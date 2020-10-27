Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал американца за дерзость

Многие до сих пор с ностальгией вспоминают уникальное государство, к которому весь мир относился со страхом и уважением. В этой стране были лучшие медицина и образование, отсутствовал криминал, все жили в достатке и были уверенны в завтрашнем дне.
Да, безусловно, в СССР было много положительного, но идеализированные представления об СССР слабо соотносятся с реальными фактами. Лишь одно мы можем сказать точно, боксеров советская машина выпускала отменных.
В этом посте мы расскажем вам историю Виктора Григорьевича Рыбакова. Этот легендарный советский спортсмен семь раз становился чемпионом СССР, три раза брал первенство Европы, два раза становился серебряным призером Кубка мира и однажды был чудовищно засужен на Олимпийских играх, заняв третье место.
Кроме того, Рыбаков был одним из первых бойцов, который будучи гражданином СССР сумел выбраться на профессиональный ринг.
Краткая биография:
Будущая звезда бокса родилась в поселке Ола под Магаданом. Парень был сиротой и все детство провел в детдоме. Сам боец сейчас вспоминает, что мало кто из его детдомовских ровесников смог дожить до старости.
Постоянные драки за кусок хлеба, криминальный образ жизни и внутреннее одиночество сломали почти всех, но не его. Рыбаков очень любил спорт и именно это увлечение научило его не останавливаться перед жизненными трудностями.
Попав в бокс юный Виктор без проблем стал выигрывать турнир за турниром. Все отмечали его корявую технику, но это не мешало ему доминировать, сметая всех на своем пути.
«Я достигал всего не трудом, мне это легко давалось. Только начал боксировать – сразу выиграл. Снова, снова, снова. Вошел в сборную СССР не напрягаясь. А рядом были люди, которые пахали с утра до вечера»
Вскоре талантливого бойца заметил тренер Борис Гитман. Новый наставник организовал подростку переезд в Магадан и помог ему устроиться на работу.
На протяжении своей любительской карьеры Рыбаков выступал в трех весовых категориях до 54 кг, до 57 кг и 60 кг - и в каждой из них бойцу удалось завоевать золото чемпионата Европы.
Подлая Олимпиада в Монреале:
Виктор Григорьевич был несомненным лидером в своем весе. В 1976 году боец без труда отобрался на Олимпийские игры в Монреале. Рыбаков с легкостью дошел до полуфинала, где ему противостоял американец Чарльз Муни.
Советский боксер доминировал на протяжении всей схватки и даже два раза сумел послать своего соперника в нокдаун, но судьи отдали победу спортсмену из Штатов со счетом 4-1.
Это решение навсегда осталось черным пятном в истории олимпийского бокса. Входе последующих разбирательств все судьи той встречи были пожизненно дисквалифицированы, но победу советскому бойцу так и не присудили.
Неудачная Олимпиада в Москве:
Спустя четыре года Рыбаков был полон решимости завоевать звание Олимпийского чемпиона. Виктор настоятельно просил тренеров о возможности перейти в более тяжелую весовую категорию, так как не мог больше гонять вес.
Но тренерский штаб принял иное решение и Рыбакову вновь пришлось спускаться не в свою весовую категорию. В итоге советский боксер в полуфинале уступил немцу из ГДР Руди Финку, у которого выиграл за год до этого на чемпионате Европы в Кёльне. Через год Виктор всё же перешёл в категорию до 60 кг и выиграл золото чемпионата Европы.
Рыбаков был уникальным бойцом, которому четыре раза подряд удавалось завоевать Кубок Никифорова-Денисова за самую лучшую технику.
Разборки в тюрьме:
Вскоре после Олимпиады Виктор в очередной раз выиграл первенство СССР, после чего принял решение уйти из спорта из-за разногласий с тренерским штабом сборной.
«С Лавровым отношения не сложились. Тот прямо мне сказал: «******* [проваливай] из сборной, у нас незаменимых нет». Я уехал в Германию, внутри была буря. Хотелось доказать, что незаменимые есть».
В возрасте 26 лет в 1982 году боксер поехал работать старшим тренером команды боксеров советских войск в Германии. Под его руководством команда завоевала первое место на первенстве Вооруженных Сил СССР.
Живя в Германии Виктор стал заниматься "спекуляцией". Двукратный олимпийский призер скупал немецкие вещи, продавая их в Союзе, а из Москвы привозил в Германию икру, фотоаппараты и различные украшения.
Но вскоре махинации были раскрыты. Произошло это из-за конфликта с местными органами. Якобы тех напрягала роскошь, в которой жила вся боксерская чета Рыбакова. Но вероятнее всего стороны просто не договорились, кому -то было мало, а кто-то не захотел давать больше.
Патруль явился среди ночи и начал обыск, будто гестапо! Офицер, который командовал процессом, разговаривал по-хамски.
-Виктор Рыбаков
Но куда большее удивление вызвало не внезапное появление органов, а наказание. Легендарного боксера и успешного тренера страны осудили на шесть лет строгого режима и лишили звания Заслуженный мастер спорта СССР.
Эти шесть лет мне были заранее начертаны. На суде ощущал некую жалость. В интонациях, в словах скользило: ну как могло случиться? Почему тебя-то?
Меня с первого же дня пытались напрячь. Я сразу же отказался от мелких поручений, пришлось несколько раз подраться, чтобы отстоять свою честь и справедливость.
Профессиональная карьера в США:
Легенда советского бокса был освобожден в 1988 году по УДО после оправдания по одному из пунктов обвинения. В местах лишения своды боец просидел три года.
Этот период полностью изменил жизнь Виктора: боец попал в чужую страну, потерял многих друзей и остался без работы.
«Я вышел из тюрьмы с честью и достоинством, – сказал Рыбаков через много лет. Никому не сделал плохого, выдержал испытание. Горжусь и не жалею».
Тренер Рыбакова помог своему подопечному вернуться к обычной жизни способствуя его переезду на Запад. Виктор эмигрировал в Канаду и попробовал себя в качестве профессионального боксера в США.
Трехлетний перерыв давал о себе знать, но Виктор было настолько голоден до бокса, что решил опробовать себя ради определенности.
Профессиональная карьера завершилась одним боем, но зато каким: Рыбаков разнес темнокожую звезду Джона Стюарда, который на пресс-конференции обещал убить наглого русского.
«Он был первым, кто начал говорить перед боем, но в тот момент, у меня никто бы не выиграл. Я знал, что больше никогда не испытаю такого эмоционального подъема – даже не от победы на ринге, а от победы над самим собой. Я победил все».
Рыбакову было 33 года и этот поединок открыл для него множество новых возможностей. О бойце заговорили во всем мире и о нем вспомнили на Родине. Американские журналисты были поражены харизмой советского боксера и прозвали его Бронсоном в честь голливудского актера.
Топовые чемпионы того времени платили Рыбакову большие деньги за спарринги. Боксер занялся бизнесом, а в 2001 получил должность вице-президента Федерации бокса России, а позже вновь занялся тренерской деятельностью перебравшись в Санкт-Петербург.
За свою 16-ти летнюю карьеру боксер провел 219 боев, одержав 203 победы. Железная сила воли и непробиваемый характер обеспечили этому боксеру статус легенды даже без олимпийского золота.
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его "ушли" в захолустный спортклуб.
шоб заработать стал торговать - кстати этим занимались практически все офицеры в гдр.
попал, посидел. уехал в зарубеж. там не сложилось...
кстати и хорошо шо уехал - стал бы бандюком как все враз обнищавшие спортсмены и 100% завалили б.
только в 00-ые спорт стал финансироваться, тут он и пригодился...
Яркая личность, сильный Мужик, талантливый Спортсмен.
Спасибо
Великий человек