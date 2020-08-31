Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия"

Правильно говорят, что злость - сильнейший мотиватор. Джемма Уайт в подростковом возрасте была совсем не такой красавицей, как сейчас. Девчонку шпыняли из-за полноты и нестандартной фигуры. Зато теперь девушка может утереть нос своим школьным обидчикам - в 2018 году она завоевала корону королевы красоты. А где те, кто ее дразнил?

0 Источник: Джемма Уайт из Голд-Коста не всегда была красоткой. В детстве ей здорово доставалось от одноклассников, которые допекали смешливую толстушку своими дразнилками. Более того, некоторые выбрали девочку мишенью для своих нападок. Бывало, что и вещи портили, а уж пройти мимо и не попасть под град насмешек было и вовсе невозможно.

0 Источник: Девочка так страдала от насмешек окружающих, что временами ей хотелось закрыться в своей комнате и никогда из нее не выходить. Однако она решила, что так больше продолжаться не может. Она села на диету и стала заниматься спортом. А потом, когда смогла сбросить аж 26 килограммов и вовсе решила пойти в модельное агентство.

0 Источник: Но, как оказалось, буллинга в мире моды тоже немало. Теперь Джемме стало прилетать за излишнюю худобу - девушку заподозрили в булимие. Однако она уже была закаленным бойцом, и на все нападки реагировала просто игнором. Джемма много путешествовала, обучала детей Камбоджи английскому языку, занималась волонтерской деятельностью в разных странах.

0 Источник: А в 2018 году и вовсе решила поучаствовать в национальном конкурсе красоты и выиграла его!

0 Источник: Конечно, победа в этом престижном соревновании здорово подняла дух Джеммы. И сейчас, хотя у нее не все радужно со здоровьем из-за пары аутоимунных заболеваний, она с оптимизмом смотрит в будущее.