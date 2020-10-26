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Расисты сожгли фудтрак в Манчестере, но местные жители собрали деньги на новый

Расисты сожгли фудтрак в Манчестере, но местные жители собрали деньги на новый (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 18:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   краудфандинг   манчестер   новости   расизм   
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Житель района Мостон в Манчестере стал счастливым обладателем нового фудтрака после того, как старый подожгли расисты. Деньги на новый фудтрак пожертвовали местные жители: всего они собрали около 80 000 фунтов стерлингов (7 920 000 рублей).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   краудфандинг   манчестер   новости   расизм   
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20  комментариев
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33k
dima423 2 часа назад
какая окуительная история...) А в америке сколько всего пожгли, разбили и разрушили уже нигеры из движения БЛМ, че не показать для сравнения и эти истории?) Почему не говорят именно так, что черные расисты сожгли чейто бизнес, дом, автомобиль?
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3k
Мих 10 минут назад
"старый подожгли расисты"
Сколько не искал вокруг, кроме черных расистов других не видел.
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9k
Денис 11 минут назад
Я не очень понял.
У него был фудтрак, который он купил за 3000 фунтов.
Ему собрали 80000 фунтов на новый.
Ну хрен с ним, купил он, положим, новый, а не БУшный.
но это 50 штук евро, типа мерса сплинтера или фиата.
А куда он дел еще сорок тысяч фунтов?

Что это за ЧЁРНАЯ бухгалтерия???
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10k
Онотолей 11 минут назад
А если бы чёрные расисты сожгли фудтрак белого, он не собрал бы ни цента и ещё самого виноватым сделали.Современная толерантность походу скоро поставит точку в существовании белой расы.
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32
ivan 14 минут назад
Естественно разборки на коммерческой ниве объявить расизмом...
Бред полный.
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2k
Daimos 19 минут назад
Ага, сам Ку-клукс-клан ему фудтрак поджег.
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17k
BillyBonzz 24 минуты назад
Все правильно ему дали понять, что его тут не любят и нечего сюда соваться. А то приезжают со своими порядками в чужую страну и права там качают.
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14k
Муки Псаки Полчаса назад
Небось, черные и сожгли, чтобы не кормил белых))))))
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48
Alex Syvokobylenko Полчаса назад
Страхование? Не, не слышал.
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87k
сапер Водичка 51 минуту назад
Расисты сожгли фудтрак в Манчестере, но местные жители собрали деньги на новый
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12k
робт Час назад
короче ливхак - ты негр с обоссаной кибиткой, клиентов мало, сжигаешь ее к х*уям, пилишь видосик в интернеты, напоминаешь всем что БЛМ, толерантность и все такое, лохи скидываются на новый прицеп из нержавейки - профит!!!
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22
konstantinkaz2016 2 часа назад
А погоревший фудтрак был ему к лицу
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6k
Агент Безопасной Национальности Barachek_Obachek Час назад
Да, темная история...
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87k
сапер Водичка Barachek_Obachek 53 минуты назад
На самом деле тонко. Ведь чёрный стройнит
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5k
Крот Barachek_Obachek 38 минут назад
Чёрный юмор важен
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577k
XoCTeJI konstantinkaz2016 Полчаса назад
От этой истории пахнет жареным!
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9k
Денис konstantinkaz2016 23 минуты назад
А ему говорили: "Береги денежку на чёрный день!"
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Расисты сожгли фудтрак в Манчестере, но местные жители собрали деньги на новый
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9k
Хью́берт 2 часа назад
У негра еб..ло не треснет часом.
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