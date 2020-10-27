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Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал американца за дерзость

Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал американца за дерзость (11 фото + 2 видео)

Автор:
27 октября 2020 18:20
Метки: история   спорт   чемпионы   
995
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2

Многие до сих пор с ностальгией вспоминают уникальное государство, к которому весь мир относился со страхом и уважением. В этой стране были лучшие медицина и образование, отсутствовал криминал, все жили в достатке и были уверенны в завтрашнем дне.
Да, безусловно, в СССР было много положительного, но идеализированные представления об СССР слабо соотносятся с реальными фактами. Лишь одно мы можем сказать точно, боксеров советская машина выпускала отменных.

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Метки: история   спорт   чемпионы   
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869
Никита 2 часа назад
Настоящий волевой мужик.Здоровья уважаемому Виктору Григорьевичу.
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2k
Frank Borman 7 минут назад
Не в той стране он родился. Родился бы в США или Европе, сейчас был бы богатым и знаменитым.
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6k
Саша Смирнов Час назад
Интересно, а чудик, что заявил "незаменимых нет", как отреагировал на дальнейшие успехи Рыбакова? Признал, что ошибался, или он настолько "хомячок", что даже и не понял, кого прогнал?
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44k
Albert GER Саша Смирнов Полчаса назад
какие успехи?
его "ушли" в захолустный спортклуб.
шоб заработать стал торговать - кстати этим занимались практически все офицеры в гдр.
попал, посидел. уехал в зарубеж. там не сложилось...
кстати и хорошо шо уехал - стал бы бандюком как все враз обнищавшие спортсмены и 100% завалили б.
только в 00-ые спорт стал финансироваться, тут он и пригодился...
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1k
lekha-fil 2 часа назад
В то же время был ещё один отличный боксёр Давид Торосян, бои с ним смотреть было удовольствие: он играл с соперником не закрываясь перчатками, но попасть в голову Давиду соперникам практически не удавалось.
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
С удовольствием плюсую.
Яркая личность, сильный Мужик, талантливый Спортсмен.
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4k
Бу 2 часа назад
Какая непростая судьба.
Спасибо
Великий человек
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
Венигрет какой-то!
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41k
Цыц тут у меня HundeBeißer2 2 часа назад
вИнЕгрет, чурка ты нерусская!
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1M
Сергей 2 часа назад
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