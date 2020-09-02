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"Совершенно другой человек": отец четверых детей превратился из пухляша в мужчину с обложки

"Совершенно другой человек": отец четверых детей превратился из пухляша в мужчину с обложки (4 фото)

Автор:
02 сентября 2020 08:47
Сообщество : Истории
Метки: история   люди   сила воли   спорт   тело   труд   фигура   фото   
2950
4
Домосед из Великобритании придумал, как использовать время на карантине с пользой, и не прогадал.

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Метки: история   люди   сила воли   спорт   тело   труд   фигура   фото   
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6  комментариев
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14k
mooc 4 часа назад
Развелся поди
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434
Алексей 12 минут назад
мне уже 45, полтора года назад, занялся своим питанием.
когда с питанием все хорошо, белка по норме 1.5-2гр в день, на кг веса, хорошие витамины. клетчатка.
сейчас вес 87кг, рост 188, подтягиваюсь 26 раз ЧИСТО. не как на ютубе, еле в рывке подбородочком дотянулся, а чисто. по-маленьку иду к подтягиванию на одной руке.
тренируюсь - мало. именно мало. потому что прогресс идет, не от занятий, а от восстановления между тренировками.
по моему гпс браслету, приложение говорит, что средняя скорость, на кроссе 12-13км, у меня за год, выросла на минуту с небольшим на км. при этом пульс даже меньше чем был раньше.
прошлым летом, я прибегал с 12км, пытался подтягиваться с гирей 24кг, семь раз и пальцы разжимались.
сейчас я прибегаю с этой же дистанции, и делаю три подхода на подтягивание с гирей 32кг.
прессуха у меня сильно получше, чему на фото в этом посту.
и главное, я не заставляю себя тренить. если есть питание, быстро восстанавливаешься, и любые тренировки идут в радость. раньше питания не было - отжался на брусьях - болят локти. подтянулся или гирю поднял - болят плечи. сейчас - ничего не болит, все отлично. уже полтора года прогресса в тренировках. и никакой аппатии, никаких травм. все результаты только растут.
единственное что пропустили в посте - откажитесь от сахара. ты выпил колу, или сожрал печенюшку с сахарам, или тортик. быстрое поступление сахара в кровь, меняет инсулин, и это выключает вашу гормональную систему. поэтому, все жиробасы - сиськи висят, жопа висит. и это не столько лишние углеводы, сколько не работающие гормоны...
всем спорт друзья.
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293
FIDEL11 Час назад
Тут совсем капелька стеройдов имеет место быть. За такой короткий срок без них так нельзя.
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14k
Александр Час назад
У него печень не отвалится, от такой диеты, состоящей на, почти, 90% белка и жира? Или это кролик капусты наедает по пол кило чистых "углей" в день?

В качестве разгрузочной диеты на 1-2 месяца- да, возможно. НО в качестве, пожизненной диеты, полная жопа.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Лучшая диета - доедать за детьми. Если дети маленькие здоровые и активные, то вполне можно и дистрофиком стать.
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5k
Чётенький 3 часа назад
Завтрак яйца и бекон из индейки.
Самая полезная и диетическая еда, конечно же НЕТ.
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