В штате Вашингтон обнаружили первое на территории США гнездо азиатских гигантских шершней, которых прозвали «шершнями-убийцами». Этих насекомых, предположительно завезённых через океан в Северную Америку на товарном контейнеровозе, заметили неподалёку от города Блейн в конце 2019 года. К маю 2020 года «нашествие шершней-убийц» в США стали активно обсуждать СМИ и пользователи соцсетей.
Операция по обезвреживанию гнезда прошла 24 октября. Перед этим Департамент сельского хозяйства (WSDA) штата несколько месяцев пытался вычислить его местоположение: учёные делали ловушки для шершней, затем прикрепляли к ним радиотрекеры и выпускали. Улей размером с баскетбольный мяч обнаружили в стволе дерева в окрестностях Блейна — города, где их впервые увидели. По словам учёных, там жили от 100 до 200 ос.
В WSDA заявили, что операция прошла успешно — подробнее о гнезде должны рассказать 26 октября на брифинге. Несмотря на это, власти штата получили разрешение на то, чтобы полностью спилить дерево, где были шершни: учёные изучат ствол, чтобы найти новорождённых насекомых и понять, не покинули ли улей «королевы».
Длина жала азиатских гигантских шершней достигает 6 миллиметров — это в четыре раза длиннее жала обычной пчелы. Также насекомые могут выпускать яд. Поэтому американские энтомологи облачились в специальные толстые защитные костюмы, головные уборы и перчатки. Шершней собирали в специальные колбы.
За ходом операции следил фотограф Assotiated Press Илэйн Томпсон. Его снимки разошлись в соцсетях.
Многим фотографии с обезвреживания улья напомнили научную фантастику — всё из-за футуристичного внешнего вида костюмов. Некоторые пользователи соцсетей отметили сходство со скафандрами персонажей игры Among Us.
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пендосы с любого гавна шоу мирового масштаба делают.