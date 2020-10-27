Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал американца за дерзость

Попав в бокс юный Виктор без проблем стал выигрывать турнир за турниром. Все отмечали его корявую технику, но это не мешало ему доминировать, сметая всех на своем пути.





«Я достигал всего не трудом, мне это легко давалось. Только начал боксировать – сразу выиграл. Снова, снова, снова. Вошел в сборную СССР не напрягаясь. А рядом были люди, которые пахали с утра до вечера»