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Женщина, узнавшая об измене мужа, стала выкидывать все его вещи из окна… прямо на полицию и казаков

Женщина, узнавшая об измене мужа, стала выкидывать все его вещи из окна… прямо на полицию и казаков (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 16:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Ейск   вещи   драма   измена   окно   супруги   
1743
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За семейной драмой, развернувшейся в Ейске, наблюдал весь район вместе с правоохранительными органами.

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Метки: Ейск   вещи   драма   измена   окно   супруги   
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15k
Марина 2 часа назад
Казаки нынче в каждой жопе затычка.
Нахрена они тут были нужны? Или муж ей с казаками изменял.
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809
The mask 3 минуты назад
Деньги тоже выкинула?
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10k
* 15 минут назад
На одну женщину ещё и казаков прихватил? Так страшно было?...
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9k
Schandmaul * 9 минут назад
ну менты же наверное мужики, стыдно им было с бабой связываться
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276
Ager 18 минут назад
менты не выполнили свои обязанности
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3k
uutb Полчаса назад
Очень гнусная история! Ну, изменил, разошлись, только зачем это выставлять на люди? Баба думает опозорить бывшего? Так, мужик если не дурак возьмет напишет заявление и будет с нее бабло высасывать.
Пы.Сы
-УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
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13k
Юлия uutb 21 минуту назад
Баба ничего не думала, такое происходит в состоянии аффекта.
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586
Александр 48 минут назад
Я думаю так- если женщина в процессе расставания пытается нанести мужчине материальный ущерб, значит она жила с ним преследуя материальную выгоду.
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−66
Алещенко Олександр 52 минуты назад
Пи асы вызвали на помощь других пи расов ряженых........офигеть
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4k
Ya Час назад
Баба -тварь, сначала в суд её что бы возместила ущерб и мужу и соседям(на 99% и квартира не её), а потом в психушку на принудительное лечение.
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229
Nane First NameLast Час назад
История гадская. Одно непонятно. Зачем полиция прихватила с собой кизяков? Они на довольствии внештатными?
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3k
Sanar Nane First NameLast Час назад
Это Краснодарский край же, в Ставропольском крае, Ростовской области казаки ходят с полицией патрулируют, в оцеплениях стоят и.д., за чей счёт банкет правда я не знаю.
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24k
Fat Lynx Час назад
за таким лучше наблюдать издалека...
за таким лучше наблюдать издалека...
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5k
KOSTELLO Час назад
Барышня прям Неаполитанка, судя по темпераменту.
Жалко ее, конечно, такую подлянку получить от фактически родного человека
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3k
Maikie 2 часа назад
У моей жены есть хорошая знакомая , семья пятеро детей , младшей три месяца, так вот ей изменил муж... уже месяц при каждом разговоре как вспоминает про "это" плачет...

У каждого своя реакция на измену но это помне хуже развода т.к. это обман и предательство своих близких...

Всем добра...
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33k
dima423 2 часа назад
вот ведь сучка...) ну разведись тихо спокойно, нахера такую дичь то творить
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23k
Павел dima423 Полчаса назад
Тут скорее игра на публику. Есть подобные бабы которые любой скандал готовы во всеуслышанье озвучить.
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
У мужика точно мечты были другие
У мужика точно мечты были другие
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11k
Павел 2 часа назад
Представляю как она ему выносила мозги по жизни
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