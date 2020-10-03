FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Лига книголюбов 183 поста • 240 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики

5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики (5 фото)

Автор:
03 октября 2020 10:09
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книги   космос   литература   подборка   фантастика   фото   что почитать   
793
5
Для научной фантастики космические приключения всегда были одним из самых классических сюжетов. Но в то же время жанр динамичен и разнообразен, а приключения на других планетах и кораблях, бороздящих просторы вселенной, можно описать десятками разных способов. Примеси других жанров, уровень «научности» происходящего, просто оттенки атмосферы — и вот у вас есть новый «авторский» космос, не похожий на прочие.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: книги   космос   литература   подборка   фантастика   фото   что почитать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Taf Taffus 2 часа назад
Что перечисленно после "Светлячка" не смотрел и не знаю что это там за шлак. Таки вот, "Светлячка" можно спокойно поменять на Final Space. "Крайний космос" выгодно отличается от "Севетляка" отсутствием деревянных актеров, актуальной на тот момент повесточкой и в целом это более фундаментальное и цельное произведение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
kappaneed Taf Taffus Час назад
Потому что из представленного, только "Светлячек" можно посмотреть, остальное читать только можно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Lynx 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео) Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео) Миры братьев Стругацких Миры братьев Стругацких Подборка превосходных книг для долгожданного отпуска Подборка превосходных книг для долгожданного отпуска Современные писатели, которых стоит прочесть, пока они еще живы Современные писатели, которых стоит прочесть, пока они еще живы Большой переезд: куда могут переселиться земляне? Большой переезд: куда могут переселиться земляне? Скоро появится ещё четыре новые истории о вселенной Гарри Поттера Скоро появится ещё четыре новые истории о вселенной Гарри Поттера
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1164760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Воспитательницу-отравительницу казнят
1
44
Воспитательницу-отравительницу казнят
Кладбище забытых форматов
11
213
Кладбище забытых форматов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Съемки "Аватара-2" завершены
0
14
Съемки "Аватара-2" завершены
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
1
35
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#СССР#природа#разное#птицы#в мире#Душевное#девушки
#юмор#прикол#история#люди#авария#сша#путешествия#картинки#автомобили#кино
#факты#животные#россия#подборка#дтп#позитив#авто авария#москва#армения#коты

На что жалуетесь?

Вернуться