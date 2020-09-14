Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист

Привет всем, кто скучал по нашей постоянной рубрике - Инфаркт для граммар-наци. Да, с каждым днем подобного все больше и больше. Но мы держим руку на пульсе - может хоть кто-то, увидев свой опус в этой подборке, возьмет в руки словарь и подкачает знания...