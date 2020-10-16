Главный словарь русского языка потерял 64 слова

А 64 слова, входивших в лексикон русского языка в 2012 году (в том числе название одной крупной, но обанкротившейся авиакомпании), теперь из его электронной версии исключены. Надеюсь, вы не будете слишком расстроены этим обстоятельством?



Давайте перечислим поштучно:



а́вто-мо́то-ча́с, -а, мн. -часы́, -о́в



аге́нт-ба́нк, -а



алья́с, -а (псевдоним пользователя компьютером)



аляфурше́т, -а (то же, что фурше́т)



ви́рус-ата́ка, -и



водяне́ть, -е́ю, -е́ет



волту́зить, -у́жу, -у́зит (сниж.)



вполикры́



га́данный; кр. ф. -ан, -ана, прич.



гелепла́стика, -и



гензави́симость, -и



гензави́симый



гуммикопа́л, -а



евротелефо́н, -а



ИП [ипэ́], нескл., м. (сокр.: интернет-протокол)



ИП-а́дрес, -а, мн. -а́, -о́в



ИП-адреса́ция, -и



ИП-телеви́дение, -я



ИП-телефо́н, -а



ИП-телефони́ст, -а



ИП-телефони́я, -и



квадрафо́н, -а



квадрто́н, -а и неизм. (программ.)



лати́но-клу́б, -а



ле́нтный



ма́ркет, -а



марша́ллы, -ов, ед. -а́лл, -а (технические специалисты в «Формуле-1»)



масс-индика́тор, -а



масс-ио́н, -а



обратнозако́нный



ограни́ченно-рекурси́вный



перви́чно-свобо́дный (гру́нт, геол.)



петербу́ргер, -а (бутерброд)



реле́-ста́нция, -и



рок-симфони́ческий (орке́стр)



секс-бизнесме́н, -а



секс-видеофи́льм, -а



сиди́-архи́в, -а



стрельчатосво́дный



тви́ттер-са́йт, -а (от «Тви́ттер»)



те́ле кру́глый сто́л, те́ле кру́глого стола́



те́ле-шо́у-би́знес, -а



телеко́м, -а



тич­-и́н, ­а (собрание, дискуссия)



Транса́эро, нескл., ж. (компания)



уотерджа́мпинг, -а (спорт.)



факс­-моде́мный



факторподо́бный



фанбо́кс, -а (спорт.)



фармка́рта, -ы



Федера́ция фо́ндовых би́рж Росси́и



фемтокуло́н, -а



хип-хо́п-те́хно, нескл., с. и неизм.



хот-ла́йн, -а и неизм. (телефонная связь)



цуг-маши́на, -ы



чернопиа́ровый



четырёхсполови́нный



шансо́н-ра́дио, нескл., с.



шеклто́ны, -ов, ед. -то́н, -а (обувь)



шко́ла­-лице́й-­ко́лледж, шко́лы-­лице́я-­ко́лледжа, ж.



эконо́м-се́рвис, -а



экса... - первая часть сложных слов, пишется слитно



эховолно́вый



яйцезагото́вки, -вок