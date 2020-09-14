Распирдж наляди опъсмеёт попенциала и салафановый эквебрелист

Привет всем, кто скучал по нашей постоянной рубрике - Инфаркт для граммар-наци. Да, с каждым днем подобного все больше и больше. Но мы держим руку на пульсе - может хоть кто-то, увидев свой опус в этой подборке, возьмет в руки словарь и подкачает знания...
Авторский пост
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Мы смеёмся над фразой "защем ругаесся нащщялника" - а это и есть будущий русский язык.
Обязанность знать язык - никак не закреплена законодательно.
Джамшутам дают гражданство - ну значит их "русский" язык наше государство устраивает.
Арашуков (СЕНАТОР !!) на допросе просил переводчика.
Сохранность русского языка государству не нужна - тогда какой смысл возмущаться ? Выйдите на улицу на Курбан Байрам и увидите миллион москвичей которым русский язык нахер не вперся.
Такие дела.
Р.S. Дело было в Таджикистане.
Интересно, аа они говорят также, как пишут? А как у них мысли складываются в голове? Там вероятно такая каша, что даже страшно представить.