Золушка превращается, превращается Золушка ... в афроамериканца

По сюжету Золушок торгует кроссовками в магазине. Мачеху заменили на отчима, злых сестёр на сводных братьев, а прекрасного принца на дочь звезды баскетбола Дариуса Кинга. Хотя по логике надо было менять не на дочь, а на сына (сарказм). Досталось и фее — крёстной, теперь это оно - гендерно-нейтральное темнокожее феё.

Золушок, оказывается, непросто продавец обуви, а самый настоящий дизайнер, но он от всех это скрывает. Естественно, всё изменится, когда он повстречает настоящую любовь.