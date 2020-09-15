Австралийка бросила пить и заметно преобразилась

С тех пор как Джастин встала на путь трезвости она здорово изменилась. Спорт, полный отказ от алкоголя и правильное питание помогли избавиться от 17 килограммов лишнего веса и оставить в прошлом привычку пить пиво и другие спиртные напитки просто так, каждый день.