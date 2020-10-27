"Твоего мнения никто не спрашивал!": учитель проставила школьнику трояк за сочинение

В Ейске учительница словесности поставила тройку десятикласснику, потому что он написал свои мысли в сочинении.
"Таким образом, я хочу сказать, что из-за своей занятости люди перестали видеть прекрасное в осени, а именно красочность. Ведь человек не пытается разглядеть хорошее, а сразу видит плохое". Так оканчивается сочинение десятиклассника из Ейска. При этом учитель ставит оценку 3 и делает приписку: "Твоего мнения никто не спрашивал! Его очень много!"
Фотографию выложила в сеть сестра мальчика Анастасия Новичихина. Она согласна с учителем, что ошибок у её брата было достаточно и по русскому языку он не претендует на 5. Однако, вместо того, чтобы указать на моменты, которые не понравились педагогу – она просто пишет, что мнения школьника никто не спрашивал. Но это же сочинение!
Фотографию выложила в сеть сестра мальчика Анастасия Новичихина. Она согласна с учителем, что ошибок у её брата было достаточно и по русскому языку он не претендует на 5. Однако, вместо того, чтобы указать на моменты, которые не понравились педагогу – она просто пишет, что мнения школьника никто не спрашивал. Но это же сочинение!
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Сама Анастасия жаловаться на учителя не собирается.
А фотография разлетелась по соцсетям и теперь пользователи высказывают своё экспертное мнение по теме:
А фотография разлетелась по соцсетям и теперь пользователи высказывают своё экспертное мнение по теме:
26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию
Педагоги - герои нашего времени. Они проводят весь день, просветляя молодые умы, а вечером проверяя сделанные ими задания. Но есть еще кое-что, что обычно делают учителя - они опираются на парты очень странными и, казалось бы, невообразимыми способами. Пользователи Твиттера поделились снимками своих преподавателей, которые по-доброму позабавили их своими позами. Спасибо за ваш труд, дорогие педагоги!
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Где-то в 60-х годах в одной из школ задали сочинение на тему "О чём думал Валентин Катаев, когда писал "Белеет парус одинокий" ?" У одной девочки из этого класса родители были знакомы с Валентином Петровичем и договорились с ним, что их дочка к нему зайдёт за консультацией. Она пришла и Катаев ей рассказал о чём он думал, когда писал эту повесть. Его рассказ она и написала в сочинении. За сочинение она получила 3 балла и комментарий от учительницы: "Не об этом думал Валентин Петрович, не об этом."
Ну или с умением аргументировать.
Я, например, все школьные годы в сочинениях исключительно собственные мысли излагал. Причем как-то и в голову не приходило писать там что-то другое.
А критическую литературу не читал вообще, за исключением случаев, когда ее специально читать задавали. И как-то неплохо получалось по итогу.
В той выращивают баранов. Не хочешь быть бараном? Придется пойти на жертвы
один в один с нынешней. Был там герой - Семён Пуприков, специалист по написанию сочинений.
"Семён Пуприков, медленно прихлёбывая ликёр, раскрасневшись, долго объяснял нам, как надо писать сочинения на какие темы..."
....Если к вам обращаются с просьбой: «напишите сочинение», конечно, не беритесь. Найдите какого-нибудь «ходока по этой части» из гимназистов, у которого все мысли и слова уже раз навсегда заштампованы...."
Так ещё со школьной скамьи штампуется наша мысль, отучают нас мыслить самостоятельно, по-своему, приучают думать по шаблону, думать, «как принято думать». Всё, что есть живого, привлекательного и интересного в «предмете», исключено.
Мёртвые сочинения вместо того, чтоб развивать, приучать мыслить..."
Этот рассказ был напечатан еще 1905 году.
Е то пиз.де тупой не побарабану?
Собака животное на четырех лапах, покрыто шерстью. А в шерсти водятся блохи…И дальше про блох все что знает.
Препод:
Ладно, ладно. Расскажите нам о строении коровы.
Ну, корова, это животное на четырех ногах, питается травой, покрыто шерстью. А вот в шерсти водятся блохи, ну и дальше по тексту.
Ладно, хватит. Расскажите нам тогда про строение рыбы.
Рыба живет в воде, шерсти у нее конечно нет, но вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи…" (с) Старый анекдот.