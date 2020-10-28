Отец превратил гостиную в сухой бассейн, в котором спрятал подарки для дочери

В интервью изданию LADbible Фил, бизнесмен из Манчестера, сказал: «Я подумал: что такого интересного я могу сделать на ее день рождения/окончание четверти? Что веселого можно сделать дома?»

Поскольку он был знаком с владельцем компании, которая занимается арендой сухих бассейнов, он позвонил ему и спросил: «Сколько потребуется шариков, чтобы заполнить мою гостиную?»

«Я заказал 26 000, и они не пролезли в дверь», — продолжил Фил. — «Чтобы занести шарики в дом, пришлось черпать их кастрюлями и прочими вещами».

«В гараже все еще осталось два мешка шариков, которые я не могу принести в дом, иначе они заполнят комнату до потолка».

«Их привезли в гигантских строительных мешках для песка, мы открыли один из них и шары рассыпались по улице. Все соседи помогали их собирать».

«Потом мы решили собирать их в ведра, горшки и кастрюли. Но в дом никому заходить нельзя, поэтому мы передавали их друг другу, выстроившись в очередь».