FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2169 постов • 1010 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Как сейчас выглядит девочка с "пятном Бэтмена" на лице

Как сейчас выглядит девочка с "пятном Бэтмена" на лице (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 11:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Луна Феннер   Павел Попов   врачи   краснодарский край   невус   операции   родимое пятно   сша   
1605
3
1
Луна Феннер успешно проходит лечение в России. На днях её мама опубликовала свежие фото девочки после очередной операции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Луна Феннер   Павел Попов   врачи   краснодарский край   невус   операции   родимое пятно   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
робт 58 минут назад
надо было первичное фото линковать

надо было первичное фото линковать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kapa1 Полчаса назад
Бедная малышка, столько мучений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Дмитрий Полчаса назад
CNN не расскажут у себя про такое .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Мальчик жаловался на боли в горле – причиной оказался паразит Мальчик жаловался на боли в горле – причиной оказался паразит Американец попал в больницу после того, как съел самый острый перец в мире Американец попал в больницу после того, как съел самый острый перец в мире Кубанским медикам дали нагоняй за то, что самостоятельно не нашили себе бахил: видео Кубанским медикам дали нагоняй за то, что самостоятельно не нашили себе бахил: видео Маленькая американка с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» едет лечиться в Россию Маленькая американка с родимым пятном в виде «маски Бэтмена» едет лечиться в Россию Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60044



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
8
38
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
6
387
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020
0
12
Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020
Отделяем котлеты от мух: в чем опасность одновременного приема пищи и просмотра телевизора?
1
5
Отделяем котлеты от мух: в чем опасность одновременного приема пищи и просмотра...
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#кино#задержание#дети#медицина#пандемия#авто авария#дтп
#факты#прикол#россия#новости#люди#картинки#позитив#автомир#автомобили#женщины
#юмор#животные#интересное#полиция#актеры#китай#ретро#авария#война#коррупция

На что жалуетесь?

Вернуться