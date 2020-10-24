Как сейчас выглядит девочка с "пятном Бэтмена" на лице

Девочку привезли в Россию прошлой осенью. Тогда личико малышки почти полностью было скрыто меланоцитарным невусом и был риск того, что он в дальнейшем может перерасти в меланому. Врачи, осмотрев ребёнка, пришли к выводу, что курс лечения составит всего полтора года. Американские коллеги ставили срок в пять лет.