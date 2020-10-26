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Насекомые крупным планом: победители конкурса Luminar Bug Photography Awards 2020

Насекомые крупным планом: победители конкурса Luminar Bug Photography Awards 2020 (21 фото)

Автор:
26 октября 2020 13:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: жучки   крупный план   макрофото   макрофотография   насекомые   паучки   победители конкурса   фотоконкурс   
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Фотоконкурс, организованный благотворительной организацией Bugslife, собрал более 5 000 снимков и 800 участников со всего мира. Все они хотели получить звание лучшего фотографа насекомых. Первый приз получил Мофид Абу Шалва из Саудовской Аравии за свой снимок красного пальмового долгоносика. Но и кроме долгоносика тут есть на что посмотреть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жучки   крупный план   макрофото   макрофотография   насекомые   паучки   победители конкурса   фотоконкурс   
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