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Отец Жанны Фриске рассказал, как после смерти дочери мошенники хотели купить её интимные фото из морга

Отец Жанны Фриске рассказал, как после смерти дочери мошенники хотели купить её интимные фото из морга

Автор:
10 июня 2024 19:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жанна Фриске   Фриске   морг   мошенники   смерть   фото   шоу бизнес   
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Сначала за фото предлагали 500 тысяч, а потом миллион

Жанна Фриске умерла 9 лет назад, но до сих пор её родственники ходят по шоу и рассказывают страшные истории, связанные со смертью певицы. На этот раз отец Жанны пришёл на шоу «Звезды сошлись», где рассказал, что неизвестные просили фотографии голой Фриске из морга.

«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью. Сначала 500 тысяч, а потом уже миллион предложили, но они (сотрудники морга) молодцы, отказались», — рассказал Владимир Фриске в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Отец считает, что в смерти певицы виноваты мошенники. В 2014 году стало известно, что у Жанны лиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга.

Лечение Фриске проходило больше года, ей становилось то лучше, то хуже. После этого мужчина обратился к врачу, который посоветовал дорогостоящее лекарство. Но после первой дозы женщине стало хуже. Отец считает, что виной всему лекарство, ведь врач перестал выходить на связь.

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Метки: Жанна Фриске   Фриске   морг   мошенники   смерть   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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4k
poбт Полчаса назад
"но до сих пор её родственники ходят по шоу и рассказывают страшные истории"
за ох*уенные деньги кстати...
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2k
Bobbus 40 секунд назад
Папаша у нее та еще тварь, деньги делил, Копылов его фамилия
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4k
Pill 9 минут назад
Дичь какая-то. На правду не похоже.
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10k
Роман 21 минуту назад
Красивая девушка была...
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14k
Sapsan 39 минут назад
Какие же мерзкие люди есть на свете. Человек умер, зачем на его смерти делать деньги?
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19k
GROMOZEKA 40 минут назад
Несвезло Жанне.
Что папаша, что муженек, на всё готовы ради бабла
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36k
Teodor 43 минуты назад
Не трепал бы он имя дочери...
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13k
MPEG-8 50 минут назад
Папаня хочет деньжат срубить на имени дочери, так, что сейчас и не такое придумает.
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42k
АнтонПолднев 56 минут назад
мошенники хотели купить её фото голой из морга(с)
Два раза просмотрел, но так и не понял. Может есть юристы? В чём факт мошенничества?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5109 постов (4894 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358710



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