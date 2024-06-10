Отец Жанны Фриске рассказал, как после смерти дочери мошенники хотели купить её интимные фото из морга

Сначала за фото предлагали 500 тысяч, а потом миллион
Жанна Фриске умерла 9 лет назад, но до сих пор её родственники ходят по шоу и рассказывают страшные истории, связанные со смертью певицы. На этот раз отец Жанны пришёл на шоу «Звезды сошлись», где рассказал, что неизвестные просили фотографии голой Фриске из морга.
«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью. Сначала 500 тысяч, а потом уже миллион предложили, но они (сотрудники морга) молодцы, отказались», — рассказал Владимир Фриске в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Отец считает, что в смерти певицы виноваты мошенники. В 2014 году стало известно, что у Жанны лиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга.
Лечение Фриске проходило больше года, ей становилось то лучше, то хуже. После этого мужчина обратился к врачу, который посоветовал дорогостоящее лекарство. Но после первой дозы женщине стало хуже. Отец считает, что виной всему лекарство, ведь врач перестал выходить на связь.
Источник:
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за ох*уенные деньги кстати...
Что папаша, что муженек, на всё готовы ради бабла
Два раза просмотрел, но так и не понял. Может есть юристы? В чём факт мошенничества?