Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту

На днях наследник британского престола принц Уильям охотился на куропаток в окрестностях Балморала. Рядовое для королевской семьи событие прошло бы незамеченным, если бы вместе с Уильямом в охоте не участвовал его 7-летний сын, приц Джордж, увлеченно наблюдавший за отцом. Британские зоозащитники тут же подняли шум в прессе, объявив "аморальным" поведение отца.
Принц Уильям, герцог Кембриджский и наследник британского престола, подвергся нападкам со стороны зоозащитников за то, что взял на охоту на куропаток сына, 7-летнего принца Джорджа, тем самым приучая его смотреть "на убийства, как на нечто обыденное".
38-летний Уильям с семьей, в том числе, с 7-летним сыном, побывал на охоте в шотландском Корграффе, недалеко от Балморала. Для 7-летнего Джорджа это не первая охота: его отец считает необходимым приучать наследника к традиционному королевскому спорту. Однако активисты из зоозащитной организац РЕТА постоянно осуждают его, считая, что такой спорт может вредно сказаться на психике ребенка и "сделать его нечувствительным к страданиям животных". "Мало кто в наше время считает охоту "спортом", - говорит директор РЕТА Мими Бекечи. - Большинство полагают ее жестоким извращением, страстью к убийству ни в чем не повинных птиц. Для психики ребенка смотреть на убийства, совершаемые его родителями, так же смертельно, как и для убитой птицы. Чтобы вырасти ответственным и сострадательным лидером, принц должен научиться сочувствовать страданиям животных".
38-летний Уильям с семьей, в том числе, с 7-летним сыном, побывал на охоте в шотландском Корграффе, недалеко от Балморала. Для 7-летнего Джорджа это не первая охота: его отец считает необходимым приучать наследника к традиционному королевскому спорту. Однако активисты из зоозащитной организац РЕТА постоянно осуждают его, считая, что такой спорт может вредно сказаться на психике ребенка и "сделать его нечувствительным к страданиям животных". "Мало кто в наше время считает охоту "спортом", - говорит директор РЕТА Мими Бекечи. - Большинство полагают ее жестоким извращением, страстью к убийству ни в чем не повинных птиц. Для психики ребенка смотреть на убийства, совершаемые его родителями, так же смертельно, как и для убитой птицы. Чтобы вырасти ответственным и сострадательным лидером, принц должен научиться сочувствовать страданиям животных".
И принц Уильям, и его брат принц Гарри, участвовали в охоте с самого раннего возраста и так ее любили, что их мать, принцесса Диана, в шутку называла их "китами-убийцами". Однако после встречи со своей нынешней супругой Меган Маркл Гарри стал оъхотиться меньше, хотя иногда принимает участие в семейных охотничьих выездах. Герцогиня Кембриджская Кейт, жена Уильяма, судя по всему, ничего не имеет против увлечения мужа и приобщения к ним сына: она часто сопровождает их на охоту, оставляя дома младших детей, 5-летнюю Шарлотту и 2-летнего Луиса.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - как и ее муж, давняя любительница охоты. На фото она на охоте в одном из королевских угодий в 2008 году. С таким же энтузиазмом относятся к охоте другие члены королевской семьи, включая королеву Елизавету, однако в последние несколько лет она избегает попадать в объективы камер с ружьем в руках. Но рекордсменом среди королевских охотников считается отец нынешней королевы, покойный король Георг VI, который на последней своей охоте в 1952 году вместе с другими участниками настрелял, в общей сложности, 90 фазанов, 17 кроликов, двух голубей и трех уток.
Принц Уильям, несмотря на любовь к охоте, также участвует в зоозащитных кампаниях, за что также регулярно становится объектом нападок зоозащитников. Так случилось в 2014 году, когда он принял участие в охоте на кабана в Испании - где дикая свинья, к слову, не относится к числу редких и угрожаемых видов, - а по возвращении сразу же включился в рекламную кампанию против браконьерства и нелегальной торговли дикими животными.
Официальная пресс-служба Кенсингтонского дворца традиционно защищает участие принца в охоте, указывая на то, что легальная и грамотно организованная охота кардинально отличается от нелегальной браконьерской охоты, одним из лидеров борьбы с которой в Британии является Уильям. Созданная им организация United For Wildlife защищает редкие и угрожаемые виды - тигров, носорогов, слонов и панголинов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews великобритания дети на охоте зоозащитники королевская семья новости принц уильям протесты
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