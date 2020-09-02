"Совершенно другой человек": отец четверых детей превратился из пухляша в мужчину с обложки

Домосед из Великобритании придумал, как использовать время на карантине с пользой, и не прогадал.
Теперь, когда все тяготы карантина остались в прошлом, мы можем вспомнить о том, что это время подарило нам множество полезных событий. Кто-то занялся изучением иностранных языков, кто-то провёл больше времени со своей семьёй, а кто-то занялся своим здоровьем.
Брэд Дэвис из Великобритании не стал исключением. За месяцы, проведённые дома, отец четырёх детей с умом подошёл к своему питанию и физическим упражнениям, благодаря чему заметно изменил свой внешний вид!
Брэд Дэвис из Великобритании не стал исключением. За месяцы, проведённые дома, отец четырёх детей с умом подошёл к своему питанию и физическим упражнениям, благодаря чему заметно изменил свой внешний вид!
Так 36-летний Брэд Дэвис выглядел до карантина
До изоляции мужчина весил 97 килограммов. С наступлением карантина у Брэда появилось свободное время, а вместе с ним желание привести себя в форму!
Я неправильно питался, пропускал приёмы пищи, частенько доедал то, что не съели мои дети. Изоляция дала мне шанс вернуть своё тело, — объяснил мужчина.
Я неправильно питался, пропускал приёмы пищи, частенько доедал то, что не съели мои дети. Изоляция дала мне шанс вернуть своё тело, — объяснил мужчина.
Для начала Брэд решил установить для себя рацион и правильно питаться. Когда многодетному отцу удалось придерживаться правильного питания, к диете добавились и физические упражнения. Спустя 12 недель мужчина похудел на 19 килограммов!
Теперь Брэд весит 79 килограммов, и его внешний вид достоин обложки журнала!
Сам Брэд доволен не только внешними, но и внутренними изменениями:
Я психологически нахожусь в гораздо лучшем состоянии, это заметили даже мои коллеги. Я стал намного веселее и общительнее. Мои дети намного счастливее, потому что мы проводим много времени вместе, гуляя и катаясь на велосипеде. Я чувствую себя совершенно другим человеком!
Я психологически нахожусь в гораздо лучшем состоянии, это заметили даже мои коллеги. Я стал намного веселее и общительнее. Мои дети намного счастливее, потому что мы проводим много времени вместе, гуляя и катаясь на велосипеде. Я чувствую себя совершенно другим человеком!
Брэд поделился своим рационом до карантина:
Завтрак — пропускаем.
Обед — карри.
Ужин — доедаем за детьми и заедаем это пирожным.
Перед сном — хлопья или тосты с арахисовой пастой.
Обед — карри.
Ужин — доедаем за детьми и заедаем это пирожным.
Перед сном — хлопья или тосты с арахисовой пастой.
А также своим здоровым рационом во время карантина:
Завтрак — яйца и бекон из индейки.
Полдник — протеиновый коктейль.
Обед — куриная грудка.
Ужин — лосось с капустой и зелень.
Из закусок — миндаль.
Возможно, кто-то решит взять на заметку диету молодого отца. Главное — помнить, что заниматься собой можно и нужно не только в период карантина!
Полдник — протеиновый коктейль.
Обед — куриная грудка.
Ужин — лосось с капустой и зелень.
Из закусок — миндаль.
Возможно, кто-то решит взять на заметку диету молодого отца. Главное — помнить, что заниматься собой можно и нужно не только в период карантина!
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когда с питанием все хорошо, белка по норме 1.5-2гр в день, на кг веса, хорошие витамины. клетчатка.
сейчас вес 87кг, рост 188, подтягиваюсь 26 раз ЧИСТО. не как на ютубе, еле в рывке подбородочком дотянулся, а чисто. по-маленьку иду к подтягиванию на одной руке.
тренируюсь - мало. именно мало. потому что прогресс идет, не от занятий, а от восстановления между тренировками.
по моему гпс браслету, приложение говорит, что средняя скорость, на кроссе 12-13км, у меня за год, выросла на минуту с небольшим на км. при этом пульс даже меньше чем был раньше.
прошлым летом, я прибегал с 12км, пытался подтягиваться с гирей 24кг, семь раз и пальцы разжимались.
сейчас я прибегаю с этой же дистанции, и делаю три подхода на подтягивание с гирей 32кг.
прессуха у меня сильно получше, чему на фото в этом посту.
и главное, я не заставляю себя тренить. если есть питание, быстро восстанавливаешься, и любые тренировки идут в радость. раньше питания не было - отжался на брусьях - болят локти. подтянулся или гирю поднял - болят плечи. сейчас - ничего не болит, все отлично. уже полтора года прогресса в тренировках. и никакой аппатии, никаких травм. все результаты только растут.
единственное что пропустили в посте - откажитесь от сахара. ты выпил колу, или сожрал печенюшку с сахарам, или тортик. быстрое поступление сахара в кровь, меняет инсулин, и это выключает вашу гормональную систему. поэтому, все жиробасы - сиськи висят, жопа висит. и это не столько лишние углеводы, сколько не работающие гормоны...
всем спорт друзья.
В качестве разгрузочной диеты на 1-2 месяца- да, возможно. НО в качестве, пожизненной диеты, полная жопа.
Самая полезная и диетическая еда, конечно же НЕТ.