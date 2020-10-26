Насекомые крупным планом: победители конкурса Luminar Bug Photography Awards 2020

Фотоконкурс, организованный благотворительной организацией Bugslife, собрал более 5 000 снимков и 800 участников со всего мира. Все они хотели получить звание лучшего фотографа насекомых. Первый приз получил Мофид Абу Шалва из Саудовской Аравии за свой снимок красного пальмового долгоносика. Но и кроме долгоносика тут есть на что посмотреть!

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Красный пальмовый долгоносик. Мофид Абу Шалва, Саудовская Аравия. Абсолютный победитель конкурса 0 Источник:

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Полевой шмель. Джейми Спенсли (17 лет), Великобритания. Победитель в категории "Молодой фотограф" 0 Источник:

Цветочный паук-краб (мизумена). Мофид Абу Шалва, Саудовская Аравия. Еще одна работа победителя 0 Источник:

Жук-усач. Ли Фэн. 3-е место в категории "Жуки" 0 Источник:

Два муравья-ткача разрывают маленького огненного муравья. Рейнанте Мартинес. 1-е место в категории "Все прочие жуки" 0 Источник:

Пчела-листорезка Уиллоуби (справа) и земляная пчела-андрена (слева). Ли Фрост. 1-е место в категории "Дома для насекомых" 0 Источник:

Паук и множество маленьких паучков. Лунг Цай Ванг. 1-е место в категории "Паукообразные" 0 Источник:

Три подёнки на колоске гребневика обыкновенного. Питер Орр, Великобритания 0 Источник:

Желудевый долгоносик (плодожил дубовый). Кристиан Брокес, Германия. Победитель в категории "Жуки" 0 Источник:

Улитка. Дэвид Лейн, Великобритания. 1-е место в категории "Улитки и слизни" 0 Источник:

Маленький муравей. Роджер Мепстед. 2-е место в категории "Очень крупный план" 0 Источник:

Стрекоза. Крис Руйтер, Нидерланды. 3-е место в категории "Мухи, пчелы, осы и стрекозы" 0 Источник:

Оса-землекоп. Рори Дж. Льюис, Великобритания. 2-е место в категории "Мухи, пчелы, осы и стрекозы" 0 Источник:

Синий длиннорогий жук. Мофид Абу Шалва. Снимок попал в шорт-лист в категории "Жуки" 0 Источник:

Божья коровка внутри цветка. Мофид Абу Шалва. Снимок вошел в шорт-лист в категории "Жуки" 0 Источник:

Бабочка Апория в инфракрасном свете. Сара Джазбар. 3-е место в категории "Бабочки и мотыльки" 0 Источник:

Улитка в Лондоне. Саймон Хэдли-Спаркс. 2-е место в категории "Фотографии с мобильных телефонов". Снимок сделан на iPhone 5s 0 Источник:

Тени муравьев-листорезов. Бенс Матэ. 2-е место в категории "Все прочие жуки" 0 Источник:

Стрекоза. Фабио Сартори. 3-е место в категории "Фотографии с мобильных телефонов". Снимок сделан на Xiaomi Mi 9T 0 Источник: