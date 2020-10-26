В Екатеринбурге водитель с клюшкой напал на авто, перевозившее мазки пациентов с COVID

"Мы ехали по главной, он спустился с моста, сигналил, прижимал-прижимал. В итоге прижал, потому что это Mercedes против маленькой Hyundai Sonata. Он вышел и начал руками махать, почему это я не пропускаю. Потом достал клюшку. Я в машину сел. Он по боковому зеркалу — бах — и оно вдребезги. Потом сел в свой наглухо тонированный Mercedes и уехал", - рассказывает водитель пострадавшего авто.



Казалось бы, типичная разборка на дороге, но трагизм ситуации заключался в том, что биоматериал не должен находиться в тепле и любые промедления в пути могут негативно сказаться на его качестве. Потому водитель Hyundai был вынужден вызвать второе авто, которое забрало контейнер с мазками для своевременной доставки в лабораторию.



"У нас мазки в специальной сумке с хладагентом, они не могут в тепле быть, — объясняет он — Они в тепле портятся. Ждём второй автомобиль, чтобы отправить мазки с ковидом в лабораторию. И сотрудников полиции, чтобы взять запись камер видеонаблюдения с АЗС. Получается, напали, подрезали, спровоцировав ДТП".