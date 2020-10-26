Насекомые крупным планом: победители конкурса Luminar Bug Photography Awards 2020

Фотоконкурс, организованный благотворительной организацией Bugslife, собрал более 5 000 снимков и 800 участников со всего мира. Все они хотели получить звание лучшего фотографа насекомых. Первый приз получил Мофид Абу Шалва из Саудовской Аравии за свой снимок красного пальмового долгоносика. Но и кроме долгоносика тут есть на что посмотреть!
Красный пальмовый долгоносик. Мофид Абу Шалва, Саудовская Аравия. Абсолютный победитель конкурса
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Полевой шмель. Джейми Спенсли (17 лет), Великобритания. Победитель в категории "Молодой фотограф"
Цветочный паук-краб (мизумена). Мофид Абу Шалва, Саудовская Аравия. Еще одна работа победителя
Два муравья-ткача разрывают маленького огненного муравья. Рейнанте Мартинес. 1-е место в категории "Все прочие жуки"
Пчела-листорезка Уиллоуби (справа) и земляная пчела-андрена (слева). Ли Фрост. 1-е место в категории "Дома для насекомых"
Желудевый долгоносик (плодожил дубовый). Кристиан Брокес, Германия. Победитель в категории "Жуки"
Оса-землекоп. Рори Дж. Льюис, Великобритания. 2-е место в категории "Мухи, пчелы, осы и стрекозы"
Бабочка Апория в инфракрасном свете. Сара Джазбар. 3-е место в категории "Бабочки и мотыльки"
Улитка в Лондоне. Саймон Хэдли-Спаркс. 2-е место в категории "Фотографии с мобильных телефонов". Снимок сделан на iPhone 5s
Стрекоза. Фабио Сартори. 3-е место в категории "Фотографии с мобильных телефонов". Снимок сделан на Xiaomi Mi 9T
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: жучки крупный план макрофото макрофотография насекомые паучки победители конкурса фотоконкурс
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