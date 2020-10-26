Расисты сожгли фудтрак в Манчестере, но местные жители собрали деньги на новый

Житель района Мостон в Манчестере стал счастливым обладателем нового фудтрака после того, как старый подожгли расисты. Деньги на новый фудтрак пожертвовали местные жители: всего они собрали около 80 000 фунтов стерлингов (7 920 000 рублей).
Дэвиду ОлаЛекану Камсону понадобилось четыре года, чтобы накопить 3 000 фунтов стерлингов (около 300 000 рублей) на фудтрак. Еще 430 фунтов (43 тысячи рублей) ему пришлось потратить, чтобы перевести фудтрак из Кента в Манчестер, где в прошлом месяце тот сожгли дотла.
Согласно странице Камсона на GoFundMe, он всего лишь пытался «содержать семью и накормить местных». Но, по словам Дэвида, 21 сентября мимо него проехал мужчина, который осыпал его расистскими оскорблениями и сказал: «Черные иммигранты приезжают в Мостон вести свои дела, будто он им принадлежит». Два дня спустя Дэвиду сообщили, что был совершен поджог, и его любимый фудтрак сгорел дотла.
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Несмотря на это, Камсон объявил, что он снова в деле, и показал фото нового фудтрака.
На странице своего бизнеса в Instagram Камсон поблагодарил всех, кто его поддержал, и добавил, что готов подавать еду уже в воскресенье 25 октября.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сколько не искал вокруг, кроме черных расистов других не видел.
У него был фудтрак, который он купил за 3000 фунтов.
Ему собрали 80000 фунтов на новый.
Ну хрен с ним, купил он, положим, новый, а не БУшный.
но это 50 штук евро, типа мерса сплинтера или фиата.
А куда он дел еще сорок тысяч фунтов?
Что это за ЧЁРНАЯ бухгалтерия???
Бред полный.