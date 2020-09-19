Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ

Отечественный препарат "Арепливир", эффективность которого еще надо доказать, в конце сентября может уже появиться в российских аптеках. Вот только его цену вряд ли можно назвать гуманной. Кому он будет по карману?
"Арепливир" - препарат российского производства - может появиться в наших аптеках уже 21 сентября. Рекомендованная цена лекарства - 12 320 за упаковку из 40 таблеток.
Фармэксперты объясняют такую стоимость высоким спросом. В общем, если не убьет коронавирус, то добьет лекарство. Вернее, невозможность его приобрести.
Помимо этого, медиков волнует то, что препарат будет продаваться в обычных аптеках, а значит, будет доступен для самолечения граждан. "Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать", - считает Николай Беспалов. Однако доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, отнесся к препарату с изрядной долей скепсиса и заявил, что стоимость лекарства не имеет значения, если оно не обладает доказанной эффективностью.
Но в любом случае появятся те, кто захочет купить "Арепливир" - кому он окажется по карману? Если в стране по официальным данным около пяти миллионов россиян получают минимальную зарплату. И это работающее население. Добавим сюда пенсионеров - картина вырисовывается не очень красивая.
Как бы при такой цене на лекарство от КОВИД, результаты анализов не стали чаще положительными, но вы не волнуйтесь, если сейчас же приобретете и выпьете таблетку, то сразу же выздоровеете!— Хрюн Моржов (@HrunMorgov) September 18, 2020
Кредиты и микрозаймы теперь во всех аптеках страны! pic.twitter.com/1td4GDi5Li
Впрочем, "Арепливир" является дженериком японского препарата "Фавипиравира", который ранее применяли в стационарах для лечения коронавируса. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но эффективность его не доказана.
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Лекарства от ковид нет, вакцинация будет бесплатная
На днях общался со знакомым, он врач в одной из больниц в Кузбассе, с его слов люди мрут от вируса целыми семьями, в городе не работают ни одна больница кроме инфекционной, крайне тяжёлых больных отправляют Кузню или Кемерово, картинка в целом по области аховая, но главное что взбесило врачей заставляют в причине смерти писать какое-либо сопутствующее заболевание... а я-то всё думал как так по всему миру смертность от вируса исчисляется сотнями тысяч, а и нас десятки максимум сотни по статистике. Теперь понятно для чего в Россию хотят открыть дорогу для миллионов якобы трудовых мигрантов
2. Данный препарат, точнее отечественный препарат Коронавир, то же действующее вещество - фавипиравир в основе, применяют в ковидном стационаре АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО, говорю про тот стационар в котором работаю. Кстати, прививку от гриппа, АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО, можно сделать еще с прошлой недели.
3. Если вы откроете временные рекомендации по ковиду 8 версия от 03.09.2020, там черным по белому написано про фавипиравир: "ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СТАЦИОНАРЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА" т.е. в аптечном доступе данные препараты появиться не должны по определению. Те более что если лечение проводится дома, а это легкие формы, схемы лечения две: гидроксихлорохин (тот же иммард) или умифеновир + инрерферон, фавипиравир не применяют вовсе.
4. Вообще "лечение" ковида проводится препаратами в режиме "off label", так как этиотропная эффективность препаратов и доказательная база по лечению отсутствует как таковая.
5. Ничего конструктивного вашем опусе не увидел. Сплошной ФСЁВЫВРЕТИНИКАКОЙВАКЦЫНЫУВАСНИБУДЕТАУНАСБУДЕТИВСЕВЫЗДОХНИТЕАЯБУДУЖИТЬПОТОМУЧТОЯСЫПАЛАВОВРЕМЯИЗЕТОЙВАШЕЙСРАНОЙСТРАНЫИТЕПЕРЬЯВШОКОЛАДЕ. Яд и страх в каждом слове(((
Спокойнее надо быть, спокойнее.
Таблетки эти как золотые унитазы - для тех кто может это себе позволить, кто нет - будут более дешёвые брать. Примеров в любой аптеке.
Задолбали прокладки за последние два дня! Вам грант спустили госдеповский, вторые сутки визжите с фейками и прочим дерьмом?
Счерез некоторое время ваше стадо будет высирать посты нахваливая пиндосский дженеретик за овердохуа баксов )
Я жду хохлосказки, если нет, то там ещё один из твоего хлева нарисовался, поинтереснее ) Пойду лучше с ним побеседую.
А, понятно, целый час картинку искал, но опять обосрался, и прислал не по теме.
Ты не только тупой, ты ещё и тормоз.
Понабирают дегенератов в хохлоботы, даже побеседовать не с кем.