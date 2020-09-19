Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ

Помимо этого, медиков волнует то, что препарат будет продаваться в обычных аптеках, а значит, будет доступен для самолечения граждан. "Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать", - считает Николай Беспалов. Однако доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, отнесся к препарату с изрядной долей скепсиса и заявил, что стоимость лекарства не имеет значения, если оно не обладает доказанной эффективностью.