Женщина взломала умную колонку бывшего, чтобы спугнуть его новую девушку

В суде рассматривают дело женщины, которая взломала умную колонку с голосовым помощником Алекса, принадлежащую ее бывшему парню, и с ее помощью прогнала его новую девушку, находясь в двухстах километрах от их дома.
45-летняя Филиппа Коплстон-Уоррен, консультант по вопросам управления, предположительно приказала новой девушке своего бывшего парня «собрать вещи и проваливать», говоря через динамик умной колонки. Та расплакалась и выбежала из дома в Линкольшире. Инцидент, слушание по которому проходит в Вестминстерском мировом суде, произошел в прошлый понедельникю
Коплстон-Уоррен из Челси также обвиняется в том, что с помощью смарт-устройства включала и выключала в доме свет.
Как сообщили в суде, она также разместила фотографии своего парня в обнаженном виде на его странице в Facebook.
Ей грозят два обвинения в публикации личных фотографий и видео сексуального характера с намерением причинить страдания. Коплстон-Уоррен отрицает обвинения.
По словам прокурора Мисбы Маджид, Коплстон-Уоррен и ее бывший встречались два года, но недавно расстались.
Коплстон-Уоррен должна снова предстать перед судом 5 ноября. Ей запретили контактировать с бывшим парнем, но разрешили освободиться под залог.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Приближённые Елизаветы II сообщают, что она может отречься от престола
- В знак протеста против полицейского насилия в Америке англичане побили британских бобби
- На британских деньгах впервые появится портрет индийца
- Британию смыло дождями
- Террористы отправили в Лондон смертельные посылки
Понравилось20