Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии

Каким он будет, мир после пандемии? Лондонская дизайн-студия LAYER поразмыслила, как может выглядеть развлекательная жизнь после окончательного снятия всех ограничений. Например, дизайнеры разработали кресла для кинотеатров Sequel Seat, созданные с учетом требований к эпидемиологической безопасности.
Дизайнеры из студии LAYER показали кресла для кинотеатров Sequel Seat, созданные с учетом требований к эпидемиологической безопасности. Как считают дизайнеры, подобными креслами стоит оборудовать коммерческие кинотеатры, чтобы свести к минимуму возможность заражения.
Полностью регулируемые сиденья оснащены съемными матовыми защитными экранами и УФ-лампами, которая стерилизует сиденье. Тканевая обивка сиденья водонепроницаема и сделана с использованием антибактериальных медных нитей, которые сплетены таким образом, чтобы предотвратить накопление грязи в щелях. Эти нити обладают антибактериальными, противогрибковыми и антисептическими свойствами.
Модульные кресла стыкуются в ряды любой длины - их можно компоновать в нужной композиции и в залах любых размеров. В подголовники кресел встроены светодиодные панели, которые отображают номер сиденья, а также небольшие пластиковые щиты, помогающие сохранить дистанцию между зрителями.
На подголовниках также отображаются идентификационные данные каждого зрителя, чтобы не замедлять рассадку. В каждое кресло встроены персональные динамики. Еще один интересный аспект - при создании кресел дизайнеры вдохновились цветовой палитрой, используемой в фильмах Уэса Андерсона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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