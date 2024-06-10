Отец Жанны Фриске рассказал, как после смерти дочери мошенники хотели купить её интимные фото из морга

Жанна Фриске умерла 9 лет назад, но до сих пор её родственники ходят по шоу и рассказывают страшные истории, связанные со смертью певицы. На этот раз отец Жанны пришёл на шоу «Звезды сошлись», где рассказал, что неизвестные просили фотографии голой Фриске из морга.

«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью. Сначала 500 тысяч, а потом уже миллион предложили, но они (сотрудники морга) молодцы, отказались», — рассказал Владимир Фриске в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.