"Твоего мнения никто не спрашивал!": учитель проставила школьнику трояк за сочинение

"Таким образом, я хочу сказать, что из-за своей занятости люди перестали видеть прекрасное в осени, а именно красочность. Ведь человек не пытается разглядеть хорошее, а сразу видит плохое". Так оканчивается сочинение десятиклассника из Ейска. При этом учитель ставит оценку 3 и делает приписку: "Твоего мнения никто не спрашивал! Его очень много!"



Фотографию выложила в сеть сестра мальчика Анастасия Новичихина. Она согласна с учителем, что ошибок у её брата было достаточно и по русскому языку он не претендует на 5. Однако, вместо того, чтобы указать на моменты, которые не понравились педагогу – она просто пишет, что мнения школьника никто не спрашивал. Но это же сочинение!