"Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке

Коронавирусный морг города Новокузнецка, Кемеровской области, оказался переполнен трупами людей, скончавшимися от коронавируса и пневмонии. На кадрах видно много чёрных пакетов, которые лежат на полу, на кушетках и скамейках. По словам автора ролика, «трупы везде», «можно упасть» и «приходится ходить по головам».

В Минздраве подтвердили эту информацию:

«Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону», - говорится на официальном сайте.