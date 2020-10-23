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Живого новорожденного посчитали мертвым и на шесть часов убрали в холодильник морга

Живого новорожденного посчитали мертвым и на шесть часов убрали в холодильник морга (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 12:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: история   медицина   мексика   морг   новорожденный   ожил   ребенок   
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У недоношенного ребенка, родившегося на 23 неделе, отстутствовали признаки жизнедеятельности, и врач со спокойной совестью выписал свидетельство о смерти. Через шесть часов сотрудники, пришедшие в морг за биоматериалом, открыли пакет и остолбенели. Кстати, дело происходило не в России.

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Метки: история   медицина   мексика   морг   новорожденный   ожил   ребенок   
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−68
im240 Час назад
хрень какая-то. в морге минусовая температура, шесть часов без одежды.. даже взрослый здоровый прижмурится. а тут новорожденный..
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19k
turyst im240 Час назад
А вот у младенца, как раз-таки, есть шанс.
Тот самый "коричневый жир".
У младенца он есть, и даёт шанс на выживание на морозе. На некоторое время, естественно.
Это защитный механизм. Природа побеспокоилась. Младенец маленький и "теплоемкость" у него маленькая.

С возрастом этот жир, практически весь пропадает, почти у всех (у некоторых северных народов остаётся, в значимых количествах).
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1k
zenon 5 минут назад
"врач, подтвердивший смерть малыша, утверждает, что у того отсутствовали признаки жизнедеятельности, потому не считает себя виновным". Любой мог ошибиться. Новорождённый не пил, не курил и не матюкался. Разве живые дети так себя ведут, ни с того, ни с сего сделал вид, что он мёртвый и обманул врача. Ребёнок сказал, что у него одна просьба, положить врача туда где он сам лежал на такой же период времени.
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948
Radugananebe 23 минуты назад
Если не выживет, то для родителей будет двойная трагедия. Хотя бабушка говорила, что те, кого по ошибке признали мертвыми, потом живут долго и счастливо.
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104
O-TAXI.RU Час назад
Не проверял, правда или нет, однако:
"Когда в 1976 году в столице Колумбии, Боготе, все врачи, за исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня, уровень смертности упал на 35 процентов. Представитель Национальной ассоциации похоронных бюро заявил: «Это может быть совпадением, но это факт». То же самое произошло в Израиле в 1973 году, когда врачи ограничили общение с пациентами до 7 000 приемов против прежних 65 000. Забастовка продолжалась в течение месяца. Пока в Израиле в течение месяца бастовали врачи, количество госпитализированных больных сократилось на 85%. По сведениям Иерусалимского похоронного общества, уровень смертности в Израиле упал на 50 процентов. Такого кардинального падения уровня смертности не случалось со времен предыдущей забастовки врачей, которая состоялась за двадцать лет до этого. В округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18 процентов, когда в 1976 году врачи вышли на забастовку против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки. Было проведено на 60% меньше операций и, вот парадокс, в большинстве случаев необходимость в операциях отпала «сама собой»! Увы, во всех зарегистрированных случаях по окончанию забастовки смертность моментально поднимается до своего обычного уровня."
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Странно,что это не в России произошло
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1k
Роман Гамзалиев 2 часа назад
Слишком много вопросов к врачу , который не смог выявить "признаки жизнедеятельности"
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728
buba 2 часа назад
Дай Бог мелкому здоровья конечно, но я бы за ним следил теперь оч внимательно. 2020 год все таки. Антихриста нам еще не хватало ... Я вот могу допустить что он родился мертвым и потом в него что то вдохнуло жизнь... Так что лет 18 мы еще поживем спокойно. А вот после его совершеннолетия может быть все что угодно)
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5k
vitenok 2 часа назад
Повезло малышу. А у нас, в РК, в Атырау, в аналогичной ситуации малышу не повезло. Написали , что он мёртв, но потом малыш зашевелился. И его врачи намерено положили в холодильник, что бы он умер. Что бы не менять документы.
Узнали об этом случайно. До этого поступили жалобы на этот роддом, типа требуют взяток. Полиция вела прослушивание подозреваемых, и оперативник неожиданно для себя получил запись, где медработники по телефону обсуждают, как лучше умертвить ребёнка. Ну и всё всплыло. В интернете всё это есть, можно нагуглить.
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−10
кох 2 часа назад
дело происходило не в России

можно рашой гордиться
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16k
Марина 2 часа назад
Вот так и начинается зомби эпидемия. Просто взрослых, которые оживают после смерти принято уничтожать, а тут маленький миленький ребёнок.
Сначала он покусает мать, но этого ни кто не заметит, поскольку многие матери в начале выглядят как зомби. Потом укусит папу, потом заразит всех родственников и соседей.
И когда всё откроется, станет слишком поздно что-то делать. Да и всякие зоозащитники с их ZLM (жизнь зомби имеет значение) подсуетятся.
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