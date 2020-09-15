После смерти родителей американка весила 120 кг, но нашла в себе силы кардинально измениться

Однажды девушка поняла, что зашла слишком далеко. Когда Вивиан с трудом влезла в кресло в самолете, она приняла решение - дальше так нельзя. В сентябре 2019 года она начала заниматься с тренером в тренажерном зале, а также перешла на правильное питание. В начале пути Вивиан весила 123 кг. За год ей удалось 57 кг, и приблизиться к отметке 66 кг на весах.