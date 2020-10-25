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Золушка превращается, превращается Золушка ... в афроамериканца

Золушка превращается, превращается Золушка ... в афроамериканца (3 фото)

Автор:
25 октября 2020 10:53
Сообщество : Кино
Метки: Sneakerella   disney   золушка   кино   сша   фильм   
1392
3
Видимо, идеи для новых фильмов у компании Disney закончились. И они, не придумав ничего лучше, решили добить многострадальную сказку о хозяйственной блондинке с крохотным размером ноги.

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Метки: Sneakerella   disney   золушка   кино   сша   фильм   
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18  комментариев
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239
Николай Час назад
все, мир окончательно сошел с ума... теперь можно и Армагеддон начинать
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1k
Безумная Белла 16 секунд назад
У меня вопрос. У Золушки, как известно, была отличительная черта - маленькая ножка. Что будет маленьким у этого Кросовчика?
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4k
Серега 8 минут назад
С точки зрения зарабатывания денег правильно. Большая реклама, все будут говорить об этом. Еще не начались съемки, а уже куча статей об этом. Да, противники не пойдут, немного потерь, но все негры и гомо пойдут обязательно и неоднократно. Как заработать на пересъемке картины, которую уже переснимали пару раз? А только так. Плюс оскар точно будет их после шумихи большой, им главное только на 3 хотя бы снять, а там им самим дадут оскар лучшего фильма года. А если не дадут - то снова будет восстание против оскара. Профит.
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2k
Нескучный сад Серега Минуту назад
Перед премьерой Мулан тоже шуму было много. Все сильные и независимые бабенки кипятком ссыкались. И что же мы поимели в итоге? Полный финансовый провал и унылое кино с невнятной героиней. А тут... Ты реально думаешь, что негры пойдут это смотреть да ещё и за деньги?
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560
Вячеслав 16 минут назад
"фильм выйдет в прокат под названием – Sneakerella, возможно, что в России он будет называться - «Кроссолушка»" - Я надеюсь, у нас он не выйдет!
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6k
Alex 36 минут назад
Не получится у них Оскар взять! Надо ещё в сюжет вводить трансгендеров и гомосеков.
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6k
Михалыч 42 минуты назад
Ну, я считаю, маловато трансгендеров и госексуалистов, а где лесбиянки? Не давать Оскара - слишком нетолерантный фильм!
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4k
Crechet Михалыч 6 минут назад
Нужно было белого принца оставить))
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15k
бат св 54 минуты назад
Черножопое меньшинство диктует условия белому большинству.
-теперь расскажите про демократию в америке
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4k
Nobody Noname 56 минут назад
В России фильм назовут своим именем: "Обезьяна мужского пола в платье и пидопринц"
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29k
Mamin Sibiriak 57 минут назад
Золупушок, бля.
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2k
Dmitrii Ivanov 57 минут назад
Когда это провалится в прокате, во всем будут обвинять белых цисгендерных спермобаков как это было с последними Ангелами Чарли, ведь членоносные куемрази не захотели нести деньги в кинотеатры, сволочи такие.

Ссылка youtu.be
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 58 минут назад
А эта вариация золушки, где жаборотая лядь становится принцессой, почему то всем понравилась

А эта вариация золушки, где жаборотая лядь становится принцессой, почему то всем понравилась
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15k
бат св ☣️Месть печенегов☣️ 50 минут назад
а вот девочкам нравиться, и желателен вариант без траха и битья по красивому(типа) лицу.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ бат св 3 минуты назад
Некоторым нравится погорячее©
Некоторым нравится погорячее©
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37
LEXXA99 Час назад
Мне что то даже уж и не верится... Должен же быть какой-то предел д........зму....
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☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Ничто не ново под луной

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