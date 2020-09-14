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Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист

Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист (25 фото)

Автор:
14 сентября 2020 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   безграмотность. словарь   русский язык   соцсети   юмор   
3829
25

Привет всем, кто скучал по нашей постоянной рубрике - Инфаркт для граммар-наци. Да, с каждым днем подобного все больше и больше. Но мы держим руку на пульсе - может хоть кто-то, увидев свой опус в этой подборке, возьмет в руки словарь и подкачает знания...

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Метки: Граммар-наци   безграмотность. словарь   русский язык   соцсети   юмор   
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35  комментариев
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19k
Vazari 2 часа назад
Больше всего бесит, что эта фигня прогрессирует. Недоучки готовы оправдывать сами себя любыми способами, типа "Я же не на экзамене", "в интернете можно с ошибками", лишь бы не повышать свою грамотность.
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16k
Николай 53 минуты назад
Ну и еще есть нюанс, что процентов 15 от всего населения России - носителями русского языка вообще от рождения не являются.
Мы смеёмся над фразой "защем ругаесся нащщялника" - а это и есть будущий русский язык.
Обязанность знать язык - никак не закреплена законодательно.
Джамшутам дают гражданство - ну значит их "русский" язык наше государство устраивает.
Арашуков (СЕНАТОР !!) на допросе просил переводчика.
Сохранность русского языка государству не нужна - тогда какой смысл возмущаться ? Выйдите на улицу на Курбан Байрам и увидите миллион москвичей которым русский язык нахер не вперся.
Такие дела.
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0
Лев Моисеевич Бетман Час назад
Пешы исчо!
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4k
Александр Иванов Час назад
Эта безграмотность меня лично не веселит. Поколение ЕГЭ вступает в жизнь...
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24k
Snork Snorkoff Александр Иванов 45 минут назад
Можно подумать предыдущие прям блистали. Самые безграмотные по моим наблюдениям как раз люди в возрасте 50+
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263
С миру по нитке Час назад
и тут таких новалом !
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5k
Валерий 2 часа назад
Давным-давно, когда я организовывал рок-группу, нам дали помещение-бывший бар. Там, в промышленном холодильнике мы нашли штук 200 разных ценников-"шедевров" русского языка. Например: прожни свжи(пирожные свежие), канфеть "вихир"(конфеты "Вихрь"), картофил расиски(картофель российский) и многое другое.

Р.S. Дело было в Таджикистане.
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5k
Lev Asriev Валерий Час назад
Ну, когда дело касается представителей бывших республик,еще можно отнестись снисходительно.(Хотя я, к примеру, тоже совсем не русский). Но когда человек так насилует свой родной язык- тут приговор должен быть суров!
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5k
Валерий Lev Asriev 39 минут назад
Все верно, а то может получиться так.
Все верно, а то может получиться так.
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2k
umorist 2 часа назад
"Попенциал" порадовал
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73
............ 2 часа назад
"туалет временно не работает, приноси свои извинения! это случаем не кадырок в нем сидит?!
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Одному как то раз сделал замечание. В ответ он мне написал "Как хачю так и пешу!!!".
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Утонула в бассейне))))
Утонула в бассейне))))
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
И главное что эти грамотеи совершенно ни хрена не стесняются в своём быдлизме.
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4k
Александр Иванов Иван Акимов Час назад
Они ещё и гордятся!!!
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24k
Snork Snorkoff Иван Акимов 43 минуты назад
Ну.. вы как бы тоже не сильно далеко ушли ))
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
Грамматон-клерики уже выехали за ними
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
Н-ненависть...))
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист
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3k
Фомич 2 часа назад
Да уж...Велик и могуч русский язык,но и его многие на лопатки кладут )))
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6k
Василий Алибабаев 2 часа назад
Глоза сламал ...
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5k
leugene 3 часа назад
Уф! Плотно. По несколько раз перечитывал, чтобы понять суть. Я думал, что Кличко один такой, а нет, их тьма-тьмущая.
Интересно, аа они говорят также, как пишут? А как у них мысли складываются в голове? Там вероятно такая каша, что даже страшно представить.
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4k
citrus1 3 часа назад
Ну это же прекрасно, сразу виден уровень оппонента и чего он заслуживает
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен citrus1 2 часа назад
Учебником русского языка по голове???
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4k
Александр Иванов citrus1 59 минут назад
Печально то, что лет через 20 так будут писать почти все. Поколение ЕГЭ...
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8k
ss 3 часа назад
"Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно." (С) М.Ю.Лермонтов
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57k
Доктор Джонс 3 часа назад
Сука, аж бесит...
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