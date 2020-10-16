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Главный словарь русского языка потерял 64 слова

Главный словарь русского языка потерял 64 слова (4 фото)

Автор:
16 октября 2020 17:29
Сообщество : Факты
Метки: виноградов   институт   неологизмы   орфография   ран   русский язык   словарь   
697
4
Эту утрату, впрочем, в десятикратном размере пополнили 675 недавно добавленных в Русский орфографический словарь новых слов. Многие их них давно вам знакомы и употребляются почти на каждом шагу.

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Метки: виноградов   институт   неологизмы   орфография   ран   русский язык   словарь   
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4  комментария
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51
Дядя Витя 7 минут назад
Неплохо чтоб журналисты иногда в него заглядывали! А то ведь такие перлы выворачмыают!
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3k
TPECKOED 6 минут назад
Как теперь без "секс-видеофильма" жить?
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814
Kariya 10 минут назад
То бишь выкинули "твиттер-сайт", оставив рядышком слово "твиттер"? Или все производные?
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1k
zenon 15 минут назад
Вообще словарь должен быть от 5 до 10 главных слов, что бы люди могли общаться. Если крепко подумать, то хватает таки пяти слов из пяти букв.
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