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"Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке

"Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 17:29
Сообщество : Пандемия
Метки: коронавирус   минздрав   морг   россия   смерть   трупы   фото   
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В сети появилось видео из морга Новокузнецка. Автор ролика рассказал, что медикам приходится буквально «ходить по головам». Чёрные мешки лежат в несколько рядов на полу и на столах. В Минздраве подтвердили эту информацию, рассказав о причинах.

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Метки: коронавирус   минздрав   морг   россия   смерть   трупы   фото   
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15  комментариев
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904
Lovels Travel 58 минут назад
Все тела умерших от инфекционных заболеваний, вызываемых микроорганизмами I-II групп опасности (коронавирус отнесен ко II группе патогенности), подлежат обязательному патологоанатомическому вскрытию. Проводятся исследования внутренних органов и тканей умерших. Например, забирается кровь на специальный анализ, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие вируса, срок давности заражения. С этими длительными процедурами связаны и задержки с выдачей тел родственникам.
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49k
Георгий 2 минуты назад
Немного чернухи, если её можно так назвать (((
У меня был случай. При работе на ЖД мосте произошел несчастный случай. И с моста упал муж моей сестры. Работы были в г.Бузулук. Мы поехали туда получать тело близкого человека (. Я понимал, что я захожу в морг и всё такое, но увиденное меня на тот момент привело в шок. Слева лежала молодая девушка, очень красивая и на лицо и телом(почему-то вся раздетая), а вот на животе у неё лежал родившийся ребёночек. Приходил в себя наверно год...
Через ~5 лет хоронил свою первую дочку. Вот тут только от увиденного у меня реально отказали ноги. Друг поймал. Ноги восстановились позже...
Даже самому злейшему врагу не пожелаю пройти через это.
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467
Walter White 23 минуты назад
У нас в городе,с население 170 тысяч,всего один морг и один патологоанатом.Второй закрыли лет 8 назад.Оптимизация говорят.
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65
евгений Полчаса назад
Ага, как будто в ковиде дело. Я был в морге 2 раза в жизни. И оба эти раза наблюдал точно такую же картину, только там никаких мешков не было. Просто друг на друге свалены в углу, как на скотобойне. И было это лет 13 назад. Сейчас по**изм и дебилизм достиг гораздо более высокого уровня, так что мешки... это считай прогресс
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27k
LEPA 37 минут назад
"Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке
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6k
Михалыч 42 минуты назад
Странно, почему под такими постами нет десятков комментариев ковид-диссидентов, как под другими о ковиде? А правильно, сейчас те-же каклоботы, кто призывал в соседней ветке бороться с "тоталитарными масками", тут будут вопить о том как ПУТЛЕР довёл медицину и Раша-всё!
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140k
☭Cheкаво☭ 50 минут назад
Тварь!
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19k
Батончик с маком Час назад
и чё, врачам их надо на улицу выкидывать или домой в холодильники забирать?
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30k
Опаньки Батончик с маком 53 минуты назад
на передержку
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6k
Izrin Maria Батончик с маком 52 минуты назад
Это российский, вернее - ещё советский закон: умерший в больнице должен быть вскрыт.
В нормальных странах вскрытие производится в трёх случаях:
1) по требованию родственников;
2) по просьбе врачей, обязательно с согласия родственников - когда выяснение причины смерти важно для принятия профилактических мер;
3) при подозрении, что было совершено преступление, по требованию прокуратуры.
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25k
Антон Izrin Maria 48 минут назад
Как раз-таки нет. Умершие в больнице сполне могут быть не отправлены на вскрытие, если была известна причина, могущая привести к смерти. А вот все умершие ВНЕ стен медицинского заведения обязаны были пройти вскрытие, что бы выяснить причину, и нет ли криминального следа.
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49k
pynh Час назад
"трупы скопились из-за того, что родственники просто не могут забрать тела из-за соблюдения режима изоляции"

в чем проблема?
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25k
Fat Lynx pynh Час назад
В трупах... много их, не успевают обрабатывать на радость хайпожорам. Медики оху-е-вают, а народ продолжает прибывать...
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9k
Sherion Fat Lynx 59 минут назад
Бывший народ.
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7k
Vacony Sherion 44 минуты назад
да.. это все недополученные налоги ... правительству должно быть обидно
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