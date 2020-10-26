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В Екатеринбурге водитель с клюшкой напал на авто, перевозившее мазки пациентов с COVID

В Екатеринбурге водитель с клюшкой напал на авто, перевозившее мазки пациентов с COVID (6 фото)

Автор:
26 октября 2020 14:30
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   mercedes   авто   автохам   пандемия   подрезал   
849
6
Неадекватный мужчина на тонированном авто Mercedes был очень зол на то, что водитель Hyundai Sonata не пропустил его на дороге, подрезал и вышел разобраться.
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Метки: COVID-19   mercedes   авто   автохам   пандемия   подрезал   
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6  комментариев
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2k
SSD 58 минут назад
Все такие ранимые стали... Как за руль то пускают таких...
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29k
Azesh 12 минут назад
надеюсь, кредитный мерс уже сгорел ночью?)
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3k
Александр Полчаса назад
О.Новая отмазка для обочечников!Я мазки везу ))),мне надо!!!
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19k
hebpat 43 минуты назад
надо бы его найти
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2k
Евгений 50 минут назад
Как только он ударил по зеркалу, надо было сразу нажимать на газ и загибать ему дверь в обратную сторону!
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Тот случай, когда номер соответствует содержанию: РАТ в транслите на английский язык - крыса.
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