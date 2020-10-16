Главный словарь русского языка потерял 64 слова

Эту утрату, впрочем, в десятикратном размере пополнили 675 недавно добавленных в Русский орфографический словарь новых слов. Многие их них давно вам знакомы и употребляются почти на каждом шагу.
Заведует "официальной кладовой" русского языка такое учреждение, как Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. В печатном виде главный орфографический словарь нашей страны издавали в 2012 году, и с тех, понятное дело, в нашей жизни изменилось очень многое. А вслед за новыми реалиями в языковую практику входят и новые слова.
Увидеть их можно в официальной электронной версии словаря, носящей мудреное название "Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС". Всего же там содержится "более чем 200 тыс. единиц русского языка – слов, первых частей слов, неоднословных нарицательных единиц, собственных имен". Если сомневаетесь в написании - сверяться нужно именно с этой версией словаря.
Увидеть их можно в официальной электронной версии словаря, носящей мудреное название "Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС". Всего же там содержится "более чем 200 тыс. единиц русского языка – слов, первых частей слов, неоднословных нарицательных единиц, собственных имен". Если сомневаетесь в написании - сверяться нужно именно с этой версией словаря.
Так вот, среди свежих пополнений встречаются "криптовалюта" и "каршеринг", "селфи" и "фейк", "репост", "подкаст" и "кешбэк", "ЗОЖ" и глагол "троллить". Пожалуй, если взять все 675 "новобранцев", можно даже небольшой рассказ написать, используя только их и служебные предлоги, частицы да союзы!
А 64 слова, входивших в лексикон русского языка в 2012 году (в том числе название одной крупной, но обанкротившейся авиакомпании), теперь из его электронной версии исключены. Надеюсь, вы не будете слишком расстроены этим обстоятельством?
Давайте перечислим поштучно:
а́вто-мо́то-ча́с, -а, мн. -часы́, -о́в
аге́нт-ба́нк, -а
алья́с, -а (псевдоним пользователя компьютером)
аляфурше́т, -а (то же, что фурше́т)
ви́рус-ата́ка, -и
водяне́ть, -е́ю, -е́ет
волту́зить, -у́жу, -у́зит (сниж.)
вполикры́
га́данный; кр. ф. -ан, -ана, прич.
гелепла́стика, -и
гензави́симость, -и
гензави́симый
гуммикопа́л, -а
евротелефо́н, -а
ИП [ипэ́], нескл., м. (сокр.: интернет-протокол)
ИП-а́дрес, -а, мн. -а́, -о́в
ИП-адреса́ция, -и
ИП-телеви́дение, -я
ИП-телефо́н, -а
ИП-телефони́ст, -а
ИП-телефони́я, -и
квадрафо́н, -а
квадрто́н, -а и неизм. (программ.)
лати́но-клу́б, -а
ле́нтный
ма́ркет, -а
марша́ллы, -ов, ед. -а́лл, -а (технические специалисты в «Формуле-1»)
масс-индика́тор, -а
масс-ио́н, -а
обратнозако́нный
ограни́ченно-рекурси́вный
перви́чно-свобо́дный (гру́нт, геол.)
петербу́ргер, -а (бутерброд)
реле́-ста́нция, -и
рок-симфони́ческий (орке́стр)
секс-бизнесме́н, -а
секс-видеофи́льм, -а
сиди́-архи́в, -а
стрельчатосво́дный
тви́ттер-са́йт, -а (от «Тви́ттер»)
те́ле кру́глый сто́л, те́ле кру́глого стола́
те́ле-шо́у-би́знес, -а
телеко́м, -а
тич-и́н, а (собрание, дискуссия)
Транса́эро, нескл., ж. (компания)
уотерджа́мпинг, -а (спорт.)
факс-моде́мный
факторподо́бный
фанбо́кс, -а (спорт.)
фармка́рта, -ы
Федера́ция фо́ндовых би́рж Росси́и
фемтокуло́н, -а
хип-хо́п-те́хно, нескл., с. и неизм.
хот-ла́йн, -а и неизм. (телефонная связь)
цуг-маши́на, -ы
чернопиа́ровый
четырёхсполови́нный
шансо́н-ра́дио, нескл., с.
шеклто́ны, -ов, ед. -то́н, -а (обувь)
шко́ла-лице́й-ко́лледж, шко́лы-лице́я-ко́лледжа, ж.
эконо́м-се́рвис, -а
экса... - первая часть сложных слов, пишется слитно
эховолно́вый
яйцезагото́вки, -вок
Давайте перечислим поштучно:
а́вто-мо́то-ча́с, -а, мн. -часы́, -о́в
аге́нт-ба́нк, -а
алья́с, -а (псевдоним пользователя компьютером)
аляфурше́т, -а (то же, что фурше́т)
ви́рус-ата́ка, -и
водяне́ть, -е́ю, -е́ет
волту́зить, -у́жу, -у́зит (сниж.)
вполикры́
га́данный; кр. ф. -ан, -ана, прич.
гелепла́стика, -и
гензави́симость, -и
гензави́симый
гуммикопа́л, -а
евротелефо́н, -а
ИП [ипэ́], нескл., м. (сокр.: интернет-протокол)
ИП-а́дрес, -а, мн. -а́, -о́в
ИП-адреса́ция, -и
ИП-телеви́дение, -я
ИП-телефо́н, -а
ИП-телефони́ст, -а
ИП-телефони́я, -и
квадрафо́н, -а
квадрто́н, -а и неизм. (программ.)
лати́но-клу́б, -а
ле́нтный
ма́ркет, -а
марша́ллы, -ов, ед. -а́лл, -а (технические специалисты в «Формуле-1»)
масс-индика́тор, -а
масс-ио́н, -а
обратнозако́нный
ограни́ченно-рекурси́вный
перви́чно-свобо́дный (гру́нт, геол.)
петербу́ргер, -а (бутерброд)
реле́-ста́нция, -и
рок-симфони́ческий (орке́стр)
секс-бизнесме́н, -а
секс-видеофи́льм, -а
сиди́-архи́в, -а
стрельчатосво́дный
тви́ттер-са́йт, -а (от «Тви́ттер»)
те́ле кру́глый сто́л, те́ле кру́глого стола́
те́ле-шо́у-би́знес, -а
телеко́м, -а
тич-и́н, а (собрание, дискуссия)
Транса́эро, нескл., ж. (компания)
уотерджа́мпинг, -а (спорт.)
факс-моде́мный
факторподо́бный
фанбо́кс, -а (спорт.)
фармка́рта, -ы
Федера́ция фо́ндовых би́рж Росси́и
фемтокуло́н, -а
хип-хо́п-те́хно, нескл., с. и неизм.
хот-ла́йн, -а и неизм. (телефонная связь)
цуг-маши́на, -ы
чернопиа́ровый
четырёхсполови́нный
шансо́н-ра́дио, нескл., с.
шеклто́ны, -ов, ед. -то́н, -а (обувь)
шко́ла-лице́й-ко́лледж, шко́лы-лице́я-ко́лледжа, ж.
эконо́м-се́рвис, -а
экса... - первая часть сложных слов, пишется слитно
эховолно́вый
яйцезагото́вки, -вок
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