Вчера, на 88-м году жизни, умер народный артист СССР Василий Лановой

В Москве, так и не оправившись от коронавируса, ушёл из жизни замечательный советский и российский актёр Василий Лановой. Об этом стало известно от его жены актрисы Ирины Купченко.
28 января состояние актёра начало резко ухудшаться, хотя ещё день назад медики были уверенны, что оно стабильно. Было принято решение, поместить Ланового в реанимацию и подключить к аппарату ИВЛ, однако все эти меры не принесли ожидаемого результата - замечательный человек скончался.
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В начале января Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Самочувствие актёра, несмотря на болезнь, оставалось нормальным, однако учитывая возраст, его решили госпитализировать. По результатам обследования, тогда утверждалось, что у артиста поражено всего 5 процентов в лёгких и его выписка - вопрос нескольких дней.
А вчера жена Ланового сообщила источнику о смерти мужа.
"Василий Семёнович скончался", - сказала она.
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Василий Лановой — советский и российский актёр театра и кино. За свою карьеру он сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почёта, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.
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Пару дней назад пересматривал фильм "Барышня-крестьянка"
скорбим .
Великий человек ушёл.