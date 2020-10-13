Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками

Идея проста: сдал отрицательный тест на коронавирус - надень зеленую повязку, ничего пока не сдавал - обозначь себя красным. Такими темпами, глядишь, и до порядковых номеров на рукавах дойдем. Нет?
В борьбе с коронавирусом самым сложным является выявление потенциальных разносчиков инфекции, ведь достаточное количество заболевших переносят COVID-19 бессимптомно. Любопытное предложение высказал политолог и политтехнолог Марат Баширов. Он предложил ввести в общественных местах маркировку россиян. Тогда, считает автор идеи, сразу будет видно, кого опасаться.
Так, зеленые повязки смогут носить те, кто сдал тест ПЦР и получил отрицательный результат. Красные смогут надеть люди, ощущающие себя здоровыми, но тест не сдававшие. Белым должны будут пометить себя переболевшие COVID-19, силовики, медики и другие работники контроля смогут обозначить себя повязкой с номером. А вот оранжевые тряпочки будут носить люди, ежедневно находящиеся в зоне риска, но вынужденные перемещаться по городу.
Словом, увидел кого с оранжевой или белой повязкой - отойди подальше во избежание.
Словом, увидел кого с оранжевой или белой повязкой - отойди подальше во избежание.
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Марат Баширов, бывший недолгое время главой Совета министров самопровозглашенной ЛНР, высказал это оригинальное предложение в своем Телеграм-канале, а потом объяснил его смысл в интервью изданию "Полит. Инфо". Он считает, что подобная система поможет "ввести в общесте новые стандарты поведения" и позволит избежать "тотального карантина".
"Хватит закрывать глаза на то, что мы больше не можем жить в обществе по-старому", - призывает Баширов.
"Хватит закрывать глаза на то, что мы больше не можем жить в обществе по-старому", - призывает Баширов.
И вешать на нос колокольчик, а те у кого антитела на covid должны носить красные штаны— Павел Лагашкин (@pavlegas30) October 13, 2020
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Протяфкайте, пожалуйста, по методичке пропагандонское разъяснение: разве маркировка людей не является одним из проявлений фашизма?