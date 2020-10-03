5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики

Чайна Мьевиль — магистр странных и завораживающих идей, странный сочетаний и ярких завязок. Он стал знаменит благодаря смешению жанров и невероятному полету фантазии. В его творчеству есть место странным мифам, стимпанку и сюрреализму, и в этом списке научная фантастика смотрелась несколько... необычно. Тем не менее, автор остается верен себе и просто создает чертовски странную планету в весьма увлекательном космическом будущем. Это будет очень необычно, потому что иначе быть не может.



Эпоха колонизации началась, когда люди обнаружили иммер — некое подпространство, разлившееся в космосе подобно безбрежному океану. Путь на планету, где будет происходить действие — Ариеку — лежит через самый опасный иммер. И сама планета сложна для колонизации, ведь ее жители говорят на самом, возможно, сложном Языке во вселенной. Впрочем, земляне не привыкли сдаваться и нашли способ «заговорить» с хозяевами планеты, а со временем и начать неизбежно менять этот Язык под себя.



В «Посольском городе» придется ломать голову над многими вещами, и этот роман идеально подойдет для тех, кто получает от этого удовольствие. Одно только осмысление полноценной идеи иммера, как постоянной единицы в пластичной вселенной и почему именно через него осуществляются космические путешествия — задача не из простых. Зато оригинальность этой идеи, как и многих других находок романа, принесет истинным ценителям массу свежих впечатлений.