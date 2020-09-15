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После смерти родителей американка весила 120 кг, но нашла в себе силы кардинально измениться

После смерти родителей американка весила 120 кг, но нашла в себе силы кардинально измениться (8 фото)

Автор:
15 сентября 2020 13:51
Сообщество : Истории
Метки: до и после   жизнь   истории   история   люди   спорт   трансформации   фото   
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В жизни 24-летней американки по имени Вивиан Макколл случилось горе - девушка потеряла обоих родителей. Она заедала стресс вредной едой, и употребляла около восьми банок содовой в день - и ее вес подскочил до 123 кг. Однажды, когда Вивиан поняла, что зашла слишком далеко, она решилась на кардинальные перемены..

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   жизнь   истории   история   люди   спорт   трансформации   фото   
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SSD Час назад
Т.е. чтобы начать заниматься собой, надо чтоб кто то помер.
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Nikolay 42 минуты назад
Фейк. При похудании первым делом уходит грудь. А у неё она даже больше теперь стала. Вывод: или этот фейк и на фото разные люди или это новая грудь - фейковая.
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