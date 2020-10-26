В Екатеринбурге водитель с клюшкой напал на авто, перевозившее мазки пациентов с COVID

Неадекватный мужчина на тонированном авто Mercedes был очень зол на то, что водитель Hyundai Sonata не пропустил его на дороге, подрезал и вышел разобраться.
Нестандартная ситуация произошла в Екатеринбурге в районе улиц Репина и Серафимы Дерябиной 24 октября.
Водитель Hyundai Sonata торопился отвезти биоматериал в лабораторию в переулке Отдельном, но владелец дорогого "мерина", видимо, считал, что дорога по праву принадлежит ему.
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"Мы ехали по главной, он спустился с моста, сигналил, прижимал-прижимал. В итоге прижал, потому что это Mercedes против маленькой Hyundai Sonata. Он вышел и начал руками махать, почему это я не пропускаю. Потом достал клюшку. Я в машину сел. Он по боковому зеркалу — бах — и оно вдребезги. Потом сел в свой наглухо тонированный Mercedes и уехал", - рассказывает водитель пострадавшего авто.
Казалось бы, типичная разборка на дороге, но трагизм ситуации заключался в том, что биоматериал не должен находиться в тепле и любые промедления в пути могут негативно сказаться на его качестве. Потому водитель Hyundai был вынужден вызвать второе авто, которое забрало контейнер с мазками для своевременной доставки в лабораторию.
"У нас мазки в специальной сумке с хладагентом, они не могут в тепле быть, — объясняет он — Они в тепле портятся. Ждём второй автомобиль, чтобы отправить мазки с ковидом в лабораторию. И сотрудников полиции, чтобы взять запись камер видеонаблюдения с АЗС. Получается, напали, подрезали, спровоцировав ДТП".
Казалось бы, типичная разборка на дороге, но трагизм ситуации заключался в том, что биоматериал не должен находиться в тепле и любые промедления в пути могут негативно сказаться на его качестве. Потому водитель Hyundai был вынужден вызвать второе авто, которое забрало контейнер с мазками для своевременной доставки в лабораторию.
"У нас мазки в специальной сумке с хладагентом, они не могут в тепле быть, — объясняет он — Они в тепле портятся. Ждём второй автомобиль, чтобы отправить мазки с ковидом в лабораторию. И сотрудников полиции, чтобы взять запись камер видеонаблюдения с АЗС. Получается, напали, подрезали, спровоцировав ДТП".
Просто, наверное, мужику стало обидно за унижение немецкого авто представительского класса. Ну и не сдержался. Хотя интернет-пользователи предложили и свои варианты причины этого конфликта.
Скоро виновного мерса найдут и представят к награде, а лаборантам штраф выпишут, ибо не фиг дорогу Мерседеса загараживать— Сережа с Одессы и не только 🇨🇦🇺🇦🇬🇪🇷🇺 (@raaanaaar) October 24, 2020
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