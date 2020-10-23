В начале октября Ансли с мужем и ребёнком была дома. К ним пришли друзья, чтобы посмотреть вместе финал НБА. Они ожидали последнего своего знакомого. Но вместе с внедорожником друга во двор дома забежали вооружённые люди, которые заставили его позвонить в дверь и ворвались в дом. Бандиты приказали всем взрослым лечь на пол и сказать, где находятся ценные вещи.



В это время Ансли была в ванной и услышала, как незнакомые люди говорят лечь на пол её семье и знакомым. Она подошла к тумбочке и взяла пистолет. Девушка открыла дверь, и это увидел один из грабителей. Он сказал ей бросить оружие, но Ансли ответила отказом и сказала, что не хочет, чтоб её сын пострадал.



Тогда грабитель выстрелил несколько раз, но задел только дверной косяк, дверь и телевизор. Захватчики схватили часы и немного драгоценностей и покинули жилище.