Вчера, на 88-м году жизни, умер народный артист СССР Василий Лановой

28 января состояние актёра начало резко ухудшаться, хотя ещё день назад медики были уверенны, что оно стабильно. Было принято решение, поместить Ланового в реанимацию и подключить к аппарату ИВЛ, однако все эти меры не принесли ожидаемого результата - замечательный человек скончался.