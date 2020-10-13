Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками

Так, зеленые повязки смогут носить те, кто сдал тест ПЦР и получил отрицательный результат. Красные смогут надеть люди, ощущающие себя здоровыми, но тест не сдававшие. Белым должны будут пометить себя переболевшие COVID-19, силовики, медики и другие работники контроля смогут обозначить себя повязкой с номером. А вот оранжевые тряпочки будут носить люди, ежедневно находящиеся в зоне риска, но вынужденные перемещаться по городу.



Словом, увидел кого с оранжевой или белой повязкой - отойди подальше во избежание.