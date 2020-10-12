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Женщина взломала умную колонку бывшего, чтобы спугнуть его новую девушку

Женщина взломала умную колонку бывшего, чтобы спугнуть его новую девушку (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 16:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Алекса   великобритания   новости   умная колонка   
975
4

В суде рассматривают дело женщины, которая взломала умную колонку с голосовым помощником Алекса, принадлежащую ее бывшему парню, и с ее помощью прогнала его новую девушку, находясь в двухстах километрах от их дома.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Алекса   великобритания   новости   умная колонка   
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5  комментариев
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1k
Владимир 2 часа назад
месть сделана чисто в английском стиле...эта-терроризирует незнакомого ей человека,другой-сумочку бывшей с грязной рекламой на сайте выложил...гаденький народец!
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18k
pssst 51 минуту назад
Так судить-то будут за фотки, а не колонку.
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29k
Haratemich Час назад
У меня АС90 , интересно сможет взломать ? )))
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335
RealNo Haratemich 55 минут назад
Такие только ломом !
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3k
ezhik 3 часа назад
...и мстя моя страшна)
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