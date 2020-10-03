5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики

Для научной фантастики космические приключения всегда были одним из самых классических сюжетов. Но в то же время жанр динамичен и разнообразен, а приключения на других планетах и кораблях, бороздящих просторы вселенной, можно описать десятками разных способов. Примеси других жанров, уровень «научности» происходящего, просто оттенки атмосферы — и вот у вас есть новый «авторский» космос, не похожий на прочие.
В качестве примера приведем несколько новинок этой осени. Буквально пара месяцев вмещает в себя целый калейдоскоп не самых классических, зато ярких и увлекательных взглядов на космическую фантастику.
Космический вестерн (Серия романов «Firefly», Джеймс Лавгроув)
Миры, полные выжженных солнцем рыжих равнин, где самый быстрый стрелок получает все... Ты мог добраться на эту окраинную планету на личном космическом корабле, но от места посадки до места встречи будешь добираться на лошади. По таким законам живет вселенная, созданная Джосом Уидоном в культовом сериале «Светлячок». В свое время он не нашел нужную аудиторию, но со временем стал культовым. На протяжении долгих лет мир сериала расширяли комиксы, а со временем пришел черед тематической литературы. Под присмотром самого Джоса Уидона, книги серии Firefly выходят, подобно потерянным эпизодам сериала, рассказывая о приключениях, которые случались с командой «за кадром».
Здесь есть все, что оценят по достоинству поклонники оригинального сериала: атмосфера, юмор, перестрелки и погони, а также неповторимая химия персонажей. И с тем же успехом эти книги могут понравиться любому, кому не хватает пары лихих историй про космических ковбоев. Если завязка «группа благородных контрабандистов берет заказ, а потом начинается такое...» вызывает у вас интерес, то, возможно, стоит познакомиться с серией поближе. Впрочем, заказ даже необязательно брать: вот в последней вышедшей книге, «Машина иллюзий», капитан отказывается от работы, подозревая неладное, но самый алчный и недальновидный член команды все равно проносит на борт подозрительный груз. А потом начинает происходит что-то странное...
Здесь есть все, что оценят по достоинству поклонники оригинального сериала: атмосфера, юмор, перестрелки и погони, а также неповторимая химия персонажей. И с тем же успехом эти книги могут понравиться любому, кому не хватает пары лихих историй про космических ковбоев. Если завязка «группа благородных контрабандистов берет заказ, а потом начинается такое...» вызывает у вас интерес, то, возможно, стоит познакомиться с серией поближе. Впрочем, заказ даже необязательно брать: вот в последней вышедшей книге, «Машина иллюзий», капитан отказывается от работы, подозревая неладное, но самый алчный и недальновидный член команды все равно проносит на борт подозрительный груз. А потом начинает происходит что-то странное...
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Космическое фэнтези («Маджипур» Роберт Сильверберг)
А теперь представьте — земляне колонизировали отдаленную планету, крупную и прекрасную, задоно захватив с собой несколько других космических рас. С тех пор прошло много тысяч лет, и контакт с Землей был утерян. Великолепные технологии будущего медленно пришли в упадок, зато на планете зародилась магия… Как будет выглядеть жизнь на этой планете? Об этом Роберт Сильверберг рассказывает в своем знаменитом цикле «Маджипур». Недавно fanzon выпустил переиздание первой книги о Маджипуре — «Замок лорда Валентина». И уже готовится к выходу второй роман, «Хроники Маджипура».
Маджипурский цикл сложно сравнить с чем-либо. Уникальные расы, система власти на планете, 14 тысяч (!) лет истории… Масштаб разработки мира воистину космический. При этом книги о Маджипуре часто можно встретить в подборках жанра фэнтези, поскольку «фантастическое» прошлое в сюжете романов достаточно качественно забыто. Атмосфера книг действительно во многом отвечает именно канонам фэнтези. Но забытые технологии, переплетаясь с магией и загадками прошлого Маджипура, все же оставляют цикл в рамках мягкой научной фантастики. Тем более, это именно то направление, в котором Сильверберг считается признанным классиком.
Маджипурский цикл сложно сравнить с чем-либо. Уникальные расы, система власти на планете, 14 тысяч (!) лет истории… Масштаб разработки мира воистину космический. При этом книги о Маджипуре часто можно встретить в подборках жанра фэнтези, поскольку «фантастическое» прошлое в сюжете романов достаточно качественно забыто. Атмосфера книг действительно во многом отвечает именно канонам фэнтези. Но забытые технологии, переплетаясь с магией и загадками прошлого Маджипура, все же оставляют цикл в рамках мягкой научной фантастики. Тем более, это именно то направление, в котором Сильверберг считается признанным классиком.
Аферисты в космосе («Квантовый волшебник» Дерек Кюнскен)
Главный герой Белизариус не обычный преступник. Его не толкает на аферы острая необходимость заработка или месть. Ему просто иногда нужно размять свои супер-компьютерные мозги. Ведь Белизариус — представитель вида Homo quantus, к тому же его интеллект выдающийся даже по меркам собратьев. Сложнейшие многоходовые аферы — великолепный способ поддержать интерес к происходящему в космосе.
Если вы недавно в очередной раз пересматривали «10 друзей Оушена» и думали, что получится, если отправить их в космос — Дерек Кюнскен написал свою книгу для вас. Обаятельный главный герой собирает команду экспертов в разных областях, чтобы совершить невозможную аферу. Вот только надо добавить в уравнение квантовую физику и головокружительные технологии будущего, космос и другие признаки высококлассной научной фантастики.
Авантюрная составляющая «Квантового волшебника», впрочем, далеко не единственная интересная находка писателя. Наверняка для многих читателей захватывающим окажется знакомство с «космическими расами», созданными Кюнскеном. Очень кстати Белизариусу в команде нужны будут таланты всех новых подвидов человечества и ИИ. К проработке этого аспекта «космологии» автор подошел с большой фантазией.
Если вы недавно в очередной раз пересматривали «10 друзей Оушена» и думали, что получится, если отправить их в космос — Дерек Кюнскен написал свою книгу для вас. Обаятельный главный герой собирает команду экспертов в разных областях, чтобы совершить невозможную аферу. Вот только надо добавить в уравнение квантовую физику и головокружительные технологии будущего, космос и другие признаки высококлассной научной фантастики.
Авантюрная составляющая «Квантового волшебника», впрочем, далеко не единственная интересная находка писателя. Наверняка для многих читателей захватывающим окажется знакомство с «космическими расами», созданными Кюнскеном. Очень кстати Белизариусу в команде нужны будут таланты всех новых подвидов человечества и ИИ. К проработке этого аспекта «космологии» автор подошел с большой фантазией.
Самый странный космос («Посольский город» Чайна Мьевиль)
Чайна Мьевиль — магистр странных и завораживающих идей, странный сочетаний и ярких завязок. Он стал знаменит благодаря смешению жанров и невероятному полету фантазии. В его творчеству есть место странным мифам, стимпанку и сюрреализму, и в этом списке научная фантастика смотрелась несколько... необычно. Тем не менее, автор остается верен себе и просто создает чертовски странную планету в весьма увлекательном космическом будущем. Это будет очень необычно, потому что иначе быть не может.
Эпоха колонизации началась, когда люди обнаружили иммер — некое подпространство, разлившееся в космосе подобно безбрежному океану. Путь на планету, где будет происходить действие — Ариеку — лежит через самый опасный иммер. И сама планета сложна для колонизации, ведь ее жители говорят на самом, возможно, сложном Языке во вселенной. Впрочем, земляне не привыкли сдаваться и нашли способ «заговорить» с хозяевами планеты, а со временем и начать неизбежно менять этот Язык под себя.
В «Посольском городе» придется ломать голову над многими вещами, и этот роман идеально подойдет для тех, кто получает от этого удовольствие. Одно только осмысление полноценной идеи иммера, как постоянной единицы в пластичной вселенной и почему именно через него осуществляются космические путешествия — задача не из простых. Зато оригинальность этой идеи, как и многих других находок романа, принесет истинным ценителям массу свежих впечатлений.
Эпоха колонизации началась, когда люди обнаружили иммер — некое подпространство, разлившееся в космосе подобно безбрежному океану. Путь на планету, где будет происходить действие — Ариеку — лежит через самый опасный иммер. И сама планета сложна для колонизации, ведь ее жители говорят на самом, возможно, сложном Языке во вселенной. Впрочем, земляне не привыкли сдаваться и нашли способ «заговорить» с хозяевами планеты, а со временем и начать неизбежно менять этот Язык под себя.
В «Посольском городе» придется ломать голову над многими вещами, и этот роман идеально подойдет для тех, кто получает от этого удовольствие. Одно только осмысление полноценной идеи иммера, как постоянной единицы в пластичной вселенной и почему именно через него осуществляются космические путешествия — задача не из простых. Зато оригинальность этой идеи, как и многих других находок романа, принесет истинным ценителям массу свежих впечатлений.
Математический космос (Цикл «Механизмы Империи» Юн Ха Ли).
Математик по образованию, Юн Ха Ли объединил свою страсть к литературе и точным наукам, создав сложный и захватывающий космический сеттинг. Если в предыдущем пункте «необычность» создавалась за счет философских концепций и буйства воображения, то эта часть подборки для тех, кто любит четкие системы. Здесь сама реальность завязана на вычисления, а жестокие сражения ведутся за... календарь. По крайней мере, по началу.
В мире «Механизмов Империи» есть понятие календарной ереси. Когда в тех или иных регионах космоса люди отказываются следовать единому календарю, это начинает сказываться на могуществе Империи. В местах, отравленных календарной ересью, может плохо (или неожиданно) работать имперское оружие, двигатели, любая техника. Не менее значимы боевые построения и другие стратегические аспекты битв. Ересь жестко пресекается.
История начинается с того, что подающая надежды командующая отрядом была вынуждена для победы воспользоваться «еретическими» вражескими приемами. По законам Империи за это ее должно было ждать суровое наказание, но вместо этого последовало почти невозможное задание... Напарником для героини стал гениальный и, возможно, безумный генерал прошлого Джедао. Преступник и архипредатель в виде голоса в голове. В финальной третьей книге, «Возрожденном орудии», повествование уже окончательно фокусируется на Джедао, который будет вынужден проявить весь свой стратегический гений, так как сталкивается с невозможным противником…
В мире «Механизмов Империи» есть понятие календарной ереси. Когда в тех или иных регионах космоса люди отказываются следовать единому календарю, это начинает сказываться на могуществе Империи. В местах, отравленных календарной ересью, может плохо (или неожиданно) работать имперское оружие, двигатели, любая техника. Не менее значимы боевые построения и другие стратегические аспекты битв. Ересь жестко пресекается.
История начинается с того, что подающая надежды командующая отрядом была вынуждена для победы воспользоваться «еретическими» вражескими приемами. По законам Империи за это ее должно было ждать суровое наказание, но вместо этого последовало почти невозможное задание... Напарником для героини стал гениальный и, возможно, безумный генерал прошлого Джедао. Преступник и архипредатель в виде голоса в голове. В финальной третьей книге, «Возрожденном орудии», повествование уже окончательно фокусируется на Джедао, который будет вынужден проявить весь свой стратегический гений, так как сталкивается с невозможным противником…
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