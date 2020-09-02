"Совершенно другой человек": отец четверых детей превратился из пухляша в мужчину с обложки

Теперь, когда все тяготы карантина остались в прошлом, мы можем вспомнить о том, что это время подарило нам множество полезных событий. Кто-то занялся изучением иностранных языков, кто-то провёл больше времени со своей семьёй, а кто-то занялся своим здоровьем.



Брэд Дэвис из Великобритании не стал исключением. За месяцы, проведённые дома, отец четырёх детей с умом подошёл к своему питанию и физическим упражнениям, благодаря чему заметно изменил свой внешний вид!