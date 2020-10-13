FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2132 поста • 1003 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками

Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками (6 фото)

Автор:
13 октября 2020 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: COVID-19   баширов   коронавирус   маркировка   пандемия   повязки   
1722
6
Идея проста: сдал отрицательный тест на коронавирус - надень зеленую повязку, ничего пока не сдавал - обозначь себя красным. Такими темпами, глядишь, и до порядковых номеров на рукавах дойдем. Нет?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: COVID-19   баширов   коронавирус   маркировка   пандемия   повязки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
41
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Пепелац 3 часа назад
Общество с цветовой дифференциацией штанов все ближе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Алексей 9 минут назад
А я смотрю, в той местности традиции... Особенно про белые повязки силовикам.
А я смотрю, в той местности традиции... Особенно про белые повязки силовикам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
andy 37 минут назад
интересно, а подобные высказывания не оскорбляют чувств патриотов? они не пропагандируют фашистские технологии?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил Час назад
красные повязки носили нацисты... методы были у них были такиеже... а вы говорите что в мире нацисты вымерли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
419
vitalik Час назад
А смысл, если любой тест по сути показывает ситуацию в прошлом? Только на момент сдачи теста всё ясно, а как дальше - неизвестно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR Час назад
Да что уж там... Сразу на лоб наколоть. Или каленым железом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий Час назад
А политологу ведро краски на голову - пометить "самый умный"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
993
Олег Шишкин Час назад
Живу в Казахстане. Никогда не соблюдал карантин. Не считаю ковид опаснее гриппа. Маску надеваю только в магазине, иначе не пускают, но одета маска так себе. И до сих пор я жив. Если бы не СМИ, я бы и не знал, что уже год я на волосок от смерти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vadim Олег Шишкин Час назад
Если ты молодой, здоровый п#дарас, то тебе больше СПИД грозит, чем ковид
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
R00T Час назад
Пригожинские псинки!

Протяфкайте, пожалуйста, по методичке пропагандонское разъяснение: разве маркировка людей не является одним из проявлений фашизма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
soar Час назад
Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
soar Час назад
Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia Час назад
Очко себе пусть маркирует и ходит с открытым задом чтоб все видно было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Андреев Час назад
На лоб клеймо надо ставить. COVID или no Covid )))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
psn3 Час назад
Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 2 часа назад
Сколько они уже заработали на сдачи тестов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Show Must Go On 2 часа назад
Реально, только прочла новость, даже еще не перейдя на нее в сам пост а перед глазами уже стояли трагичные фотокадры евреев "помеченные" желтыми звездами Давида у нацистов в гетто и в лагерях смерти и рядом с ними их палачи нацики с красными повязками на руку... Пардон, товарищи, но это же Ё*АНЫЙ ПЗДЦ!!!! ЭТО РЕАЛЬНО ТОЛЬКО ФАШИСТ И НАЦИК МОГ ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ! У самой всех предков почти нацисты убили во Второй Мировой...аж душу рвет. Народ не скатина что его "метить"!!!! Хватит, бл*! "Дометились" уже в истории... Мата, бл*, не хватает, пардон...

Реально, только прочла новость, даже еще не перейдя на нее в сам пост а перед глазами уже стояли трагичные фотокадры евреев "помеченные" желтыми звездами Давида у нацистов в гетто и в лагерях смерти и рядом с ними их палачи нацики с красными повязками на руку... Пардон, товарищи, но это же Ё*АНЫЙ ПЗДЦ!!!! ЭТО РЕАЛЬНО ТОЛЬКО ФАШИСТ И НАЦИК МОГ ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ! У самой всех предков почти нацисты убили во Второй Мировой...аж душу рвет. Народ не скатина что его "метить"!!!! Хватит, бл*! "Дометились" уже в истории... Мата, бл*, не хватает, пардон...
Реально, только прочла новость, даже еще не перейдя на нее в сам пост а перед глазами уже стояли трагичные фотокадры евреев "помеченные" желтыми звездами Давида у нацистов в гетто и в лагерях смерти и рядом с ними их палачи нацики с красными повязками на руку... Пардон, товарищи, но это же Ё*АНЫЙ ПЗДЦ!!!! ЭТО РЕАЛЬНО ТОЛЬКО ФАШИСТ И НАЦИК МОГ ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ! У самой всех предков почти нацисты убили во Второй Мировой...аж душу рвет. Народ не скатина что его "метить"!!!! Хватит, бл*! "Дометились" уже в истории... Мата, бл*, не хватает, пардон...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 Show Must Go On Час назад
Поддерживаю. Сукитвариблядь, хотят скотин, так рано или поздно дождуться. Выродки, ни одна мра.зь ради людей и пальцем не щелкнула. Зато бабки отмывают на каждом квадратном метре тротуара и на каждой маске.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 Час назад
*дождутся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 2 часа назад
На этих "экспертов" надо тряпочку вешать, чтобы их обходить стороной, а то когда они говорят и дышат, заразиться дебилизмом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy 2 часа назад
Это тот самый, который в Солсбери шпили рассматривал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ЛунныйКотэ 2 часа назад
Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Никита 2 часа назад
Сука,напомнило как твари-фашисты в концлагерях заключённых маркировали: все политические носили треугольник красного цвета,уголовники-зелёный,неблагонадёжные чёрный и т.д.,кроме того буквами обозначалась национальность.Вот и дожили до таких предложений "новатора" Баширова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дайно Морана 2 часа назад
Удавить бы гниду повязкой, а цвет пусть выберет сам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
В вашей школе была такая комната? В вашей школе была такая комната? Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ "Медсестра в купальнике" подписала контракт с брендом спортивной одежды "Медсестра в купальнике" подписала контракт с брендом спортивной одежды 20% москвичей, сдавших кровь на анализ, имеют иммунитет к коронавирусу 20% москвичей, сдавших кровь на анализ, имеют иммунитет к коронавирусу В аэропорту Дубая собак научили выявлять коронавирус В аэропорту Дубая собак научили выявлять коронавирус
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

581844



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000
1
59
После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
2
227
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Неудачный свадебный трюк, или сокрушительный удар в стиле Mortal Kombat
1
12
Неудачный свадебный трюк, или сокрушительный удар в стиле Mortal Kombat
Ученые показали как могут выглядеть животные в будущем после изменения климата
1
29
Ученые показали как могут выглядеть животные в будущем после изменения климата
В вашей школе была такая комната?
В вашей школе была такая комната?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#сша#дети#картинки#в мире#позитив#автомобили#девушки
#история#факты#животные#россия#люди#фейл#забавно#СССР#великобритания#комментарии
#юмор#интересно#кино#авария#дтп#авто авария#настроение#прикольные#девушка#москва

На что жалуетесь?

Вернуться