После смерти родителей американка весила 120 кг, но нашла в себе силы кардинально измениться

В жизни 24-летней американки по имени Вивиан Макколл случилось горе - девушка потеряла обоих родителей. Она заедала стресс вредной едой, и употребляла около восьми банок содовой в день - и ее вес подскочил до 123 кг. Однажды, когда Вивиан поняла, что зашла слишком далеко, она решилась на кардинальные перемены..
24-летняя жительница штата Нью-Мексико по имени Вивиан Макколл в прошлом году потеряла обоих родителей. Девушка впала в сильнейший стресс, который заедала большим количеством вредной еды и напитков.
"Я пропускала завтраки, к обеду была голодной, и брала очень много еды навынос из фаст-фудов, - говорит Вивиан. - Перекусывала чипсами или мороженым. А еще, могла выпить около восьми банок содовой в день"
Однажды девушка поняла, что зашла слишком далеко. Когда Вивиан с трудом влезла в кресло в самолете, она приняла решение - дальше так нельзя. В сентябре 2019 года она начала заниматься с тренером в тренажерном зале, а также перешла на правильное питание. В начале пути Вивиан весила 123 кг. За год ей удалось 57 кг, и приблизиться к отметке 66 кг на весах.
"Теперь я хожу в спортзал шесть дней в неделю, а в воскресенье отдыхаю. Я большой любитель тяжелой атлетики, и каждый день делаю 30 минут кардиотренировок. По вторникам, четвергам и субботам я бегаю по 5 километров," - рассказывает Вивиан.
Диета Вивиан также резко изменилась - она ест только в определенное время и полностью отказалась от сладких напитков и глютена. "Я практикую интервальное голодание. Принимаю пищу несколько раз с 10 утра до 6 вечера, а затем - 16 часов голодания," - продолжает девушка.
Вивиан быстро удалось добиться желаемых результатов, и все дело - в стремлении и силе воли. "Я просто стараюсь изо дня в день становиться лучше, - объяснила она. - У меня совсем немного лишней кожи вокруг живота, но я использую масло зародышей пшеницы, и это очень помогает от растяжек".
Вивиан признается, что она никогда не чувствовала себя так легко, свободно и уверенно. Она продолжает режим тренировок и питания, стремясь к лучшей форме, а в ее ближайших планах - пробежать полумарафон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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