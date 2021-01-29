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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4577 постов • 640 подписчиков подписаться
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Вчера, на 88-м году жизни, умер народный артист СССР Василий Лановой

Вчера, на 88-м году жизни, умер народный артист СССР Василий Лановой (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 января 2021 09:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лановой   Россия   СССP   актёр   кино   коронавирус   смерть   театр   
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В Москве, так и не оправившись от коронавируса, ушёл из жизни замечательный советский и российский актёр Василий Лановой. Об этом стало известно от его жены актрисы Ирины Купченко.

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Метки: Лановой   Россия   СССP   актёр   кино   коронавирус   смерть   театр   
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12k
ЦСКА 2 часа назад
Прощай Иван Варава!
Прощай Иван Варава!
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Mykolas Tuita 3 минуты назад
Одним ватным театральным доносчиком меньше. Вот и вся новость.
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403
Ruslan 10 минут назад
Великий актер! Очень жаль! Один из тех, Настоящих актеров, на фильмах которых выросло не одно поколение. К сожалению их все меньше и меньше остается....
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19k
Добрый Алабай 19 минут назад
Уходят великие артисты великой эпохи.
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2k
Красаучег) 23 минуты назад
От героев былых времен.. браво маэстро, браво..
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26k
Slonyash Полчаса назад
Светлая память, офигенный актер!
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973
Евгения Ефимова Полчаса назад
Эх, как же жалко! Но он прожил длинную и плодотворную жизнь, которая не будет забыта.
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15k
Сталкер Полчаса назад
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2k
Том Сойер 37 минут назад
Светлая память великому артисту.....
Светлая память великому артисту.....
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418
Миша Час назад
Все уходят. Жаль. Светлая память.

Все уходят. Жаль. Светлая память.
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27k
a.fey Час назад
Эх...
Пару дней назад пересматривал фильм "Барышня-крестьянка"
Эх... Пару дней назад пересматривал фильм "Барышня-крестьянка"
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61k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Час назад

Вчера, на 88-м году жизни, умер народный артист СССР Василий Лановой
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58k
Viktor Час назад
Вчера, на 88-м году жизни, умер народный артист СССР Василий Лановой
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5k
ValdemarNaftulievich Час назад
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1k
Kozlodoev Час назад
Браво Народному артисту!!! Это была хорошая жизнь.
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6k
Ivan 2 часа назад
Уходит эпоха...
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8k
ГородДомов 2 часа назад
уважаемый Человек . интересная Личность . Великий Актёр ....

скорбим .
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134
alexmebel7 ГородДомов 2 часа назад
Какая падла минусует!
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8k
Сергей alexmebel7 2 часа назад
Тяжело ставить плюс такому посту. И минус ставить не за что.
Великий человек ушёл.
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Viktor Сергей Час назад
Плюс ты ставишь не смерти человека, а его памяти!
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