FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2172 поста • 1010 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Твоего мнения никто не спрашивал!": учитель проставила школьнику трояк за сочинение

"Твоего мнения никто не спрашивал!": учитель проставила школьнику трояк за сочинение (5 фото)

Автор:
27 октября 2020 15:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ейск   русский язык   словесность   собственное мнение   учитель   школьник   
4447
5
В Ейске учительница словесности поставила тройку десятикласснику, потому что он написал свои мысли в сочинении.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ейск   русский язык   словесность   собственное мнение   учитель   школьник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
49
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
7guest 4 часа назад
Ходит по сети такая байка.
Где-то в 60-х годах в одной из школ задали сочинение на тему "О чём думал Валентин Катаев, когда писал "Белеет парус одинокий" ?" У одной девочки из этого класса родители были знакомы с Валентином Петровичем и договорились с ним, что их дочка к нему зайдёт за консультацией. Она пришла и Катаев ей рассказал о чём он думал, когда писал эту повесть. Его рассказ она и написала в сочинении. За сочинение она получила 3 балла и комментарий от учительницы: "Не об этом думал Валентин Петрович, не об этом."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Dmitrii Ivanov 6 минут назад
Кто-то не сдал деньги на шторы для спортзала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−153
Алещенко Олександр Полчаса назад
Урок словесности???????? Что за х...нь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
811
Алексей 40 минут назад
Мне 4 поставили по диктанту,за то что последнее предложение написал ручкой синего цвета,но темнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Дед Мазай 46 минут назад
Из личного опыта. Классе в 8-м учительница русского языка проводит диктант. Сосед по парте тычет меня в бок и глазами показывает на учебник литературы, лежащий между нами на скамье и открытый на рассказе Горького, который, собственно, и диктует учительница. Мы дружно списываем слово в слово и со всеми знаками припенания. В итоге - у обоих по 4ке. Одна запятая (которая была в тексте) зачёркнута с пометкой "авторский знак". Думаю, она просекла, что мы сообразили что за рассказ и тупо его списали. И, надо признаться, мы даже не обиделись :) 4-ка тоже хорошая оценка, особенно для таких шалопаев, которыми мы были. А я так и не узнал, как Димка (царствие ему небесное) сообразил, что за рассказ нам диктовали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Н. Час назад
В свое время мне влепили 2 за то, что не достаточно сочувствовал Раскольникову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Mike Miller Час назад
А тему сочинения озвучить можно? Там вполне может быть была задача написать сочинение, поясняющее позицию какого-нибудь автора какого-нибудь произведения. И тогда все логично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
андрей Mike Miller Час назад
Сочинение вид письменной школьной работы, представляющий изложение своих мыслей и чувств по заданной теме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Час назад
Ух... Значит ничего не изменилось. В своё время ненавидел уроки литературы именно из-за того, что там учитель навязывала нужное мнение о том или ином герое или обстоятельстве, которое, иногда в корне отличалось от своего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Енот Потаскун Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 46 минут назад
Краткость - сестра таланта. Ненавидел литературу за то, что надо было расписывать на 3,5 листа( 7 страниц обычной тетради), а я всегда излагаю по существу. Ну и приходилось улавливать то, чего учитель хочет видеть в сочинении, но тут скорее внимательность нужна была, зачатки психологии и аналитика, а не чтение книг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−55
im240 Час назад
Ейск....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Olga Raudis 2 часа назад
Система то, система сё... В любое время были учителя зануды и были учителя новаторы. Я однажды вообще вместо написанного сочинения сдала рисунок "по мотивам". Пять получила. В другой раз получила за сочинение 5/2. Пять за идею, два за грамотность. Так увлеклась, что забыла про грамматику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Сучков 2 часа назад
А вот ПРОСТАВИЛАСЬ она зря, при чем тройку!))
А вот ПРОСТАВИЛАСЬ она зря, при чем тройку!))
А вот ПРОСТАВИЛАСЬ она зря, при чем тройку!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кенвуд 2 часа назад
На себе испытал в школе всю несправедливость гуманитарных наук. Как-то на уроке изложил свое мнение по произведению Быкова. Мое мнение по-моему очень соответсвовало истине, но совсем не совпадало с Белинским и издателями учебника по литературе. Получил неуд и наказ выучить параграф. Прошло с тех пор 32 года, а, похоже, ничего не изменилось. Поэтому лит-ру никогда не любил, зато алгебру и геометрию знал на отлично, там точные науки, и врядли нужно обсуждать справедливость равенства 2х2=4
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ватаку Накомоде Кенвуд 2 часа назад
Там тоже маразма хватает. Не тем методом решил, не в том порядке, надо было через теорему ххх, а не через теорему ууу и так далее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Атомный Крот Кенвуд Час назад
Это Вам с учительницей сильно не повезло.
Ну или с умением аргументировать.

Я, например, все школьные годы в сочинениях исключительно собственные мысли излагал. Причем как-то и в голову не приходило писать там что-то другое.
А критическую литературу не читал вообще, за исключением случаев, когда ее специально читать задавали. И как-то неплохо получалось по итогу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей Кенвуд Час назад
Ну, это где как: при поступлении в институт писал сочинение по чеховскому "Ионычу" - и там я оторвался по полной. Не знаю, что на меня нашло, но вывел свою мысль о том, что Ионыч - суть приспособленец, сознательно пошедший на всё то, что описывал Чехов. Потом мой преподаватель по литературе подготовительных курсов (поступал после армии, с подготовительными курсами) рассказывала, что моё сочинение обсуждали на кафедре и преподы разделились: одни восторгались, другие негодовали. В итоге поставили 4.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Мэйсон Второй Андрей 58 минут назад
Усреднили))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 2 часа назад
В начале учения была у нас учительница первого-четвёртого классов Анна Филипповна. До сих пор помню её учительницу первую мою и все её помнят. Некоторых ободряла, с некоторыми оставалась после уроков ещё на час. Выучила всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Ну и классика
Ну и классика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
crush 2 часа назад
это все уже не ново давно.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Бородач 3 часа назад
Послать [мат] вместе со школой. Искать другую.
В той выращивают баранов. Не хочешь быть бараном? Придется пойти на жертвы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sivanov1079 3 часа назад
Думаю, есть личный момент, предвзятое отношение учителя к ученику
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Юрий 3 часа назад
У Дорошевича В. есть рассказ "Русский язык". Ситуация в рассказе
один в один с нынешней. Был там герой - Семён Пуприков, специалист по написанию сочинений.
"Семён Пуприков, медленно прихлёбывая ликёр, раскрасневшись, долго объяснял нам, как надо писать сочинения на какие темы..."

....Если к вам обращаются с просьбой: «напишите сочинение», конечно, не беритесь. Найдите какого-нибудь «ходока по этой части» из гимназистов, у которого все мысли и слова уже раз навсегда заштампованы...."
Так ещё со школьной скамьи штампуется наша мысль, отучают нас мыслить самостоятельно, по-своему, приучают думать по шаблону, думать, «как принято думать». Всё, что есть живого, привлекательного и интересного в «предмете», исключено.
Мёртвые сочинения вместо того, чтоб развивать, приучать мыслить..."

Этот рассказ был напечатан еще 1905 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 4 часа назад
Мысли мыслями, но есть заданная тема и ей нужно следовать. Потом такие "мальчики" приходят работать и начинают вместо производительного труда дрочить письку на рабочем месте по пейсбученькам и пыриться в тытуб. А почему? А потому что "креативные, свободомыслящие и имеющие свое мнение".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад Taf Taffus 3 часа назад
Господи, какое убогое мышление
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ватаку Накомоде Taf Taffus 2 часа назад
Нет, такие как раз не дрочат, а находят новые решения вместо того чтобы как баран заниматься «производительным трудом». Иначе бы мы до сих пор жили в каменном веке, если бы люди мыслили шаблонно и не пытались пробовать делать что-то по-другому, верили бы в плоскую землю потому что так учат в школе, и в то что гроза это грохот от колесницы Зевса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 4 часа назад
Ибоквакнутых училок до хрена. У моего сына например училка задавала сочинение на тему "Моя любимая игрушка, плюшевый мишка". Сын говорит но у меня нет такой игрушки! У меня есть робот! Она истерично заорала "Вы должны писать про плюшевого мишку! и меня не волнует в какие игрушки вы ещё играете"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Феникс Иван Акимов 3 часа назад
А вот это прям б.лядь шедевр))
Е то пиз.де тупой не побарабану?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ватаку Накомоде Иван Акимов 2 часа назад
«Марьванна, вы должны запомнить главное: мишки нет»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Yurich Иван Акимов 2 часа назад
Ну и написал бы: У меня нет плюшевого мишки, а есть пластиковый робот, поэтому я в него играю и далее свой текст... Не умеет молодежь выкручиваться, нет смекалки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
turyst Yurich 2 часа назад
"Студент сельхоза выучил на экзамен только строение блохи. Ну тянет он билет там строение собаки. Вот он и начинает:
Собака животное на четырех лапах, покрыто шерстью. А в шерсти водятся блохи…И дальше про блох все что знает.
Препод:
Ладно, ладно. Расскажите нам о строении коровы.
Ну, корова, это животное на четырех ногах, питается травой, покрыто шерстью. А вот в шерсти водятся блохи, ну и дальше по тексту.
Ладно, хватит. Расскажите нам тогда про строение рыбы.
Рыба живет в воде, шерсти у нее конечно нет, но вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи…" (с) Старый анекдот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр 4 часа назад
Опять высер. Правильно в комментах пишут - пусть ВСЕ СОЧИНЕНИЕ выложит. Может это вообще было изложение или диктант, и ее мнения вообще там не должно было быть? Вырвали кусок текста, выложили, а в стаде говно забурлило, против учителей сразу поперли. Ну идите, учите своих детишек сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа 5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя Случилась эрекция: семиклассница запечатлела мастурбировавшего на уроке учителя Женщина, узнавшая об измене мужа, стала выкидывать все его вещи из окна… прямо на полицию и казаков Женщина, узнавшая об измене мужа, стала выкидывать все его вещи из окна… прямо на полицию и казаков Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист 26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию 26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию Главный словарь русского языка потерял 64 слова Главный словарь русского языка потерял 64 слова
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35757



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Весёлые картинки
3
30
Весёлые картинки
С чего начинается везение на войне?
6
90
С чего начинается везение на войне?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Колючие истории: почему у ели и других хвойных деревьев вместо листьев иглы?
1
5
Колючие истории: почему у ели и других хвойных деревьев вместо листьев иглы?
«Хэллоуин Хьюби»: почему Адам Сэндлер продолжает сниматься в плохом кино
0
8
«Хэллоуин Хьюби»: почему Адам Сэндлер продолжает сниматься в плохом кино
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#авария#авто авария#кино#сша#разное#актеры#ретро
#факты#прикол#люди#автомобили#природа#россия#автомир#смешные#знаменитости#фейл
#юмор#интересное#животные#дтп#прикольные#СССР#неудача#на различный вкус#картинки#яавтор

На что жалуетесь?

Вернуться