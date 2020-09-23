Женщина, узнавшая об измене мужа, стала выкидывать все его вещи из окна… прямо на полицию и казаков

За семейной драмой, развернувшейся в Ейске, наблюдал весь район вместе с правоохранительными органами.
По словам очевидцев, темпераментная ейчанка узнала, что муж ей изменил и стала выкидывать одежду и технику супруга из окна.
Соседи вызвали полицию, а те в свою очередь прихватили казаков, но почему-то в квартиру так и не поднялись.
Существовала опасность попадания тяжёлых предметов в случайных прохожих.
Особенно жалко человека, вырастившего красивые клумбы, которые были раздавлены и побиты падающими вещами.
Соседи вызвали полицию, а те в свою очередь прихватили казаков, но почему-то в квартиру так и не поднялись.
Существовала опасность попадания тяжёлых предметов в случайных прохожих.
Особенно жалко человека, вырастившего красивые клумбы, которые были раздавлены и побиты падающими вещами.
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Нахрена они тут были нужны? Или муж ей с казаками изменял.
Пы.Сы
-УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Жалко ее, конечно, такую подлянку получить от фактически родного человека
У каждого своя реакция на измену но это помне хуже развода т.к. это обман и предательство своих близких...
Всем добра...