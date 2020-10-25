Золушка превращается, превращается Золушка ... в афроамериканца

Видимо, идеи для новых фильмов у компании Disney закончились. И они, не придумав ничего лучше, решили добить многострадальную сказку о хозяйственной блондинке с крохотным размером ноги.
Только мы отошли от новости, что Золушка теперь бодипозитивная дама, так, оказывается, это было ещё не всё! В Disney решили перевернуть сказку с ног на голову. Теперь, в угоду современному обществу, Золушку сыграет … парень. Афроамериканец Чоузен Джейкобс. Да-да, вот такой вот смуглый Золушок теперь будет радовать детишек и их родителей с экранов уже в 2021 году.
По сюжету Золушок торгует кроссовками в магазине. Мачеху заменили на отчима, злых сестёр на сводных братьев, а прекрасного принца на дочь звезды баскетбола Дариуса Кинга. Хотя по логике надо было менять не на дочь, а на сына (сарказм). Досталось и фее — крёстной, теперь это оно - гендерно-нейтральное темнокожее феё.
Золушок, оказывается, непросто продавец обуви, а самый настоящий дизайнер, но он от всех это скрывает. Естественно, всё изменится, когда он повстречает настоящую любовь.
Золушок, оказывается, непросто продавец обуви, а самый настоящий дизайнер, но он от всех это скрывает. Естественно, всё изменится, когда он повстречает настоящую любовь.
По предварительным данным, фильм выйдет в прокат под названием – Sneakerella, возможно, что в России он будет называться - «Кроссолушка». Остаётся надеяться, что это будет последний подобный ремейк действительно хорошей сказки.
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