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Отец превратил гостиную в сухой бассейн, в котором спрятал подарки для дочери

Отец превратил гостиную в сухой бассейн, в котором спрятал подарки для дочери (4 фото)

Автор:
28 октября 2020 14:17
Сообщество : Жизнь
Метки: великобритания   день рождения   манчестер   отец и дочь   сухой бассейн   сюрприз   
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Изобретательный отец заполнил гостиную 26 тысячами пластиковых шаров, среди которых спрятал подарки ко дню рождения дочери. Думаете, классная идея? Это вы еще не видели ее реакцию!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   день рождения   манчестер   отец и дочь   сухой бассейн   сюрприз   
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Я Только спросить. 53 минуты назад
Хорошая задумка..
Хорошая задумка..
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