Как сейчас выглядит девочка с "пятном Бэтмена" на лице

Луна Феннер успешно проходит лечение в России. На днях её мама опубликовала свежие фото девочки после очередной операции.
История малышки Луны Феннер началась с того, что американские врачи запросили очень большую сумму на операции по удалению огромного родимого пятна на её лице. Они предложили родителям курс лечения в 80 операций общей стоимостью свыше 400 тысяч долларов. Но более дешёвая и безопасная альтернатива нашлась в Краснодарском крае.
Девочку привезли в Россию прошлой осенью. Тогда личико малышки почти полностью было скрыто меланоцитарным невусом и был риск того, что он в дальнейшем может перерасти в меланому. Врачи, осмотрев ребёнка, пришли к выводу, что курс лечения составит всего полтора года. Американские коллеги ставили срок в пять лет.
По словам матери, Луна очень быстро восстанавливается. Врач-онколог Павел Попов, проводящий лечение девочки, отметил, что сложнее всего было удалять невус с краёв век, ведь там очень тонкая кожа. Сейчас у ребёнка уже очищен лоб, носик и практически полностью освобождена щёчка.
Луна не единственный пациент с такой проблемой, лечение от невуса проходит ещё одна американская девочка Деми Нгуен
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