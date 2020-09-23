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Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии

Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии (7 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:30
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   безопасность   дизайн   дизайнеры   кинотеатр   коронавирус   пандемия   фото   
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Каким он будет, мир после пандемии? Лондонская дизайн-студия LAYER поразмыслила, как может выглядеть развлекательная жизнь после окончательного снятия всех ограничений. Например, дизайнеры разработали кресла для кинотеатров Sequel Seat, созданные с учетом требований к эпидемиологической безопасности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: COVID-19   безопасность   дизайн   дизайнеры   кинотеатр   коронавирус   пандемия   фото   
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