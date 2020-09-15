Австралийка бросила пить и заметно преобразилась

47-летняя женщина не без труда смогла побороть свою многолетнюю зависимость к спиртному, но оно того стоило.
Джастин Уитчерч начала пить еще в молодости, а годам к 30 без банки пива или бутылки вина не мыслила своей жизни. Алкоголь помогал ей расслабиться. С помощью спиртного она преодолевала стресс и переставала тревожиться о завтрашнем дне. Она легко могла выпить до 2 бутылок вина на вечеринке, а уж банку пива и вовсе не считала чем-то серьезным.
Женщина замечает, что все изменилось, когда однажды ее девятилетняя дочь посмотрела на пьяную родительницу со слезами на глазах и сказала: "Мама, я боюсь, что тебе не станет лучше".
Помимо алкоголя, Джастин много ела, считая, что это также помогает ей преодолевать стресс. Потому не удивительно, что у женщины был лишний вес.
С тех пор как Джастин встала на путь трезвости она здорово изменилась. Спорт, полный отказ от алкоголя и правильное питание помогли избавиться от 17 килограммов лишнего веса и оставить в прошлом привычку пить пиво и другие спиртные напитки просто так, каждый день.
Сейчас Джастин, воспитывая двоих детей, понимает, что своим образом жизни подает им правильный пример, тогда как раньше ее вряд ли можно было назвать образцовой матерью.
Стрессовые ситуации встречаются в ее жизни и сейчас, однако преодолевает она их на трезвую голову.
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В Австралии, наверное, вообще не пить нельзя. Зная, сколько гадости вокруг ползает, бегает и летает, я б, наверное, только на водке и сидела)))
Задрало это передергивание и извращение фактов.