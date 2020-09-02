Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту

Принц Уильям, герцог Кембриджский и наследник британского престола, подвергся нападкам со стороны зоозащитников за то, что взял на охоту на куропаток сына, 7-летнего принца Джорджа, тем самым приучая его смотреть "на убийства, как на нечто обыденное".

38-летний Уильям с семьей, в том числе, с 7-летним сыном, побывал на охоте в шотландском Корграффе, недалеко от Балморала. Для 7-летнего Джорджа это не первая охота: его отец считает необходимым приучать наследника к традиционному королевскому спорту. Однако активисты из зоозащитной организац РЕТА постоянно осуждают его, считая, что такой спорт может вредно сказаться на психике ребенка и "сделать его нечувствительным к страданиям животных". "Мало кто в наше время считает охоту "спортом", - говорит директор РЕТА Мими Бекечи. - Большинство полагают ее жестоким извращением, страстью к убийству ни в чем не повинных птиц. Для психики ребенка смотреть на убийства, совершаемые его родителями, так же смертельно, как и для убитой птицы. Чтобы вырасти ответственным и сострадательным лидером, принц должен научиться сочувствовать страданиям животных".