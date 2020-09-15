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Австралийка бросила пить и заметно преобразилась

Австралийка бросила пить и заметно преобразилась (11 фото)

Автор:
15 сентября 2020 10:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: австралия   алкоголизм   алкоголь   история   мотивация   спорт   
2790
11
47-летняя женщина не без труда смогла побороть свою многолетнюю зависимость к спиртному, но оно того стоило.

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Метки: австралия   алкоголизм   алкоголь   история   мотивация   спорт   
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17  комментариев
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222
Nane First NameLast 2 часа назад
Ага. Перестала пить.
Вставила сиськи, освоила штукатурку и фильтры.
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4k
Leo Sun Час назад
Выглядит вполне на свой возраст (умолчу про утягивающее бельё, пластику и фотошоп-фильтры).

В Австралии, наверное, вообще не пить нельзя. Зная, сколько гадости вокруг ползает, бегает и летает, я б, наверное, только на водке и сидела)))
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9k
Хью́берт Час назад
Австралийка бросила пить и заметно преобразилась
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15k
Марина Час назад
Ну видно же на фото, что она выглядит на 40+. Может из далека она и выглядит для кого-то на десять лет моложе, как тут написано, но и только.
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4k
Александр Час назад
Тем не менее, бухать интересно и вкусно.
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698
Грета Тунберг 2 часа назад
у меня сосед два года уже не пьет, но такой бабой так и не стал
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6k
Andrey 2 часа назад
Хорошая попытка, Минздрав. Но - нет)))))
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Спорим, если бы она не бросала пить, но начала нормально питаться и ходить в спортзал, то результат был бы точно таким же! Ну или наоборот, пусть бросит пить, но не меняет образ питания и не добавляет спорт. И окажется, что алкоголь тут совсем не при чем.
Задрало это передергивание и извращение фактов.
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32k
dima423 2 часа назад
да не пить она перестала, а жрать...и спортом начала заниматься))
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Австралийка бросила пить и заметно преобразилась
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5k
Sapsan 2 часа назад
В Австралии не возможно бросить пить. Если пить бросить то бутылка упадет в небо )))
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885
Radugananebe 2 часа назад
Молодец тетка! А все критикующие идут лесом. Силы воли у самих ноль, пузо пивное до колен -вот и горазды унизить чужие достижения. Плавали -знаем.
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20k
Vazari 2 часа назад
А еще, внезапно появились деньги на грудные импланты. Те отвисшие дойки, что на первых снимках, накачать невозможно.
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2k
EL Kalmaro Vazari 2 часа назад
На бухле можно много съэкономить, помимо этого при отказе от алкашки человек становится продуктивнее, больше работаетает, лучше думает.
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20k
Vazari EL Kalmaro 2 часа назад
Насчет эконмии и продуктивности-я не спорю. Согласен на все 100. Но выдавать достижения хирурга за свои собственные, мягко говоря, некрасиво.
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2k
EL Kalmaro Vazari 43 минуты назад
Мышцы сама на работала, доя такой фигуры сходить к хирургу не получится.
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20k
Vazari EL Kalmaro 21 минуту назад
Сам понял, что сказал?
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