в том, чтобы остаться художником, когда ты вырос.
Пабло Пикассо
59. Я был поражен тем, как важно предпринимать действия. Недостаточно просто знать, нужно использовать знания. Мало хотеть чего-то, нужно делать.
Леонардо да Винчи
60. Что такое деньги? Человек успешен, если утром он просыпается, вечером возвращается в постель, а в перерыве делает то, что ему нравится.
Боб Дилан
61. Я не провалил тест. Я просто нашел сто способов написать его неправильно.
Бенджамин Франклин
62. Поражение – не поражение, если только вы не признаете его таковым в своем сознании.
Брюс Ли
63. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро.
Генри Форд
64. Я уверен: нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя».
Ричард Брэнсон
65. Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового.
Альберт Эйнштейн
66. Ты становишься тем, во что веришь.
Опра Уинфри, телеведущая
67. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.
Лев Толстой
68. Я лучше умру от страсти, чем от скуки.
Винсент ван Гог
69. Быстрее всего учишься в трех случаях — до 7 лет, на тренингах, и когда жизнь загнала тебя в угол.
Стивен Кови
70. Люди забудут, что ты говорил, забудут, что ты делал, но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать.
Майя Энджелоу, писательница и поэтесса
71. Наше сознание - это все. Вы становитесь тем, о чем думаете.
Будда
72. Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль.
Антуан де Сент-Экзюпери
73. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко не оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: «Я невежда».
Иван Павлов, ученый-физиолог
74. Не столь важно, как медленно ты идешь, как то, как долго ты идешь, не останавливаясь.
Конфуций
75. Если вы думаете о том, что имеете в жизни, вы всегда сможете иметь больше. Если же вы считаете, чего у вас нет, вам никогда не будет достаточно.
Опра Уинфри
76. Как можно быстрее превращайте ваши масштабные мысли в масштабные действия. Не позволяйте ложным отговоркам затормозить вас. Отговорки – симптомы страха.
Дональд Трамп
77. Чтобы вести людей за собой, иди за ними.
Лао Цзы
78. Запомните, что не достичь успеха – иногда тоже большая удача.
Далай Лама
79. Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль
80. Одна законченная результативная задача стоит полусотни полузаконченных задач.
Малкольм Форбс
81. Наша жизнь начинает подходить к концу, когда мы перестаём говорить о действительно важных вещах.
Мартин Лютер Кинг-младший
82. Беда не приходит одна, но и удача тоже.
Ромен Роллан, писатель
83. Всякая мысль подобна тесту, стоит помять ее хорошенько — все из нее сделаешь.
Иван Тургенев
84. Делай все, что можешь, там, где ты находишься, используя все, что имеешь.
Теодор Рузвельт
85. Запомните, никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего на то согласия.
Элеонор Рузвельт
86. Мир делится на два класса — одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное.
Оскар Уайлд
87. Единственное счастье в жизни — это постоянное стремление вперед.
Эмиль Золя
88. Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам.
Чарльз Дарвин
89. Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой, задаться целью и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьешься успеха.
Арнольд Шварцнеггер
90. Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни. Главное каждый раз подниматься.
Нельсон Мандела
91. Вопрос не в том, кто мне разрешит, а в том, кто сможет мне запретить.
Айн Рэнд
92. Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него.
Генри Форд
93. Жизнь меряется не тем, сколько в ней лет, а тем, сколько в этих годах настоящей жизни.
Авраам Линкольн
94. Приносить пользу миру — это единственный способ стать счастливым.
Ханс Кристиан Андерсен
95. Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
Бенджамин Франклин
96. Единственный способ сделать что-то очень хорошо – любить то, что ты делаешь.
Стив Джобс
97. Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других.
Лев Толстой
98. Велики те, кто видит, что миром правят мысли.
Ральф Эмерсон
99. Перед тем как карабкаться на лестницу успеха, убедитесь, что она прислонена к стене того здания, что вам нужно.
Стивен Кови
100. У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение.
Питер Друкер, американский экономист
Лев Толстой
52. Важно верить, что талант нам даётся не просто так – и что любой ценой его нужно для чего-то использовать.
Мари Кюри
53. Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать – рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет.
Винсент Ван Гог
54. Определенность цели - отправная точка всех достижений.
Уильям Клемент Стоун, писатель и бизнесмен
55. Мы становимся тем, о чем мы думаем.
Эрл Найтингейл, радиоведущий
56. Я не жертва обстоятельств, я - результат моих решений.
Стивен Кови, консультант и преподаватель по организационному управлению
57. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующий подходящий момент - сегодня.
Китайская пословица
58. Все дети - художники. Проблема в том, чтобы остаться художником, когда ты вырос.
Пабло Пикассо
59. Я был поражен тем, как важно предпринимать действия. Недостаточно просто знать, нужно использовать знания. Мало хотеть чего-то, нужно делать.
Леонардо да Винчи
60. Что такое деньги? Человек успешен, если утром он просыпается, вечером возвращается в постель, а в перерыве делает то, что ему нравится.
Боб Дилан
61. Я не провалил тест. Я просто нашел сто способов написать его неправильно.
Бенджамин Франклин
62. Поражение – не поражение, если только вы не признаете его таковым в своем сознании.
Брюс Ли
63. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро.
Генри Форд
64. Я уверен: нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя».
Ричард Брэнсон
65. Никогда не делает ошибок только тот, кто не пробует ничего нового.
Альберт Эйнштейн
66. Ты становишься тем, во что веришь.
Опра Уинфри, телеведущая
67. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.
Лев Толстой
68. Я лучше умру от страсти, чем от скуки.
Винсент ван Гог
69. Быстрее всего учишься в трех случаях — до 7 лет, на тренингах, и когда жизнь загнала тебя в угол.
Стивен Кови
70. Люди забудут, что ты говорил, забудут, что ты делал, но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать.
Майя Энджелоу, писательница и поэтесса
71. Наше сознание - это все. Вы становитесь тем, о чем думаете.
Будда
72. Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль.
Антуан де Сент-Экзюпери
73. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко не оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: «Я невежда».
Иван Павлов, ученый-физиолог
74. Не столь важно, как медленно ты идешь, как то, как долго ты идешь, не останавливаясь.
Конфуций
75. Если вы думаете о том, что имеете в жизни, вы всегда сможете иметь больше. Если же вы считаете, чего у вас нет, вам никогда не будет достаточно.
Опра Уинфри
76. Как можно быстрее превращайте ваши масштабные мысли в масштабные действия. Не позволяйте ложным отговоркам затормозить вас. Отговорки – симптомы страха.
Дональд Трамп
77. Чтобы вести людей за собой, иди за ними.
Лао Цзы
78. Запомните, что не достичь успеха – иногда тоже большая удача.
Далай Лама
79. Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль
80. Одна законченная результативная задача стоит полусотни полузаконченных задач.
Малкольм Форбс
81. Наша жизнь начинает подходить к концу, когда мы перестаём говорить о действительно важных вещах.
Мартин Лютер Кинг-младший
82. Беда не приходит одна, но и удача тоже.
Ромен Роллан, писатель
83. Всякая мысль подобна тесту, стоит помять ее хорошенько — все из нее сделаешь.
Иван Тургенев
84. Делай все, что можешь, там, где ты находишься, используя все, что имеешь.
Теодор Рузвельт
85. Запомните, никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценным без вашего на то согласия.
Элеонор Рузвельт
86. Мир делится на два класса — одни веруют в невероятное, другие совершают невозможное.
Оскар Уайлд
87. Единственное счастье в жизни — это постоянное стремление вперед.
Эмиль Золя
88. Выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам.
Чарльз Дарвин
89. Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой, задаться целью и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьешься успеха.
Арнольд Шварцнеггер
90. Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни. Главное каждый раз подниматься.
Нельсон Мандела
91. Вопрос не в том, кто мне разрешит, а в том, кто сможет мне запретить.
Айн Рэнд
92. Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него.
Генри Форд
93. Жизнь меряется не тем, сколько в ней лет, а тем, сколько в этих годах настоящей жизни.
Авраам Линкольн
94. Приносить пользу миру — это единственный способ стать счастливым.
Ханс Кристиан Андерсен
95. Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
Бенджамин Франклин
96. Единственный способ сделать что-то очень хорошо – любить то, что ты делаешь.
Стив Джобс
97. Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других.
Лев Толстой
98. Велики те, кто видит, что миром правят мысли.
Ральф Эмерсон
99. Перед тем как карабкаться на лестницу успеха, убедитесь, что она прислонена к стене того здания, что вам нужно.
Стивен Кови
100. У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение.
Питер Друкер, американский экономист
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