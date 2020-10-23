Живого новорожденного посчитали мертвым и на шесть часов убрали в холодильник морга

У недоношенного ребенка, родившегося на 23 неделе, отстутствовали признаки жизнедеятельности, и врач со спокойной совестью выписал свидетельство о смерти. Через шесть часов сотрудники, пришедшие в морг за биоматериалом, открыли пакет и остолбенели. Кстати, дело происходило не в России.
Около 4 часов утра 21 октября в мексиканском городе Пуэбла родился недоношенный малыш, который не подавал признаков жизни. Врач, принимавший роды, заполнил формуляр о смерти новорожденного и тело ребенка было отправлено в морг.
Клиника, в которой родился ребенок
В 10 утра за малышом пришли медики и представители похоронной компании. Каково же было их удивление, когда мешок, в который был упакован трупик, начал шевелиться.
Невероятно, но ребенок почти шесть часов провел в морге в холодильнике, в котором хранятся ампутированные конечности, - при этом малыш был жив. "Он двигался, дышал и плакал", - рассказывали присустствовавшие там люди. В морг срочно вызвали врача, подписавшего свидетельство о смерти, и позвонили отцу ребенка.
Малыша поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных ( и врачи очень осторожны в своих прогнозах относительно его дальнейшей судьбы), а кадры видео, на котором обнаружили ребенка, попали в Сеть и стали предметом обсуждения.
Пользователи Сети были в гневе: как же было возможно выдать свидетельство о смерти живому ребенку? Что там с профпригодностью врачей? В СМИ сообщают, что правительственная организация, которая является частью мексиканской системы здравоохранения, проводит расследование этого дела, а врач, подтвердивший смерть малыша, утверждает, что у того отсутствовали признаки жизнедеятельности, потому не считает себя виновным.
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Тот самый "коричневый жир".
У младенца он есть, и даёт шанс на выживание на морозе. На некоторое время, естественно.
Это защитный механизм. Природа побеспокоилась. Младенец маленький и "теплоемкость" у него маленькая.
С возрастом этот жир, практически весь пропадает, почти у всех (у некоторых северных народов остаётся, в значимых количествах).
"Когда в 1976 году в столице Колумбии, Боготе, все врачи, за исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня, уровень смертности упал на 35 процентов. Представитель Национальной ассоциации похоронных бюро заявил: «Это может быть совпадением, но это факт». То же самое произошло в Израиле в 1973 году, когда врачи ограничили общение с пациентами до 7 000 приемов против прежних 65 000. Забастовка продолжалась в течение месяца. Пока в Израиле в течение месяца бастовали врачи, количество госпитализированных больных сократилось на 85%. По сведениям Иерусалимского похоронного общества, уровень смертности в Израиле упал на 50 процентов. Такого кардинального падения уровня смертности не случалось со времен предыдущей забастовки врачей, которая состоялась за двадцать лет до этого. В округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18 процентов, когда в 1976 году врачи вышли на забастовку против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки. Было проведено на 60% меньше операций и, вот парадокс, в большинстве случаев необходимость в операциях отпала «сама собой»! Увы, во всех зарегистрированных случаях по окончанию забастовки смертность моментально поднимается до своего обычного уровня."
Узнали об этом случайно. До этого поступили жалобы на этот роддом, типа требуют взяток. Полиция вела прослушивание подозреваемых, и оперативник неожиданно для себя получил запись, где медработники по телефону обсуждают, как лучше умертвить ребёнка. Ну и всё всплыло. В интернете всё это есть, можно нагуглить.
можно рашой гордиться
Сначала он покусает мать, но этого ни кто не заметит, поскольку многие матери в начале выглядят как зомби. Потом укусит папу, потом заразит всех родственников и соседей.
И когда всё откроется, станет слишком поздно что-то делать. Да и всякие зоозащитники с их ZLM (жизнь зомби имеет значение) подсуетятся.