Женщина, узнавшая об измене мужа, стала выкидывать все его вещи из окна… прямо на полицию и казаков

По словам очевидцев, темпераментная ейчанка узнала, что муж ей изменил и стала выкидывать одежду и технику супруга из окна.



Соседи вызвали полицию, а те в свою очередь прихватили казаков, но почему-то в квартиру так и не поднялись.



Существовала опасность попадания тяжёлых предметов в случайных прохожих.

Особенно жалко человека, вырастившего красивые клумбы, которые были раздавлены и побиты падающими вещами.