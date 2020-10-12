Женщина взломала умную колонку бывшего, чтобы спугнуть его новую девушку

Коплстон-Уоррен из Челси также обвиняется в том, что с помощью смарт-устройства включала и выключала в доме свет.

Как сообщили в суде, она также разместила фотографии своего парня в обнаженном виде на его странице в Facebook.

Ей грозят два обвинения в публикации личных фотографий и видео сексуального характера с намерением причинить страдания. Коплстон-Уоррен отрицает обвинения.