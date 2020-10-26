В WSDA заявили, что операция прошла успешно — подробнее о гнезде должны рассказать 26 октября на брифинге. Несмотря на это, власти штата получили разрешение на то, чтобы полностью спилить дерево, где были шершни: учёные изучат ствол, чтобы найти новорождённых насекомых и понять, не покинули ли улей «королевы».

Длина жала азиатских гигантских шершней достигает 6 миллиметров — это в четыре раза длиннее жала обычной пчелы. Также насекомые могут выпускать яд. Поэтому американские энтомологи облачились в специальные толстые защитные костюмы, головные уборы и перчатки. Шершней собирали в специальные колбы.

За ходом операции следил фотограф Assotiated Press Илэйн Томпсон. Его снимки разошлись в соцсетях.