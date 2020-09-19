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Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ

Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ (7 фото)

Автор:
19 сентября 2020 11:06
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   аптеки   вакцина   коронавирус   пандемия   препарат   
2024
7
Отечественный препарат "Арепливир", эффективность которого еще надо доказать, в конце сентября может уже появиться в российских аптеках. Вот только его цену вряд ли можно назвать гуманной. Кому он будет по карману?

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Метки: COVID-19   аптеки   вакцина   коронавирус   пандемия   препарат   
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106  комментариев
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2k
Евгений 15 часов назад
По ящику сказали, что если у тебя ковид и тебя положили в больничку, то этот препарат тебе будут бесплатно давать. А вообще я сомневаюсь, что вирус можно таблетками прибить. Даже против элементарного сезонного гриппа лечения никакого нет, только симптомальное.
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4k
AMD Полчаса назад
фигня все это! помогут только именно 46 таблеток!
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11k
Sergey_Z Час назад
Уважаемые админы сайта фишки.нет, дайте пожалуста вашим пользователям хоть каую-то возможность убирать подобные вбросы. Это просто позор какой-то.
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3k
Schumacher 9 часов назад
а давайте примем правило убивать прилюдно палками лживых троллей, мир станет лучше.
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3k
Schumacher 9 часов назад
автор поц провокатор, срок по тебе плачет и петухи зоновские по тебе скучают, гнида конченая.
Лекарства от ковид нет, вакцинация будет бесплатная
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54k
Алекс Юстасов Schumacher 5 часов назад
С логикой у вас как? Лечить нельзя, но можно вакцинировать?
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Schumacher Алекс Юстасов 4 часа назад
у тебя не только с логикой, но и вообще с мозгом и его содержимым проблема. иди учись.
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Алекс Юстасов Schumacher 4 часа назад
Ты веришь в чудодейственную вакцину, а проблемы с мозгом у меня?
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3k
Schumacher Алекс Юстасов 2 часа назад
иди накуй.
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4k
Барт Симпсон 12 часов назад
все правильно! вирус создали( или придумали на словах), панику коронобесием создали, лекарство выпустили, цену задрали. бизнес прет. идеальная модель!
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☣️Месть печенегов☣️ Барт Симпсон 12 часов назад
Хорошо, хоть Мэрия Москвы купила завод по производству масок, а не клизм
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760
курильщик 13 часов назад
Чисто бизнес, ничего личного... охренели суки до нельзя.
На днях общался со знакомым, он врач в одной из больниц в Кузбассе, с его слов люди мрут от вируса целыми семьями, в городе не работают ни одна больница кроме инфекционной, крайне тяжёлых больных отправляют Кузню или Кемерово, картинка в целом по области аховая, но главное что взбесило врачей заставляют в причине смерти писать какое-либо сопутствующее заболевание... а я-то всё думал как так по всему миру смертность от вируса исчисляется сотнями тысяч, а и нас десятки максимум сотни по статистике. Теперь понятно для чего в Россию хотят открыть дорогу для миллионов якобы трудовых мигрантов
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479
Александр Haos 13 часов назад
ну у нас же всё для людей !!
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109k
arek14 13 часов назад
Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ
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1k
lekha-fil 13 часов назад
Не только выше МРОТ, но выше подавляющего количества пенсий.
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29k
Азат Баширов 13 часов назад
Бизнес проект КОВИД-19
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1k
Pterodactyl 14 часов назад
Интересно,а Путин принимает? А то дочу привил не понятно чем. А теперь еще и лекарство.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Pterodactyl 12 часов назад
На навальном испытали
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49
taxcop 14 часов назад
Очередной бездоказательный высер. Где ссылка на источник, автор?
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760
курильщик taxcop 10 часов назад
https://iz.ru/1062594/2020-09-19/stalo-izvestno-o-revoliutcionnoi-effektivnosti-areplivira-ot-covid-19https://iz.ru/1062594/2020-09-19/stalo-izvestno-o-revoliutcionnoi-effektivnosti-areplivira-ot-covid-19
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1k
V2.Smirnov 14 часов назад
Значек "реклама" ставьте! Задолбали уже!
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4k
Александр Иванов 14 часов назад
Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ
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1k
Show Must Go On 14 часов назад
Меня сейчас все поцреоты заиинусят,но пох. Эх, хорошо что я живу в развитой стране, где разу обьявили, что вскоре будущая созданная НАСТОЯЩАЯ вакцина от вируса, разрабатываемая в моей же стране, будет для всех жителей страны абсолютно бесплатной и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, как и ежегодные вакцины от Гриппа у нас. А тут непонятно что, с кучей побочек, вообще не подтвержденное в ВОЗ даже, не прошедшее мировые проверки, всё равно ПРОДАЮТ по диким ценам самым большим группам риска как пожилые люди, которым то и на еду и лекарства в месяц от их нищенских пенсий от силы что остается. Это реально смачный плевок государства в свой же народ, считаю. Давай, поцреоты,беситесь, но это реально так. Отпахали всю жизнь на государство, на олигархов, кидают вам копейки в ноги, пенсионный фонд вон, вообще разворовали у будущих поколений, молодняк тупо или пахать или в пушечное мясо, пенсии, которых ни на что нормально вообще не хватает. Старики воруют уже еду даже. А как пандемия - насрать на вас и на стариков гос-ву, извольте дохнуть или ползти тихо в сторону кладбища если у вас нет бабла. "Менталитет" бандюков каких то. Пардон, господа, можете меня оскорблять и т.д. беситься на факты, но это же ПЗДЦ и мне лично больно подобное наблюдать. ((((
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704
Go Show Must Go On 14 часов назад
Веселого Рош-а-Шана товарищ!
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1k
V2.Smirnov Show Must Go On 14 часов назад
Это реклама. А нормальная вакцина - она с этим непойми что отношения не имеет.
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Show Must Go On V2.Smirnov 11 часов назад
Настоящей вакцины в России НЕТ!
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4k
VooDoo Show Must Go On 8 часов назад
1. Это не вакцина. Для человека, заикавшегося что имеет некое отношение к медицине, отличие противовирусного препарата от вакцины стыдно не знать.

2. Данный препарат, точнее отечественный препарат Коронавир, то же действующее вещество - фавипиравир в основе, применяют в ковидном стационаре АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО, говорю про тот стационар в котором работаю. Кстати, прививку от гриппа, АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО, можно сделать еще с прошлой недели.

3. Если вы откроете временные рекомендации по ковиду 8 версия от 03.09.2020, там черным по белому написано про фавипиравир: "ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СТАЦИОНАРЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА" т.е. в аптечном доступе данные препараты появиться не должны по определению. Те более что если лечение проводится дома, а это легкие формы, схемы лечения две: гидроксихлорохин (тот же иммард) или умифеновир + инрерферон, фавипиравир не применяют вовсе.

4. Вообще "лечение" ковида проводится препаратами в режиме "off label", так как этиотропная эффективность препаратов и доказательная база по лечению отсутствует как таковая.

5. Ничего конструктивного вашем опусе не увидел. Сплошной ФСЁВЫВРЕТИНИКАКОЙВАКЦЫНЫУВАСНИБУДЕТАУНАСБУДЕТИВСЕВЫЗДОХНИТЕАЯБУДУЖИТЬПОТОМУЧТОЯСЫПАЛАВОВРЕМЯИЗЕТОЙВАШЕЙСРАНОЙСТРАНЫИТЕПЕРЬЯВШОКОЛАДЕ. Яд и страх в каждом слове(((

Спокойнее надо быть, спокойнее.
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4k
Александр Иванов 14 часов назад
Геноцид пенсионеров продолжается. Сначала виртуально, увеличив пенсионный возраст, а значит количество доживших до пенсии, теперь фактически-на пенсию многих даже упаковку не купить.
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25k
Антон 14 часов назад
Хватит рекламировать фуфломицин. Не надо держать нас за идиотов.
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704
Go 14 часов назад
А что же вна Украине? Какими достижениями можете похвастаться? Ах да, в Львовской области выложили трезуб из навоза, который видно из космоса!
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1k
Show Must Go On Go 14 часов назад
Про рос. петухов из навоза уже забыл? Россия до этого в этом же намного ранее "обозначилась".
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937
Шурман 14 часов назад
Честно даже для Европы 135 евро за пачку с 40 таблетками дофига , правда такие таблетки компенсируются страховкой , обычно от стоимости тебе нужно будет 21 процент оплатить .
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49k
Серый 14 часов назад
Автор как всегда - высрал даже не изучив матчасть ) Пенсионеров бесплатно прививают, заболевших тоже бесплатно лечат.
Таблетки эти как золотые унитазы - для тех кто может это себе позволить, кто нет - будут более дешёвые брать. Примеров в любой аптеке.
Задолбали прокладки за последние два дня! Вам грант спустили госдеповский, вторые сутки визжите с фейками и прочим дерьмом?
Счерез некоторое время ваше стадо будет высирать посты нахваливая пиндосский дженеретик за овердохуа баксов )
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49k
Серый Ivan Ivanov 11 часов назад
Где твои свинофантазии и сказки с цензорнет? Я х ждал, а ты тупо в НЕТ ТЫ вдарился, про вёсла какие-то хрюкаешь )
Я жду хохлосказки, если нет, то там ещё один из твоего хлева нарисовался, поинтереснее ) Пойду лучше с ним побеседую.
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9k
Ivan Ivanov Серый 11 часов назад
опять ты со своими "свино-" раскукарекался. хотя 15 рублей - это 15 рублей.
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49k
Серый Ivan Ivanov 10 часов назад
Ты за то что тебя свиньёй называют 15 рублей получаешь? Маловато. Хотя тебе, в говне живущем, это наверное круто. Вон сколько терпишь ) Скажи спасибо, я тебе сегодня наговорил раз, что даже на стекломой наберёшь. Вечер удался.
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9k
Ivan Ivanov Серый 10 часов назад
да мне не жалко, бери
да мне не жалко, бери
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49k
Серый Ivan Ivanov 6 часов назад
Ты ещё тут что-ли? ) Слился же.
А, понятно, целый час картинку искал, но опять обосрался, и прислал не по теме.
Ты не только тупой, ты ещё и тормоз.
Понабирают дегенератов в хохлоботы, даже побеседовать не с кем.
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