Отец превратил гостиную в сухой бассейн, в котором спрятал подарки для дочери

Изобретательный отец заполнил гостиную 26 тысячами пластиковых шаров, среди которых спрятал подарки ко дню рождения дочери. Думаете, классная идея? Это вы еще не видели ее реакцию!
Когда 41-летний Фил Смит понял, что его дочери Сиенне предстоит отметить день рождения в изоляции, он решил сделать его как можно более запоминающимся.
Тогда он связался с другом, которому принадлежит компания Ball Mania, приобрел за 260 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей) 26 000 пластиковых шариков и превратил гостиную в сухой бассейн.
Пятилетняя Сиенна не поверила своим глазам, когда увидела, что для нее приготовил отец, и бросилась искать подарки.
Поскольку Сиенна все равно не прочитает эту статью, можем по секрету сообщить, что девочке все еще предстоит отыскать среди шариков игру «Дженга» и несколько книг.
В интервью изданию LADbible Фил, бизнесмен из Манчестера, сказал: «Я подумал: что такого интересного я могу сделать на ее день рождения/окончание четверти? Что веселого можно сделать дома?»
Поскольку он был знаком с владельцем компании, которая занимается арендой сухих бассейнов, он позвонил ему и спросил: «Сколько потребуется шариков, чтобы заполнить мою гостиную?»
«Я заказал 26 000, и они не пролезли в дверь», — продолжил Фил. — «Чтобы занести шарики в дом, пришлось черпать их кастрюлями и прочими вещами».
«В гараже все еще осталось два мешка шариков, которые я не могу принести в дом, иначе они заполнят комнату до потолка».
«Их привезли в гигантских строительных мешках для песка, мы открыли один из них и шары рассыпались по улице. Все соседи помогали их собирать».
«Потом мы решили собирать их в ведра, горшки и кастрюли. Но в дом никому заходить нельзя, поэтому мы передавали их друг другу, выстроившись в очередь».
Шарики вот уже несколько дней находятся в гостиной Фила, и домашние уже считают их частью обстановки, но в четверг ему придется отправить их обратно, и он «понятия не имеет», как это организует. Но для Сиенны это хорошие новости — так она наконец-то сможет отыскать оставшиеся подарки.
«Там осталось еще два подарка, и я не знаю, где они», — добавил Фил. — «Она не нашла их, и я тоже не могу их отыскать».
«Книги и «Дженга» все еще там. Так что на данный момент два подарка считаются канувшими в бездну».
Хотя сперва Сиенна немного стеснялась, теперь она спокойно ныряет в бассейн с шариками и делает сальто. Конечно, помогать отцу убирать эти шарики будет не так весело, но этот день рождения определенно запомнится ей надолго.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушка, родившаяся в пабе, вернулась 18 лет спустя
- Самка пингвина из Йоркширского зоопарка отмечает 30-летие
- Расисты сожгли фудтрак в Манчестере, но местные жители собрали деньги на новый
- Охранник "Манчестер-арены" объяснил, почему не остановил террориста Салмана Абеди
- Сын подшутил над отцом на его день рождения, а через 28 лет родитель отплатил ему той же монетой
Понравилось21