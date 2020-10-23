26-летняя Ансли Пачеко зарабатывает на откровенных фотографиях в соцсетях. А также имеет дома оружие и умеет им пользоваться.
В начале октября Ансли с мужем и ребёнком была дома. К ним пришли друзья, чтобы посмотреть вместе финал НБА. Они ожидали последнего своего знакомого. Но вместе с внедорожником друга во двор дома забежали вооружённые люди, которые заставили его позвонить в дверь и ворвались в дом. Бандиты приказали всем взрослым лечь на пол и сказать, где находятся ценные вещи.
В это время Ансли была в ванной и услышала, как незнакомые люди говорят лечь на пол её семье и знакомым. Она подошла к тумбочке и взяла пистолет. Девушка открыла дверь, и это увидел один из грабителей. Он сказал ей бросить оружие, но Ансли ответила отказом и сказала, что не хочет, чтоб её сын пострадал.
Тогда грабитель выстрелил несколько раз, но задел только дверной косяк, дверь и телевизор. Захватчики схватили часы и немного драгоценностей и покинули жилище.
В это время Ансли была в ванной и услышала, как незнакомые люди говорят лечь на пол её семье и знакомым. Она подошла к тумбочке и взяла пистолет. Девушка открыла дверь, и это увидел один из грабителей. Он сказал ей бросить оружие, но Ансли ответила отказом и сказала, что не хочет, чтоб её сын пострадал.
Тогда грабитель выстрелил несколько раз, но задел только дверной косяк, дверь и телевизор. Захватчики схватили часы и немного драгоценностей и покинули жилище.
Девушка считает, что если бы она не спугнула бандитов оружием, то они могли причинить вред её семье.
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Американцев восхитила храбрость девушки, а также большое количество пикантных снимков на её странице в инстаграме. У неё 166 тыс подписчиков.
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Полиция грабителей пока не нашла.
Эх, есть же девчонки в американских селеньях! И семью кормит горячими фотками, и оружием умеет пользоваться, и грабителей не боится.
Эх, есть же девчонки в американских селеньях! И семью кормит горячими фотками, и оружием умеет пользоваться, и грабителей не боится.
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думала там малолетки какие - хотела стволом напугать, но по-моему о.бо.с.р.алась сто раз, когда они палить начали
В США можно
В рашке нет
В рашке защищаться не смей
Зато в рашке можно так
Правосудие в России как придорожная шлюха: продажно, дёшево и предпочитает черножопых. И шлюхе и российскому правосудию на мораль, совесть и закон плевать. Главное себя продавать почаще.
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Но не русским, разумеется, а людям.