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Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия"

Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия" (13 фото)

Автор:
31 августа 2020 13:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: австралия   диеты   интересно   история   конкурс красоты   спорт   
2868
13
Правильно говорят, что злость - сильнейший мотиватор. Джемма Уайт в подростковом возрасте была совсем не такой красавицей, как сейчас. Девчонку шпыняли из-за полноты и нестандартной фигуры. Зато теперь девушка может утереть нос своим школьным обидчикам - в 2018 году она завоевала корону королевы красоты. А где те, кто ее дразнил?

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Метки: австралия   диеты   интересно   история   конкурс красоты   спорт   
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16  комментариев
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15k
SolomonA Час назад
Вот. А если бы не дразнили - так и осталась бы жирной. Вывод - дразните жирух!
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1k
dokhod 2 минуты назад
Симпатична))) Не такая уж и жирная была в детстве, бывает и хуже))
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4k
Leo Sun 12 минут назад
Ничего нового: сама лишние килограммы нажрала - сама сбросила. А виноваты всегда почему-то окружающие.
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4k
Leo Sun 14 минут назад
"девушку заподозрили в булимие"


Я так понимаю, вслед за -тся/-ться идёт очередная волна адептов безграмотности, не осиливших склонение существительных на -ия, -ий, -ие...
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24k
Fat Lynx 22 минуты назад
В первую очередь, вижу хорошую гормональную коррекцию... плюс, родители забрали наконец-то от бабушки
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23k
parallax Полчаса назад
Полный ребёнок это вина родителей. А девчёнка молодец.
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5k
Николай Полчаса назад
А теперь вопрос ценой в жизнь, стоило идти на поводу мнения окружающих, чем вот она хотела в детстве заниматься, а теперь вот как бы такая какая есть...
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20k
Е-Лена Полчаса назад
Надо на неё в суд подать - за пренебрежение "бодипозитивом" и оскорбление этим самым чувств остальных жирных тварей. ))) Ну, и на дразнильщиков заодно - за то же самое. ))) (САРКАЗМ!!!)))))
ПС. А красавицей она не стала. Стандартная , ничем не примечательная внешность.
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2k
kca-opa 37 минут назад
Пластика и фотошоп творят чудеса, делают из детей мукл
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Стала просто никакой,вот до похудения была жирненькой симпотяшкой,а сейчас-непонятная глянцево-силиконовая кукла
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23k
parallax Дарвин и аморальная премия 24 минуты назад
Спрос порождает предложение. К сожалению.
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270
im240 Час назад
не напрасно дразнили. из жирнухи в типичную американбаба.
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32k
dima423 Час назад
молодец)
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1k
SSD Час назад
Лицо похоже тоже новое купила...
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