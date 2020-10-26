"Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке

В сети появилось видео из морга Новокузнецка. Автор ролика рассказал, что медикам приходится буквально «ходить по головам». Чёрные мешки лежат в несколько рядов на полу и на столах. В Минздраве подтвердили эту информацию, рассказав о причинах.
Коронавирусный морг города Новокузнецка, Кемеровской области, оказался переполнен трупами людей, скончавшимися от коронавируса и пневмонии. На кадрах видно много чёрных пакетов, которые лежат на полу, на кушетках и скамейках. По словам автора ролика, «трупы везде», «можно упасть» и «приходится ходить по головам».
В Минздраве подтвердили эту информацию:
«Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону», - говорится на официальном сайте.
В ведомстве добавили, что трупы скопились из-за того, что родственники просто не могут забрать тела из-за соблюдения режима изоляции. Кроме, того оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов.
У недоношенного ребенка, родившегося на 23 неделе, отсутствовали признаки жизнедеятельности, и врач со спокойной совестью выписал свидетельство о смерти. Через шесть часов сотрудники, пришедшие в морг за биоматериалом, открыли пакет и остолбенели. Кстати, дело происходило не в России.
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У меня был случай. При работе на ЖД мосте произошел несчастный случай. И с моста упал муж моей сестры. Работы были в г.Бузулук. Мы поехали туда получать тело близкого человека (. Я понимал, что я захожу в морг и всё такое, но увиденное меня на тот момент привело в шок. Слева лежала молодая девушка, очень красивая и на лицо и телом(почему-то вся раздетая), а вот на животе у неё лежал родившийся ребёночек. Приходил в себя наверно год...
Через ~5 лет хоронил свою первую дочку. Вот тут только от увиденного у меня реально отказали ноги. Друг поймал. Ноги восстановились позже...
Даже самому злейшему врагу не пожелаю пройти через это.
В нормальных странах вскрытие производится в трёх случаях:
1) по требованию родственников;
2) по просьбе врачей, обязательно с согласия родственников - когда выяснение причины смерти важно для принятия профилактических мер;
3) при подозрении, что было совершено преступление, по требованию прокуратуры.
в чем проблема?