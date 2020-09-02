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Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту

Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту (6 фото)

Автор:
02 сентября 2020 16:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   великобритания   дети на охоте   зоозащитники   королевская семья   новости   принц уильям   протесты   
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На днях наследник британского престола принц Уильям охотился на куропаток в окрестностях Балморала. Рядовое для королевской семьи событие прошло бы незамеченным, если бы вместе с Уильямом в охоте не участвовал его 7-летний сын, приц Джордж, увлеченно наблюдавший за отцом. Британские зоозащитники тут же подняли шум в прессе, объявив "аморальным" поведение отца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   великобритания   дети на охоте   зоозащитники   королевская семья   новости   принц уильям   протесты   
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11  комментариев
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28k
Korolev 2 часа назад
То есть под хвост жухаться у них не аморально, а охотиться аморально. Интересные времена настали...
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2k
Lurds 21 минуту назад
я бы тоже на охоту сына взял... если бы ходил на охоту. ИМХО нормальный отец.
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1k
Hagalaz 40 минут назад
Шли всех на куй и расти мужика, а не педозащитника... И всем скажу, растите настоящих мужчин-отцов, людей слава чести и совести, и будущих женщин и мам, любящих и любимых! И будет счастье в нашей стране!
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3k
Ыукп 47 минут назад
По ходу им нужно открывать охоту на зоозащитников. А то много текста.
Ребёнок, играющий за компьютером ваще не понимает, что такое смерть, боль и страдание. Ведь всегда можно найти аптечку или сохраниться.
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28k
Юр21 49 минут назад
Вот что происходит когда эбанутым дают доступ к широкой аудитории!
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16k
ПаганецЪ Час назад
Этих за(SHIT)ников посылать лесом. Не пойдут сами - придавать ускорение сапогом.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну а чего такого то? Брат Уильяма принц Харри убивал международных террористов пачками в Афганистане, его дядя принц Андрю мочил аргентинских террористов пачками на Фокландах, а почему принц Джордж не может пострелять куропаток? Английскому принцу надо прививать вкус к крови с детства, иначе он потом не сможет участвовать в колониальных войнах и убивать туземцев во славу британской короны.
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274
im240 Frank Borman Час назад
кого эти малахольные могут пачками убивать ))))
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3k
Горожанин 2 часа назад
Лысый и кривоногая с шизофренией охоты и убийствами животных и кампанией зоозащиты одновременно... Таково будущее британской монархии.
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28k
winergy2012 Горожанин 5 минут назад
8 британских жопализов уже отметились
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108
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту
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