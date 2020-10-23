Живого новорожденного посчитали мертвым и на шесть часов убрали в холодильник морга

Невероятно, но ребенок почти шесть часов провел в морге в холодильнике, в котором хранятся ампутированные конечности, - при этом малыш был жив. "Он двигался, дышал и плакал", - рассказывали присустствовавшие там люди. В морг срочно вызвали врача, подписавшего свидетельство о смерти, и позвонили отцу ребенка.