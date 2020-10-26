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В США нашли и уничтожили первое гнездо азиатских «шершней-убийц». Кадры с операции похожи на научную&nbsp;фантастику

В США нашли и уничтожили первое гнездо азиатских «шершней-убийц». Кадры с операции похожи на научную фантастику (8 фото)

Автор:
26 октября 2020 17:08
Метки: насекомые   сша   шершни   
1835
8

В штате Вашингтон обнаружили первое на территории США гнездо азиатских гигантских шершней, которых прозвали «шершнями-убийцами». Этих насекомых, предположительно завезённых через океан в Северную Америку на товарном контейнеровозе, заметили неподалёку от города Блейн в конце 2019 года. К маю 2020 года «нашествие шершней-убийц» в США стали активно обсуждать СМИ и пользователи соцсетей.

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Метки: насекомые   сша   шершни   
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16  комментариев
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49k
pynh 3 часа назад
В США нашли и уничтожили первое гнездо азиатских «шершней-убийц». Кадры с операции похожи на научную&nbsp;фантастику
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30k
Опаньки pynh 3 часа назад
эти осы настолько дикие, что еще гляди отнимут шлепалку эту
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1k
aklinks Полчаса назад
было б прикольней если б их костюмы сделаны были из пупырчатой пленки. слышно было бы ранения
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913
DrKlizmi Час назад
В США нашли и уничтожили первое гнездо азиатских «шершней-убийц». Кадры с операции похожи на научную&nbsp;фантастику
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5k
Енот Потаскун Час назад
Ссылка youtu.be
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71
евгений 2 часа назад
Вот же клоуны)
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8k
Prospector 3 часа назад
Миньёны, вы?
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2k
ваня панкин 3 часа назад
только так...
только так...
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25k
Fat Lynx ваня панкин 3 часа назад
только так...
только так...
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1k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
выходят эти космонавты из тачки, и шершень такой из дупла : "мляааааа, точно за нами"
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44k
Albert GER 3 часа назад
банка монтажной пены в гнездо. проблема решена.
пендосы с любого гавна шоу мирового масштаба делают.
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33k
Андрей Бертон 3 часа назад
Зная американцев, значит это того стоило.
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